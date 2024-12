EnvyBox – Überprüfung des CRM-Systems

EnvyBox ist ein umfassender Service, der eine breite Palette von Tools zur Verbesserung der Kundeninteraktion und Steigerung der Verkaufseffizienz bietet. Der Service richtet sich an den russischen Markt und bietet Unterstützung in russischer und ukrainischer Sprache. Die Preise beginnen bei 990 Rubel und es steht eine Testphase zur Verfügung, um die Funktionalität des Services zu bewerten.

Hauptfunktionen von EnvyBox

Online-Chat und Gruppenchats: Das Tool ermöglicht die Kommunikation mit Website-Besuchern in Echtzeit, unterstützt Gruppenchats, Emojis, das Anzeigen von Bildern und die Anmeldung über soziale Netzwerke, was die Kommunikation bequemer und effizienter macht. Quizze: Ein leistungsstarkes Tool zur Steigerung der Kundenbindung, mit dem interaktive Tests auf der Website erstellt werden können. Jede Antwort des Benutzers bringt ihn näher zum Erreichen des versprochenen Ergebnisses und kann mit einem Rabatt verbunden sein, um den Kunden zur Angabe seiner Kontaktdaten zu motivieren. Kunden-Generator: Ein Popup-Widget, das Sonderangebote anbietet und den Manager über einen neuen Kontakt informiert, um sofort zurückzurufen. Das Design kann an den Stil der Website angepasst werden und detaillierte Informationen über den Kunden können abgerufen werden. Herdinstinkt: Ein Tool, das das Prinzip der sozialen Bestätigung nutzt, um die Aktionen der Website-Besucher zu stimulieren, indem es die Aktionen anderer Benutzer anzeigt, z. B. Käufe oder Bewertungen. Rückruf: Ermöglicht die automatische Kontaktaufnahme mit dem Kunden durch personalisierte Ansprachen, die Möglichkeit, die Anrufzeit einzustellen und die Integration mit verschiedenen CRM- und Analyse-Systemen. EnvyBox CRM: Ein System zur Verwaltung von Kunden und Deals, das praktische Karten zur Erfassung der Interaktionshistorie mit dem Kunden bietet. Dieses Tool zielt darauf ab, den Umsatz zu steigern und den Kundenservice zu verbessern.

Sicherheit und Vertraulichkeit

EnvyBox gewährleistet ein hohes Maß an Datensicherheit, einschließlich der Verschlüsselung der Datenübertragung über das HTTPS-Protokoll, der Zwei-Faktor-Authentifizierung und der Datensicherung an mehreren Standorten. Der Service entspricht den wichtigsten russischen Bundesgesetzen zum Schutz personenbezogener Daten und ist im Einheitlichen Register russischer Programme eingetragen, was seine Zuverlässigkeit und Rechtmäßigkeit bei der Nutzung in Russland bestätigt.

Fazit

EnvyBox ist ein leistungsstolles und vielseitiges Tool für Unternehmen, das verschiedene Funktionen zur Verbesserung der Kundeninteraktion und zur Steigerung der Konversion bietet. Die Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, flexiblen Einstellungen und Integration mit beliebten Plattformen macht EnvyBox zu einem wichtigen Werkzeug für Unternehmen jeder Größe.