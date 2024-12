FlexCard - Übersicht über den virtuellen Kartenservice

FlexCard: Der beste Freund eines Partners

Für jedes Problem gibt es eine Lösung, besonders in einer so flexiblen und erfindungsreichen Branche wie dem Affiliate-Marketing. Es gab eine Zeit, in der Online-Zahlungen für Webmaster ein ständiger Kopfschmerz waren, aber mit dem Aufkommen virtueller Karten hat sich dieses Problem eher in den Hintergrund verlagert.

Es gibt mittlerweile unzählige Dienstleistungen, die virtuelle Karten anbieten, doch die meisten berücksichtigen nicht die spezifischen Anforderungen des Affiliate-Marketings. Glücklicherweise wurden Dienste erstellt, die unsere Branche im Blick haben. Heute sprechen wir über einen von ihnen (und wahrscheinlich den besten) - FlexCard!

Kartenausstellung und BINs

Das Hauptmerkmal des Dienstes – die Ausgabe virtueller Karten – wird von FlexCard perfekt umgesetzt. Die Kartenausstellung erfolgt sofort (1 bis 5 Minuten nach der Anfrage), und jeder Benutzer kann eine unbegrenzte Anzahl von Karten haben. Alle vom Service bereitgestellten Karten sind Debitkarten und nicht personalisiert, was die Anonymität erhöht.

Die Karten sind in USD und EUR erhältlich, wobei die Ausstellungskosten ab 2 $ beginnen, während die Wartung kostenlos ist. Sie können die Karte über Krypto (ab 50 USDT) oder Banküberweisung (ab 100 $) aufladen, wobei in beiden Fällen eine Gebühr von 3% für das Aufladen anfällt. Ein einzigartiges Merkmal der FlexCard ist, dass die Gebühr an den Benutzer zurückgegeben wird, wenn Gelder von der Karte abgehoben oder erstattet werden.

FlexCard bietet eine breite Auswahl an BINs aus beliebten europäischen und amerikanischen GEOs: Dutzende von Städten in den USA, UK, Brasilien, Estland und Spanien stehen zu Ihrer Verfügung. Sie können den passenden BIN auswählen, indem Sie die Statistiken im Abschnitt "BINs" überprüfen (glauben Sie es oder nicht), wo ihre Beliebtheit für alle wichtigen Quellen der letzten 30 Tage detailliert ist.

Persönliches Konto und Team

FlexCard wurde speziell für das Affiliate-Marketing entwickelt, und das Dashboard des Dienstes spiegelt dies vollständig wider, einschließlich Funktionen wie detaillierte Analysen zur BIN-Popularität in verschiedenen Quellen und der bequemen Teamverwaltung mit rollenbasierter Zugriffskontrolle.

Der Registrierungsprozess ist zweistufig und einfach: Melden Sie sich auf der Website an und bestätigen Sie Ihre E-Mail, dann kontaktieren Sie den Support über Telegram, um Ihr Konto zu verifizieren. Weder SMS noch Dokumente sind in irgendeinem Stadium erforderlich.

Durch Unterstützung können Sie ein Team erstellen und Rollen zuweisen. Es gibt drei Rollen: Teammitglied (ein Käufer mit minimalem Zugriff), Manager (ein Teamleiter, der die Käufer unter sich verwaltet) und Besitzer (der Teamleiter mit vollem Zugriff). Sobald Ihr Team eingerichtet ist, können Sie den Service vollständig nutzen.

Funktionen und Vorteile der FlexCard

15.000+ Karten ausgegeben und mehr als 1.600 neue Teams jeden Monat;

Top BINs: USA, UK, Brasilien, Estland, Spanien;

Aufladungsgebühr wird zurückerstattet, wenn Gelder auf ein Portemonnaie abgehoben werden;

Sofortige Ausgabe von USD- und EUR-Karten ab $2, mit Aufladungen ab $50;

Bequemer Telegram-Bot mit 3DS-Codes, Kontostand und Transaktionsverlauf;

Team-Funktionalität mit Rollenverteilung und Statistiken;

FlexCard-Karten integrieren sich gut mit Google, Facebook und TikTok;

Geringe Aufladegebühren und keine Kartengebühren;

Lukratives Empfehlungsprogramm: 30% von jeder Empfehlung.

Mit dem Aktionscode UNDETECTABLE erhält jeder neue Benutzer 5 kostenlose Karten. Um den Aktionscode zu verwenden, senden Sie ihn einfach an den FlexCard-Support.