922S5Proxy – Überprüfung des Proxy-Dienstes

Wie man 922S5Proxy mit dem Undetectable-Browser verwendet?

Wenn Sie ein Proxy für Ihr Unternehmen benötigen und nach dem besten Proxy suchen, haben Sie Glück, denn Sie haben die beste Lösung für einen Proxy.

922S5Proxy ist eine Anwendungssoftware für residentielle SOCKS5-Proxys mit über 200 Millionen residentiellen IP-Adressen, die regelmäßig aktualisiert werden, um den saubersten IP-Adresspool bereitzustellen. Die Proxys stammen aus über 190 Ländern und Regionen, um Ihren globalen Geschäftsbedarf zu decken. Leser dieses Artikels erhalten auch einen 10% Rabatt beim Kauf eines Proxys!

Registrieren Sie sich und verwenden Sie den Gutscheincode für den Rabatt

Dieser Artikel ist sehr nützlich für Sie. 922S5Proxy ist bekannt für seinen kostengünstigen Service. Im Gegensatz zu IP-Adressverkäufern, die nach Zeit/Traffic abrechnen, gehören die von Ihnen gekauften IPs tatsächlich Ihnen. Ein 10% Rabatt auf den bereits verfügbaren Preis ermöglicht es Ihnen auch, viel Geld zu sparen, was sehr zuverlässig ist. Um das Angebot zu erhalten, müssen Sie nur ein paar einfache Schritte ausführen:

Gehen Sie zur offiziellen Website

Klicken Sie oben rechts auf "Registrieren"

Registrieren Sie sich als 922s5-Benutzer (Sie können die Registrierung abschließen, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen)

Wählen Sie auf der Preisgestaltungsseite einen professionellen Plan aus, geben Sie dann den Gutscheincode "UNDETECTABLE10" ein und Sie erhalten einen 10% Rabatt.

922S5Proxy: Grundlegende Informationen und Vorteile des Dienstes

922S5Proxy ist ein großer Anbieter von residentiellen IP-Proxy-Diensten, der über 190 Länder und Regionen abdeckt und eine IP-Reinheit von 99% bietet. Er bietet Lösungen für Unternehmensmarktforschung, Datenanalyse, E-Commerce und andere Geschäftsbedürfnisse.

Die IP-Ressourcen von 922S5Proxy sind echte residentielle IP-Adressen aus verschiedenen Ländern der Welt, mit exzellenter Geschwindigkeit, Verbindungsstabilität und Sicherheit. Sie können IPs aus jedem Land, jeder Stadt oder jedem Betreiber auswählen, um Ihr Geschäft zu betreiben. Dies eignet sich für Geschäftsszenarien wie Kontoerstellung, E-Commerce, Datensammlung, Marktforschung, SEO-Monitoring, Internet-Marketing, Markenschutz, Anzeigenüberprüfung usw. Es lässt sich auch problemlos in Software wie Fingerprint-Browser und Simulatoren integrieren.

Die Hauptgründe für die Beliebtheit von 922S5Proxy bei Kunden sind:

100% anonyme residentielle Proxys

Bezahlung nur für verwendete IPs, ungültige IPs werden nicht berechnet

regelmäßige Aktualisierung des Proxy-IP-Pools

Bezahlung nach Anzahl der IPs, nicht nach Traffic

Residentielle Proxys fungieren hauptsächlich als Vermittler und verwenden IP-Adressen, die von Internetdienstanbietern (ISPs) zugewiesen wurden. Wenn ein Benutzer mit einem residentiellen Proxy auf das Internet zugreift, wird anstelle seiner echten IP-Adresse die IP-Adresse des residentiellen Proxys angezeigt.

Im Gegensatz zu Rechenzentrum-IP-Adressen gilt eine residentielle IP als echte Heim-IP, und die Verwendung eines residentiellen Proxys für den Internetzugang ist sicherer. Da die IP-Ressourcen von 922S5Proxy echte residentielle Proxy-IPs aus der ganzen Welt sind, haben Sie mehr Sicherheit bei der Geschäftstätigkeit, das Risiko einer Sperrung usw. wird reduziert.

922S5Proxy unterscheidet sich von IP-Adressverkäufern, die nach Zeit/Traffic abrechnen. Die von Ihnen gekauften IPs gehören tatsächlich Ihnen. 922S5 verfügt über ein einzigartiges Proxy-Verbindungsschutzsystem, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Proxy verbunden sind. Sie können Proxy-IP-Adressen nach Land, Region, Stadt und Postleitzahl in der Anwendungssoftware filtern. 99% der Proxys sind geprüft und verfügbar, sodass Sie Ihr Proxy-Guthaben nicht verschwenden!

Wie man den Undetectable-Browser mit dem 922S5Proxy-Dienst verwendet

Der erste Teil dieses Artikels beschreibt den Prozess, um den Rabatt zu erhalten. Schließlich werden wir Ihnen eine einfache Erklärung geben, wie Sie den Undetectable-Browser einrichten, um den Proxy mit diesem Dienst zu verwenden. Die Installation ist einfach und dauert nicht lange.

Nachdem Sie den Service bei 922S5Proxy bestellt haben, laden Sie die Anwendungssoftware herunter und installieren Sie sie (Windows/Mac OS/Linux). 922S5Proxy stellt Arbeitsinformationen bereit - Filter, die für regionale IP-Adressen erforderlich sind, leitet IP-Adressen an Ports weiter und erhält Hostadresse und Portnummer, die an die IP-Adresse gebunden sind. Geben Sie dann diese Informationen in die Konfigurationsdatei des Undetectable-Browsers ein.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie nur eine geringe Anzahl von Proxys verwenden - Sie müssen die oben genannten Daten direkt in das Bearbeitungsfenster der Konfigurationsdatei eingeben. Sie können auch klicken, um die vollständige Anleitung zum Anschließen von 922s5proxy an Undetectable anzuzeigen!