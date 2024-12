Neuer Chrom-Kern und interessante Innovationen im unentdeckbaren Update 2.15.0

Ein frischer Blick auf Sicherheit und Effizienz! Aktualisiertes Chromium-Kern auf Version 120 für eine nahtlose Integration in die Masse. Platz- und Zeitersparnis durch deaktivierbaren Transfer von IndexedDB bei der Arbeit mit Cloud-Profilen. Aber das ist noch nicht alles: 5 innovative Funktionen von Undetectable, einschließlich der Überprüfung der Profilaktualität, verbesserte Verbindungstests und die Möglichkeit, WebRTC zu deaktivieren. Erfahren Sie mehr über die neue Passwortspeicherfunktion bei der Erstellung eines Google-Kontos! Außerdem wurden Fehler behoben, um ein makelloses Erlebnis zu gewährleisten. Aktualisieren Sie noch heute und bleiben Sie voraus!

Chromium-Kern auf Version 120 aktualisiert

In einer Zeit, in der ein einziger Klick ausreicht, um Chrome auf Millionen von Geräten weltweit zu aktualisieren, können veraltete Browserkern-Versionen die Aufmerksamkeit von Anti-Fraud-Systemen auf sich ziehen. Durch das schnelle Update auf Chromium-Version 120 sorgen wir dafür, dass Sie nicht aus der Masse herausstechen.

Platz sparen und Geschwindigkeit erhöhen: IndexedDB-Transfer deaktivieren

Die Funktion "Transfer IndexedDB beim Exportieren des Profils" ist ein echtes Geschenk für alle unsere Benutzer. Sie können jetzt wählen, ob IndexedDB beim Exportieren des Profils übertragen werden soll oder nicht. Das bedeutet, dass Profile, bei denen die Option "Transfer IndexedDB" deaktiviert ist, beim Exportieren in eine Datei oder in die Cloud deutlich weniger Platz einnehmen und schneller synchronisiert werden.

Was ist Transfer IndexedDB?

IndexedDB ist eine integrierte Datenbank im Browser, die von Webanwendungen zur Speicherung von Daten auf der Client-Seite verwendet wird.

Wie funktioniert die neue Funktion?

Wenn Transfer IndexedDB aktiviert ist, werden die IndexedDB-Daten in den Profilen beim Exportieren in eine Datei oder in die Cloud enthalten sein. Andererseits wird bei deaktivierter Option Transfer IndexedDB der Profilumfang erheblich kleiner sein, da die IndexedDB-Daten nicht enthalten sind.

Warum ist das wichtig für Sie?

Platz sparen: Durch Deaktivieren von Transfer IndexedDB reduzieren Sie die Größe der Profile, was besonders wichtig ist, wenn Sie sie mit begrenztem Speicherplatz speichern oder übertragen müssen.

Zeit- und Traffic-Einsparung: Das Übertragen von IndexedDB-Daten kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein, insbesondere bei großen Datenmengen. Durch Deaktivieren dieser Option beschleunigen Sie den Export- und Ladevorgang der Profile und sparen Zeit und Internet-Traffic.

Wie aktiviere/deaktiviere ich Transfer IndexedDB?

Gehen Sie einfach in die Browsereinstellungen, suchen Sie die Option "Transfer IndexedDB beim Exportieren des Profils" und wählen Sie die passende Option entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.

5 neue einzigartige Funktionen von Undetectable

Schauen wir uns die zusätzlichen innovativen Funktionen genauer an, die Undetectable zu einem einzigartigen und noch effektiveren Werkzeug für Ihre Online-Sicherheit und Anonymität machen.

1. Überprüfung der Profilaktualität bei der Teamarbeit

Wenn ein Profil in der neuen Version gestartet wird, überprüft das System automatisch den Kern, auf dem dieses Profil gestartet wurde. Wenn ein Teammitglied nicht auf die neueste Version aktualisiert hat, kann das Profil auf seinem Gerät nicht gestartet werden.

2. Verbesserte Hinzufügung von Rauschen zum Audio-Fingerprint

Wir legen besonderen Wert auf den Schutz Ihrer Audio-Identifikation, und in diesem Update haben wir die Hinzufügung von Rauschen zum Audio-Fingerprint erheblich verbessert. Dadurch wird Ihr Klangprofil noch schwerer erkennbar sein.

3. Möglichkeit zur Deaktivierung von WebRTC: Mehr Kontrolle über Ihre Privatsphäre

Die neue Version ermöglicht es Benutzern, WebRTC vollständig zu deaktivieren. Dadurch können Sie noch stärkere Maßnahmen zum Schutz Ihrer Privatsphäre in der Online-Umgebung ergreifen. Unabhängig von Ihren Anforderungen haben Sie jetzt die volle Kontrolle über die Verwendung von WebRTC im Undetectable-Browser.

4. Proxy-Checker

Was ist mit dem Proxy-Checker passiert? - Er überprüft immer noch den Zugriff auf die beliebtesten Websites im Netzwerk, aber jetzt viel schneller!

5. Passwortspeicherung bei der Erstellung eines Google-Kontos

Auf vielfachen Wunsch haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, Daten im Standard-Passwort-Manager beim Erstellen eines Google-Kontos zu speichern.

Fehler behoben: