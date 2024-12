MPP Group – Überprüfung des Proxy-Dienstes

Kurz und bündig betrachten wir die Möglichkeiten und Vorteile des Proxy-Dienstes MPP Group. Dies ist umso wichtiger, da die Nutzerbewertungen des Anbieters oft von der "goldenen Mitte" sprechen. Das bedeutet, dass das technische Niveau eine stabile Arbeit ermöglicht, ohne dass man für die Dienstleistungen zu viel bezahlen muss.

Technische und andere Spezialisten sind fast immer auf der Suche nach der "goldenen Mitte". Die Situation bei der Bestellung von Proxy-Server-Diensten ist nicht anders. Ein kostenloser oder zweifelhafter Service kann keine stabile Arbeit gewährleisten, aber man möchte auch nicht für unnötige Extras bezahlen. Heute stellen wir den Service MPP Group vor, der alle Chancen hat, die gesuchte "goldene Mitte" zu sein. Der Anbieter bietet moderate Preise, hohe Zuverlässigkeit, private und öffentliche Proxies. Das heißt, alles, was man für eine ruhige und stabile Arbeit braucht.

Proxies von MPP Group - viele Vorteile und kein einziger Nachteil

Lassen Sie uns den Überblick mit der Erklärung der Abkürzung im Firmennamen beginnen. MPP steht für MyPrivateProxy, was das Tätigkeitsfeld des Anbieters vollständig beschreibt. Allerdings muss man erwähnen, dass im wörtlichen Sinne private (dedizierte) und öffentliche oder gemeinsam genutzte Proxies in der Liste der angebotenen Dienstleistungen für Kunden enthalten sind. Der Preisunterschied beträgt etwa 100% - zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels betrugen die Tarife jeweils 1,13 und 0,62 US-Dollar pro Monat.

Der Vorteil eines dedizierten Servers besteht darin, dass die Anfragen des Kunden über IP-Adressen in das Netzwerk gesendet werden, die niemand sonst verwendet. Daher muss man nie für die Fehler anderer bezahlen. Dies kann passieren, wenn mehrere Kunden von einer Adresse aus arbeiten und einer von ihnen unvorsichtig ist und eine Reaktion des Anti-Spam-Systems einer bestimmten Ressource auslöst. Danach landet die IP-Adresse auf der Blacklist und der Benutzer, der Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, muss seine Arbeit neu organisieren.

Das Gesagte bedeutet jedoch nicht, dass öffentliche Proxies nutzlos sind. Natürlich sind hier die Risiken höher und daher der Preis niedriger. Aber bei der Lösung vieler Aufgaben wie Parsing, YouTube-, Facebook-, Twitter-Promotion und anderen sozialen Netzwerken sowie der Sammlung von kommerziellen Informationen kann man das gewünschte Ergebnis bei halbierten Kosten erzielen.

Unabhängig von der Art des verwendeten Proxies von MPP Group erhält der Kunde:

Unbegrenzte Bandbreite

Auswahl der geografischen Bindung in 24 Ländern nach Wahl

99% Netzwerkverfügbarkeit

3 Tage Geld-zurück-Garantie, falls die Dienstleistungen als minderwertig oder unbequem empfunden werden

Nicht zusammenhängende IP-Adressen

Zum letzten Punkt geben wir eine Erklärung: Anbieter mit zweifelhaftem Ruf und minimalen Servicekosten gehen auf die einfachste Weise vor - sie verwenden für Proxies ein oder mehrere Subnetze. Entsprechend sind die Adressen in ihnen aufeinanderfolgend, was es Anti-Spam-Systemen ermöglicht, Subnetze schnell zu erkennen und sie vollständig zu blockieren. In diesem Fall haben Kunden ein großes Problem, die gesamte Arbeit steht still, bis der Anbieter die Möglichkeit findet, einen anderen Adressbereich zu erhalten. Nicht zusammenhängende IPs im MPP Group-Pool ermöglichen es, diese Gefahr von Anfang an zu beseitigen.

Kauf von Proxies bei MyPrivateProxy und Einrichtung des Undetectable Browsers

Nach der Registrierung auf der Website www.myprivateproxy.net und der Bestellung der Dienstleistungen erhalten Sie eine E-Mail mit Informationen zum Anschluss an die Proxy-Server. Insbesondere werden in der E-Mail der Host (Adresse), der Servertyp, der Port, der Benutzername und das Passwort angegeben. Geben Sie diese Daten in die Profile des Undetectable Browsers ein. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:

Bei geringem Volumen geben Sie die Informationen in die entsprechenden Felder des "Proxy" -Elements im Profil-Einstellungsfenster ein.

Bei Verwendung einer großen Anzahl von Servern wenden Sie sich an das Proxy-Manager-Tool.

In letzterem Fall müssen Sie anhand eines Beispiel-Templates (das der Manager selbst generiert) eine Textdatei mit einer Liste von Proxies und ihren Parametern erstellen, die durch spezielle Symbole getrennt sind. Die Informationen aus dieser Datei werden sofort in die Profile des Undetectable Browsers eingegeben, nachdem Sie auf die Schaltfläche "Importieren" geklickt haben.