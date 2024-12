Undetectable 2.16: Verbesserungen, Fingerabdrücke und Verwaltung

Undetectable, Ihr zuverlässiger Anti-Detect-Browser, freut sich, sein neuestes Update - Version 2.16 - vorzustellen. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Änderungen und Verbesserungen betrachten, die Ihr Nutzungserlebnis noch komfortabler und sicherer machen werden.

Aktualisierung des Chromium-Kerns auf Version 121

Eine der wichtigsten Änderungen in der neuen Version ist die Aktualisierung des Chromium-Kerns auf Version 121. Dies gewährleistet eine bessere Integration, eine stabilere und schnellere Browserleistung sowie Unterstützung für die neuesten technologischen Änderungen.

Verbesserung der Fingerabdrücke (Konfigurationen)

In diesem Update wurden geringfügige Änderungen zur Verbesserung der Fingerabdrücke (Konfigurationen) vorgenommen. Die Font-Spoofing in den neuesten Konfigurationen ist jetzt effizienter. Darüber hinaus wird die Betriebssystemversion im Konfigurations-Store genauer erkannt. In Zukunft wird diese verbesserte Erkennung auch in das Programm integriert.

Erstellung eines Profils mit unbekanntem UA

Bei der Erstellung eines Profils mit unbekanntem User Agent (UA) werden die Accept-Language-Werte jetzt automatisch mit Standardwerten ausgefüllt, was eine effizientere und bequemere Nutzung ermöglicht.

Timeout in der Profilstartreihenfolge

Es wurde ein Timeout in der Profilstartreihenfolge eingeführt. Wenn ein Profil nicht innerhalb einer Minute gestartet wird, gibt das System einen Fehler aus und startet automatisch das nächste Profil in der Warteschlange, um einen reibungsloseren Ablauf zu gewährleisten.

Bequeme Verwaltung

Bearbeiten von gespeicherten Proxies in den Profil-Einstellungen: Sie können jetzt gespeicherte Proxies direkt in den Profil-Einstellungen einfach bearbeiten.

Suche nach Konten im gestarteten Profil: Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, in der Registerkarte "Konten" in den Einstellungen des gestarteten Profils nach Konten zu suchen, um die Verwaltung zu erleichtern.

Massenhafte Proxy-Installation über den Profil-Manager: Im Profil-Manager können Sie jetzt mehrere Profile auswählen und ihnen mehrere Proxies zuweisen, die nacheinander installiert werden.

Festlegen einer Startseite für neue Profile: Es wurde eine Funktion hinzugefügt, um während der Profilerstellung eine Startseite für Profile festzulegen. Zuvor war dies nur nach dem Speichern des Profils möglich.

Massenhafte Festlegung der Startseite und Startoptionen über den Profil-Manager: Sie können jetzt über den Profil-Manager massenhaft Startseiten und Startoptionen festlegen, um Zeit zu sparen.

Behobene Fehler