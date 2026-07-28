¿Qué hace un proxy? Una guía sencilla para entender los proxies

¿Qué hace un proxy? Una guía práctica sobre privacidad, rendimiento y gestión de múltiples cuentas

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Cada vez que visitas un sitio web, tu dispositivo comunica exactamente quién eres y dónde te encuentras mediante su dirección IP. Un servidor proxy cambia esta ecuación. Tanto si necesitas gestionar cincuenta cuentas publicitarias, recopilar datos de precios en distintos mercados o simplemente navegar sin revelar tu ubicación a cada sitio que visitas, comprender qué hace realmente un proxy es el punto de partida. Esta guía explica el funcionamiento de los proxies, sus tipos, ventajas, desventajas y flujos de trabajo reales, desde la navegación privada básica hasta la gestión avanzada de múltiples cuentas con herramientas antidetect.

Respuesta rápida: ¿qué hace realmente un proxy?

Un servidor proxy se sitúa entre tu dispositivo e internet. Recibe tus solicitudes web, las reenvía al servidor de destino utilizando su propia dirección IP y te transmite la respuesta. El resultado es sencillo: los sitios web ven la dirección IP del proxy en lugar de tu dirección IP real, lo que cambia la forma en que perciben tu ubicación, identidad y red.

Un servidor proxy dirige el tráfico entre un usuario e internet, y los proxies ocultan tu dirección IP para mejorar la privacidad en línea sustituyéndola por la suya.

Principales efectos de un servidor proxy:

Oculta tu dirección IP real de sitios web, redes publicitarias y rastreadores.

de sitios web, redes publicitarias y rastreadores. Cambia tu ubicación aparente al país o ciudad donde está alojado el proxy.

al país o ciudad donde está alojado el proxy. Permite filtrar contenido , lo que ayuda a las organizaciones a bloquear o permitir determinados sitios web y categorías.

, lo que ayuda a las organizaciones a bloquear o permitir determinados sitios web y categorías. Puede almacenar datos en caché para acelerar las solicitudes repetidas de páginas web visitadas con frecuencia.

para acelerar las solicitudes repetidas de páginas web visitadas con frecuencia. Centraliza el control del tráfico, proporcionando registro, inspección y aplicación de políticas.

En términos cotidianos: un proxy te permite ver catálogos de streaming bloqueados geográficamente, gestionar decenas de cuentas publicitarias con IP separadas, realizar web scraping a gran escala sin bloqueos inmediatos o simplemente navegar con mayor privacidad.

Los proxies gestionan las direcciones IP, mientras que un navegador antidetect como Undetectable.io gestiona las huellas digitales del navegador; juntos crean una capa de anonimato mucho más sólida que cualquiera de las dos herramientas por separado.

En 2026, el término «proxy» abarca numerosos modelos: proxy directo, proxy inverso, proxy residencial, proxy de centro de datos, proxy anónimo, proxy de alto anonimato y muchos más, todos ellos explicados en las siguientes secciones.

Significado de proxy: definición clara y conceptos fundamentales

Un servidor proxy actúa como intermediario en la capa de aplicación, la capa 7 del modelo OSI, que recibe solicitudes de los clientes, las evalúa o modifica según su configuración y después las reenvía a los servidores de destino. Los términos «proxy», «servidor proxy» y «servidor proxy web» se utilizan indistintamente cuando se habla del control del tráfico web saliente.

El flujo básico de una solicitud funciona de la siguiente manera:

Tu navegador prepara una solicitud para visitar un sitio web. En lugar de conectarse directamente, la solicitud se envía a la dirección IP y al puerto del servidor proxy. El servidor proxy reenvía la solicitud al servidor web utilizando la dirección IP del proxy. El servidor de destino responde al proxy. El proxy transmite la respuesta de vuelta al navegador del usuario.

Esto se aplica a HTTP, HTTPS, SOCKS y otros protocolos.

Todos los dispositivos conectados a internet tienen una dirección IP asignada por su proveedor de servicios de internet. Cuando utilizas un proxy, la dirección IP del propio proxy se convierte en tu identidad visible en línea: los sitios web ven el servidor intermediario, no a ti.

Los proxies para consumidores se configuran por navegador, aplicación o mediante los ajustes de proxy de la configuración de red del dispositivo. Pueden ir desde una única IP estática hasta complejos grupos rotativos de proxies residenciales.

se configuran por navegador, aplicación o mediante los ajustes de proxy de la configuración de red del dispositivo. Pueden ir desde una única IP estática hasta complejos grupos rotativos de proxies residenciales. Los proxies empresariales se encuentran dentro de redes corporativas junto a cortafuegos y puertas de enlace web seguras, realizando inspección SSL, autenticación y aplicación de políticas para múltiples usuarios.

Los servidores proxy pueden filtrar contenido basándose en políticas preestablecidas, lo que los hace útiles tanto para la privacidad individual como para el control organizativo. Dependiendo de su configuración, los proxies pueden ser transparentes, anónimos, distorsionadores o de alto anonimato; cada tipo revela una cantidad diferente de información sobre la dirección IP del usuario y el uso del proxy en las cabeceras HTTP.

En 2025–2026, los proxies son una infraestructura fundamental para las herramientas de privacidad, la verificación de anuncios y la protección de marcas, así como para los flujos de trabajo de gestión de múltiples cuentas.

¿Cómo funciona un servidor proxy paso a paso?

Imagina un proxy como un servicio de reenvío postal. En lugar de enviar tu carta directamente al destinatario, se la envías al servicio. Ellos la inspeccionan, pueden volver a empaquetarla y después la reenvían utilizando su propia dirección de remitente. Las respuestas llegan primero a la dirección de reenvío y luego se te entregan.

Sin un proxy: tu navegador resuelve el DNS del dominio, se conecta directamente a la dirección IP del servidor externo, envía una solicitud HTTP o HTTPS y recibe la respuesta. El servidor web ve tu dirección IP original.

Con un proxy configurado:

Configuras los ajustes del proxy en tu navegador, sistema operativo o perfil de navegador antidetect utilizando la dirección IP y el puerto del servidor proxy.

Tu navegador envía las solicitudes web al proxy en lugar de enviarlas al destino.

El proxy puede registrar, filtrar o modificar las cabeceras de la solicitud y después reenviarla al servidor de destino utilizando su propia dirección IP.

El sitio web de destino responde a la dirección IP del proxy.

El proxy te transmite la respuesta y, opcionalmente, la almacena en caché para que futuras solicitudes se carguen más rápido. Los servidores proxy pueden almacenar páginas web en caché para mejorar la velocidad de carga, y los proxies de caché guardan copias de los contenidos web a los que se accede con frecuencia.

Los proxies empresariales suelen añadir filtrado de contenido, interceptación SSL/TLS para supervisión interna, autenticación y controles de uso del ancho de banda. Los proxies para consumidores pueden ser desde una simple conexión HTTP o SOCKS hasta redes rotativas con millones de direcciones IP distribuidas en decenas de países.

Diferencia principal entre los protocolos:

Los proxies HTTP comprenden el tráfico web y pueden inspeccionar, modificar o almacenar en caché solicitudes HTTP y HTTPS.

comprenden el tráfico web y pueden inspeccionar, modificar o almacenar en caché solicitudes HTTP y HTTPS. Los proxies SOCKS reenvían cualquier tráfico TCP o UDP sin inspeccionarlo, por lo que son independientes del protocolo y adecuados para numerosas aplicaciones más allá de la navegación.

Ejemplo concreto: te encuentras en París y configuras un proxy residencial de Estados Unidos en Undetectable.io. Visitas https://example.com. El sitio web ve una IP estadounidense, interpreta que estás en Estados Unidos y te muestra contenido específico para ese país, mientras tu dirección IP real permanece oculta.

¿Qué hace un proxy por la privacidad, la seguridad y el control?

Los proxies redirigen y, opcionalmente, inspeccionan tu tráfico de internet, lo que puede mejorar considerablemente la privacidad, la seguridad y el control organizativo. Sin embargo, no son escudos mágicos: es importante entender tanto sus ventajas como sus limitaciones.

Beneficios para la privacidad:

Ocultación de IP: el proxy oculta la dirección IP del usuario a sitios web, redes publicitarias y rastreadores. Estos ven la dirección IP del proxy en lugar de tu dirección IP real.

el proxy oculta la dirección IP del usuario a sitios web, redes publicitarias y rastreadores. Estos ven la dirección IP del proxy en lugar de tu dirección IP real. Suplantación de ubicación: permite parecer que te encuentras en otro país o región para eludir bloqueos geográficos o censura. Los proxies pueden eludir restricciones de geolocalización basadas en IP.

permite parecer que te encuentras en otro país o región para eludir bloqueos geográficos o censura. Los proxies pueden eludir restricciones de geolocalización basadas en IP. Separación de identidades: utilizar distintas direcciones IP para cada cuenta o proyecto evita la correlación mediante una reputación de IP compartida.

Funciones de seguridad y control:

Los proxies pueden mejorar la seguridad inspeccionando el tráfico y bloqueando solicitudes maliciosas, actuando como un cortafuegos básico de la capa de aplicación y como un filtro web que bloquea dominios maliciosos, malware o categorías específicas, como juegos de azar o contenido para adultos.

Las organizaciones aplican políticas de uso de internet mediante listas de sitios permitidos y bloqueados, así como restricciones horarias.

El registro centralizado del tráfico de red saliente ayuda en auditorías, respuesta ante incidentes y cumplimiento normativo. Los proxies también pueden impedir que los ciberdelincuentes accedan a redes privadas actuando como una puerta de enlace protectora.

Limitaciones importantes: la mayoría de los proxies estándar no cifran el tráfico de internet, lo que supone posibles riesgos para la privacidad. Los proxies no cifran el tráfico de forma predeterminada, por lo que los datos pueden quedar expuestos; un proxy no es automáticamente una VPN. Sin HTTPS o cifrado a nivel de protocolo, el contenido puede ser interceptado.

Incluso con un proxy de alto anonimato, las cookies, las huellas digitales del navegador y los datos de cuentas con sesión iniciada pueden seguir revelando la identidad. Herramientas como Undetectable.io complementan los proxies al aleatorizar y separar las huellas digitales del navegador, algo que los proxies no pueden modificar por sí solos.

Casos de uso habituales: para qué se utilizan los proxies en 2024–2026

En 2026, los proxies sustentan una amplia variedad de flujos de trabajo cotidianos y profesionales. Estos son los escenarios más habituales.

Casos de uso para consumidores:

Acceso a streaming: ver Netflix de Estados Unidos desde Alemania o desbloquear catálogos específicos de determinadas regiones. Los proxies pueden ayudar a eludir restricciones geográficas haciendo que parezca que la solicitud procede de otra ubicación.

ver Netflix de Estados Unidos desde Alemania o desbloquear catálogos específicos de determinadas regiones. Los proxies pueden ayudar a eludir restricciones geográficas haciendo que parezca que la solicitud procede de otra ubicación. Elusión de la censura: estudiantes, periodistas y residentes de regiones restrictivas utilizan proxies web para eludir la censura gubernamental o los filtros de contenido institucionales. Los proxies web se utilizan habitualmente para eludir la censura gubernamental.

estudiantes, periodistas y residentes de regiones restrictivas utilizan proxies web para eludir la censura gubernamental o los filtros de contenido institucionales. Los proxies web se utilizan habitualmente para eludir la censura gubernamental. Navegación privada: evitar que tu IP y ubicación queden expuestas a proveedores de internet, rastreadores o terceros cuando utilizas una red Wi-Fi pública.

Casos de uso profesionales y empresariales:

Verificación de anuncios: visualizar anuncios activos desde IP residenciales reales en ciudades específicas para detectar fraude, cloaking o distribución incorrecta.

visualizar anuncios activos desde IP residenciales reales en ciudades específicas para detectar fraude, cloaking o distribución incorrecta. Inteligencia de comercio electrónico: comprobar precios de productos localizados, niveles de stock y resultados de búsqueda en distintos mercados.

comprobar precios de productos localizados, niveles de stock y resultados de búsqueda en distintos mercados. SEO y recopilación de datos: realizar web scraping a gran escala sin bloqueos inmediatos de IP, generalmente mediante proxies residenciales rotativos.

Flujos de trabajo de gestión de múltiples cuentas y marketing:

Gestionar varias cuentas de redes sociales o cuentas de marketplaces en Meta, TikTok, Amazon o Etsy sin que queden vinculadas mediante la dirección IP.

Arbitraje de tráfico y marketing de afiliación, donde los perfiles de IP independientes para cada campaña reducen el riesgo de bloqueos en cascada.

Equipos de agencias que gestionan cuentas de clientes sin mezclar reputaciones de IP: cada cliente recibe un proxy aislado y un entorno de perfil separado.

Control organizativo:

Los proxies pueden utilizarse para filtrar contenido y aplicar controles parentales restringiendo el acceso a sitios web específicos. Las puertas de enlace corporativas de tráfico saliente aplican requisitos de cumplimiento, registran el acceso web y detectan amenazas mediante una infraestructura de proxies centralizada.

Tipos de servidores proxy por función y visibilidad

Los proxies se clasifican según su posición en la red y la cantidad de información que revelan sobre el usuario de internet situado detrás de ellos.

Proxy directo: un proxy directo se sitúa delante de los clientes y lo utilizan particulares, equipos o empresas para controlar y anonimizar el tráfico web saliente. Los proxies directos reenvían las solicitudes de los clientes a servidores externos. La configuración suele realizarse mediante los ajustes de proxy del navegador, el sistema operativo o dentro de perfiles de navegadores antidetect.

Proxy inverso: un proxy inverso funciona como intermediario situado delante de servidores web y API, gestionando el tráfico entrante para equilibrar la carga, almacenar contenido en caché y ofrecer protección frente a ataques DDoS. Los proxies inversos procesan solicitudes en nombre de los servidores. Algunos ejemplos son Nginx, HAProxy y Cloudflare. Un proxy inverso actúa como escudo de los servidores backend, realiza la terminación TLS, oculta los detalles del servidor de origen a los clientes externos y gestiona las solicitudes entrantes.

Proxy transparente: este tipo reenvía solicitudes sin ocultar la IP del cliente y suele funcionar sin que el usuario lo sepa. Los proxies transparentes interceptan el tráfico sin necesidad de configuración por parte del usuario y son ampliamente utilizados por proveedores de internet, centros educativos y cafeterías para almacenar contenido en caché y filtrarlo.

Proxy anónimo: un proxy anónimo oculta la dirección IP del cliente, pero puede incluir cabeceras como Via o X-Forwarded-For que revelen que se está utilizando un proxy. Los proxies anónimos ocultan las direcciones IP de los usuarios para mejorar la privacidad.

Proxy distorsionador: un proxy distorsionador se identifica como proxy, pero proporciona al sitio de destino una dirección IP o ubicación falsa. Es útil cuando solo se necesita una simulación aproximada de la ubicación.

Proxy de alto anonimato — elite: este tipo oculta tanto la IP del cliente como el hecho de que se está utilizando un proxy, eliminando todas las cabeceras identificativas. Los sitios de destino no pueden detectar de forma fiable el uso del proxy únicamente a partir de las cabeceras, por lo que es la opción preferida para actividades sensibles o de alto riesgo.

Estos tipos de servidores proxy abarcan todo el espectro, desde la transparencia total hasta una intermediación prácticamente invisible.

Proxies residenciales, de centro de datos y otras fuentes de IP

Además de su comportamiento y función, los proxies se diferencian por el tipo de direcciones IP que utilizan, lo que afecta directamente a la velocidad, la confianza y la facilidad de detección.

Proxy residencial: utiliza direcciones IP asignadas por proveedores de internet a dispositivos domésticos reales. El tráfico web parece corresponder al comportamiento normal de un usuario doméstico, lo que hace que los proxies residenciales sean más difíciles de bloquear. Son ideales para la verificación de anuncios, el lanzamiento de zapatillas y la investigación localizada. Los grandes proveedores anuncian grupos de más de 90 millones de direcciones IP en más de 195 países. El coste suele ser de entre 3 y 20 dólares por GB.

Proxy de centro de datos: utiliza direcciones IP alojadas en centros de datos como AWS u OVH y no vinculadas a proveedores de internet residenciales. Entre sus ventajas se encuentran la velocidad, con frecuencia con una latencia inferior a 50 ms, el bajo coste, de 0,10 a 1 dólar por GB, y la disponibilidad en grandes bloques. La desventaja es que los sistemas antifraude de plataformas como Google, TikTok y Facebook pueden identificarlos con mayor facilidad como bots o proxies.

Proxy móvil: utiliza direcciones IP de operadores móviles 3G, 4G o 5G. Estas IP suelen ser compartidas por muchos usuarios de una misma torre de telefonía, lo que les proporciona una gran legitimidad para redes sociales y flujos de trabajo con aplicaciones móviles, aunque a un coste superior.

Público y compartido frente a privado y dedicado: los proxies públicos son gratuitos y arriesgados; suelen estar incluidos en listas negras y registrar intensamente la actividad. Los grupos compartidos dividen el coste, pero también comparten la reputación de la IP: el abuso cometido por un usuario puede causar bloqueos para todos. Las IP dedicadas proporcionan control total a un único usuario.

Proxy rotativo: un proxy rotativo asigna una nueva dirección IP para cada solicitud o intervalo. Los proxies rotativos proporcionan nuevas direcciones IP para cada solicitud con el fin de evitar la detección, lo que los hace esenciales para el web scraping y las sesiones de gestión de múltiples cuentas en las que las solicitudes repetidas desde una sola IP pueden activar captchas o bloqueos.

Los proxies pueden mejorar el rendimiento reduciendo el uso del ancho de banda, y los proxies de caché pueden reducir el tráfico ascendente entre un 50 y un 80 %. Los proxies de mejora del rendimiento también pueden mejorar el funcionamiento de TCP en redes con alta latencia.

Los usuarios de Undetectable.io suelen combinar distintos tipos de proxies con diferentes perfiles: proxies residenciales para cuentas de Facebook y proxies de centro de datos para rastreo masivo, eligiendo el equilibrio adecuado para cada tarea.

Proxies anónimos, de alto anonimato y CGI: ¿hasta qué punto estás «oculto»?

Muchos usuarios buscan «proxy anónimo» o «proxy de alto anonimato» esperando conseguir una invisibilidad total. La realidad es más compleja.

Proxy anónimo: oculta la dirección IP del usuario, pero puede enviar cabeceras que revelen que se está utilizando un proxy. Es adecuado para ocultar una IP de forma básica y eludir bloqueos simples. Los proxies anónimos ayudan a los usuarios a acceder a contenido bloqueado sin revelar su dirección IP.

Proxy de alto anonimato — elite: elimina todas las cabeceras identificativas e imita a un cliente normal. Los proxies de anonimización ocultan tu dirección IP a los servidores de destino. Los sitios de destino no pueden determinar de forma fiable, basándose únicamente en las cabeceras, que existe un proxy entre ellos y el usuario. Esta es la opción preferida para la gestión de múltiples cuentas sensible o la verificación de anuncios.

Proxy distorsionador: proporciona deliberadamente una dirección IP o datos de ubicación incorrectos, aunque sigue indicando que se está utilizando un proxy. Resulta útil cuando solo se necesita una simulación aproximada de la ubicación y no un anonimato completo.

Proxy CGI: un proxy basado en web al que se accede mediante un formulario de un sitio web; introduces una URL y el proxy carga y muestra la página. Sigue utilizándose en 2024–2026 para tareas sencillas, pero es lento, se limita a HTTP y suele registrar una gran cantidad de datos. Los proxies de sufijo pueden eludir filtros web modificando las URL, pero presentan inconvenientes similares.

Existe el mito común de que los proxies elite hacen que el usuario sea completamente invisible. En realidad, ni siquiera los proxies de alto anonimato pueden ocultar las huellas digitales del navegador, las cookies o los datos de las cuentas con sesión iniciada. La IP es solo una señal: las plataformas también analizan hashes de Canvas, renderizadores WebGL, listas de fuentes y patrones de comportamiento. Precisamente por eso existen los navegadores antidetect como Undetectable.io: para completar la estructura de privacidad gestionando aquello que los proxies no pueden controlar.

El anonimato tiene varias capas, no es binario.

Cómo se comparan los proxies con las VPN y otras herramientas de privacidad

Los proxies y las redes privadas virtuales dirigen el tráfico a través de intermediarios, pero difieren considerablemente en el alcance del cifrado, el nivel de integración y el uso previsto.

Proxy frente a VPN:

Los proxies suelen gestionar aplicaciones o protocolos específicos, como un navegador mediante proxies HTTP o SOCKS, y a menudo no ofrecen cifrado de túnel completo. A diferencia de los servidores proxy, las VPN crean un túnel cifrado a nivel del sistema operativo que abarca todo el tráfico de red, incluido el DNS.

Las VPN añaden una sobrecarga de cifrado, pero ofrecen una mayor confidencialidad en redes no fiables como una Wi-Fi pública. Los proxies pueden ser algo más rápidos para tareas específicas porque no utilizan esa capa de cifrado.

Los proxies pueden optimizar las rutas del tráfico para ofrecer un acceso a internet más rápido, y los proxies de caché aceleran el acceso a sitios visitados con frecuencia, ventajas que normalmente no proporcionan las VPN.

Proxy frente a Tor:

Tor es una red de anonimato de múltiples saltos gestionada por voluntarios que ofrece un anonimato más sólido frente a adversarios globales, pero con una latencia mucho mayor y bloqueos frecuentes por parte de sitios web populares. Los proxies utilizan menos saltos, ofrecen mayor velocidad y tienen una compatibilidad más amplia.

Proxy frente a navegador antidetect:

Los proxies modifican la identidad a nivel de red: IP, ASN y salida geográfica. Los navegadores antidetect como Undetectable.io modifican parámetros de la huella digital del navegador: User-Agent, Canvas, WebGL, zona horaria, fuentes y resolución de pantalla.

La gestión profesional de múltiples cuentas necesita ambas herramientas. Un profesional de marketing que utiliza perfiles de Undetectable.io combinados con proxies residenciales suele sufrir muchos menos bloqueos que otro que depende únicamente de una VPN sencilla, porque la VPN solo cambia la IP y deja una única huella digital del navegador que puede correlacionarse entre todas las cuentas.

Otras herramientas, como cortafuegos y puertas de enlace web seguras, suelen incorporar funciones de proxy directo para dirigir el tráfico, inspeccionarlo y controlar el acceso; están orientadas a empresas, pero comparten los mismos mecanismos básicos de los proxies.

Configuración de proxies: cómo los usuarios configuran y gestionan realmente los proxies

La configuración de un proxy puede realizarse en varios niveles: en el sistema operativo, en el navegador o dentro de herramientas especializadas como frameworks de automatización y navegadores antidetect.

Configuración en el sistema operativo: los ajustes de red de Windows y macOS permiten definir proxies HTTP, HTTPS y SOCKS para todo el sistema a través de la configuración de red del dispositivo. Por ejemplo, puedes configurar un proxy en 203.0.113.10:3128 con autenticación mediante nombre de usuario y contraseña en el panel de configuración del proxy del sistema.

Configuración en el navegador: navegadores como Chrome, Firefox y Edge incluyen menús de proxy que utilizan la configuración del sistema o aceptan proxies personalizados. Las extensiones pueden aplicar ajustes de proxy por pestaña o perfil, ofreciendo un control más detallado. Para ver una guía completa, consulta cómo configurar un proxy en Chrome.

Gestión avanzada en Undetectable.io: cada perfil del navegador puede tener su propia configuración de servidor proxy: HTTP, SOCKS4/5, proxies residenciales o endpoints backconnect rotativos. Los usuarios pueden conectar, importar y exportar listas de proxies y comprobar directamente en la herramienta si existen fugas de IP, errores en la detección del país o problemas con el DNS.

Métodos de autenticación: existen dos métodos habituales: listas de direcciones IP permitidas, que vinculan el acceso a direcciones IP de origen fijas, y autenticación mediante nombre de usuario y contraseña, que ofrece más flexibilidad para el uso remoto. Cada método tiene sus propios riesgos de seguridad: las credenciales pueden compartirse o filtrarse, mientras que una lista basada en IP deja de funcionar si cambia la IP de origen.

Errores habituales de configuración:

Fugas de DNS: el navegador resuelve el DNS fuera del proxy, revelando tu ubicación real.

el navegador resuelve el DNS fuera del proxy, revelando tu ubicación real. Fugas de WebRTC: las conexiones entre pares pueden revelar tu dirección IP real incluso cuando utilizas un proxy.

las conexiones entre pares pueden revelar tu dirección IP real incluso cuando utilizas un proxy. Incompatibilidad de la huella digital: el proxy se encuentra en Estados Unidos, pero la zona horaria y el idioma están configurados para Europa, lo que puede activar la detección.

Herramientas modernas como Undetectable.io incluyen comprobaciones integradas que permiten detectar estos problemas antes de que comprometan las cuentas.

Proxies y gestión de múltiples cuentas con Undetectable.io

Para profesionales del marketing digital, afiliados, especialistas en arbitraje de tráfico y gestores de SMM que manejan decenas o cientos de cuentas en Google, Facebook, TikTok o Amazon, los proxies son una infraestructura imprescindible. Sin embargo, por sí solos no son suficientes.

Cambiar simplemente las direcciones IP mediante proxies no es suficiente. Las plataformas utilizan huellas digitales del navegador, huellas digitales del dispositivo, análisis de comportamiento y almacenamiento compartido de cookies para vincular las cuentas. La correlación mediante IP es solo una señal entre muchas y, con frecuencia, ni siquiera es la principal.

Undetectable.io utiliza proxies junto con el aislamiento de perfiles para resolver este problema:

Cada perfil recibe su propio proxy, residencial, móvil o de centro de datos, además de un país y una zona horaria propios.

Los parámetros de la huella digital del navegador se aleatorizan para que coincidan con la ubicación de la IP del proxy: una IP estadounidense se combina con una zona horaria de Estados Unidos, idioma estadounidense y un renderizador WebGL adecuado.

Los perfiles locales permanecen en tu dispositivo, no en servidores externos, lo que proporciona un control total y reduce el riesgo de fugas.

La posibilidad de utilizar perfiles locales ilimitados en cualquier plan de pago es una diferencia fundamental. Puedes crear miles de entornos independientes vinculados a proxies en un solo dispositivo, con la única limitación del espacio disponible en disco.

Un flujo de trabajo realista sería el siguiente: un equipo crea 100 perfiles para una nueva campaña publicitaria, asigna un proxy residencial único a cada perfil y después utiliza el Cookie Robot y las funciones de calentamiento para que las cuentas parezcan antiguas y naturales antes de empezar a realizar grandes inversiones.

La ventaja de seguridad es el aislamiento: si una cuenta queda marcada, el bloqueo se limita a ese único perfil. No hay una IP compartida, una huella digital compartida ni un bloqueo en cascada de toda la infraestructura.

Ventajas y limitaciones: lo que los proxies hacen bien y lo que no hacen

Los servidores proxy funcionan mejor para ocultar direcciones IP, dirigir tráfico y aplicar políticas. Sin embargo, tienen límites claros que todos los usuarios deben comprender.

Ventajas:

Mayor privacidad mediante la ocultación de la IP y la simulación de la ubicación. Un proxy oculta tu dirección IP original a todos los sitios que visitas.

Acceso a contenido que de otro modo estaría bloqueado: catálogos con restricciones geográficas, filtros corporativos y limitaciones regionales. Los usuarios pueden acceder a contenido bloqueado dirigiendo el tráfico mediante proxies ubicados en regiones permitidas.

Almacenamiento en caché de contenido utilizado con frecuencia para reducir el consumo de ancho de banda y acelerar la navegación dentro de las organizaciones. Los servidores proxy pueden ofrecer importantes mejoras de rendimiento cuando la caché está correctamente configurada.

Registro centralizado, aplicación de requisitos de cumplimiento y control de acceso en entornos empresariales. Un administrador de red puede limitar el acceso a determinados sitios web y supervisar todo el acceso web desde un único punto de control.

Limitaciones:

No existe cifrado de extremo a extremo integrado, salvo que el proxy se combine con HTTPS o configuraciones SSL seguras. El propio proxy no cifra los datos de forma predeterminada.

Problemas de confianza: el operador del proxy puede ver el tráfico web no cifrado. Los servicios proxy gratuitos pueden suponer riesgos para la privacidad y la seguridad al registrar actividades y modificar el contenido. El uso de proxies gratuitos puede exponer a los usuarios al robo de credenciales y la inyección de anuncios. Los proxies públicos son especialmente peligrosos.

Cuellos de botella de rendimiento si los servidores proxy están sobrecargados, mal configurados o geográficamente alejados del usuario o del servidor de destino.

Incluso los proxies anónimos o de alto anonimato pueden ser detectados por sistemas antifraude avanzados mediante patrones de comportamiento, bases de datos de reputación de IP e incompatibilidades en las huellas digitales.

Escenarios de riesgo específicos:

Los proxies abiertos aparecen con frecuencia en infraestructuras de botnets y suelen estar incluidos en numerosas listas negras.

En proxies compartidos, el abuso cometido por otro usuario puede provocar bloqueos para todos los usuarios de esa dirección IP.

Buenas prácticas: utiliza proveedores de proxies fiables con políticas de privacidad claras, navega siempre mediante HTTPS y combina los proxies con herramientas como Undetectable.io para separar completamente las identidades digitales. Recopila datos únicamente mediante infraestructuras proxy de pago y fiables; nunca envíes credenciales sensibles a través de intermediarios desconocidos.

Riesgos de seguridad, ética y consideraciones legales del uso de proxies

Aunque los servidores proxy son legales y ampliamente utilizados por las empresas, su uso indebido y unas prácticas de seguridad deficientes pueden causar graves consecuencias.

Riesgos de seguridad:

Intercepción de datos: en conexiones no cifradas, los operadores de proxies maliciosos o comprometidos pueden interceptar credenciales, tokens de sesión y datos personales.

en conexiones no cifradas, los operadores de proxies maliciosos o comprometidos pueden interceptar credenciales, tokens de sesión y datos personales. Ataques de intermediario: algunos proxies manipulan HTTPS emitiendo certificados falsificados y rompiendo silenciosamente la conexión segura entre el navegador y el destino. En ocasiones, esto se hace de forma legítima en entornos empresariales para supervisar redes internas, pero resulta peligroso cuando lo realizan terceros desconocidos.

algunos proxies manipulan HTTPS emitiendo certificados falsificados y rompiendo silenciosamente la conexión segura entre el navegador y el destino. En ocasiones, esto se hace de forma legítima en entornos empresariales para supervisar redes internas, pero resulta peligroso cuando lo realizan terceros desconocidos. Malware e inyección de anuncios: los servicios proxy gratuitos o públicos pueden insertar scripts maliciosos, píxeles de seguimiento o anuncios en las páginas web que proporcionan. Por este motivo, los proxies gratuitos continúan siendo una fuente importante de amenazas.

Consideraciones éticas y legales:

Utilizar proxies para crear cuentas falsas, suplantar a otras personas o eludir bloqueos sobrepasa límites éticos y, con frecuencia, legales. Los flujos de trabajo legítimos con múltiples cuentas, como la gestión por parte de agencias, la protección de marcas y la investigación competitiva, pertenecen a una categoría muy diferente.

En sectores altamente regulados como las finanzas y la sanidad, es necesario prestar especial atención al registro de actividad del proxy, la residencia de los datos y el cumplimiento de marcos como el RGPD o HIPAA. Las políticas de red internas de la organización deben definir claramente los usos permitidos de los proxies.

Legalidad:

Los proxies en sí son legales en la mayoría de los países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros, en 2026.

Las zonas grises incluyen eludir la censura gubernamental, realizar scraping a gran escala sin autorización u obtener IP residenciales de dispositivos sin el consentimiento informado de sus propietarios.

Modelos de uso responsable:

Verificación de anuncios, comparación de precios, protección de marcas e investigación competitiva mediante proxies residenciales obtenidos con consentimiento.

Políticas internas claras que definan quién puede utilizar proxies, con qué finalidad y con qué nivel de registro.

Combina los proxies con una protección sólida de los dispositivos, navegadores actualizados y una herramienta fiable como Undetectable.io para cifrar los datos siempre que sea posible y minimizar la exposición.

Preguntas frecuentes sobre servidores proxy: respuestas breves

¿Qué es un servidor proxy en términos sencillos?

Un servidor proxy es un servidor intermediario situado entre tu dispositivo e internet. Recibe tus solicitudes web, las reenvía utilizando su propia dirección IP y te devuelve las respuestas. Los sitios web ven el proxy, no tu dispositivo.

¿Qué hace un proxy en una red Wi-Fi o pública?

En una red Wi-Fi pública, un proxy añade una capa adicional de control. El propietario de la red puede utilizar un proxy transparente para registrar el uso de internet o filtrar contenido. También puedes configurar tu propio proxy para ocultar el tráfico web a la red local y controlar cómo aparece tu acceso a internet ante los sitios externos.

¿Es seguro utilizar servidores proxy gratuitos?

Por lo general, no. Los servicios proxy gratuitos suelen registrar tu actividad, insertar anuncios o incluso modificar el contenido de las páginas para distribuir malware. Utiliza siempre servicios proxy de pago y fiables para cualquier actividad que implique credenciales o datos sensibles.

¿Son anónimos los servidores proxy?

Parcialmente. Un proxy anónimo oculta tu IP, pero puede revelar el uso del proxy mediante las cabeceras. Un proxy de alto anonimato oculta ambos elementos, pero ninguno de ellos oculta la huella digital del navegador, las cookies o el comportamiento de la cuenta.

¿Cómo ocultan los proxies las direcciones IP?

Cuando utilizas un proxy, el servidor proxy reenvía tu solicitud usando su propia dirección IP. El servidor de destino ve la IP del proxy, no tu dirección IP. Este es el mecanismo básico de ocultación de direcciones IP.

¿Son legales los servidores proxy en 2026?

Sí, en la mayoría de las jurisdicciones. Los proxies son herramientas legales. Sin embargo, su uso indebido, como infringir las condiciones de las plataformas, recopilar datos protegidos o eludir leyes, puede seguir teniendo consecuencias legales.

¿Tengo configurado un proxy actualmente?

Comprueba la configuración del proxy: en Windows, ve a Configuración → Red e Internet → Proxy. En macOS, abre Ajustes del Sistema → Red → tu conexión → Proxies. En la mayoría de los navegadores web, la configuración del proxy se encuentra en los ajustes avanzados de red.

¿Cuál es la diferencia entre un cortafuegos y un servidor proxy?

Un cortafuegos filtra paquetes en la capa de red según reglas relacionadas con puertos, direcciones IP y protocolos. Un servidor proxy funciona en la capa de aplicación como servidor intermediario, procesando y reenviando solicitudes específicas de los clientes. Muchas puertas de enlace web seguras combinan ambas funciones y ofrecen características de seguridad avanzadas junto con capacidades de proxy para controlar el acceso y dirigir el tráfico dentro de una red interna.