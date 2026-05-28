Proxy001 - examen du service de proxy

Proxy001 - un fournisseur de proxys résidentiels de haute pureté, offrant 100% de proxys résidentiels authentiques avec des ressources couvrant plus de 200 pays et régions, et une liste de plus de 100 millions de ressources.

Personnalisable par pays/état/province/ville, et prend en charge la sélection du type de session (fixe ou rotative). Que ce soit des IPs résidentielles, dynamiques ou statiques, cela répond pleinement aux besoins de différents scénarios.

Les véritables IP résidentielles proviennent d'opérateurs légaux, sont hautement pures et anonymes, évitant efficacement le contrôle des risques des plateformes et éliminant l'inquiétude des bans d'IP. Elles peuvent être facilement adaptées pour les opérations multi-boutiques sur Amazon, la recherche de marché mondiale ou la maintenance de comptes sur les réseaux sociaux, offrant aux utilisateurs des services de première classe ainsi qu'une anonymité et une sécurité complètes.

Avantages de Proxy001

100% IP résidentiel authentique, pur et sûr. Supporte les tests gratuits.

Fournit plus de 100 millions de ressources IP, accessibles dans plus de 200 pays et régions.

Taux de réussite de connexion de 99 %, prend en charge le filtrage par pays, FAI, code postal, rapide et efficace.

Le solde n'a pas de date d'expiration et peut être utilisé à tout moment selon les besoins.

Aucuns frais ne seront déduits pour les IP invalides, et vous pouvez profiter d'un service de proxy IP avancé avec un rapport qualité-prix élevé.

Plusieurs plans, ne payez que pour le GB, offre une large gamme de méthodes de paiement.

Types de proxy chez Proxy001

Proxies résidentiels : À partir de 0,55 $/GB

Proxies résidentiels statiques : 0,17 $/IP/jour

Proxies résidentiels illimités : 35 $/jour

Proxies de datacenter statiques : 1,9 $/IP/mois

Proxies partagés statiques : 0,6 $/IP

Programme de parrainage

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Les étapes sont simples :

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