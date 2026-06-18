LokiProxy - examen du service proxy

Meilleur Fournisseur de Proxy Résidentiel 2026 - LokiProxy

LokiProxy est un fournisseur de services de proxy résidentiels mondial, offrant plus de 35 millions de véritables IP résidentielles à travers plus de 190 pays et régions.

Que ce soit pour la gestion de boutiques en ligne, l'exploitation de comptes de réseaux sociaux ou les tâches d'automatisation, LokiProxy offre un taux de réussite de connexion élevé allant jusqu'à 99,9% avec des temps de réponse au niveau de la milliseconde.

La plateforme propose cinq principaux types de proxies :

Rotation de Proxys Résidentiels :

À partir de 0,48 $/Go seulement, ces proxies prennent en charge la rotation automatique des IP et sont idéaux pour le web scraping, la collecte de données et d'autres scénarios nécessitant des changements fréquents d'IP.

Proxies Mobiles :

À partir de 1,3 $/Go, ces proxies proviennent de réseaux mobiles réels, prennent en charge des demandes à haute concurrence et couvrent des environnements 3G/4G/5G authentiques, offrant d'excellents taux de réussite.

Proxy Résidentiels Statiques :

Disponible à partir de seulement 1,99 $ pour les nouveaux utilisateurs, offrant des IPs stables et de haute pureté adaptées aux cas d'utilisation de longues sessions tels que les comptes de réseaux sociaux et les magasins de commerce électronique.

Proxies illimités :

À partir de 58 $/jour, avec des tests horaires disponibles à partir de 12 $/heure. Conçus pour les utilisateurs à fort trafic, ces proxys éliminent les préoccupations de bande passante et prennent en charge la personnalisation dans les pays sélectionnés, les rendant idéaux pour des connexions stables et de longue durée.

Plans IP à court terme :

À partir de 0,02 $/IP, prenant en charge le géociblage précis aux niveaux du pays, de l'état et de la ville. Ces proxies sont livrés avec un trafic illimité par IP et peuvent être accessibles de manière flexible via des outils clients, ce qui les rend adaptés aux tâches nécessitant une haute précision de localisation.

En termes de tarification, LokiProxy est généralement environ 30 % inférieur à la moyenne du marché, atteignant un bon équilibre entre efficacité des coûts et performance.

Pourquoi choisir LokiProxy ?

Essai gratuit disponible

Revente flexible via l'allocation de CDKey

Plus de 35 millions d'adresses IP résidentielles réelles

Ciblage par pays, région et ASN

Jusqu'à 99,8 % de pureté des IP

Sessions concurrentes illimitées

Connexions stables avec des temps de réponse inférieurs à 0,5 seconde

Avec des ressources IP de haute qualité, une connectivité stable et des tarifs compétitifs, LokiProxy permet aux utilisateurs de fonctionner de manière plus efficace et fiable dans des environnements réseaux complexes et dynamiques.

Pour les entreprises ayant des exigences élevées en matière de performance réseau, choisir le bon service de proxy peut avoir une incidence directe sur les résultats—et LokiProxy se démarque comme une solution à privilégier tant pour la performance que pour la fiabilité.