DataImpulse - Proxy-Service-Überprüfung

DataImpulse ist ein zuverlässiger Partner, der maßgeschneiderte Proxy-Dienste für Ihr Unternehmen bereitstellt. Mit diesen ethisch erworbenen Proxies können Sie Anfragen von verschiedenen IPs senden - als ob von verschiedenen Geräten, Standorten und Zeitzonen. Websites würden nie vermuten, dass es sich um Sie handelt, Sie bitten, einen Captcha einzugeben oder Sie sogar sperren.

In nur wenigen Klicks können Sie DataImpulse Proxies mit jedem Antidetect-Browser integrieren und mit dem Management mehrerer Konten beginnen. Ihr einfaches Dashboard hilft dabei, Proxies im Blick zu behalten und die Konfigurationen jederzeit zu ändern.

Beginnend bei nur $1 pro 1 GB können Sie Zugriff auf einen nichtblockierbaren IP-Pool, präzise Länderzielgruppentargeting, die Wahl zwischen rotierenden oder dauerhaften Sitzungen und vieles mehr erhalten. Lassen Sie uns nun sehen, wie diese Funktionen für Sie nützlich sein können.

Hauptvorteile von DataImpulse

Weltweite Abdeckung – DataImpulse bietet in 194 Standorten Proxies mit globaler Reichweite, die für eine stabile Funktion in mehreren Regionen erforderlich ist.

– DataImpulse bietet in 194 Standorten Proxies mit globaler Reichweite, die für eine stabile Funktion in mehreren Regionen erforderlich ist. Großes Netzwerk mit über 5 Millionen IP-Adressen – Regelmäßig aktualisierte IP-Adressen an zahlreichen Standorten.

– Regelmäßig aktualisierte IP-Adressen an zahlreichen Standorten. Keine Ablaufdaten – Benutzer können auf Proxies zugreifen, solange sie diese benötigen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, den Zugriff zu verlieren.

– Benutzer können auf Proxies zugreifen, solange sie diese benötigen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, den Zugriff zu verlieren. Garantiert hohe Betriebszeit

Zusätzliche Targeting-Option – Finden Sie präzise Informationen an spezifischen Standorten.

– Finden Sie präzise Informationen an spezifischen Standorten. Nützliche Tutorials und YouTube-Kanal - viele detaillierte Anleitungen, um Ihnen bei der optimalen Nutzung unserer Dienstleistungen und Tools zu helfen.

- viele detaillierte Anleitungen, um Ihnen bei der optimalen Nutzung unserer Dienstleistungen und Tools zu helfen. Flexible Pay-as-you-go-Preise - Zahlen Sie nur für den Datenverkehr, den Sie nutzen.

- Zahlen Sie nur für den Datenverkehr, den Sie nutzen. 24/7 menschlicher Support

Wohn-Proxys

Durch die Verwendung von Wohnungsproxys erhalten Sie echte IP-Adressen aus realen Wohnnetzwerken. Bei DataImpulse erhalten Sie API-Zugriff und eine der niedrigsten Preise auf dem Markt - nur 1 $ pro GB. Wenn Ihre Aufgaben authentische IPs, mehr Privatsphäre und stabile Leistung für Dinge wie den Zugriff auf länderspezifische Inhalte, Anzeigenüberprüfung oder SEO-Analyse erfordern, sind Wohnungsproxys die beste Lösung.

Rechenzentrum Proxies

Rechenzentrum-Proxies sind nützlich, wenn Sie eine große Menge an Daten mit verschiedenen IP-Adressen übertragen müssen. Bei großen Web-Scraping-Projekten besuchen automatisierte Bots Websites, um Daten in einem benutzerfreundlichen Format zu extrahieren. In solchen Fällen machen Proxies das Web-Scraping schnell und kostengünstig. Für Benutzer, die Wert auf schnelle Leistung, budgetfreundliche Lösungen und Datenscraping legen, könnten Rechenzentrum-Proxies die geeignetere Option sein.

Mobile Proxies

Wenn Sie auf der Suche nach mobilen Proxys sind, bietet DataImpulse weltweiten Zugriff über 5G, 4G, 3G und LTE-Netzwerke. Ob Sie rotierende IPs benötigen oder bevorzugen, anhaltende Sitzungen, haben Sie die Flexibilität zu wählen.

Beliebte Anwendungsfälle

DataImpulse-Proxies decken zahlreiche gängige Anwendungsfälle ab. Sie benötigen Proxies, um IP-Blockaden zu vermeiden, wenn Sie sich mit Web-Scraping für die Datenextraktion oder Python-basierte Scraping-Projekte beschäftigen. DataImpulse bietet außerdem ausführliche Anleitungen für Ihre Bequemlichkeit. Sie können Social-Media-Konten verwalten, auf Plattformen wie Twitch streamen oder sogar Bots betreiben.

Das Bild wurde nicht angezeigt.

Wie man den Undetectable Browser mit DataImpulse Proxies verwendet

Als Erstes, gehen Sie auf dataimpulse.com und klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt ausprobieren" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Nach erfolgreicher Registrierung melden Sie sich in Ihrem DataImpulse-Konto an.

Wählen Sie die Schaltfläche "+ Neuen Auftrag erstellen" aus. Wählen Sie Ihren Proxy-Typ und klicken Sie auf "Jetzt kaufen".

Sobald du deinen ersten Kauf abgeschlossen hast, kannst du alle deine Pläne im Tab "Pläne" einsehen, einschließlich Details wie Kaufdatum und verbleibende Gigabytes. Du kannst auch einen Plan aufladen, indem du auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klickst.

Melden Sie sich bei Ihrem Undetectable-Konto an. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Neues Profil". Sie werden ein erweitertes Fenster mit Profilinformationen und Notizen sehen. Benennen Sie Ihr Profil, wählen Sie einen Ordner und eine Gruppe aus.

Um einen Proxy zu konfigurieren, klicken Sie auf das zweite Symbol. Wählen Sie "Neuer Proxy" und geben Sie in das rechte Feld den Host, Port, den Login und das Passwort ein, die Sie in Ihrem Plan auf Ihrem DataImpulse-Dashboard finden können.

Klicken Sie auf die benachbarte Schaltfläche in der Nähe Ihrer Proxy-Zugriffsdetails. Wählen Sie "Erstellen" aus.

Klicke auf "Öffnen" und du wirst dein neues Profil auf der linken Seite unter dem "+Neues Profil"-Button sehen. Du wirst zu Chromium weitergeleitet.

Fazit

Die Verwendung von Proxies als zusätzlicher Sicherheitsschild hat viele Gründe. Reduzieren Sie das Risiko von Cyberangriffen, greifen Sie auf globale Inhalte zu und genießen Sie schnelle Verbindungen. Sobald Sie DataImpulse-Proxies in den Browser Undetectable integrieren, haben Sie alle notwendigen Werkzeuge für sichere Online-Aktivitäten.