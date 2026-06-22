MyBid - aperçu de la plateforme de réseau publicitaire

Il existe de nombreux réseaux publicitaires aujourd'hui. Mais ils n'offrent pas tous des conditions flexibles et un trafic de haute qualité en même temps.

MyBid est une plateforme qui fonctionnait initialement uniquement par le biais de gestionnaires personnels, et qui a ensuite ajouté la possibilité de lancer des campagnes de manière autonome. Cela rend le service adapté à différents niveaux de compétence et à différentes tâches.

Ce qu'est MyBid

MyBid est une plateforme de publicité en ligne qui existe depuis 2020. Au début, le réseau offrait uniquement un service entièrement géré : vous fournissiez le budget et les éléments créatifs, et les spécialistes de MyBid mettaient en place les campagnes en utilisant leur propre connaissance des sources de trafic.

En 2024, la plateforme a élargi ses fonctionnalités en lançant un mode en libre‑service. Désormais, vous pouvez choisir entre :

Service géré — les acheteurs d'espaces publicitaires du réseau gèrent vos campagnes pour vous.

Libre-service — vous créez et optimisez vos propres campagnes via votre tableau de bord personnel.

Cette approche rend le réseau adapté à la fois aux débutants et aux professionnels expérimentés.

Principaux formats publicitaires

MyBid prend en charge plusieurs types de publicités. Chaque format résout différentes tâches et fonctionne bien pour des secteurs spécifiques.

Notifications push

Un format classique où les publicités apparaissent sous forme de notifications système sur l'appareil de l'utilisateur (s'ils y sont abonnés). Cela fonctionne bien pour les utilitaires, les rencontres, les offres financières et d'autres secteurs de masse.

Notification en Page

Il s'agit d'une bannière stylisée comme une notification push, mais elle apparaît directement sur une page de site web et ne nécessite pas d'abonnement. C'est l'un des formats les plus populaires du réseau grâce à son fort engagement.

Popunder

L'annonce s'ouvre dans un nouvel onglet derrière la fenêtre active du navigateur. Ce format est bien connu des affiliés marketing et convient aux offres qui nécessitent un large public.

Annonces vidéo

Courtes vidéos qui se jouent avant le contenu principal. Elles vous offrent un excellent moyen de montrer votre produit ou service en action.

Bannières

Publicité display classique placée sur des sites partenaires. Un outil standard qui fait toujours le travail.

Mini Apps Telegram (TMA)

L'un des formats les plus modernes. Les publicités sont intégrées directement dans des mini-apps à l'intérieur de Telegram. Le public du messager est très engagé et intéressé par les sujets technologiques. Les tests montrent que les conversions dans ce format sont sensiblement plus élevées qu'avec les annonces display traditionnelles.

Façons de travailler avec la plateforme

La principale caractéristique qui distingue MyBid de nombreux autres réseaux est la présence de deux modes complets.

Mode géré

Parfait pour ceux qui ne veulent pas plonger dans les détails des paramètres de campagne. Après votre inscription, un responsable personnel vous contacte. Ils vous aident à définir votre stratégie, choisir les formats et sélectionner les sources de trafic. Le responsable utilise des listes pré-préparées de bons et mauvais emplacements, afin que vous ne gaspilliez pas votre budget sur du trafic qui est peu susceptible de bien performer.

Tous les changements de campagne sont effectués par le gestionnaire. Vous pouvez uniquement mettre en pause ou reprendre vos annonces. C’est un compromis entre commodité et rapidité de réaction.

Mode en libre-service

Pour les annonceurs qui préfèrent avoir un contrôle total. Votre tableau de bord vous donne accès à tous les outils : création de campagnes, ajustement des enchères, ciblage détaillé, listes noires et listes blanches de sources, ainsi que les paramètres de budget.

Il existe deux façons de créer une campagne :

Mode Express — un ensemble minimal de paramètres : l'URL de votre page de destination, choix de la plateforme, modèle de paiement et ciblage de base par pays et système d'exploitation.

Mode Personnalisé — accès complet à tous les réglages : géo‑ciblage jusqu'au niveau de la ville, filtrage par navigateurs, types d'appareils, fournisseurs et même la possibilité de définir des enchères individuelles pour différentes sources de trafic.

Opportunités pour les éditeurs

MyBid permet non seulement aux annonceurs de gagner de l'argent, mais aussi aux propriétaires de sites web et d'applications. Il suffit de s'inscrire en tant qu'éditeur, d'obtenir votre code de placement, et de le placer sur vos pages. La plateforme vérifie la qualité de vos sites, puis les annonces des annonceurs du réseau commencent à s'afficher.

Les paiements sont effectués régulièrement, et plusieurs méthodes de retrait sont disponibles.

Collecte d'abonnements push comme revenu supplémentaire

Il existe une fonctionnalité utile pour les annonceurs — collecter des abonnements de notifications push auprès des visiteurs de votre page de destination.

Même si un utilisateur ne complète pas l'objectif principal, il peut toujours s'abonner aux notifications. Le propriétaire de la page de destination gagne alors un revenu supplémentaire grâce à ces abonnements. C'est une façon simple d'améliorer la rentabilité de votre campagne.

Programme de parrainage

MyBid vous encourage à amener de nouveaux clients. Un annonceur qui en réfère un autre obtient un pourcentage des dépenses de cette personne. Un éditeur qui réfère un nouvel éditeur obtient un pourcentage des gains de cet éditeur. Les paiements sont ajoutés à votre solde chaque mois.

Avantages et choses à garder à l'esprit

Principaux atouts de la plateforme :

Choix entre modes gérés et en libre-service.

Aucun frais supplémentaire pour que les gestionnaires dirigent vos campagnes.

Formats d'annonce multiples — des push classiques aux TMA modernes.

Interface claire et support disponible 24/7.

Vous pouvez gagner non seulement en tant qu'annonceur, mais aussi en tant qu'éditeur ou partenaire de parrainage.

Quelques limitations :

En mode géré, les modifications sont effectuées par l'intermédiaire de votre gestionnaire, ce qui peut prendre un certain temps.

Le trafic du réseau se concentre sur certains secteurs (tous les formats ne conviennent pas pour des campagnes strictement sûres pour les marques).

Parler directement avec votre gestionnaire signifie que vous devez connaître l'anglais ou le russe.

Conclusion

MyBid est un réseau publicitaire moderne qui est passé d'un service géré classique à un modèle hybride. Il fonctionne bien pour ceux qui débutent avec le trafic payant, ainsi que pour les acheteurs médias expérimentés qui ont l'habitude de contrôler eux-mêmes chaque paramètre.

Avec les Mini Apps Telegram comme format, la capacité de collecter des abonnements push, et un programme de parrainage, la plateforme devient intéressante sous de nombreux angles différents.

Si vous recherchez un réseau publicitaire avec des conditions flexibles et des formats à jour — MyBid mérite votre attention.