Geld Safe Überprüfung: Erstellen von hochwertigen White Pages für jede Anfrage

In diesem Artikel werden wir den Money Safe Service besprechen. Dieses Tool ist spezialisiert auf die Erstellung einzigartiger White Pages für die Anfrage jedes Kunden, was es ermöglicht, die Moderation in allen Datenquellen ohne Hindernisse zu bestehen.

Die Arbeit mit grauen und schwarzen Vertikalen ist jetzt sehr schwierig, daher lohnt es sich, Safe Pages zusammen mit Cloaking zu verwenden.

Vielfalt von Tarifen für Dienstleistungen

Money Safe hat kein monatliches Abonnement, was sehr erfreulich ist. Der Kunde zahlt nur einmal. Es gibt eine kleine Auswahl an Tarifen: Starter, Pro und Business, die sich nur darin unterscheiden, dass ein Paket auf CMS WordPress basiert und das andere auf HTML-Dateien.

Raten auf Wordpress:

Weißbuch-Tarife HTML-Dateien:

Funktionen von Geldsafe

Zunächst möchten wir eine Reihe von Vorteilen und Merkmalen dieses Tools hervorheben:

hochwertige sichere Seiten, die von Money Safe Entwicklern in nur 30 Minuten erstellt werden;

eine Lösung, die über alle Werbenetzwerke moderiert wird;

Der WP-Plan beinhaltet bereits eine vertrauenswürdige Domain und Hosting, was Ihnen ein erhebliches Budget erspart;

der Service kauft nur neue Domains, die älter als 1 Monat sind. Diese Domains wurden zuvor nirgendwo verwendet;

gegen eine Zusatzgebühr besteht die Möglichkeit, die Domain zu ändern;

Du kannst deine Domain mit Money Safe Hosting verbinden;

Erstellung von Safe Pages in jeder Sprache der Welt (1000+ Sprachen).

Erste Schritte mit dem Service

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen schrittweise Anleitungen, wie Sie eine Weiße Seite für Ihre Anforderungen erhalten:

Du solltest auf der Money Safe Website einen Tarifplan wählen. Wenn du ein Vertreter eines großen Teams bist, empfehlen wir den Business-Tarif, mit dem du 20% sparen kannst. Wenn du den Aktionscode UNDETECTABLE eingibst, erhältst du lebenslang einen Rabatt von -10% auf jeden Tarif.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sichere Seite erstellen", und Sie werden zum nächsten Fenster geleitet, in dem wir knappe Informationen angeben sollten - E-Mail, Kontakt für Kommunikation, dann den Promo-Code UNDETECTABLE einfügen und die Zahlungsmethode auswählen. Der Money Safe Service akzeptiert derzeit nur Kryptowährungszahlungen. Führen Sie dann eine Überweisung gemäß den Angaben durch, fügen Sie die Hash-ID ein (nicht erforderlich), akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen und bestätigen Sie die Zahlung.

Anschließend wird sich ein Support-Mitarbeiter des Dienstes mit Ihnen in Verbindung setzen, um alle Wünsche für die sicheren Seiten zu klären. Innerhalb von 30 Minuten haben Sie bereits Zugriff auf das Admin-Panel der Website und auf FTP.

Kontakte

Telegram-Kanal Money Safe - https://t.me/+i_2Ge_wZanMzODMy

Support 24/7 - https://t.me/money_safe_support