En esta guía veremos cómo configurar publicaciones totalmente automáticas en Instagram con la aplicación de escritorio Codex (de los desarrolladores de ChatGPT), un servidor MCP (Model Context Protocol) y el navegador antidetect Undetectable. La red neuronal abrirá por sí sola el perfil necesario, entrará en la red social, subirá la imagen, escribirá el texto y hará clic en el botón «Publicar».

Guía paso a paso: configuramos la automatización desde cero

¡Este esquema de automatización está disponible incluso en la versión gratuita del navegador Undetectable! Lo principal es tener una suscripción a OpenAI.

Paso 1. Prepara la base y el contenido

Para empezar, necesitamos reunir nuestro stack:

1.Descarga el navegador antidetect Undetectable (la automatización está disponible incluso en la versión gratuita). 2.Instala el entorno Node.js en tu ordenador (esto es necesario para que los scripts funcionen correctamente).

Matiz importante: La IA es una excelente ejecutora, pero hay que prepararle los archivos con antelación. Crea en tu ordenador una carpeta donde colocarás las imágenes listas para las publicaciones y un documento con los textos. En los prompts tendremos que indicar la ruta exacta a estos archivos.

¿Cómo saber la ruta de un archivo?

En Windows: Mantén pulsada la tecla Shift y haz clic derecho sobre el archivo. En el menú que aparece, selecciona «Copiar como ruta» (Copy as path). Ten en cuenta: al pegar la ruta en el prompt, es mejor quitar las comillas de los extremos.

Mantén pulsada la tecla Shift y haz clic derecho sobre el archivo. En el menú que aparece, selecciona «Copiar como ruta» (Copy as path). Ten en cuenta: al pegar la ruta en el prompt, es mejor quitar las comillas de los extremos. En macOS: Haz clic derecho sobre el archivo y luego mantén pulsada la tecla Option (Alt). La opción «Copiar» cambiará a «Copiar ruta de [nombre del archivo]» (Copy [File] as Pathname). Haz clic en ella.

Paso 2. Inicia Codex

Descarga la aplicación de escritorio Codex desde el sitio oficial e inicia sesión (recordamos que es necesaria una suscripción activa a OpenAI).

Paso 3. Conecta el servidor MCP

Ahora necesitamos conectar la red neuronal con el navegador para que pueda controlarlo. Para ello, abre un nuevo chat en Codex y pídele a la IA que conecte el servidor MCP.

Simplemente envía a la red neuronal el siguiente prompt y adjunta el fragmento de código:

«Conecta este servidor MCP:»

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

La IA lo entenderá todo y lo hará por sí sola. Después de que informe de que se ha añadido correctamente, reinicia Codex y abre el navegador Undetectable para que los cambios surtan efecto y la automatización funcione correctamente.

Puedes ver más detalles sobre cómo conectar el servidor MCP a otros modelos en GitHub o NPM.

Automatización de publicaciones en Instagram

Cuando la parte técnica está lista, empieza lo más interesante: escribir el algoritmo (prompt) para la IA. Para mostrar cómo funciona la lógica de la red neuronal, dividimos este proceso en dos etapas.

Etapa 1: Lanzamiento de prueba

Para la primera prueba, creamos un nuevo chat en Codex y le pedimos que abriera un perfil previamente configurado en el antidetect, entrara en Instagram y publicara un post. Escribimos el algoritmo como si estuviéramos explicando la tarea a una persona real: «busca el botón con el signo más», «pulsa Next», etc.

Así era nuestro primer prompt:

Undetectable browser 1.Start the profile named "INSTA" using the start_profile tool 2.Wait 3 seconds for the browser to fully load 3.Navigate to https://www.instagram.com 4.Wait 3 seconds for the page to load 5.Look for the "+" (Create) icon and click it 6.A menu will appear — click "Post" from the menu options 7.Wait for the upload dialog to appear 8.Click the button "Select from computer" 9.A system file picker window will open 10.In the file picker, type or paste the full path: (ruta al archivo) Then press Enter to confirm 11.Wait for the image to upload and appear in preview 12.Click the "Next" button (top right of the dialog) — this moves to crop/filter step 13.Click "Next" again — this moves to the caption step 14.Click on the caption text field 15.Type exactly the following text: (texto del post) 16.Click the "Share" button (top right) 17.Wait for the confirmation that the post was published 18.Take a screenshot to confirm success Important: If the Instagram UI has been updated and buttons or menu items have different names or positions, adapt accordingly and proceed with the closest matching option to complete the task.

Resultado: ¡Funcionó! El post fue publicado. Pero el proceso tardó mucho tiempo. La IA hacía movimientos innecesarios, intentaba encontrar visualmente los botones necesarios e imitaba el recorrido humano clic a clic. Necesitábamos que fuera más rápido.

Etapa 2: La IA se optimiza a sí misma

Después de ejecutar la tarea con éxito, pero lentamente, pedimos a la red neuronal que analizara sus acciones y escribiera un nuevo prompt optimizado para sí misma. La tarea era sencilla: tener en cuenta todos los errores del lanzamiento de prueba y hacer que la automatización fuera lo más rápida y fiable posible.

Después utilizamos el prompt resultante en un nuevo chat de Codex. Como resultado, la automatización se realizó sin problemas ni interrupciones.

Aquí tienes el prompt final optimizado que puedes usar ahora mismo (no olvides sustituir las rutas de tus archivos y el texto necesario):

Start the Undetectable profile named Social UDT Wait 3 seconds after profile start. Connect to the profile’s returned websocket_link. Open Instagram directly at: https://www.instagram.com/create/select/ Wait 3 seconds for the create upload page. If the Select from computer button is visible, click it and set this file in the chooser: (Ruta al archivo de imagen) If a file input is already present, set the same file directly on input[type="file"]. Wait up to 45 seconds for Instagram to finish upload/navigation. Do not wait for Next buttons. The observed successful flow goes directly to: https://www.instagram.com/create/details/ On the details page, fill the visible textarea: textarea[aria-label="Write a caption…"] with exactly: (texto del post) Find the enabled button whose exact visible text is Share. Trigger the Share button directly with a full pointer/mouse/click event sequence on that button. Wait up to 90 seconds for Instagram to leave /create/details/ and return to Instagram home or another non-create page. Open: https://www.instagram.com/undetectablebrowser/ Wait 5 seconds. Take a screenshot confirming the newest grid item appears at the top-left of the profile grid.

Conclusión

La combinación de MCP, Codex y Undetectable cambia por completo las reglas del juego en SMM y marketing de afiliación. No solo automatizas clics: le transfieres a la IA la lógica de gestión de perfiles.

¡Prueba a configurar tu primer autopost hoy mismo!