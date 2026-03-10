El mejor escudo contra fugas de WebRTC para una mayor protección de la privacidad en línea

Tu VPN está conectada. Tu proxy está configurado. La huella digital de tu navegador antidetección parece perfecta. Y aun así, tu dirección IP real acaba de filtrarse a través de WebRTC en segundo plano, exponiendo silenciosamente cada cuenta que gestionas. Esta guía te explica paso a paso cómo construir un escudo completo contra fugas de WebRTC en distintos navegadores, sistemas operativos y perfiles de Undetectable.io.
Qué es una fuga de WebRTC y por qué debes solucionarla ahora mismo
WebRTC (Web Real-Time Communication) puede revelar tu IP real incluso cuando estás detrás de una VPN, proxies o navegadores antidetección. Para los usuarios de multi-cuenta en 2024, esto representa una amenaza crítica de seguridad que puede derrumbar en segundos meses de cuidadosa separación de perfiles.
WebRTC es una tecnología del navegador diseñada para la comunicación en tiempo real: videollamadas, chat de voz, intercambio de archivos entre pares y servicios similares. Está habilitada por defecto en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y otros navegadores web importantes desde alrededor de 2013. Esta tecnología impulsa servicios legítimos como Zoom, Google Meet y el chat de voz de Discord.
Una fuga de WebRTC ocurre cuando un sitio web puede obtener direcciones de red expuestas por el proceso ICE/WebRTC del navegador, lo que en algunos casos puede revelar tu IP real u otros datos de red identificables a pesar de una VPN o un proxy. Esto sucede mediante un mecanismo llamado ICE (Interactive Connectivity Establishment), que utiliza servidores STUN para descubrir tus direcciones de red. ¿La parte alarmante? Esto puede ocurrir silenciosamente en segundo plano mientras navegas, sin ninguna indicación visible.
Para los usuarios de Undetectable.io que ejecutan operaciones de multi-cuenta, lo que está en juego es grave:
- Una sola fuga de WebRTC puede vincular tus perfiles supuestamente “separados” a una sola identidad
- Plataformas publicitarias como Facebook y Google pueden agrupar decenas de cuentas en torno a la IP de tu oficina
- Las campañas de arbitraje de tráfico pueden ser marcadas cuando las IP filtradas revelan la infraestructura del equipo
- Las cuentas de marketplace en Amazon o TikTok Shop pueden enfrentarse a suspensiones masivas
Entender la diferencia entre IP públicas y locales es importante aquí. Tu IP pública (la que te identifica ante internet, tu ISP y tu ubicación geográfica) es la fuga peligrosa. Las IP locales suelen ser menos peligrosas que una IP pública filtrada, pero aun así pueden aportar señales de rastreo o fingerprinting y no deben ignorarse en configuraciones de alto riesgo.
El resto de este artículo te muestra paso a paso cómo desactivar WebRTC cuando sea necesario, protegerte de las fugas de WebRTC en navegadores y firewalls del sistema operativo, y configurar perfiles de Undetectable.io para una protección máxima.
Cómo funcionan las fugas de WebRTC por debajo
Comprender la mecánica te ayuda a prevenir fugas de IP de forma más eficaz. Esto es lo que ocurre cuando WebRTC expone tu IP real.
El proceso de conexión de WebRTC funciona así:
- Tu navegador crea un objeto RTCPeerConnection cuando un sitio web lo solicita
- El navegador empieza inmediatamente a recopilar direcciones IP “candidatas” mediante ICE
- Se consultan servidores STUN para descubrir tu dirección IP pública de salida
- Todas las IP descubiertas se comparten con el par remoto, o en casos maliciosos, con un script del sitio web
Un sitio web puede ejecutar solo unas pocas líneas de JavaScript para activar este proceso de recopilación ICE. El script crea una conexión peer-to-peer, escucha candidatos ICE y lee la lista completa de direcciones IP descubiertas. Dependiendo del navegador, el sistema operativo y la configuración de VPN/proxy, WebRTC puede exponer tu IP real, tu IP de VPN/proxy o solo información limitada de candidatos.
IPv6 hace que las fugas de webrtc sean aún más dañinas. Mientras que las direcciones IPv4 a menudo se comparten entre varios usuarios mediante NAT, las direcciones IPv6 suelen asignarse por dispositivo y pueden persistir durante meses. Esto facilita significativamente el fingerprinting y el rastreo a largo plazo.
Aquí está el punto crítico para los usuarios de navegadores antidetección: incluso si tu fingerprint está perfectamente falsificado en Undetectable.io —canvas, WebGL, fuentes, resolución de pantalla, zona horaria— una IP residencial o de oficina filtrada sigue desanonimizando toda tu operación. Una IP real filtrada puede debilitar gravemente el aislamiento de perfiles y hacer que fingerprints que de otro modo estarían separados sean mucho más fáciles de correlacionar.
Los distintos navegadores manejan la exposición de WebRTC de manera diferente. Algunos filtran las IP locales usando candidatos mDNS (multicast DNS), mientras que otros exponen direcciones IP sin procesar. Esta inconsistencia es la razón por la que las estrategias de protección específicas para cada navegador son esenciales.
Cómo comprobar si tienes una fuga de WebRTC
Antes de implementar la protección, necesitas conocer tu nivel actual de exposición. Esta es la metodología correcta para una prueba de fuga de webrtc.
Paso 1: Establece tu línea base
- Conéctate a tu VPN, proxy o activa tu perfil de Undetectable.io con el proxy configurado
- Visita un comprobador de IP estándar (whatismyipaddress.com o similar)
- Anota la IP “esperada”: esta debería ser la IP de salida de tu servidor VPN o proxy
Paso 2: Ejecuta pruebas específicas de WebRTC
Visita estos sitios fiables de prueba y revisa las secciones de WebRTC:
- ipleak.net
- browserleaks.com/webrtc pruebas de WebRTC y fingerprinting
- dnsleaktest.com
- Whoer.net comprobaciones de anonimato y fugas
- Busca “WebRTC Leak Test” para obtener herramientas adicionales de verificación
Paso 3: Interpreta los resultados
- Si WebRTC muestra solo IP locales (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x): generalmente es seguro
- Si WebRTC muestra tu IP esperada de VPN/proxy: la protección está funcionando
- Si WebRTC muestra una IP pública diferente o la dirección IPv6 de tu ISP: tienes una fuga que requiere acción inmediata
Prueba varios navegadores —Chrome, Firefox, Edge, Safari— porque cada uno tiene un comportamiento predeterminado distinto con WebRTC. Un perfil que es seguro en Firefox puede filtrar en Chrome.
Vuelve a probar después de cada cambio importante:
- Nuevo proveedor de VPN o nueva configuración de proxy
- Actualizaciones de versión del navegador
- Instalación o eliminación de extensiones
- Creación de nuevas plantillas de perfil en Undetectable.io
- Antes de lanzar nuevas campañas de marketing
Escudo contra fugas de WebRTC a nivel de navegador
La configuración del navegador y las extensiones proporcionan la capa más rápida de protección contra fugas de WebRTC. Aplícalas antes de pasar a reglas de firewall a nivel del sistema operativo.
Los navegadores basados en Chrome (Chrome, el nuevo Edge, Brave, Opera) no pueden desactivar completamente webrtc mediante configuración nativa. Necesitarás extensiones de navegador o configuraciones de navegador antidetección para limitar la exposición de IP.
Los navegadores basados en Firefox ofrecen controles más granulares de WebRTC a través de las preferencias de about:config. Puedes desactivar realmente las conexiones peer-to-peer si tu flujo de trabajo lo permite.
Safari y los navegadores de iOS tienen WebRTC habilitado por defecto, pero son algo menos propensos a las fugas clásicas debido a ciertas decisiones arquitectónicas de Apple. Sin embargo, ofrecen un control mínimo al usuario y deben usarse con cautela para trabajos sensibles de multi-cuenta.
Los perfiles de navegador antidetección de Undetectable.io pueden configurarse con un comportamiento seguro de WebRTC por perfil —desactivado, solo proxy o modos similares al predeterminado— reduciendo así la necesidad de extensiones separadas.
Escudo contra fugas de WebRTC para Google Chrome y otros navegadores Chromium
Chrome de escritorio no permite apagar completamente WebRTC mediante la configuración estándar. Aquí tienes tu checklist de protección:
Protección en Chrome de escritorio:
- Instala una extensión fiable para bloquear WebRTC desde Chrome Web Store
- Busca extensiones que “limiten la fuga de IP” en lugar de eliminar completamente la funcionalidad de WebRTC
- Algunas extensiones de privacidad bloquean solo el manejo de IP de WebRTC (más seguro para la mayoría de sitios)
- Las extensiones de bloqueo total de scripts pueden romper videollamadas, chats en vivo o flujos de verificación de plataformas
Para usuarios de plataformas publicitarias y marketplaces:
- Prefiere configuraciones del tipo “limitar fuga de IP” en lugar de desactivar completamente WebRTC
- Plataformas como Facebook, TikTok y Amazon pueden requerir verificaciones ocasionales por vídeo
- Prueba la configuración de tu extensión con la funcionalidad real de la plataforma antes de lanzar campañas
Chrome en Android:
- Escribe chrome://flags en la barra de direcciones y pulsa Enter
- Busca flags relacionados con WebRTC (STUN origin header o similares)
- Desactiva los ajustes que expongan detalles de red de forma innecesaria
- Advertencia: los flags cambian entre versiones de Chrome, así que documenta lo que modificas
Vuelve a ejecutar pruebas de fuga de webrtc después de instalar o ajustar extensiones y tras cada actualización importante de Chrome. Las extensiones pueden restablecerse, perder permisos o cambiar de comportamiento por actualizaciones del navegador.
Escudo contra fugas de WebRTC para Mozilla Firefox
Firefox ofrece el control nativo más granular sobre WebRTC entre los navegadores principales. Así es como puedes desactivar webrtc manualmente:
Acceder a about:config:
- Abre una nueva pestaña de Firefox
- Escribe about:config en la barra de direcciones
- Pulsa Enter y acepta la advertencia sobre modificar ajustes avanzados
- Usa la barra de búsqueda para encontrar media.peerconnection.enabled
Desactivar WebRTC:
- El valor predeterminado es true
- Haz doble clic en la preferencia para cambiarla a false
- El cambio surte efecto de inmediato; no es necesario reiniciar el navegador
Configurar media.peerconnection.enabled en false desactiva efectivamente las conexiones peer-to-peer de WebRTC y detiene la mayoría de las fugas clásicas de IP. Sin embargo, esto romperá las videollamadas en navegador, Google Meet, el cliente web de Zoom y herramientas similares de conferencias.
Para usuarios que ocasionalmente necesitan WebRTC:
- Mantén WebRTC activado por defecto
- Instala un complemento de bloqueo de WebRTC que permita control por sitio
- Incluye en la lista blanca sitios de confianza (Zoom, Google Meet) mientras bloqueas sitios desconocidos
Firefox también admite otras preferencias relacionadas con WebRTC:
- media.peerconnection.ice.proxy_only fuerza que los candidatos ICE pasen solo por el proxy
- media.peerconnection.ice.default_address_only limita los candidatos a la interfaz predeterminada
Para los usuarios de Undetectable.io que utilizan perfiles de Firefox, alinea estos ajustes de about:config con la configuración de red de tu perfil. Asegúrate de que el navegador solo exponga la IP del proxy o de la VPN asignada a ese perfil específico.
Comportamiento de las fugas de WebRTC en Safari en macOS e iOS
Safari presenta un reto distinto debido al control limitado del usuario sobre WebRTC.
Safari en macOS:
- WebRTC está habilitado por defecto
- No existe un interruptor simple de cara al usuario para desactivarlo por completo
- Apple ha implementado algunas mitigaciones de fugas (filtrado de candidatos mDNS)
- El control manual es significativamente menos granular que en Firefox
Safari en iOS:
- WebRTC está habilitado con controles limitados para el usuario
- La arquitectura de aplicaciones en sandbox de Apple proporciona cierto aislamiento
- No existe un equivalente a about:config de Firefox
Recomendaciones para usuarios de multi-cuenta:
- Evita Safari para perfiles críticos que requieran una protección estricta contra fugas de WebRTC
- Usa navegadores antidetección como Undetectable.io en macOS
- En iOS, vuelve a comprobar la fiabilidad de la VPN y ejecuta regularmente pruebas de fuga de WebRTC
- Para la navegación personal habitual, el comportamiento de WebRTC de Safari suele ser aceptable
Para arbitraje profesional, trabajo de SMM o gestión de marketplaces, Safari no debería ser tu navegador principal de trabajo. Las opciones limitadas de control crean un riesgo innecesario.
Escudo contra fugas de WebRTC a nivel del sistema (firewall y reglas del SO)
Las reglas de firewall a nivel del sistema operativo representan una protección avanzada, principalmente para usuarios avanzados, propietarios de VPS o empresas que operan con requisitos críticos de privacidad. Estas reglas crean una capa adicional más allá de la protección basada en el navegador.
El tráfico de WebRTC usa UDP (principalmente) y puertos TCP para transmisión de medios y comunicación con servidores STUN. Los firewalls del sistema pueden filtrar este tráfico antes de que salga de tu dispositivo:
- macOS/BSD: pf (packet filter)
- Linux: iptables o nftables
- Windows: Windows Defender Firewall
Advertencia crítica: Bloquear a ciegas todo el tráfico UDP romperá videollamadas, servicios VoIP, consultas DNS y muchas plataformas de streaming. Las reglas deben planificarse y probarse cuidadosamente.
Escudo contra fugas de WebRTC en macOS y Linux (concepto pf / iptables)
Este es el enfoque de alto nivel para implementar protección contra WebRTC a nivel del sistema en sistemas tipo Unix.
macOS (firewall pf):
- Abre Terminal (Aplicaciones → Utilidades → Terminal, o usa la búsqueda Spotlight)
- Edita el archivo de configuración de pf (/etc/pf.conf) con privilegios de administrador
- STUN/TURN suele usar por defecto el puerto 3478, y TURN seguro suele usar el 5349, pero el tráfico de medios y retransmisión de WebRTC también puede usar amplios rangos dinámicos de puertos, por lo que las reglas del firewall deben diseñarse y probarse cuidadosamente para el entorno específico.
- Guarda el archivo con cuidado
- Recarga la configuración de pf usando comandos pfctl
- Verifica que las reglas se hayan cargado correctamente con comandos de estado
Linux (iptables/nftables):
- Abre Terminal (Ctrl+Alt+T o menú de aplicaciones)
- Edita las reglas del firewall para añadir reglas DROP o REJECT para tráfico UDP saliente hacia puertos de servidores STUN
- Guarda la configuración con iptables-save o equivalente
- Verifica que las reglas estén activas
Cómo hacer persistente la protección:
- Crea un Launch Daemon (macOS) o un servicio systemd (Linux) para cargar reglas al arrancar
- Considera usar flags de archivo inmutables para evitar que malware elimine silenciosamente la protección contra WebRTC
- Documenta todos los cambios para facilitar la resolución de problemas
Escudo contra fugas de WebRTC en Windows (concepto de reglas de firewall)
Los usuarios de Windows 10/11 pueden implementar bloqueo de WebRTC a nivel del sistema mediante Windows Defender Firewall.
Configuración de la protección:
- Abre el Símbolo del sistema o PowerShell como Administrador (clic derecho en Inicio → selecciona la opción de administrador)
- Crea nuevas reglas de salida que bloqueen tráfico UDP y TCP en puertos asociados a WebRTC
- Selecciona los perfiles de red correctos (Dominio/Privado/Público) según tu entorno
- Crea las reglas de entrada correspondientes para evitar tráfico WebRTC no solicitado
Pasos de verificación:
- Usa comandos de listado del firewall para confirmar que las reglas estén activas
- Abre la interfaz gráfica de Windows Defender Firewall con seguridad avanzada para verificar visualmente
- Ejecuta pruebas de fuga de WebRTC desde tu navegador para confirmar que el bloqueo funciona
Prácticas de documentación:
- Registra cada regla: nombre, puertos bloqueados, fecha de creación
- Anota qué aplicaciones podrían verse afectadas (videoconferencias, juegos)
- Mantén procedimientos de reversión para estaciones de trabajo empresariales
Haz siempre una copia de seguridad de las configuraciones del firewall antes de realizar cambios, especialmente en VPS remotos o sistemas de producción donde no hay acceso físico disponible para la recuperación.
Escudo contra fugas de WebRTC en navegadores antidetección (enfoque en Undetectable.io)
Los navegadores antidetección deben controlar WebRTC de forma rigurosa para mantener el aislamiento entre perfiles. Sin un manejo adecuado de WebRTC, todo el spoofing de fingerprint se vuelve inútil.
Undetectable.io emula huellas de hardware y software distintas para cada perfil:
- Renderizado Canvas y WebGL
- Listas de fuentes y resolución de pantalla
- Ajustes de zona horaria e idioma
- Fingerprints del contexto de audio
Pero si WebRTC filtra tu IP real detrás de todos esos perfiles, los sistemas externos pueden correlacionarlos instantáneamente. Una sola IP de oficina filtrada detrás de 50 perfiles “separados” le dice a las plataformas que pertenecen al mismo operador.
Configuración de red de Undetectable.io:
- Cada perfil mantiene una configuración de proxy independiente
- La rotación de IP puede gestionarse por perfil
- Los perfiles locales ilimitados permiten una separación limpia para operaciones a gran escala
- El comportamiento de WebRTC puede establecerse por perfil: desactivado, solo proxy o modos similares al predeterminado
Configuración recomendada para operaciones de alto riesgo:
- Establece WebRTC en modo desactivado o solo proxy
- Vincula cada perfil a su propio proxy dedicado
- Verifica la protección mediante pruebas de fuga dentro de ese perfil específico
- Usa el modo más estricto compatible con los requisitos de tu plataforma
Undetectable.io admite tanto perfiles locales como perfiles en la nube. Si utilizas perfiles locales, los datos del perfil permanecen en tu máquina, lo que puede reducir ciertos riesgos de exposición en comparación con los datos almacenados en la nube. Los nuevos usuarios pueden descargar Undetectable para Mac y Windows y elegir entre los flexibles planes de precios de Undetectable.io que se adapten a la escala de su multi-cuenta.
Escudo contra fugas de WebRTC para flujos de trabajo de multi-cuenta y arbitraje
Las operaciones reales de multi-cuenta se enfrentan a sistemas sofisticados de correlación, similares a las defensas anti-bot y de fingerprinting utilizadas en la represión de bots de Twitch en 2025. Así es como puedes protegerte frente a ellas.
Cómo detectan las plataformas las cuentas vinculadas:
Plataformas como Facebook, Google, TikTok, Amazon y Twitter/X correlacionan múltiples puntos de datos:
- Dirección IP (incluidas las IP descubiertas por WebRTC)
- Fingerprint del navegador
- Patrones de comportamiento
- Cookies e identificadores de dispositivo
- Horarios de inicio de sesión y patrones geográficos
Un escudo contra fugas de webrtc protege contra una de sus señales de mayor confianza. La correlación por IP es difícil de falsificar a gran escala sin infraestructura dedicada.
Configuración segura de multi-cuenta:
- Cada perfil de Undetectable.io usa un proxy residencial o móvil dedicado
- WebRTC se restringe únicamente al proxy de ese perfil
- Usa cookie robot para calentar perfiles antes de campañas activas y combínalo con servicios de cloaking especializados para campañas publicitarias
- Nunca mezcles tráfico de oficina con tráfico de perfiles
Seguridad operativa del equipo:
- Evita escenarios en los que WebRTC pueda exponer la IP de tu oficina a través de varios perfiles
- Una IP de oficina filtrada para docenas de perfiles activa bloqueos a gran escala
- Las plataformas pueden marcar toda tu subred para investigación
Calendario regular de auditoría:
- Comprobaciones mensuales del comportamiento de fuga de WebRTC en perfiles de muestra
- Pruebas después de actualizaciones del motor del navegador
- Pruebas después de cambios de proveedor de proxy
- Documenta resultados para cumplimiento y resolución de problemas
Política interna de WebRTC:
Crea documentación que especifique:
- Qué tipos de perfiles pueden usar videollamadas (configuraciones de WebRTC más flexibles)
- Qué perfiles deben permanecer endurecidos en todo momento (arbitraje, cuentas de alto valor)
- Procedimientos de prueba antes del lanzamiento de campañas
- Proceso de escalado cuando se detecten fugas
Por qué la prevención de fugas de WebRTC es importante para la privacidad y la continuidad del negocio
La prevención de fugas de WebRTC no solo trata de privacidad en línea: también trata de proteger tus operaciones comerciales y tus inversiones.
Riesgos concretos de las fugas de WebRTC:
- Bloqueos de cuentas en redes publicitarias (Facebook, Google, TikTok Ads)
- Pérdida de acceso a cuentas de vendedor en marketplaces con fondos e inventario
- Exposición de IP reales de oficina o del hogar a competidores o actores maliciosos
- Vinculabilidad entre proyectos de clientes separados gestionados por tu agencia
- Implicaciones legales y de privacidad en jurisdicciones estrictas (RGPD, etc.)
- Destrucción total del valor de costosas inversiones en infraestructura
Una sola fuga de WebRTC puede eludir proxies residenciales premium, configuraciones de VPS y setups de navegadores antidetección en los que has gastado miles. Una sola pestaña del navegador exponiendo tu IP real vuelve ineficaz toda esa protección.
Impacto empresarial para profesionales:
Para marketers B2B/B2C, agencias, redes de afiliados y equipos de arbitraje de tráfico, protegerse contra fugas de WebRTC afecta directamente a:
- ROI de campañas (cuentas bloqueadas = gasto publicitario y pérdida de ingresos)
- Puntuaciones de confianza de la plataforma
- Capacidad de escalado (¿puedes añadir más cuentas de forma segura?)
- Productividad del equipo (tiempo dedicado a recuperar cuentas frente a trabajo de campañas)
Estrategia de defensa por capas:
Posiciona a Undetectable.io como componente central de tu stack de protección:
- Configuración adecuada de VPN/proxy como base de red
- Control de WebRTC a nivel de navegador mediante ajustes y extensiones
- Endurecimiento del firewall del sistema operativo cuando los requisitos de seguridad lo exijan
- Gestión disciplinada de perfiles con políticas claras de WebRTC
Adopta una mentalidad de “probar, endurecer, volver a probar”. Trata la protección de WebRTC como un proceso continuo, no como una casilla que marcas una vez y luego olvidas.
Paso a paso: construyendo tu stack de protección contra fugas de WebRTC
Aquí tienes tu checklist de acciones que sintetiza todo en un playbook ordenado.
Paso 1: Establece tu base de red
- Elige un proveedor de VPN de confianza o un proveedor de proxies de alta calidad
- Verifica que ocultan correctamente tu IP con comprobaciones básicas antes de tratar WebRTC
- Confirma que tu proveedor afirme explícitamente ofrecer protección contra fugas de WebRTC
- Prueba con varias herramientas de comprobación de IP para establecer tu línea base
Paso 2: Configura la protección a nivel de navegador
- Instala extensiones adecuadas de bloqueo de WebRTC en navegadores Chrome/Chromium
- Configura ajustes de about:config en Firefox (escribe media.peerconnection.enabled, ponlo en false si es necesario)
- Vuelve a probar inmediatamente con herramientas de fuga de WebRTC después de cada cambio
- Documenta qué navegadores y perfiles tienen qué ajustes
Paso 3: Añade reglas de firewall a nivel del sistema operativo (usuarios avanzados)
- Crea reglas de firewall que restrinjan tráfico UDP/TCP relacionado con WebRTC
- Usa pf en macOS, iptables/nftables en Linux y Windows Defender Firewall en Windows
- Haz que las reglas sean persistentes tras reinicios
- Haz copias de seguridad de las configuraciones antes de realizar cambios
Paso 4: Configura los perfiles de Undetectable.io
- Crea o ajusta plantillas de perfil con comportamientos seguros de WebRTC
- Vincula cada perfil a su propio proxy
- Aprovecha los perfiles locales ilimitados para una separación limpia
- Establece el modo de WebRTC más estricto compatible con el caso de uso de cada perfil
Paso 5: Integra pruebas regulares
- Ejecuta pruebas de fuga de WebRTC antes de lanzar nuevas campañas de marketing
- Vuelve a probar después de grandes actualizaciones del navegador o cambios de proveedor de proxy
- Establece calendarios fijos de prueba (semanales o mensuales según la escala de la operación)
- Verifica que no aparezcan fugas de WebRTC ni fugas DNS en todo tu conjunto de perfiles
La inversión en una protección correcta contra WebRTC es mínima comparada con el coste de bloqueos masivos de cuentas o de operaciones expuestas. Para equipos que dependen del multi-cuenta, SMM, arbitraje de tráfico u operaciones de e-commerce a gran escala, empieza a probar Undetectable.io gratis e implementa un escudo sólido contra fugas de WebRTC en todo tu flujo de trabajo.