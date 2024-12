CPA Private – Überprüfung des Partner-Netzwerks

CPA Private erhält hauptsächlich positive Bewertungen von Partnern, die das Netzwerk für hohe Konversionen, großzügige Auszahlungen, exzellenten Support und eine Vielzahl von Angeboten loben. Einige Partner stellen auch fest, dass CPA Private die besten Angebote in der VOD-Vertikale hat. Es gibt jedoch auch negative Bewertungen, in denen Partner sich darüber beschweren, dass das Netzwerk ihnen nicht bezahlt oder ihre Konten ohne Angabe von Gründen sperrt. CPA Private reagiert auf solche Bewertungen und behauptet, dass sie keine gefälschten oder betrügerischen Leads bezahlen, die von Werbetreibenden gemeldet werden.

