IPRoyal – Überprüfung des Proxy-Dienstes

Benötigen Sie einen Rabattcode von 20% für die IPRoyal-Proxies? Oder haben Sie noch keinen Proxy-Service ausgewählt? Wir werden Ihnen kurz, aber informativ über die Möglichkeiten von IPRoyal berichten und Ihnen aktuelle Informationen geben, die Ihnen bei der richtigen Entscheidung helfen.

In einer Welt, in der die Möglichkeiten des "großen Bruders" und die Menge an verarbeiteten Informationen rapide zunehmen, steigt auch die Anzahl der Hackerangriffe, nationalen und anderen Blockaden. Die Nutzung von Proxy-Servern im Internet wird zur Notwendigkeit und nicht nur zum Wunsch. Ein nicht nachweisbarer Browser in Verbindung mit einem vertrauenswürdigen Proxy-Service kann dieses Problem lösen, soweit es der jeweilige Benutzer benötigt. Heute möchten wir Ihnen unseren zuverlässigen Partner IPRoyal vorstellen.

20% Rabattcode

Die Arbeit mit jedem Programm für anonymen Internetzugang erfolgt über Proxy-Server. Daher ist jeder Benutzer daran interessiert, dass der Proxy-Service stabil funktioniert und er nicht übermäßig bezahlen muss. Wir freuen uns, Ihnen unseren zuverlässigen Partner und die Möglichkeit zu präsentieren, 20% bei der Bezahlung seiner Dienste zu sparen.

Um diesen Bonus zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

Klicken Sie auf den Link

Füllen Sie die Felder des ersten Registrierungsformulars aus

Geben Sie den Rabattcode "undetectable20" in das entsprechende Feld des erweiterten Registrierungsformulars ein

Nachdem Sie dies getan haben, wird der 20% Rabatt persönlich auf Ihre Bestellung von IPRoyal Proxy-Services angewendet.

Servicebeschreibung: Hauptvorteile und Anwendungsbereiche

Um einen umfassenden oder sogar einen durchschnittlichen Überblick über IPRoyal zu erhalten, wäre ein Buch oder eine dicke Broschüre erforderlich. Es ist nicht notwendig, all diese Informationen hier anzugeben, da alles ausführlich auf der Website des Dienstes beschrieben ist. Wir werden Ihnen nur das Wichtigste präsentieren.

Wechsel zwischen Heim- und Mobil-IP-Adressen

Das Hauptprinzip zur Umgehung von Anti-Spam-Systemen verschiedener Ressourcen besteht darin, dass die Aktivität der verwendeten IP-Adresse genauso sein sollte wie die eines normalen Benutzers. Beim Parsen oder Bewerben in sozialen Netzwerken müssen Sie immer wieder dieselben oder ähnliche Anfragen senden und auf die Ressource über das erste, zehnte, ... hundertste Konto zugreifen. Bei längerer Arbeit in diesem Modus wird der Spam-Schutzalgorithmus ausgelöst und die IP-Adresse wird gesperrt. Im Gegensatz dazu wird die Adresse eines normalen Benutzers, dessen Interessen vielfältig sind, der verschiedene Websites besucht, sich nirgendwo lange aufhält oder ähnliche Aktionen ausführt, nicht gesperrt.

IPRoyal hat drei Wege gewählt, um die Arbeit eines normalen Benutzers zuverlässig zu emulieren:

IPRoyal verwendet weit verbreitete 4G-Mobile-Proxy-Server.

Da sich der Mobilfunkbereich heute rapide entwickelt, ruft diese Methode am wenigsten Verdacht hervor.

Im Rahmen des Heim-Proxy-Netzwerks werden authentische Adressen verwendet, die echten Personen gehören.

Solche IP-Adressen werden einen erheblichen Teil der Zeit von gewöhnlichen Internetnutzern verwendet, während sie in der restlichen Zeit von IPRoyal-Kunden genutzt werden. Daher sind virtuelle Benutzer, die über Proxy-Server, wie zum Beispiel im Undetectable-Browser, erstellt und betrieben werden, beim Besuch verschiedener Ressourcen von gewöhnlichen Besuchern nicht zu unterscheiden.

Adressen werden für kurze Zeit festgelegt und rotieren.

Bei der Bestellung des Dienstes wählt der Kunde eine Adresse, die entweder für einen Tag festgelegt oder geändert wird. Durch die häufige Änderung jedes einzelnen Proxys wird keine einheitliche Statistik angesammelt, die eine Reaktion der Anti-Spam-Systeme auslösen könnte.

Hohe Geschwindigkeit

Es wird allgemein angenommen, dass die Arbeit über einen Proxy-Server zwangsläufig zu einer Verringerung des Datenverkehrs führt. Formal ist dies der Fall, da eine neue Komponente mit ihrer eigenen Geschwindigkeit und anderen technischen Einschränkungen hinzugefügt wird. IPRoyal hat dieses Problem jedoch gelöst! Der Service verfügt über ein Caching-System für häufig besuchte Webseiten. Dadurch müssen Sie Bilder, Werbung und andere Elemente nicht mehrfach übertragen, und die Übertragungsgeschwindigkeit relevanter Informationen wird erhöht.

Wo und wie es verwendet wird

Dank der oben beschriebenen Maßnahmen beträgt die Ausfallrate bei IPRoyal 99,9% und eine Geschwindigkeit von 100 MB/s ist die Norm. Daher lösen die Kunden des Dienstes Aufgaben in den folgenden Hauptbereichen schnell:

Datensammlung für Aktien- und Warenmärkte

Arbeit mit mehreren Konten in sozialen Netzwerken

Durchsuchen von Suchmaschinenergebnissen

Erhöhung der Netzwerksicherheit

Schutz von Marken-, Urheber- und Geschäftsrechten

Überprüfung der Platzierung von Werbung

Testen von Websites und Internetdiensten

Aufhebung von Geoblocking und anderen Zugriffsbeschränkungen auf Inhalte

Verwendung des Undetectable-Browsers mit IPRoyal-Proxies

Die Verwendung von IPRoyal ist auch deshalb bequem, weil der Service eine breite Palette von Servicepaketen anbietet. Sie können nur einen Proxy kaufen oder Dutzende und Hunderte von Adressen erwerben. Wenn Sie nur wenige Proxies verwenden, ist es bequemer, das Eingabeformular im Undetectable-Browser zu verwenden - ein spezielles Fenster, in dem Sie Host, Port und Passwort angeben müssen. Bei der Verwendung von Dutzenden oder Hunderten von IP-Adressen ist die Verwendung des "Proxy-Managers" nützlicher. Dies ermöglicht das Hochladen und Herunterladen von Vorlagendateien, in denen Sie Listen von Proxies beliebiger Größe im Textformat bequem erstellen und bearbeiten können. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Dokumentation auf unserer Website.