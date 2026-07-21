La Mejor Guía sobre Cómo Extraer Datos de un Sitio Web de Forma Eficaz

Qué significa realmente “extraer datos de un sitio web”

La extracción de datos —también llamada web scraping o extracción de datos web— es el proceso automatizado de utilizar software para extraer datos de sitios web en lugar de copiar la información manualmente. Un web scraper visita páginas web, lee su HTML, extrae los campos que le interesan y guarda todo en formatos de datos estructurados, como un archivo csv o JSON. Puede extraer rápidamente millones de puntos de datos, convirtiendo contenido desordenado de internet en conjuntos de datos limpios y listos para el análisis.

Los casos de uso en 2024–2026 están en todas partes: seguimiento de anuncios inmobiliarios para supervisar precios, extracción de datos de sitios de comercio electrónico para comparar los precios de la competencia, recopilación de matrices de funciones SaaS para estudios de mercado y obtención de datos de directorios B2B para la generación de leads. Si una empresa publica datos textuales en internet, probablemente alguien los esté extrayendo.

Undetectable.io opera en el ámbito de la ciberseguridad y la privacidad, centrándose en la ant-detección y la gestión de múltiples cuentas en lugar de vender directamente herramientas de web scraping. Aun así, su navegador antidetección se utiliza con frecuencia junto con procesos de recopilación de datos porque resuelve los problemas de huellas digitales, proxies y perfiles a los que los scrapers se enfrentan diariamente.

Este artículo es una guía práctica sobre cómo extraer datos de un sitio web para usuarios principiantes e intermedios. Aprenderás tanto métodos sin código como mediante programación, los límites legales y éticos, las medidas contra sistemas antibot y cómo escalar de forma fiable.

Antes de empezar: legalidad, ética y reglas de los sitios web

El web scraping es legal bajo determinadas directrices, pero no significa que todo esté permitido. Antes de extraer datos de una sola página, debes comprender las leyes, los términos de servicio y las normativas de privacidad aplicables.

El término “datos disponibles públicamente” no significa automáticamente que puedas extraer información a escala industrial. La mayoría de los sitios publican un archivo robots.txt, límites de solicitudes y términos de uso —muchos actualizados entre 2023 y 2025— que restringen el acceso automatizado. Respetar el archivo robots.txt de un sitio es esencial para garantizar el cumplimiento durante la extracción de datos. Infringir los términos de servicio de un sitio web puede dar lugar a acciones legales, incluidas cartas de cese y desistimiento o demandas judiciales.

Algunos ejemplos de comportamientos de riesgo incluyen:

Extraer datos detrás de páginas de inicio de sesión sin permiso

Recopilar correos electrónicos personales o números de teléfono para realizar prospección en frío sin consentimiento

Eludir muros de pago o ignorar cláusulas explícitas de “prohibición de scraping”

Recopilar datos protegidos por las leyes de derechos de autor sin autorización

En Estados Unidos, la Computer Fraud and Abuse Act puede aplicarse al scraping no autorizado. En el caso hiQ Labs v. LinkedIn, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que acceder a perfiles públicos de LinkedIn probablemente no constituía un acceso “sin autorización” según la CFAA. Sin embargo, la decisión no estableció que toda extracción de datos públicos sea legal, y aún pueden aplicarse otras reclamaciones legales relacionadas con contratos, privacidad, derechos de autor o uso indebido de datos.

En el caso Facebook v. Power Ventures, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó en 2016 que continuar accediendo a los sistemas protegidos por contraseña de Facebook después de que Facebook revocara explícitamente la autorización podía infringir la CFAA. El caso implicaba acceso autenticado y un aviso de cese y desistimiento, no simplemente la extracción de datos de páginas públicas de Facebook.

En la Unión Europea, los datos personales disponibles públicamente siguen estando sujetos al RGPD. Las organizaciones necesitan una base jurídica adecuada para el tratamiento, que puede ser el consentimiento, los intereses legítimos, la necesidad contractual u otra base contemplada en el artículo 6. También deben cumplir los requisitos de transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos y derechos de los interesados. El web scraping puede infringir los términos de servicio de un sitio web, así que compruébalos siempre antes de empezar.

Buenas prácticas:

Limita la frecuencia de las solicitudes y añade retrasos aleatorios

Respeta robots.txt cuando corresponda

Evita los datos personales sensibles a menos que dispongas de una base jurídica clara

Documenta tus fuentes de datos (URL, marcas de tiempo, esquema) para el cumplimiento normativo y las auditorías

Undetectable.io no fomenta la infracción de las reglas de los sitios web. Su función es proteger la privacidad, gestionar las huellas digitales y permitir la administración de múltiples cuentas para casos de uso legítimos, como la investigación de mercados, las pruebas de QA y la verificación de anuncios.

Cómo funciona el web scraping: conceptos fundamentales explicados de forma sencilla

El web scraping suele seguir un ciclo estándar paso a paso: descargar una página, analizar su HTML, extraer los campos necesarios, limpiar los valores y guardar datos estructurados. Un flujo de trabajo típico de web scraping incluye el envío de una solicitud, el análisis del HTML y la extracción de datos, repetidos en cientos o miles de URL.

Existen dos componentes principales. El web crawler (o spider) descubre y recorre URL; por ejemplo, puede recopilar urls de todos los enlaces de las páginas de categorías de una tienda de electrónica online. A continuación, el scraper abre cada URL, realiza el análisis de html y utiliza localizadores como selectores css o XPath para encontrar elementos específicos, como títulos, precios e imágenes.

Los pasos técnicos básicos funcionan de la siguiente manera: tu script envía solicitudes http (GET) al sitio web objetivo. El servidor devuelve HTML, incluidas referencias a CSS y javascript. Utilizas un analizador DOM para localizar los datos deseados, normalizar y limpiar los valores y, después, exportarlos a un archivo csv, una base de datos o google sheets. Los procesos eficaces de web scraping incluyen el envío de una solicitud HTTP al servidor objetivo, y los datos extraídos normalmente se limpian y estructuran para su almacenamiento y análisis. Almacenar los datos extraídos en formatos estructurados facilita el análisis.

Una distinción importante: los sitios estáticos entregan todo el contenido en la respuesta HTML inicial, mientras que los sitios dinámicos cargan datos mediante JavaScript y solicitudes AJAX. Estos últimos requieren un navegador real o una herramienta de automatización como Playwright, Selenium o un perfil de navegador antidetección para renderizar el contenido antes de extraerlo.

Los casos de uso habituales incluyen la investigación de mercados (extraer los precios de los competidores de motores de búsqueda y páginas de categorías), los anuncios inmobiliarios (extraer direcciones, precios y superficie de portales inmobiliarios) y la generación de leads (recopilar nombres de empresas, cargos y URL de sitios web de directorios públicos).

Una persona está sentada frente a un escritorio, concentrada en un portátil que muestra varias pestañas abiertas del navegador junto con una aplicación de hojas de cálculo, probablemente realizando tareas de web scraping o extracción de datos. La pantalla muestra varias páginas web y herramientas de recopilación de datos, lo que sugiere un proceso de obtención de datos estructurados para análisis o estudios de mercado.

Elegir tu método: herramientas sin código o programar tu propio scraper

La primera decisión es sencilla: ¿quieres trabajar haciendo clic en un navegador o te sientes cómodo escribiendo código? El web scraping puede realizarse mediante programación o con soluciones sin código dependiendo de la experiencia del usuario, y ambos métodos pueden extraer datos de forma eficaz.

Las herramientas no-code / low-code incluyen extensiones de navegador de tipo apuntar y hacer clic y plataformas en la nube. El flujo de trabajo habitual es: abrir una página, hacer clic en elementos repetidos —por ejemplo, títulos de productos—, definir un patrón, ejecutar el proceso en varias páginas y exportar los resultados. Las herramientas de scraping sin código se han vuelto cada vez más populares entre los usuarios sin conocimientos de programación. Las herramientas sin código permiten extraer datos sin programar. Web Scraper puede exportar datos en formatos CSV, XLSX y JSON. Data Miner ofrece más de 60.000 reglas de extracción de datos. Estas herramientas son ideales para recopilaciones puntuales, proyectos pequeños y usuarios que no son desarrolladores.

Ventajas: no requiere programación, configuración rápida, exportación integrada a CSV

no requiere programación, configuración rápida, exportación integrada a CSV Desventajas: control limitado para flujos de inicio de sesión complejos, limitación de solicitudes o sitios que cambian frecuentemente su estructura HTML

Programar tu propio scraper significa utilizar lenguajes de programación como Python o JavaScript. La biblioteca BeautifulSoup de Python es popular para web scraping y resulta adecuada para principiantes. Scrapy es un framework de código abierto para web scraping avanzado y grandes conjuntos de datos. Herramientas como beautiful soup y Scrapy se utilizan habitualmente para web scraping con Python. Selenium y Playwright se utilizan para extraer contenido dinámico de sitios web que dependen en gran medida de JavaScript.

Ventajas: flexible, permite gestionar autenticación, lógica de rotación personalizada, uso de api y pipelines a gran escala

flexible, permite gestionar autenticación, lógica de rotación personalizada, uso de api y pipelines a gran escala Desventajas: requiere conocimientos de programación, mantenimiento cuando cambian los sitios web y trabajo adicional de DevOps

Undetectable.io puede utilizarse con ambos métodos como capa del navegador, proporcionando protección de huellas digitales y pruebas con múltiples cuentas cuando los sitios implementan comprobaciones avanzadas de bots y huellas digitales. Puedes descargar Undetectable para ejecutar estos flujos de trabajo en tu ordenador.

Paso a paso: cómo extraer datos de un sitio web sencillo a un archivo CSV

Veamos un ejemplo concreto. Imagina que quieres extraer datos de una página pública titulada “Las 100 mejores herramientas SaaS”, que muestra el nombre, la categoría y la URL de cada herramienta. Identificar los datos objetivo requiere definir la información específica necesaria y recopilar las URL antes de escribir una sola línea de código.

Paso 1 — Inspecciona la página. Abre las herramientas para desarrolladores del navegador (Chrome o Firefox), haz clic con el botón derecho sobre un elemento y selecciona “Inspeccionar”. Identifica patrones repetidos: filas de tablas, elementos de listas o tarjetas div. Anota los selectores css o atributos, por ejemplo, .tool-card > h2 para el nombre, .tool-card .category para la categoría y .tool-card a para la URL. Este proceso es el mismo tanto si utilizas una herramienta sin código como si escribes un script.

Paso 2 — Elige una herramienta. Para un método sin código, instala una extensión de scraping fiable, abre la página y haz clic en los elementos repetidos para definir tu patrón. Para programar, crea un breve script de Python: utiliza requests para obtener la URL y, después, BeautifulSoup para analizar el HTML y recorrer cada .tool-card, extrayendo .text y .get('href') para cada campo.

Paso 3 — Extrae y limpia. Extrae el texto de cada campo, elimina los espacios innecesarios, convierte números (por ejemplo, “1,234,567” → 1234567) y estandariza los formatos. Gestiona correctamente los campos ausentes: no permitas que una sola entrada defectuosa detenga todo el proceso.

Paso 4 — Exporta. Asigna cada registro a columnas (“name, category, url”) y guárdalo en un archivo csv con codificación UTF-8. Incluye una fila de encabezado para que el resultado pueda utilizarse inmediatamente en google sheets o cualquier herramienta de hojas de cálculo.

Guarda el HTML original junto con tu archivo CSV. Si los selectores dejan de funcionar más adelante debido a un cambio en el diseño, podrás volver a analizar los archivos guardados en lugar de volver a extraer los datos.

Extraer datos de sitios más complejos: búsqueda, paginación y JavaScript

La extracción sencilla de una sola página rara vez es suficiente. La mayoría de los proyectos reales implican motores de búsqueda, filtros y varias páginas de resultados.

Gestión de la paginación. Detecta enlaces “Siguiente” o patrones de URL predecibles, como ?page=2, ?page=3. Recorre las páginas hasta que ya no haya un botón de página siguiente o recibas una respuesta HTTP 404. Controla el tamaño de la página en relación con el límite total de elementos para mantener la recopilación de datos dentro de unos límites razonables. Muchos sitios web ofrecen API que suelen ser más estables que los métodos de scraping: comprueba la pestaña de red de las herramientas para desarrolladores en busca de endpoints de API ocultos antes de crear una lógica de paginación compleja.

Extracción mediante formularios de búsqueda. Por ejemplo, buscar anuncios inmobiliarios de “apartamentos de dos dormitorios en Berlín” implica enviar solicitudes POST o GET que imiten el formulario, o utilizar la automatización del navegador para completar y enviar formularios repetidamente. Inspecciona la pestaña de red para comprobar qué envía realmente el formulario.

Contenido JavaScript y AJAX. El desplazamiento infinito y los botones “Cargar más” están en todas partes. Extraer datos de sitios dinámicos requiere gestionar la ejecución de JavaScript. Los navegadores headless, como Playwright o Puppeteer, pueden esperar a que finalicen las solicitudes de red y después extraer el HTML completamente renderizado. En ocasiones, los datos se encuentran en bloques JSON integrados —por ejemplo, NEXT_DATA en sitios Next.js— que pueden analizarse directamente, lo que resulta más rápido y limpio que renderizar toda la página.

Frames e iFrames. Algunos contenidos se encuentran dentro de un frame integrado. Tu scraper debe cambiar de contexto o enviar solicitudes directamente a la URL de origen del frame. Entre los desafíos habituales del web scraping se encuentran la gestión de CAPTCHA y los cambios en el diseño de las páginas, por lo que debes incorporar resistencia en cada paso. Los cambios en el diseño de un sitio web pueden provocar problemas en el web scraping, lo que significa que quizá debas actualizar los selectores con frecuencia.

La imagen muestra un navegador web con las herramientas para desarrolladores abiertas, concretamente la pestaña de red, donde aparecen varias llamadas a API y elementos HTML. Esta interfaz es esencial para el web scraping, ya que permite extraer datos y supervisar las solicitudes HTTP de las páginas web.

Cómo afrontar sistemas antibot, bloqueos de IP y huellas digitales

Muchos sitios web utilizan sistemas de detección de bots para impedir las actividades automatizadas de scraping. En 2025, los principales sitios combinan varias capas de defensa: limitación de solicitudes (respuestas 429/503), CAPTCHA y desafíos de “¿eres humano?”, bases de datos de reputación de IP que bloquean rangos de centros de datos y huellas digitales del navegador que relacionan Canvas, WebGL, fuentes y hardware entre diferentes sesiones. Un estudio de 2026 determinó que aproximadamente el 37 % de los sitios analizados utilizan únicamente la protección antibot de Cloudflare.

El scraping automatizado puede provocar que los sitios web bloqueen direcciones IP. La gestión de proxies es un desafío técnico habitual en el scraping, por lo que elegir servicios de proxy fiables y con un alto nivel de anonimato es fundamental para la estabilidad y la cobertura geográfica. Estas son algunas estrategias prácticas de mitigación que se mantienen dentro de los límites legales y éticos:

Retrasos aleatorios y patrones de navegación similares a los humanos (varía el tiempo entre clics y desplázate de forma natural)

y patrones de navegación similares a los humanos (varía el tiempo entre clics y desplázate de forma natural) Rotación de proxies residenciales o móviles de proveedores fiables en lugar de IP de centros de datos, además de comprobar periódicamente la configuración en BrowserLeaks.com para detectar filtraciones de IP, DNS y huellas digitales

de proveedores fiables en lugar de IP de centros de datos, además de comprobar periódicamente la configuración en BrowserLeaks.com para detectar filtraciones de IP, DNS y huellas digitales Limitación de la concurrencia y respeto por la infraestructura del sitio objetivo: no sobrecargues un sitio con cientos de solicitudes simultáneas

y respeto por la infraestructura del sitio objetivo: no sobrecargues un sitio con cientos de solicitudes simultáneas Modificación de encabezados como User-Agent, Accept-Language y Referer para que coincidan con los patrones de navegadores reales

Los navegadores antidetección como Undetectable.io trabajan específicamente con la capa de huella digital. Cada perfil recibe una huella digital del navegador única y realista —user agent, zona horaria, resolución de pantalla, fuentes y otros parámetros— para que el sitio objetivo vea lo que parece ser un usuario normal. Los perfiles locales evitan que los datos confidenciales salgan de tu dispositivo. El calentamiento de perfiles mediante bots de cookies hace que los perfiles parezcan usuarios reales y antiguos antes de que la automatización empiece a utilizarlos.

El uso de estas herramientas no concede permiso para ignorar los términos de servicio. Su objetivo es ayudar a los usuarios legítimos a evitar falsos positivos y bloqueos innecesarios al ejecutar campañas, pruebas de QA o recopilaciones de datos a una escala razonable.

Ejemplos prácticos: anuncios inmobiliarios, investigación de mercados y generación de leads

A continuación se presentan tres modelos breves que muestran aplicaciones reales del web scraping.

Ejemplo 1 — Anuncios inmobiliarios. La extracción de datos inmobiliarios ayuda a valorar propiedades y a seguir las tendencias del mercado. Campos que se pueden extraer: ID de la propiedad, dirección, precio, número de dormitorios, metros cuadrados, fecha de publicación y URL del agente. Al extraer datos diariamente y comparar los registros, puedes calcular las tendencias de precios o las tasas de viviendas vacías en ciudades como Londres, Berlín o Nueva York. En un caso, una empresa extrajo cuatro millones de anuncios del Reino Unido de varios portales y realizó un seguimiento de 34 campos estructurados, incluidos el historial de precios y las calificaciones EPC.

Ejemplo 2 — Investigación de mercado sobre competidores. La inteligencia de precios es uno de los principales casos de uso del web scraping. Extrae catálogos de productos o páginas de precios de competidores SaaS para seguir las nuevas funciones añadidas a las tablas de precios en meses concretos (“la función X apareció en marzo de 2025”). El web scraping ayuda en la investigación de mercados y la supervisión de competidores. Combina los datos extraídos con tus análisis internos para orientar la hoja de ruta y el posicionamiento del producto. El web scraping también permite supervisar marcas y gestionar la reputación: controla sitios de reseñas y menciones en redes sociales.

Ejemplo 3 — Generación de leads. La generación de leads puede mejorarse mediante la extracción de datos web de directorios empresariales públicos o listas de asistentes a eventos. Extrae el nombre de la empresa, el cargo, la URL de LinkedIn y el sitio web. No extraigas datos de contacto personales, como correos privados, cuando esté prohibido. Integra los datos únicamente en flujos de contacto que cumplan los términos de los servicios online y las leyes locales de privacidad.

Todos estos datos terminan en un archivo csv o en google sheets para filtrarlos, puntuarlos e importarlos a herramientas CRM. Los usuarios de Undetectable.io —afiliados, vendedores de comercio electrónico y gestores de redes sociales— suelen combinar perfiles de múltiples cuentas con estos conjuntos de datos extraídos para probar de forma segura distintos anuncios, páginas de destino u ofertas en varios sitios web.

La imagen muestra un panel con datos del mercado inmobiliario, incluidos gráficos de tendencias de precios y tarjetas de anuncios de propiedades. Esta representación visual destaca la importancia de las herramientas de extracción de datos y web scraping para recopilar datos estructurados destinados a la investigación y el análisis de mercados.

Escalado: automatización, programación y calidad de los datos

El verdadero valor aparece cuando el web scraping es fiable y repetible, no cuando se trata únicamente de una exportación puntual. Trata tu scraper como cualquier otro pipeline de datos.

Patrones de automatización. Utiliza tareas cron, programadores de tareas o pipelines de CI para ejecutar los scrapers cada hora, diariamente o semanalmente. Almacena los resultados en una base de datos o un almacén de datos (PostgreSQL, BigQuery, Snowflake), en lugar de utilizar únicamente hojas de cálculo. Esto transforma las exportaciones manuales que consumen mucho tiempo en grandes conjuntos de datos actualizados constantemente.

Supervisión y calidad de los datos. Añade comprobaciones de campos ausentes, aumentos o descensos sospechosos y registros duplicados. Registra los códigos de estado HTTP y las tasas de error; configura alertas para los códigos 403/429 repetidos, que indican bloqueos. Supervisar los cambios de los sitios web es necesario para mantener flujos de web scraping eficaces, porque incluso pequeñas actualizaciones del HTML pueden inutilizar tus selectores de un día para otro.

Control de versiones. Mantén el código del scraper bajo control de versiones (Git) y registra los cambios cuando actualices los selectores o la lógica de análisis. Guarda copias del HTML para poder depurar los fallos de análisis después de que un sitio web cambie su diseño.

Cómo ayuda Undetectable.io a escalar. Sus perfiles locales ilimitados y su API permiten que los equipos asignen perfiles diferentes a distintas tareas de scraping o mercados. Sincroniza cookies o sesiones importantes entre ordenadores y mantén al mismo tiempo una separación clara de las huellas digitales para cada carga de trabajo. Esto permite a las empresas escalar la recopilación de datos web en distintas regiones sin conflictos entre perfiles ni aumentos repentinos de detección, eligiendo entre los planes de precios de Undetectable.io para equipos de distintos tamaños.

Seguridad, privacidad y uso responsable de Undetectable.io

Los scrapers mal desarrollados pueden filtrar credenciales, exponer direcciones IP o infringir la privacidad de los usuarios. Adoptar un enfoque orientado a la seguridad no es opcional.

Buenas prácticas de seguridad:

Nunca almacenes contraseñas o claves de api directamente en los scripts: utiliza variables de entorno o gestores de secretos

Utiliza HTTPS en todas partes, valida los certificados y evita proveedores de proxies desconocidos que puedan registrar el tráfico

Cambia las credenciales con regularidad y audita los registros de acceso

Medidas de protección de la privacidad:

No registres cookies de sesión completas sin necesidad

Anonimiza o seudonimiza los datos siempre que sea posible, especialmente si incluyen contenido generado por usuarios o identificadores

Limita el periodo de conservación de los datos: guarda únicamente lo que realmente necesites para el análisis

La arquitectura de Undetectable.io se ajusta a estos principios. Los perfiles locales hacen que los datos del navegador relacionados con el scraping permanezcan de forma predeterminada en tu dispositivo, y no en una infraestructura compartida en la nube. Los equipos pueden utilizar almacenamiento privado en la nube si lo necesitan, manteniendo al mismo tiempo el control y la separación entre proyectos.

Undetectable.io está diseñado para ofrecer anonimato, gestión de múltiples cuentas y ant-detección en operaciones legítimas como pruebas de anuncios, arbitraje de tráfico, QA e investigación de ciencia de datos. Este artículo desaconseja expresamente el scraping abusivo, el credential stuffing o los comportamientos que infringen los términos de servicio. Consulta siempre a tus propios asesores jurídicos y equipos internos de cumplimiento normativo al diseñar proyectos de recopilación de datos web a gran escala.

Resumen: convertir los datos extraídos en valor empresarial real

A continuación se presenta un resumen de cómo extraer datos de un sitio web de forma eficaz:

Comprende los límites legales y éticos: consulta los términos de servicio, respeta robots.txt y conoce las leyes sobre fraude informático Empieza por lo sencillo: inspecciona el HTML y extrae una página a CSV Avanza hacia tareas más complejas: gestiona la búsqueda, la paginación y el contenido renderizado mediante JavaScript Prepárate para las defensas antibot: gestiona la estrategia de IP, los proxies y las huellas digitales Automatiza, supervisa y protege tu pipeline de scraping para garantizar su fiabilidad a largo plazo

La extracción de datos sin procesar es solo el primer paso. El verdadero valor procede del análisis: paneles de inteligencia de precios, informes de investigación de mercados, listas de leads integradas en flujos de ventas y modelos inmobiliarios o financieros creados a partir de datos históricos extraídos.

Combinar prácticas sólidas de web scraping con herramientas como Undetectable.io ayuda a los profesionales a trabajar de forma más segura y fiable cuando necesitan múltiples identidades de navegador, un alto nivel de anonimato y automatización repetible. A medida que los modelos de IA de 2025–2026 dependen cada vez más de conjuntos de datos grandes y de alta calidad, la recopilación responsable de datos web se convertirá en una habilidad competitiva aún más importante. Empieza con una sola página, demuestra su valor y después amplía la escala.