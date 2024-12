Proxy-N-VPN – Überprüfung des Proxy-Dienstes

Sind Sie es leid, kostenlose oder unzuverlässige Proxies zu verwenden? Wir laden Sie ein, sich mit den Möglichkeiten von Proxy-n-VPN vertraut zu machen und festzustellen, dass der Service eine moderate Gebühr für eine hochwertige Leistung erfordert. Dabei kann die Gebühr um weitere 10% reduziert werden!

Die Kunden des Dienstes teilen Proxy-Services oft in günstige und qualitativ hochwertige, aber teure ein. Diese Schlussfolgerung wird mit dem bekannten Sprichwort "Qualität hat ihren Preis" begründet, aber in diesem Fall ist nicht alles so offensichtlich. Große Anbieter können aufgrund ihres großen Volumens die Preise senken, während sie gleichzeitig eine hohe Qualität der Dienstleistungen und technischen Unterstützung beibehalten. Heute stellen wir Ihnen einen solchen Service vor - Proxy-n-VPN.

Bedingungen für den Erhalt des Service-Bonus

Lassen Sie uns die Möglichkeiten von Proxy-n-VPN mit dem für die Benutzer angenehmsten Aspekt beginnen. Die ohnehin schon niedrigen Preise für den Service können speziell für Sie weiter reduziert werden! In diesem Teil ist das Angebot für den Markt sehr großzügig und Sie müssen nur Folgendes tun:

Klicken Sie auf den Link, um sich zu registrieren.

Geben Sie den Aktionscode Undetectable in das entsprechende Feld ein.

Danach erhalten Sie einen dauerhaften Rabatt von 10% auf alle Proxy-n-VPN-Dienste. Beachten Sie die dauerhafte Natur des Rabatts, da die meisten Konkurrenten des Anbieters ihn nur auf die erste Bestellung anwenden.

Proxy-n-VPN: Einfach, günstig und zuverlässig

Neben dem oben genannten Vorurteil gegen hochwertige Proxies gibt es noch ein weiteres: Fortgeschrittene Services haben ein eigenes Dashboard, eine sehr komplexe Verwaltungsoberfläche, bei der man viele unnötige Parameter herausfinden und ausfüllen muss. In der Praxis ist dies jedoch nicht der Fall, wie das Beispiel von Proxy-n-VPN zeigt. Das Dashboard auf der Website des Dienstes ist sehr einfach und die bestellten Dienste werden schnell aktiviert, sodass der Benutzer nicht in Unsicherheit und Wartezeiten verbleiben muss.

Das Unternehmen zweifelt auch nicht an der Qualität seiner eigenen Dienstleistungen und bietet daher eine 3-tägige Geld-zurück-Garantie. Die hohe Zuverlässigkeit wird durch den Betrieb in Rechenzentren in den USA und Kanada, zehn europäischen Ländern, Israel, Japan und Brasilien gewährleistet.

Weitere Vorteile von Proxy-n-VPN, die Benutzer in ihren Bewertungen am häufigsten hervorheben:

Zuverlässiger Kundensupport rund um die Uhr, schneller Zugang zu einem Support-Mitarbeiter.

Der Service ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr verfügbar.

Verbindungsgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s.

Keine Einschränkungen hinsichtlich des Datenvolumens oder der Anzahl der Anfragen.

Nicht zusammenhängende IP-Adressen - das Unternehmen sorgt dafür, dass die IP-Adressen gleichmäßig im gesamten Adressraum verteilt sind, was eine Sperrung nach Bereich unmöglich macht.

Je nach Aufgabenstellung können Sie private (2,35 $ pro Monat), gemeinsame (11,00 $ pro Monat) und Social-Media-Proxies (2,8 $ pro Monat) bestellen. Wie Sie sehen, sind die Preise niedrig und das System arbeitet mit einer Qualitätsgarantie, unterstützt alle Browser, HTTP/HTTPS-Protokolle und vieles mehr.

Wie man Proxy-Einstellungen von Proxy-n-VPN in den Undetectable-Browserprofilen eingibt

Im Undetectable-Browser, wie auch in jeder anderen Software für anonymes Surfen im Internet, müssen Sie die Daten der Proxy-Server eingeben. Die erforderlichen Informationen sind der Host (Adresse), der Port und der Typ sowie der Benutzername und das Passwort für den Zugriff auf den Server. Im Undetectable-Browser können Sie diese Parameter sowohl als Paket als auch einzeln eingeben. Im letzteren Fall wählen Sie in den Profil-Einstellungen den Punkt "Proxy" aus und geben dann die erforderlichen Parameter in die entsprechenden Felder ein.

Für die Stapelverarbeitung müssen Sie eine formatierte Textdatei mit einer Liste von Servern und deren Parametern vorbereiten. Ein praktisches Werkzeug dafür ist der Proxy Manager, der ein Musterdateiformat generieren kann. Anhand des Beispiels können Sie die erforderlichen Parameter für viele Proxies über einen Trennzeichen angeben und dann die Daten in die Undetectable-Browserprofile eingeben, indem Sie einfach auf eine Schaltfläche klicken.