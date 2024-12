ROIstat – Überprüfung des CRM-Systems

ROIstat - ein KI-basierter Marketing-Analyse-Service, der Ihre Werbekampagnen bis zur Rentabilitätsebene analysiert. ROIstat sammelt Daten aus Kunden-CRM-Systemen, Werbekanälen und Websites. Innerhalb von Sekunden erstellt ROIstat Berichte zu über 40 Geschäftsmetriken, die Marketing-Analyse von jedem Schlüsselwort bis zum endgültigen Verkauf bieten. ROIstat ermöglicht es Unternehmen, die ROIstat nutzen, festzustellen, ob ihre kostenpflichtige Werbung einen Gewinn erzielt, was wiederum Unternehmen dabei hilft, ihr Werbebudget effektiver zu verteilen und ihre Einnahmen zu steigern.

Welche Vorteile bietet ROIstat?

ROIstat bietet eine Reihe von Vorteilen für Vermarkter und Geschäftsleute wie:

Überwachung der Effektivität aller Werbekanäle, einschließlich kontextueller, zielgerichteter, sozialer, E-Mail-Werbung und anderer.

Bestimmung der Kundenakquisitionskosten (CAC) und des Return on Investment (ROI) für jeden Kanal, jede Kampagne, jede Anzeige und jedes Schlüsselwort.

Automatische Zuweisung von Anfragen an Manager und Verfolgung der Konversion in allen Verkaufstrichterstufen.

Integration mit beliebten CRM-Systemen, Web-Analyse-Services, Messengern und Call-Tracking.

Benutzerfreundliche und intuitive Benutzeroberfläche, die es ermöglicht, Berichte nach verschiedenen Parametern einfach einzurichten und anzuzeigen.

Schneller und qualitativ hochwertiger technischer Support, der bei Installation, Integration und Lösung von Problemen hilft.

Welche Bewertungen hinterlassen Benutzer zu ROIstat?

Benutzer, die den ROIstat-Service nutzen, hinterlassen positive Bewertungen zu seiner Leistung. Auf der Website Startpack finden Sie über 290 Bewertungen von echten Benutzern, die ROIstat empfehlen und seine Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Aussehen, Preis und Support loben. Die durchschnittliche Bewertung des Services beträgt 4,9 von 5 Sternen. Auf der Website G2 finden Sie auch Bewertungen von Benutzern zu ROIstat, die seine hohe Qualität und Benutzerfreundlichkeit bestätigen. Die durchschnittliche Bewertung des Services auf dieser Website beträgt 4,5 von 5 Sternen.

Wie fange ich an, ROIstat zu nutzen?

Um den ROIstat-Service nutzen zu können, müssen Sie sich auf der Website roistat.com registrieren und einen geeigneten Tarif auswählen. Der Service bietet drei Tarifpläne an: Start, Business und Premium, die sich in Funktionen, Anzahl der Websites, Kanäle, Zähler und anderen Parametern unterscheiden. Die Preise für die Tarife beginnen bei 239 US-Dollar pro Monat. Nach der Registrierung und Bezahlung des Tarifs müssen Sie die Zählcode auf der Website installieren, den Service mit dem CRM-System und den Werbekanälen integrieren. Dafür können Sie die detaillierte Anleitung auf der Website verwenden oder sich an den technischen Support wenden. Danach können Sie Berichte zur Marketing-Analyse anzeigen und analysieren und Ihre Werbestrategie optimieren.

Fazit

ROIstat ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Marketing-Analyse-Service, der Unternehmen dabei hilft, ihren Gewinn durch effektive Verteilung des Werbebudgets zu steigern. Der Service ermöglicht die Überwachung aller Werbekanäle, die Bestimmung ihrer Kosten und Rendite, die Kontrolle des Verkaufstrichters und die Integration mit verschiedenen Services. Benutzer, die ROIstat nutzen, hinterlassen positive Bewertungen zu seiner Leistung und empfehlen ihn anderen. Um ROIstat nutzen zu können, müssen Sie sich auf der Website registrieren, einen Tarif auswählen, Zählcode installieren und den Service mit dem CRM-System und den Werbekanälen integrieren. Der Service bietet eine detaillierte Anleitung und qualitativ hochwertigen technischen Support dafür. ROIstat ist ein Service, den es sich lohnt auszuprobieren, wenn Sie die Effektivität Ihres Marketings steigern und Ihre Einnahmen erhöhen möchten.