Databay Residential Proxy Netzwerk

Databay ist ein Residential-Proxy-Service, der Zugang zu 7 Millionen rotierenden oder statischen Proxies bietet, sowohl HTTP als auch SOCKS5. Es bietet die Möglichkeit, den Standort auf mehreren Ebenen auszuwählen: Kontinent, Land, Bundesland, Stadt, Postleitzahl, ASN und GPS-Koordinaten. Diese Plattform bietet eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche für Benutzer, um mit ihren Proxy-Verbindungen zu interagieren und sie zu verwalten. Es ist ein leistungsstarkes Tool für diejenigen, die einen breit gefächerten, geografisch differenzierten Zugang zum Internet für ihre Datenanforderungen benötigen.

Databay bietet sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen Residential-Proxy-Services an, die eine sichere und zuverlässige Internetnutzung benötigen. Dieser Service ermöglicht es den Nutzern, das Internet selbstbewusst zu nutzen, ohne ihren tatsächlichen Standort und ihre Identität preiszugeben. Er hilft auch dabei, geografisch eingeschränkte Inhalte freizuschalten und ermöglicht eine einfache Datensammlung ohne Einschränkungen.

Umfangreicher IP-Pool

Preisgestaltung

Das Preismodell für die Residential Proxy-Services von Databay beginnt zu einem wettbewerbsfähigen Preis von 0,65 USD pro GB, der ein gewisses Maß an Bindung erfordert. Selbst dann positioniert dieses Preismodell Databay als kostengünstigen Marktteilnehmer, der hochwertige Proxy-Services anbietet und sie für eine Vielzahl von Unternehmen und Einzelpersonen aus allen wirtschaftlichen Bereichen zugänglich macht.

Anpassbare Standorte

Benutzer haben die Möglichkeit, den Standort ihres Proxy auszuwählen aus verschiedenen Ebenen:

Dauerhafte Sitzungen

Für Aufgaben, die eine kontinuierliche Aktivität erfordern, bietet Databay Sitzungen an, die bis zu 2 Stunden dauern können. Dies bedeutet, dass Benutzer dieselbe IP-Adresse über mehrere Verbindungen beibehalten können, was ein konsistenteres Browsing- oder Datensammlungserlebnis ermöglicht.

Protokollunterstützung

Databays Residential Proxies sind kompatibel sowohl mit SOCKS5 als auch HTTP Protokollen. Dies gewährleistet, dass die Proxies mit einer Vielzahl von Software und Tools funktionieren können.

Sichere Authentifizierung

Umfassende API für den Weiterverkauf

Für Unternehmen oder Einzelpersonen, die beabsichtigen, weiterzuverkaufen, bietet Databay eine umfassende API. Diese API ermöglicht es Benutzern in erster Linie, ihr Databay-Konto effektiv zu verwalten. Benutzern wird die Möglichkeit gegeben, ihre Proxy-Benutzer zu erstellen, zu verwalten und zu löschen, die Bandbreite entsprechend zuzuweisen und ihre Nutzungsstatistiken zu überwachen, was Benutzern ein hohes Maß an Kontrolle und Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Proxy-Benutzer bietet.

Zusammenfassend bieten die Residential Proxy-Services von Databay eine Reihe von Vorteilen, darunter kostengünstige Preise, eine große Auswahl an einzigartigen IP-Adressen, die Möglichkeit, Proxy-Standorte anzupassen, konsistente Sitzungspersistenz, Kompatibilität mit wichtigen Protokollen, sichere Authentifizierungsmethoden und eine umfassende API für Wiederverkäufer. Die Nutzung von Databays Diensten gewährleistet einen zuverlässigen und sicheren Internetzugang sowie die zusätzliche Möglichkeit, geo-eingeschränkte Inhalte freizuschalten.