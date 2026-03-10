El mejor escudo contra fugas de WebRTC para una mayor protección de la privacidad en línea

Tu VPN está conectada. Tu proxy está configurado. La huella digital de tu navegador antidetección parece perfecta. Y aun así, tu dirección IP real acaba de filtrarse a través de WebRTC en segundo plano, exponiendo silenciosamente cada cuenta que gestionas. Esta guía te explica paso a paso cómo construir un escudo completo contra fugas de WebRTC en distintos navegadores, sistemas operativos y perfiles de Undetectable.io.

Qué es una fuga de WebRTC y por qué debes solucionarla ahora mismo

WebRTC (Web Real-Time Communication) puede revelar tu IP real incluso cuando estás detrás de una VPN, proxies o navegadores antidetección. Para los usuarios de multi-cuenta en 2024, esto representa una amenaza crítica de seguridad que puede derrumbar en segundos meses de cuidadosa separación de perfiles.

WebRTC es una tecnología del navegador diseñada para la comunicación en tiempo real: videollamadas, chat de voz, intercambio de archivos entre pares y servicios similares. Está habilitada por defecto en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y otros navegadores web importantes desde alrededor de 2013. Esta tecnología impulsa servicios legítimos como Zoom, Google Meet y el chat de voz de Discord.

Una fuga de WebRTC ocurre cuando un sitio web puede obtener direcciones de red expuestas por el proceso ICE/WebRTC del navegador, lo que en algunos casos puede revelar tu IP real u otros datos de red identificables a pesar de una VPN o un proxy. Esto sucede mediante un mecanismo llamado ICE (Interactive Connectivity Establishment), que utiliza servidores STUN para descubrir tus direcciones de red. ¿La parte alarmante? Esto puede ocurrir silenciosamente en segundo plano mientras navegas, sin ninguna indicación visible.

Para los usuarios de Undetectable.io que ejecutan operaciones de multi-cuenta, lo que está en juego es grave:

Una sola fuga de WebRTC puede vincular tus perfiles supuestamente “separados” a una sola identidad

Plataformas publicitarias como Facebook y Google pueden agrupar decenas de cuentas en torno a la IP de tu oficina

Las campañas de arbitraje de tráfico pueden ser marcadas cuando las IP filtradas revelan la infraestructura del equipo

Las cuentas de marketplace en Amazon o TikTok Shop pueden enfrentarse a suspensiones masivas

Entender la diferencia entre IP públicas y locales es importante aquí. Tu IP pública (la que te identifica ante internet, tu ISP y tu ubicación geográfica) es la fuga peligrosa. Las IP locales suelen ser menos peligrosas que una IP pública filtrada, pero aun así pueden aportar señales de rastreo o fingerprinting y no deben ignorarse en configuraciones de alto riesgo.

El resto de este artículo te muestra paso a paso cómo desactivar WebRTC cuando sea necesario, protegerte de las fugas de WebRTC en navegadores y firewalls del sistema operativo, y configurar perfiles de Undetectable.io para una protección máxima.

Cómo funcionan las fugas de WebRTC por debajo

Comprender la mecánica te ayuda a prevenir fugas de IP de forma más eficaz. Esto es lo que ocurre cuando WebRTC expone tu IP real.

El proceso de conexión de WebRTC funciona así:

Tu navegador crea un objeto RTCPeerConnection cuando un sitio web lo solicita

El navegador empieza inmediatamente a recopilar direcciones IP “candidatas” mediante ICE

Se consultan servidores STUN para descubrir tu dirección IP pública de salida

Todas las IP descubiertas se comparten con el par remoto, o en casos maliciosos, con un script del sitio web

Un sitio web puede ejecutar solo unas pocas líneas de JavaScript para activar este proceso de recopilación ICE. El script crea una conexión peer-to-peer, escucha candidatos ICE y lee la lista completa de direcciones IP descubiertas. Dependiendo del navegador, el sistema operativo y la configuración de VPN/proxy, WebRTC puede exponer tu IP real, tu IP de VPN/proxy o solo información limitada de candidatos.

IPv6 hace que las fugas de webrtc sean aún más dañinas. Mientras que las direcciones IPv4 a menudo se comparten entre varios usuarios mediante NAT, las direcciones IPv6 suelen asignarse por dispositivo y pueden persistir durante meses. Esto facilita significativamente el fingerprinting y el rastreo a largo plazo.

Aquí está el punto crítico para los usuarios de navegadores antidetección: incluso si tu fingerprint está perfectamente falsificado en Undetectable.io —canvas, WebGL, fuentes, resolución de pantalla, zona horaria— una IP residencial o de oficina filtrada sigue desanonimizando toda tu operación. Una IP real filtrada puede debilitar gravemente el aislamiento de perfiles y hacer que fingerprints que de otro modo estarían separados sean mucho más fáciles de correlacionar.

Los distintos navegadores manejan la exposición de WebRTC de manera diferente. Algunos filtran las IP locales usando candidatos mDNS (multicast DNS), mientras que otros exponen direcciones IP sin procesar. Esta inconsistencia es la razón por la que las estrategias de protección específicas para cada navegador son esenciales.

Cómo comprobar si tienes una fuga de WebRTC

Antes de implementar la protección, necesitas conocer tu nivel actual de exposición. Esta es la metodología correcta para una prueba de fuga de webrtc.

Paso 1: Establece tu línea base

Conéctate a tu VPN, proxy o activa tu perfil de Undetectable.io con el proxy configurado

Visita un comprobador de IP estándar (whatismyipaddress.com o similar)

Anota la IP “esperada”: esta debería ser la IP de salida de tu servidor VPN o proxy

Paso 2: Ejecuta pruebas específicas de WebRTC

Visita estos sitios fiables de prueba y revisa las secciones de WebRTC:

Paso 3: Interpreta los resultados

Si WebRTC muestra solo IP locales (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x): generalmente es seguro

Si WebRTC muestra tu IP esperada de VPN/proxy: la protección está funcionando

Si WebRTC muestra una IP pública diferente o la dirección IPv6 de tu ISP: tienes una fuga que requiere acción inmediata

Prueba varios navegadores —Chrome, Firefox, Edge, Safari— porque cada uno tiene un comportamiento predeterminado distinto con WebRTC. Un perfil que es seguro en Firefox puede filtrar en Chrome.

Vuelve a probar después de cada cambio importante:

Nuevo proveedor de VPN o nueva configuración de proxy

Actualizaciones de versión del navegador

Instalación o eliminación de extensiones

Creación de nuevas plantillas de perfil en Undetectable.io

Antes de lanzar nuevas campañas de marketing

Escudo contra fugas de WebRTC a nivel de navegador

La configuración del navegador y las extensiones proporcionan la capa más rápida de protección contra fugas de WebRTC. Aplícalas antes de pasar a reglas de firewall a nivel del sistema operativo.

Los navegadores basados en Chrome (Chrome, el nuevo Edge, Brave, Opera) no pueden desactivar completamente webrtc mediante configuración nativa. Necesitarás extensiones de navegador o configuraciones de navegador antidetección para limitar la exposición de IP.

Los navegadores basados en Firefox ofrecen controles más granulares de WebRTC a través de las preferencias de about:config. Puedes desactivar realmente las conexiones peer-to-peer si tu flujo de trabajo lo permite.

Safari y los navegadores de iOS tienen WebRTC habilitado por defecto, pero son algo menos propensos a las fugas clásicas debido a ciertas decisiones arquitectónicas de Apple. Sin embargo, ofrecen un control mínimo al usuario y deben usarse con cautela para trabajos sensibles de multi-cuenta.

Los perfiles de navegador antidetección de Undetectable.io pueden configurarse con un comportamiento seguro de WebRTC por perfil —desactivado, solo proxy o modos similares al predeterminado— reduciendo así la necesidad de extensiones separadas.

Escudo contra fugas de WebRTC para Google Chrome y otros navegadores Chromium

Chrome de escritorio no permite apagar completamente WebRTC mediante la configuración estándar. Aquí tienes tu checklist de protección:

Protección en Chrome de escritorio:

Instala una extensión fiable para bloquear WebRTC desde Chrome Web Store

Busca extensiones que “limiten la fuga de IP” en lugar de eliminar completamente la funcionalidad de WebRTC

Algunas extensiones de privacidad bloquean solo el manejo de IP de WebRTC (más seguro para la mayoría de sitios)

Las extensiones de bloqueo total de scripts pueden romper videollamadas, chats en vivo o flujos de verificación de plataformas

Para usuarios de plataformas publicitarias y marketplaces:

Prefiere configuraciones del tipo “limitar fuga de IP” en lugar de desactivar completamente WebRTC

Plataformas como Facebook, TikTok y Amazon pueden requerir verificaciones ocasionales por vídeo

Prueba la configuración de tu extensión con la funcionalidad real de la plataforma antes de lanzar campañas

Chrome en Android:

Escribe chrome://flags en la barra de direcciones y pulsa Enter

Busca flags relacionados con WebRTC (STUN origin header o similares)

Desactiva los ajustes que expongan detalles de red de forma innecesaria

Advertencia: los flags cambian entre versiones de Chrome, así que documenta lo que modificas

Vuelve a ejecutar pruebas de fuga de webrtc después de instalar o ajustar extensiones y tras cada actualización importante de Chrome. Las extensiones pueden restablecerse, perder permisos o cambiar de comportamiento por actualizaciones del navegador.

Escudo contra fugas de WebRTC para Mozilla Firefox

Firefox ofrece el control nativo más granular sobre WebRTC entre los navegadores principales. Así es como puedes desactivar webrtc manualmente:

Acceder a about:config:

Abre una nueva pestaña de Firefox Escribe about:config en la barra de direcciones Pulsa Enter y acepta la advertencia sobre modificar ajustes avanzados Usa la barra de búsqueda para encontrar media.peerconnection.enabled

Desactivar WebRTC:

El valor predeterminado es true

Haz doble clic en la preferencia para cambiarla a false

El cambio surte efecto de inmediato; no es necesario reiniciar el navegador

Configurar media.peerconnection.enabled en false desactiva efectivamente las conexiones peer-to-peer de WebRTC y detiene la mayoría de las fugas clásicas de IP. Sin embargo, esto romperá las videollamadas en navegador, Google Meet, el cliente web de Zoom y herramientas similares de conferencias.

Para usuarios que ocasionalmente necesitan WebRTC:

Mantén WebRTC activado por defecto

Instala un complemento de bloqueo de WebRTC que permita control por sitio

Incluye en la lista blanca sitios de confianza (Zoom, Google Meet) mientras bloqueas sitios desconocidos

Firefox también admite otras preferencias relacionadas con WebRTC:

media.peerconnection.ice.proxy_only fuerza que los candidatos ICE pasen solo por el proxy

media.peerconnection.ice.default_address_only limita los candidatos a la interfaz predeterminada

Para los usuarios de Undetectable.io que utilizan perfiles de Firefox, alinea estos ajustes de about:config con la configuración de red de tu perfil. Asegúrate de que el navegador solo exponga la IP del proxy o de la VPN asignada a ese perfil específico.

Comportamiento de las fugas de WebRTC en Safari en macOS e iOS

Safari presenta un reto distinto debido al control limitado del usuario sobre WebRTC.

Safari en macOS:

WebRTC está habilitado por defecto

No existe un interruptor simple de cara al usuario para desactivarlo por completo

Apple ha implementado algunas mitigaciones de fugas (filtrado de candidatos mDNS)

El control manual es significativamente menos granular que en Firefox

Safari en iOS:

WebRTC está habilitado con controles limitados para el usuario

La arquitectura de aplicaciones en sandbox de Apple proporciona cierto aislamiento

No existe un equivalente a about:config de Firefox

Recomendaciones para usuarios de multi-cuenta:

Evita Safari para perfiles críticos que requieran una protección estricta contra fugas de WebRTC

Usa navegadores antidetección como Undetectable.io en macOS

En iOS, vuelve a comprobar la fiabilidad de la VPN y ejecuta regularmente pruebas de fuga de WebRTC

Para la navegación personal habitual, el comportamiento de WebRTC de Safari suele ser aceptable

Para arbitraje profesional, trabajo de SMM o gestión de marketplaces, Safari no debería ser tu navegador principal de trabajo. Las opciones limitadas de control crean un riesgo innecesario.

La imagen muestra una estación de trabajo de oficina moderna con un portátil que tiene abiertas varias ventanas de navegadores web, mostrando distintas actividades en línea. Esta configuración enfatiza la importancia de la privacidad en línea, destacando herramientas como extensiones VPN y escudos contra fugas de WebRTC para prevenir fugas de IP y mejorar la seguridad.

Escudo contra fugas de WebRTC a nivel del sistema (firewall y reglas del SO)

Las reglas de firewall a nivel del sistema operativo representan una protección avanzada, principalmente para usuarios avanzados, propietarios de VPS o empresas que operan con requisitos críticos de privacidad. Estas reglas crean una capa adicional más allá de la protección basada en el navegador.

El tráfico de WebRTC usa UDP (principalmente) y puertos TCP para transmisión de medios y comunicación con servidores STUN. Los firewalls del sistema pueden filtrar este tráfico antes de que salga de tu dispositivo:

macOS/BSD: pf (packet filter)

Linux: iptables o nftables

Windows: Windows Defender Firewall

Advertencia crítica: Bloquear a ciegas todo el tráfico UDP romperá videollamadas, servicios VoIP, consultas DNS y muchas plataformas de streaming. Las reglas deben planificarse y probarse cuidadosamente.

Escudo contra fugas de WebRTC en macOS y Linux (concepto pf / iptables)

Este es el enfoque de alto nivel para implementar protección contra WebRTC a nivel del sistema en sistemas tipo Unix.

macOS (firewall pf):

Abre Terminal (Aplicaciones → Utilidades → Terminal, o usa la búsqueda Spotlight) Edita el archivo de configuración de pf (/etc/pf.conf) con privilegios de administrador STUN/TURN suele usar por defecto el puerto 3478, y TURN seguro suele usar el 5349, pero el tráfico de medios y retransmisión de WebRTC también puede usar amplios rangos dinámicos de puertos, por lo que las reglas del firewall deben diseñarse y probarse cuidadosamente para el entorno específico. Guarda el archivo con cuidado Recarga la configuración de pf usando comandos pfctl Verifica que las reglas se hayan cargado correctamente con comandos de estado

Linux (iptables/nftables):

Abre Terminal (Ctrl+Alt+T o menú de aplicaciones) Edita las reglas del firewall para añadir reglas DROP o REJECT para tráfico UDP saliente hacia puertos de servidores STUN Guarda la configuración con iptables-save o equivalente Verifica que las reglas estén activas

Cómo hacer persistente la protección:

Crea un Launch Daemon (macOS) o un servicio systemd (Linux) para cargar reglas al arrancar

Considera usar flags de archivo inmutables para evitar que malware elimine silenciosamente la protección contra WebRTC

Documenta todos los cambios para facilitar la resolución de problemas

Escudo contra fugas de WebRTC en Windows (concepto de reglas de firewall)

Los usuarios de Windows 10/11 pueden implementar bloqueo de WebRTC a nivel del sistema mediante Windows Defender Firewall.

Configuración de la protección:

Abre el Símbolo del sistema o PowerShell como Administrador (clic derecho en Inicio → selecciona la opción de administrador) Crea nuevas reglas de salida que bloqueen tráfico UDP y TCP en puertos asociados a WebRTC Selecciona los perfiles de red correctos (Dominio/Privado/Público) según tu entorno Crea las reglas de entrada correspondientes para evitar tráfico WebRTC no solicitado

Pasos de verificación:

Usa comandos de listado del firewall para confirmar que las reglas estén activas

Abre la interfaz gráfica de Windows Defender Firewall con seguridad avanzada para verificar visualmente

Ejecuta pruebas de fuga de WebRTC desde tu navegador para confirmar que el bloqueo funciona

Prácticas de documentación:

Registra cada regla: nombre, puertos bloqueados, fecha de creación

Anota qué aplicaciones podrían verse afectadas (videoconferencias, juegos)

Mantén procedimientos de reversión para estaciones de trabajo empresariales

Haz siempre una copia de seguridad de las configuraciones del firewall antes de realizar cambios, especialmente en VPS remotos o sistemas de producción donde no hay acceso físico disponible para la recuperación.

Escudo contra fugas de WebRTC en navegadores antidetección (enfoque en Undetectable.io)

Los navegadores antidetección deben controlar WebRTC de forma rigurosa para mantener el aislamiento entre perfiles. Sin un manejo adecuado de WebRTC, todo el spoofing de fingerprint se vuelve inútil.

Undetectable.io emula huellas de hardware y software distintas para cada perfil:

Renderizado Canvas y WebGL

Listas de fuentes y resolución de pantalla

Ajustes de zona horaria e idioma

Fingerprints del contexto de audio

Pero si WebRTC filtra tu IP real detrás de todos esos perfiles, los sistemas externos pueden correlacionarlos instantáneamente. Una sola IP de oficina filtrada detrás de 50 perfiles “separados” le dice a las plataformas que pertenecen al mismo operador.

Configuración de red de Undetectable.io:

Cada perfil mantiene una configuración de proxy independiente

La rotación de IP puede gestionarse por perfil

Los perfiles locales ilimitados permiten una separación limpia para operaciones a gran escala

El comportamiento de WebRTC puede establecerse por perfil: desactivado, solo proxy o modos similares al predeterminado

Configuración recomendada para operaciones de alto riesgo:

Establece WebRTC en modo desactivado o solo proxy

Vincula cada perfil a su propio proxy dedicado

Verifica la protección mediante pruebas de fuga dentro de ese perfil específico

Usa el modo más estricto compatible con los requisitos de tu plataforma

Undetectable.io admite tanto perfiles locales como perfiles en la nube. Si utilizas perfiles locales, los datos del perfil permanecen en tu máquina, lo que puede reducir ciertos riesgos de exposición en comparación con los datos almacenados en la nube. Los nuevos usuarios pueden descargar Undetectable para Mac y Windows y elegir entre los flexibles planes de precios de Undetectable.io que se adapten a la escala de su multi-cuenta.

Escudo contra fugas de WebRTC para flujos de trabajo de multi-cuenta y arbitraje

Las operaciones reales de multi-cuenta se enfrentan a sistemas sofisticados de correlación, similares a las defensas anti-bot y de fingerprinting utilizadas en la represión de bots de Twitch en 2025. Así es como puedes protegerte frente a ellas.

Cómo detectan las plataformas las cuentas vinculadas:

Plataformas como Facebook, Google, TikTok, Amazon y Twitter/X correlacionan múltiples puntos de datos:

Dirección IP (incluidas las IP descubiertas por WebRTC)

Fingerprint del navegador

Patrones de comportamiento

Cookies e identificadores de dispositivo

Horarios de inicio de sesión y patrones geográficos

Un escudo contra fugas de webrtc protege contra una de sus señales de mayor confianza. La correlación por IP es difícil de falsificar a gran escala sin infraestructura dedicada.

Configuración segura de multi-cuenta:

Cada perfil de Undetectable.io usa un proxy residencial o móvil dedicado

WebRTC se restringe únicamente al proxy de ese perfil

Usa cookie robot para calentar perfiles antes de campañas activas y combínalo con servicios de cloaking especializados para campañas publicitarias

Nunca mezcles tráfico de oficina con tráfico de perfiles

Seguridad operativa del equipo:

Evita escenarios en los que WebRTC pueda exponer la IP de tu oficina a través de varios perfiles

Una IP de oficina filtrada para docenas de perfiles activa bloqueos a gran escala

Las plataformas pueden marcar toda tu subred para investigación

Calendario regular de auditoría:

Comprobaciones mensuales del comportamiento de fuga de WebRTC en perfiles de muestra

Pruebas después de actualizaciones del motor del navegador

Pruebas después de cambios de proveedor de proxy

Documenta resultados para cumplimiento y resolución de problemas

Política interna de WebRTC:

Crea documentación que especifique:

Qué tipos de perfiles pueden usar videollamadas (configuraciones de WebRTC más flexibles)

Qué perfiles deben permanecer endurecidos en todo momento (arbitraje, cuentas de alto valor)

Procedimientos de prueba antes del lanzamiento de campañas

Proceso de escalado cuando se detecten fugas

La imagen muestra a un equipo diverso de profesionales colaborando frente a ordenadores en una oficina moderna y elegante de una agencia de marketing. Están concentrados en sus tareas, utilizando distintos navegadores web y herramientas, lo que enfatiza la importancia de las medidas de privacidad y seguridad en línea, como prevenir fugas de IP y usar extensiones VPN.

Por qué la prevención de fugas de WebRTC es importante para la privacidad y la continuidad del negocio

La prevención de fugas de WebRTC no solo trata de privacidad en línea: también trata de proteger tus operaciones comerciales y tus inversiones.

Riesgos concretos de las fugas de WebRTC:

Bloqueos de cuentas en redes publicitarias (Facebook, Google, TikTok Ads)

Pérdida de acceso a cuentas de vendedor en marketplaces con fondos e inventario

Exposición de IP reales de oficina o del hogar a competidores o actores maliciosos

Vinculabilidad entre proyectos de clientes separados gestionados por tu agencia

Implicaciones legales y de privacidad en jurisdicciones estrictas (RGPD, etc.)

Destrucción total del valor de costosas inversiones en infraestructura

Una sola fuga de WebRTC puede eludir proxies residenciales premium, configuraciones de VPS y setups de navegadores antidetección en los que has gastado miles. Una sola pestaña del navegador exponiendo tu IP real vuelve ineficaz toda esa protección.

Impacto empresarial para profesionales:

Para marketers B2B/B2C, agencias, redes de afiliados y equipos de arbitraje de tráfico, protegerse contra fugas de WebRTC afecta directamente a:

ROI de campañas (cuentas bloqueadas = gasto publicitario y pérdida de ingresos)

Puntuaciones de confianza de la plataforma

Capacidad de escalado (¿puedes añadir más cuentas de forma segura?)

Productividad del equipo (tiempo dedicado a recuperar cuentas frente a trabajo de campañas)

Estrategia de defensa por capas:

Posiciona a Undetectable.io como componente central de tu stack de protección:

Configuración adecuada de VPN/proxy como base de red Control de WebRTC a nivel de navegador mediante ajustes y extensiones Endurecimiento del firewall del sistema operativo cuando los requisitos de seguridad lo exijan Gestión disciplinada de perfiles con políticas claras de WebRTC

Adopta una mentalidad de “probar, endurecer, volver a probar”. Trata la protección de WebRTC como un proceso continuo, no como una casilla que marcas una vez y luego olvidas.

Paso a paso: construyendo tu stack de protección contra fugas de WebRTC

Aquí tienes tu checklist de acciones que sintetiza todo en un playbook ordenado.

Paso 1: Establece tu base de red

Elige un proveedor de VPN de confianza o un proveedor de proxies de alta calidad

Verifica que ocultan correctamente tu IP con comprobaciones básicas antes de tratar WebRTC

Confirma que tu proveedor afirme explícitamente ofrecer protección contra fugas de WebRTC

Prueba con varias herramientas de comprobación de IP para establecer tu línea base

Paso 2: Configura la protección a nivel de navegador

Instala extensiones adecuadas de bloqueo de WebRTC en navegadores Chrome/Chromium

Configura ajustes de about:config en Firefox (escribe media.peerconnection.enabled, ponlo en false si es necesario)

Vuelve a probar inmediatamente con herramientas de fuga de WebRTC después de cada cambio

Documenta qué navegadores y perfiles tienen qué ajustes

Paso 3: Añade reglas de firewall a nivel del sistema operativo (usuarios avanzados)

Crea reglas de firewall que restrinjan tráfico UDP/TCP relacionado con WebRTC

Usa pf en macOS, iptables/nftables en Linux y Windows Defender Firewall en Windows

Haz que las reglas sean persistentes tras reinicios

Haz copias de seguridad de las configuraciones antes de realizar cambios

Paso 4: Configura los perfiles de Undetectable.io

Crea o ajusta plantillas de perfil con comportamientos seguros de WebRTC

Vincula cada perfil a su propio proxy

Aprovecha los perfiles locales ilimitados para una separación limpia

Establece el modo de WebRTC más estricto compatible con el caso de uso de cada perfil

Paso 5: Integra pruebas regulares

Ejecuta pruebas de fuga de WebRTC antes de lanzar nuevas campañas de marketing

Vuelve a probar después de grandes actualizaciones del navegador o cambios de proveedor de proxy

Establece calendarios fijos de prueba (semanales o mensuales según la escala de la operación)

Verifica que no aparezcan fugas de WebRTC ni fugas DNS en todo tu conjunto de perfiles

La inversión en una protección correcta contra WebRTC es mínima comparada con el coste de bloqueos masivos de cuentas o de operaciones expuestas. Para equipos que dependen del multi-cuenta, SMM, arbitraje de tráfico u operaciones de e-commerce a gran escala, empieza a probar Undetectable.io gratis e implementa un escudo sólido contra fugas de WebRTC en todo tu flujo de trabajo.