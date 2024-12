NetNut - Proxy-Service-Überprüfung

Eine beträchtliche Anzahl von Undetectable Browser-Benutzern arbeitet mit dem NetNut-Proxy. Haben Sie noch keine Entscheidung getroffen oder Dienstleistungen von einem anderen Anbieter bestellt? In jedem Fall macht es Sinn, eine kurze, aber prägnante Information über diesen Proxy-Anbieter zu erhalten. Und die Information wird durch einen signifikanten Bonus ergänzt - einen Rabatt von einem Viertel des Preises!

Bedingungen für den Erhalt eines Rabatts von NetNut

Der Rabatt wird neuen Benutzern des Dienstes gewährt und gilt für den ersten Kauf. Der Rabatt beträgt 25% auf alle Einkäufe über 100 $. Um ihn zu erhalten, müssen Sie dem Link folgen, um sich bei NetNut anzumelden und den Aktionscode UNDETECTABLE25 einzugeben.

NetNut Proxy-Service – 85 Millionen Wohn-IPs auf der ganzen Welt und 99,9% Betriebszeit

Wir veröffentlichen auf der Website objektive Bewertungen ohne Werbung oder Übertreibungen. Daher werden wir bei der Bewertung von NetNut keine Phrasen wie "Weltmarktführer" verwenden. Es ist korrekter zu sagen, dass es sich um einen zuverlässigen Durchschnittsperformer handelt, aber ein Durchschnittsperformer im globalen Maßstab. Der Service hat weltweit regelmäßige Benutzer hauptsächlich, weil:

Es führt eine attraktive Preispolitik durch.

Es arbeitet mit hoher Zuverlässigkeit.

Der IP-Service-Pool besteht aus 85 Millionen Adressen, laut diesem Indikator ist NetNut einigen Konkurrenten mehrmals unterlegen. Doch die Praxis zeigt, dass diese Anzahl an IP-Adressen mehr als ausreichend ist, um Probleme nicht nur mittlerer, sondern auch großer Größenordnung zu lösen. Die Nutzerbewertungen bestätigen diese Schlussfolgerung, wobei der Fokus auf anderen wichtigen Vorteilen liegt:

2 Millionen IP-Adressen von US- Rechenzentren, die von Anti-Spam-Systemen vertraut werden,

1 Million statische Resident-IP-Adressen,

IP-Adressen von Internetanbietern,

Schneller Betrieb von Proxy-Servern,

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl gleichzeitiger Anfragen,

Möglichkeit zur Nutzung eines dynamischen P2P-Proxy-Netzwerks.

Also, NetNut-Benutzer haben jede Möglichkeit, verschiedene Ansätze zu nutzen, um die entsprechenden Aufgaben auszuführen. Zum Beispiel ist es in einigen Fällen zuverlässiger, statische Resident-Proxys und IPs zu verwenden, um über renommierte US-Datenzentren im Netzwerk zu arbeiten. In anderen Fällen ist es vorteilhafter, Anfragen an Zielressourcen von vielen ständig wechselnden Adressen zu senden, um Anti-Spam-Algorithmen zu umgehen. In jedem Fall bietet NetNut die Möglichkeit, die beste Verbindungsoption zu wählen.

Es ist gleichermaßen wichtig, dass laut Statistiken dieser Proxy-Dienst 99,9% der Zeit einwandfrei funktioniert. Dieser hohe Indikator wird von erfahrenen Benutzern zu Recht geschätzt, die wiederholt mit hängenden Parsing-Prozessen konfrontiert waren, wenn sie kostenlose oder fragwürdige Proxies verwendet haben, und lange Verhandlungen mit dem Support-Service aufgrund von technischen Ausfällen führen mussten.

Verwendung eines Browsers mit der Kennung Undetectable und einem Proxy von NetNut

Nach Bestellung und Bezahlung der Dienstleistungen in erforderlichem Umfang stellt der NetNut-Dienst dem Benutzer eine Liste der Proxy-Server-Parameter zur Verfügung. Dies umfasst den Host (Adresse), den Port und den Typ des Servers sowie den Login und das Passwort zum Zugriff darauf. Wenn Sie eine geringe Anzahl von Servern (1-4) im Browser Undetectable für die von Ihnen durchgeführten Aufgaben verwenden müssen, ist es nicht schwierig, ihre Parameter separat in das Programm einzugeben. Verwenden Sie dazu das Element "Proxy" im Profil-Einstellungsfenster.

Wenn Sie mehrere Server verwenden müssen, ist es praktischer, einen Proxy-Manager zu verwenden. In diesem Fall müssen Sie eine Testdatei mit speziellen Zeichen und einer Liste von Servern vorbereiten. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass der Manager jederzeit eine Hinweisschablone generieren wird, nicht schwierig. Aus einer fertigen Datei werden viele Parameter mit einem Klick in die Browserprofile Undetectable eingegeben!