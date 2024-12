NinjaProxy - legendärer Proxy-Service-Anbieter

Seit 2017 bietet NinjaProxy robuste Proxy-Lösungen an, die den Anforderungen des anonymen Web-Browsings gerecht werden. Das Netzwerk erstreckt sich über mehr als 50 geografische Standorte weltweit und bildet das Rückgrat, das hochwertige IP-Adressen von Shared Proxies bis hin zu Premium-Lösungen wie Residential Proxies bietet.

Holen Sie sich schnelle, zuverlässige und anonyme Proxies für so wenig wie $0,90 pro Proxy!

Schneller Überblick:

50+ Standorte

Unbegrenztes Datenvolumen

IP-Rotation

Einfache Integration

Kundensupport rund um die Uhr

3-tägige Geld-zurück-Garantie

Arten von Proxies

Geteilte Proxies: Die kostengünstigste Proxy-Lösung, die sofortige Anonymität online gewährleistet.

Premium Proxies: Das beste Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Kosten für Benutzer, die nach etwas mehr suchen.

Private Proxies: Eine Proxy-Lösung, die eine höhere Anonymität mit einer exklusiven IP-Adresse bietet.

Wohnanlage Proxies: Hochwertige Heim-Internet-IP-Adressen, die die beste Anonymität bieten.

4G Proxies: Mobilen Proxies, die echte mobile Benutzer imitieren, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

5G Proxies: Die schnellsten mobilen Proxies für die nächste Generation von Geräten.

Weltweite Abdeckung

Das umfangreiche Netzwerk von NinjaProxy besteht aus Proxy-Servern an bekannten Zielen auf der ganzen Welt. Die Liste beinhaltet Länder wie die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Österreich, Singapur, Brasilien und viele mehr.

Die Proxy-Server täuschen sofort Ihre IP-Adresse mit der des ausgewählten Landes vor, um Ihre Identität im Internet zu verbergen.

Premium Proxies

Egal, ob Sie ein Einzelperson sind, die anonym auf das Internet zugreifen möchte, oder ein Internet-Vermarkter, der Bot-Schutz umgehen möchte, NinjaProxy bietet Proxies für jede Situation. Die hochwertigen Proxies stellen sicher, dass Sie nicht mit schmutzigen IP-Adressen konfrontiert werden, die online eine Herausforderung für Sie darstellen.

Proxy-Rotation

Du kannst Proxy-Server in andere Software integrieren und erwarten, dass es einwandfrei funktioniert. Durch die IP-Rotation werden die IP-Adressen in Intervallen geändert, um Entdeckung zu vermeiden, wenn du das Web durchsuchst oder eine andere Aktivität ausführst, die in kurzer Zeit viele Anfragen sendet.

Geld-zurück-Garantie

Alle Proxy-Pläne werden mit einer 3-tägigen Geld-zurück-Garantie unterstützt. Das bedeutet, dass Sie Proxies mit dem Vertrauen kaufen können, dass NinjaProxy eine vollständige Rückerstattung gewährt, wenn Sie mit dem Service unzufrieden sind.

Für wen ist NinjaProxy?