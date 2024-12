Undetectable Browser Update 2.6.0: Lernen Sie Cookies-Bot kennen und erleben Sie die neue Benutzeroberfläche

Neuer Cookies-Bot zur Vorbereitung von Chromium-Profilen

Jetzt ist der Cookies-Bot auch für die Arbeit mit Profilen in Chromium verfügbar! Die Funktionalität bleibt die gleiche: Wählen Sie die Profile aus, die "vorgeheizt" werden sollen, geben Sie die Geo-Position und die Anzahl der Websites an. Auf diese Weise erhalten neu erstellte Profile Cookies von den beliebtesten Websites in den angegebenen Geo-Positionen und werden für die Anti-Fraud-Systeme verschiedener Websites vertrauenswürdiger. Wählen Sie am besten Geo-Positionen, die den Proxies entsprechen. Weitere Informationen zur Funktionalität des Bots finden Sie in unserem Knowledge Center.

Noch intuitiver

Mit dem Update 2.6.0 wurde der Undetectable-Browser noch benutzerfreundlicher.

Design der Hauptregisterkarten für Profil-Einstellungen

Die visuelle Klarheit hilft Ihnen, sich besser in den Haupt-Einstellungen zurechtzufinden und die Belastung der Augen bei längerer Arbeit zu reduzieren.

Schnelle Suche nach dem gewünschten Profilfenster

Schwierig, ein Profilfenster zu finden, wenn mehr als 5 davon geöffnet sind? Wählen Sie einfach das Profil in der allgemeinen Liste aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und im Kontextmenü erscheint die Schaltfläche "Nach oben".

Sitzungslimit? - Alles ganz einfach

Tritt ein Fehler bei der Anmeldung bei Undetectable auf? Neben dem Fehler werden Links zum Knowledge Center angezeigt, die Ihnen bei der Behebung des Problems helfen und Ihnen zeigen, wie Sie zukünftige Probleme reduzieren können.

Noch bequemer

Einige kleine, aber nützliche Funktionen, die Ihnen helfen, schneller und einfacher mit der Software zu arbeiten.

Kopieren von Profilnotizen

Eine spezielle Schaltfläche ermöglicht es Ihnen, alle Profilnotizen in weniger als einer Sekunde zu kopieren!

Mehr Funktionalität im Profil-Manager

Im Kontextmenü des Profil-Managers gibt es 3 neue Funktionen:

Schaltfläche zum Löschen von Daten;

Schaltfläche zum Schließen von Profilen;

Möglichkeit, einen neuen Tag zu erstellen und ihn sofort den Profilen zuzuweisen. Geben Sie dazu einen nicht vorhandenen Tag ein und drücken Sie Enter.

Diese Funktionen sind sowohl für die Einzel- als auch für die Massenverwaltung von Profilen verfügbar. Wählen Sie im Profil-Manager die gewünschten Profile aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um die neuen Funktionen anzuzeigen.

Behobene Fehler