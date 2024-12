9Proxy Bewertungen: Entsperren Sie globalen Zugriff mühelos

9Proxy bietet einen leistungsstarken und vielseitigen Residential-Proxy-Service, der Ihr Online-Erlebnis verbessert, indem er nahtlosen Zugriff auf ein umfangreiches Netzwerk von IP-Adressen bietet. Mit 9Proxy können Sie mühelos Internetbeschränkungen umgehen und so einen unterbrechungsfreien Zugriff auf Inhalte aus der ganzen Welt sicherstellen. Egal, ob Sie sich für Marktforschung, Wettbewerbsanalyse oder einfach nur für den Genuss von geo-eingeschränkten Inhalten interessieren, 9Proxy ist Ihr zuverlässiges Tor zum Internet ohne Grenzen. Einfach zu bedienen und sicher bietet es alles, was Sie brauchen, um anonym zu bleiben, Sperren zu vermeiden und das Internet mit Freiheit und Vertrauen zu durchsuchen.

Eine Einführung in 9Proxy

9Proxy bietet über 9 Millionen Wohn-IP-Adressen im Pool, die es Ihnen ermöglichen, auf über 90 Länder bis auf Stadtebene zuzugreifen, ohne ungültige IPs zu berechnen. Der Service ermöglicht präzise Targeting-Optionen basierend auf Land, Stadt, Postleitzahl und ISP und unterstützt eine nahtlose API-Integration für automatisierte Datenauslese.

Entwickelt, um Einschränkungen wie Verbote, Strafen und Captchas zu umgehen, gewährleistet 9Proxy auch eine verbesserte Sicherheit mit Unterstützung für die Protokolle HTTP/HTTPS und SOCKS5.

Das Ziel von 9Proxy ist es, eine verlässliche Ressource für verschiedene Anwendungen anzubieten, einschließlich Preisaggregation, SERP & SEO-Optimierung, Multi-Account-Verwaltung, Datenscraping, Werbetechnologie und Marktanalyse. Dabei wird Zugang zu Proxy-Servern an über 90 Standorten weltweit bereitgestellt.

Die 9Proxy Lösung

Web-Scraping-Proxies

9Proxy sticht mit seinen Wohn-Proxy-Servern für effizientes Web-Scraping hervor. Diese Proxies sind einzigartig und auf der Whitelist, was eine hohe Erfolgsquote beim Extrahieren von Daten von Konkurrenzwebsites und verschiedenen Online-Quellen gewährleistet. Diese Fähigkeit ist entscheidend für diejenigen, die durch datengetriebene Entscheidungsfindung und gründliche Marktanalysen an der Spitze bleiben möchten.

Erstellen von mehreren Konten

Die Multi-Accounting-Funktionen von 9Proxy simulieren echte Benutzeraktivitäten und unterscheiden sie von automatisierten Bots. Diese Funktion eignet sich perfekt für das Verwalten zahlreicher Social-Media-Konten auf Plattformen wie Instagram und Facebook. Sie vereinfacht die Automatisierung und ermöglicht es Benutzern, ihre Online-Präsenz zu erweitern, indem sie mehrere Konten und Follower erstellen, ohne Sicherheitswarnungen auszulösen.

Vermeiden Sie Blöcke und Einschränkungen

Für Sneaker-Enthusiasten und Wiederverkäufer bietet 9Proxy einen Vorteil, indem sie undetectable Residential Proxies anbieten, die typische Sperren von strengen Websites wie Nike umgehen. Diese Proxies sind kompatibel mit verschiedenen Bots, einschließlich Another Nike Bot AIO, Better Nike Bot und SupremeSlayer, um reibungslose und unterbrechungsfreie Einkäufe während wichtiger Veröffentlichungen zu gewährleisten.

Datenintelligenz

Mit seiner globalen Reichweite erleichtert 9Proxy umfangreiche Datenvorgänge wie Preisvergleiche, Datamining und Bildschirm-Scraping ohne geografische Einschränkungen. Die Proxies sind auf Geschwindigkeit optimiert und unterstützen mehrere Verbindungen, um die Projekteffizienz zu steigern, während sie die Privatsphäre der Benutzer schützen und hohe Verbindungsgeschwindigkeiten aufrechterhalten.

Anzeigenüberprüfung

In der Werbung, wo Transparenz entscheidend ist, erweisen sich die Wohnungsproxys von 9Proxy als unschätzbar für die Überprüfung von Anzeigenplatzierungen und die Verhinderung von Anzeigenbetrug. Sein breites Netzwerk minimiert Störungen durch Verbote, was kontinuierliche und effektive Anzeigenüberprüfungsprozesse gewährleistet.

Preisinformationen

9Proxy bietet zielgerichtete Wohnungsproxys, die Zugriff auf georestriktierte Inhalte und Dienste ermöglichen, ideal für verschiedene Anwendungen wie Flugpreisgestaltung, Einzelhandelsanalyse oder Wettbewerbsforschung. Indem es die digitale Präsenz eines lokalen Benutzers widerspiegelt, ermöglicht 9Proxy eine authentische und uneingeschränkte Datensammlung. Die Preiskalkulation des Dienstes ist vielseitig und richtet sich sowohl an persönliche als auch an unternehmensbezogene Bedürfnisse, um eine geeignete Option für jeden Benutzer zu gewährleisten.

Hauptmerkmale von 9Proxy

Bleiben Sie überall anonym:

Mit 9Proxy ist es mühelos, deine Online-Anonymität zu wahren, dank authentischer IP-Adressen aus verschiedenen globalen Standorten. Du kannst das Internet durchsuchen, ohne dich überwacht zu fühlen.

Kein blockierter Zugriff mehr:

Sagen Sie auf Wiedersehen zu der Frustration von Website-Blockaden. Die Wohn-Proxy-IPs von 9Proxy stellen sicher, dass Sie kontinuierlichen Zugriff auf Ihre Lieblingsseiten haben, ohne das Risiko von Sperren.

Zugriff auf eingeschränkte Inhalte:

Überwinden Sie Geobeschränkungen mühelos mit 9Proxy. Egal ob Streaming-Dienste, Websites oder Online-Spiele, Sie können auf Inhalte zugreifen, die in Ihrer Region sonst eingeschränkt sind.

Einen Wettbewerbsvorteil erlangen:

Bleiben Sie mit den Residential Proxies von 9Proxy einen Schritt voraus und sammeln Sie wertvolle Daten ohne Einschränkungen. Forscher, Vermarkter und neugierige Benutzer können gleichermaßen auf Erkenntnisse und Trends zugreifen, um einen Wettbewerbsvorteil zu behalten.

Sicheres und privates Surfen:

Sicherheit hat oberste Priorität bei 9Proxy. Indem wir sicherstellen, dass Ihre Online-Aktivitäten nicht nachverfolgbar und sicher sind, können Sie das Internet mit ruhigem Gewissen durchsuchen. Keine Sorge vor Hackern oder neugierigen Blicken – 9Proxy fungiert wie ein persönlicher Leibwächter für Ihre Online-Aktivitäten.

Globales Proxy-Netzwerk:

9Proxy bietet über 9 Millionen Residential Proxies in mehr als 90 Ländern an, um effektives Datenscraping, Anzeigenüberprüfung und Geotargeting zu ermöglichen. Beliebte Regionen sind die Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich und Südkorea, mit einer detaillierten Liste der verfügbaren IPs in jedem Bereich.

Wie benutzt man 9Proxy?

Die Verwendung von 9Proxy ist unglaublich einfach, dank seiner intuitiven App. Hier ist eine kurze Anleitung:

Beginnen Sie mit der App:

Beginnen Sie damit, die 9Proxy-App zu öffnen. Dies ist Ihr Kontrollzentrum für alle Aktivitäten.

Wähle einen Proxy:

Innerhalb der App waehlen Sie den Proxy aus, den Sie verwenden moechten. Es ist aehnlich wie das Auswaehlen des Landes, aus dem Ihr Internetverkehr erscheinen soll.

Leiten Sie Ihr Internet über den Proxy weiter:

Sobald Sie einen Proxy auswählen, leitet die App automatisch Ihren Internetverkehr darüber. Wenn Sie beispielsweise einen Proxy aus Japan wählen, werden Websites Ihren Standort als Japan wahrnehmen.

Proxies jederzeit wechseln:

Wenn Sie Ihren Proxy ändern müssen, vielleicht um so auszusehen, als ob Sie aus Frankreich surfen, wählen Sie einfach einen neuen Proxy in der App aus. So einfach ist das.

Mit 9Proxy müssen Sie sich nicht mit komplizierten Einstellungen oder mehreren Schritten herumschlagen. Die App übernimmt alles und gewährleistet, dass Sie sicher und privat im Internet surfen können, als ob Sie von einem beliebigen Ort aus browsen würden.

Wie man 9Proxy einrichtet

Verwenden Sie die 9Proxy-Anwendung und befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Einstellungen zu konfigurieren:

Schritt 1: Konfigurieren von Portnummern

Gehe zu Mehr > Einstellungen > Anzahl der Ports > Festlegen.

Entscheiden Sie sich für den Startport für Ihre Aufgaben und die Anzahl der benötigten Ports. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, wird automatisch eine Standardportnummer zugewiesen.

Schritt 2: Filtern und Lokalisieren von Proxies

Verwenden Sie Filteroptionen, um den spezifischen Proxy zu finden, den Sie nach Land, Bundesland oder Stadt benötigen.

Für eine schnellere Suche geben Sie die Postleitzahl oder einen spezifischen Bereich von IP-Adressen für den gewünschten Standort ein.

Nachdem Sie Ihre Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf "Suchen", um eine Liste verfügbarer IP-Adressen zu sehen, die Ihren Kriterien entsprechen.

Schritt 3: Proxies den Ports zuweisen

Sobald Sie einen geeigneten Proxy gefunden haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Port an Proxy weiterleiten" und wählen Sie die Option, ihn mit einem bestimmten Port zu verknüpfen, z.B. Port 6000.

Bestätigen Sie die Portauswahl, um den Internetverkehr über den ausgewählten Proxy zu leiten.

Der Proxy wird erst aktiviert, sobald die Portauswahl bestätigt wurde.

Schritt 4: Zugriff auf detaillierte Proxy-Parameter

Nach Abschluss der obigen Schritte können Sie:

Zugriff auf Proxy-Details: Eine umfassende Ansicht der Proxy-Parameter finden Sie, indem Sie auf "Portweiterleitungsliste" klicken.

Eine umfassende Ansicht der Proxy-Parameter finden Sie, indem Sie auf "Portweiterleitungsliste" klicken. Parameter kopieren: Um die lokale IP und den Port eines Proxys zu kopieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Kopieren" neben dem gewünschten Proxy.

Dieser Prozess stellt sicher, dass Sie alle notwendigen Details für eine reibungslose Proxy-Nutzung haben.

9Proxy-Dashboard-Übersicht

Sobald Ihr Abonnement aktiv ist, können Sie es über das Website-Dashboard verwalten. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu Ihrem Konto oben rechts auf der Website und klicken Sie auf "Dashboard".

Dashboard-Funktionen:

Einloesungs-Code: Erhalten Sie Proxy von einem anderen Konto mit freigegebenem Code

Erhalten Sie Proxy von einem anderen Konto mit freigegebenem Code Abrechnungsverlauf: Zahlungsverlauf beim Kauf von Proxies

Zahlungsverlauf beim Kauf von Proxies Nutzungsprotokoll: Informationen ueber verwendete Proxies waehrend des Tages

Informationen ueber verwendete Proxies waehrend des Tages Preisgestaltung: Proxy-Paketpreise werden angegeben und koennen bezahlt werden

Proxy-Paketpreise werden angegeben und koennen bezahlt werden Partnerprogramm: Alle Informationen ueber Partnerprogramme sind hier verfuegbar

Alle Informationen ueber Partnerprogramme sind hier verfuegbar Freigabecode: Teilen Sie Ihren Proxy-Code mit anderen

Teilen Sie Ihren Proxy-Code mit anderen Unterkonto: Erstellen und verwalten Sie Ihre Unterkonten

Kundensupport von 9Proxy

9Proxy bietet Unterstützung über verschiedene Kanäle wie Chat, E-Mail und soziale Medienplattformen wie Telegram, Facebook und Twitter. Sie stehen zur Beantwortung von Fragen, zur Lösung von Problemen und zum Anhören Ihres Feedbacks zur Verfügung. Für detaillierte Kontaktinformationen besuchen Sie ihre Kontaktseite.

Unterstützungsressourcen:

Hilfe-Center: Ein umfassendes Hilfe-Center umfasst häufig gestellte Fragen (FAQs), Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Informationen zur API-Integration.

Anleitungen und FAQs: Entwickelt, um Benutzern zu helfen, das Verständnis und die Optimierung ihrer Nutzung der Dienste von 9Proxy zu verbessern, indem detaillierte Anleitungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen bereitgestellt werden.

Für eine ausführlichere Unterstützung erkunden Sie die spezifischen Anleitungen oder überprüfen Sie die häufig gestellten Fragen, die andere Benutzer gestellt haben.

9Proxy: Vor- und Nachteile

Vorteile:

Wettbewerbsfähige Preise und Aktionen: 9Proxy bietet erschwingliche Preise im Vergleich zum Markt, beginnend bei $0.04 pro IP (~1.000 VND/IP). Kunden werden ermutigt, sich direkt an 9Proxy zu wenden, um die aktuellsten Werbeangebote zu erhalten.

Unbegrenztes Datenvolumen: Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, die Datenvolumenpakete verkaufen (z. B. 1 GB, 2 GB), verkauft 9Proxy einzelne IPs, die unbegrenzte Datennutzung für das Herunterladen und Hochladen ermöglichen. Dies hilft Kunden, Kosten effektiv zu verwalten und datenintensive Aufgaben zu bewältigen.

Exklusiver, sauberer Proxy-Pool: 9Proxy bietet über 9 Millionen Proxies und pflegt einen sauberen und einzigartigen Pool, der im Vergleich zu gemeinsam genutzten Pools anderer Anbieter das Risiko einer Sperrung erheblich minimiert.

Proxy-Ersatzrichtlinie: 9Proxy bietet ein einzigartiges Feature, bei dem Kunden bei einem Ausfall eines Proxys innerhalb von 60 Sekunden nach der Zuweisung die Today-Liste überprüfen und einen Ersatzproxy erhalten können, um Benutzer vor schnellem Ablauf des Proxys zu schützen.

Heutige Listenfunktion: Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, jeden Proxy, der innerhalb von 24 Stunden wieder online geht, ohne zusätzliche Kosten wiederzuverwenden, was hilft, Ausgaben weiter zu verwalten.

Unterstützung für SOCKS5/HTTP/HTTPS: Dies erhöht die Sicherheit, verbessert die Leistung und gewährleistet schnellere und zuverlässigere Verbindungen.

Testpakete: 9Proxy bietet während besonderer Anlässe Testpakete an, die es neuen Benutzern ermöglichen, ihren Service zu erleben, indem sie sie direkt über ihre Homepage kontaktieren, um Informationen über verfügbare kostenlose Testversionen zu erhalten.

Plattformkompatibilität: Funktioniert nahtlos mit allen Plattformen und gewährleistet echte und voll funktionsfähige Proxies.

Unbegrenzte Netzwerkverfügbarkeit: Ermöglicht unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen und garantiert kontinuierlichen Betrieb.

Nachteile:

Kein privater Proxy: Bietet keine privaten Proxy-Services an.

Keine UDP-Unterstützung: Fehlt Unterstützung für UDP (User Datagram Protocol).

Keine Rotierenden Proxies: Bietet keine Optionen für rotierende Proxies.

Preisgestaltung

9Proxy bietet eine Vielzahl von Preismodellen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind und Benutzern auf verschiedenen Ebenen Flexibilität bieten. Hier ist eine Aufschlüsselung ihrer Angebote:

100 IPs:

Preis: $0,20 pro IP

Gesamtkosten: $20

Ideal für Anfänger oder diejenigen mit minimalen Anforderungen.

500 IPs:

Preis: $0,12 pro IP (reduziert von $0,17)

Gesamtkosten: $60

Geeignet für Benutzer mit wachsenden Anforderungen, bietet einen soliden Rabatt.

1.000 IPs (+500 IPs):

Preis: $0,07 pro IP (ursprünglich $0,11)

Gesamtkosten: $105

Enthält einen Bonus von 500 IPs, insgesamt 1.500 IPs. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für umfangreiche Nutzung.

2.500 IPs:

Preis: $0,07 pro IP (reduziert von $0,17)

Gesamtkosten: $175

Ausgerichtet auf Vielnutzer mit spezifischen Geo-Targeting-Anforderungen, wodurch Benutzer $75 sparen.

5.000 IPs:

Preis: $0,06 pro IP (reduziert von $0,17)

Gesamtkosten: $300

Konzipiert für Unternehmen, bietet erhebliche Einsparungen für Großbetriebe.

15.000 IPs:

Preis: $0,04 pro IP (reduziert von $0,08)

Gesamtkosten: $600

Das beste Angebot für Großkunden, das eine erhebliche Kosteneffizienz mit einem halben Preisangebot bietet.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert 9Proxy?

Ein Proxy fungiert als Vermittler zwischen Ihrem Gerät und dem Internet, indem er Ihre echte IP-Adresse verbirgt und anonymes Surfen ermöglicht.

Kann 9Proxy auf geografisch eingeschränkte Inhalte zugreifen?

Ja, 9Proxy kann Benutzern helfen, geografische Beschränkungen zu umgehen und auf Inhalte zuzugreifen, die in ihrem Land möglicherweise blockiert sind, indem es ihre Verbindung über Server an verschiedenen Standorten leitet.

Ist 9Proxy sicher?

9Proxy zielt darauf ab, ein sicheres Browsererlebnis zu bieten, indem es Ihren Internetverkehr verschlüsselt, was dazu beiträgt, Ihre Daten vor Hackern und Schnüfflern zu schützen.

Wie schnell ist 9Proxy?

Die Geschwindigkeit von 9Proxy kann je nach mehreren Faktoren variieren, einschließlich des Serverstandorts und der ursprünglichen Internetgeschwindigkeit des Benutzers, aber es bemüht sich, schnelle und zuverlässige Verbindungen anzubieten.

Gibt es einen Kundensupport für 9Proxy-Benutzer?

Ja, 9Proxy bietet Kundensupport, um Benutzern bei Fragen oder Problemen zu helfen, die sie beim Gebrauch des Dienstes haben könnten.

Kann ich mit 9Proxy leicht zwischen Servern wechseln?

Ja, 9Proxy ermöglicht es Benutzern, einfach zwischen Servern zu wechseln und bietet die Flexibilität, den geeignetsten Server basierend auf Standort oder spezifischen Anforderungen auszuwählen.

Ist 9Proxy mit allen Geräten kompatibel?

9Proxy ist so konzipiert, dass es mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel ist, einschließlich Smartphones, Tablets, Laptops und Desktop-Computern.

Unser Urteil

Zusammenfassend ist 9Proxy eine herausragende Wahl für alle, die zuverlässige und effiziente Proxy-Services suchen. Mit seinem umfangreichen globalen Netzwerk, schnellen Verbindungen und robusten Sicherheitsfunktionen stellt 9Proxy sicher, dass Sie anonym und ohne Einschränkungen auf das Internet zugreifen können. Egal, ob Sie Daten sammeln, geografische Beschränkungen umgehen oder sicherstellen möchten, dass Ihre Online-Aktivitäten privat bleiben, 9Proxy bietet eine umfassende Lösung, die vielfältige Bedürfnisse erfüllt. Nutzen Sie die Vorteile von nahtlosem, unterbrechungsfreiem Internetzugang und bringen Sie Ihre Online-Aktivitäten auf die nächste Stufe, indem Sie noch heute 9Proxy wählen.