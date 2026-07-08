Revue du service de proxy ThunderProxy

ThunderProxy — service de proxy pour utilisateurs de navigateur antidetect

L'exécution de plusieurs profils de navigateur dans un navigateur antidetect ne fonctionne que lorsque chaque profil a une identité réseau propre et cohérente.

ThunderProxy est un fournisseur de proxy qui se marie naturellement avec le navigateur Undetectable : attribuez un proxy ISP statique dédié à chaque profil à long terme, ou dirigez des tâches à fort volume par des proxies résidentiels rotatifs lorsque vous avez besoin d'une répartition géographique sans brûler d'IPs fixes.

La plateforme fournit plus de 30 millions d'adresses IP d'origine éthique, des temps de réponse sous la seconde, et une disponibilité de 99,9% dans plus de 155 pays.

Trois types de proxy : résidentiel, centre de données et ISP statique — couvrent tout, de la création de comptes à la collecte de données à grande échelle. Payez par carte ou avec plus de 100 cryptomonnaies.

Pourquoi ThunderProxy convient aux utilisateurs du navigateur Undetectable

Les logiciels antidetect isolent les empreintes — canvas, WebGL, polices, fuseau horaire et signaux de l'appareil. Les proxys gèrent le côté réseau : adresse IP, ASN, et cohérence géographique. Les plateformes lient les comptes lorsque ces couches ne correspondent pas.

Règle empirique : un profil Undetectable → une IP ISP statique pour les comptes que vous conservez pendant des semaines ou des mois. Utilisez des IP résidentielles rotatives lorsque le site cible est agressif ou que vous avez besoin de nombreuses sessions de courte durée.

Types de proxy expliqués

1. Proxies ISP statiques — par défaut pour les profils antidetection

Les proxies Static ISP vous fournissent une adresse IPv4 dédiée émise par un fournisseur d'accès internet réel. L'adresse IP ne change pas et les extensions de location sont illimitées — elle reste vôtre aussi longtemps que le projet est en cours.

C'est la meilleure correspondance pour les utilisateurs de navigateurs Undetectable qui gèrent des comptes publicitaires, des profils de vendeurs sur le marché, des tableaux de bord d'affiliation ou tout flux de travail où un changement soudain d'IP déclenche un examen de sécurité. Chaque profil de navigateur obtient sa propre adresse de niveau FAI ; combiné avec l'isolation d'empreinte digitale de Undetectable, vous bénéficiez d'une séparation complète de l'identité à la fois au niveau de l'appareil et du réseau.

À partir de $1.79/IP.

2. Proxies résidentiels — sessions tournantes et persistantes

Proxies résidentiels utilisent des IP liées à de vrais appareils sur de vrais réseaux FAI. Les sites les traitent comme des visiteurs ordinaires — utile lorsque la détection de bots est stricte.

La pool s'étend sur plus de 130 pays avec des modes rotatif (nouvelle IP par demande) et collant (garder une IP pour une session). Tournez pour répartir l'empreinte sur les cibles ; collez lorsque vous avez besoin de continuité de connexion à l'intérieur d'un seul profil Undetectable.

À partir de 1,72 $/Go.

3. Proxies de datacenter — vitesse et volume

Les proxies datacenter fonctionnent sur des serveurs à haut débit. Ils échangent une certaine confiance de "l'utilisateur à domicile" contre un débit brut au coût le plus bas (0,75 $/GB). Des threads simultanés illimités les rendent adaptés au scraping de masse, au sondage d'API et aux tests de charge — généralement en dehors du navigateur, ou sur des cibles avec un fingerprinting plus léger.

Couverture géographique : 155+ pays, ciblage au niveau des villes

Le geo-mismatch est un déclencheur de bannissement courant. Un compte publicitaire enregistré en Allemagne ne devrait pas naviguer depuis une IP dans un autre continent.

Le pool résidentiel de ThunderProxy prend en charge le ciblage par pays, état et ville dans plus de 155 pays, plus de 500 états et plus de 2,500 villes. Les plus grands pools :

États-Unis — 5,2M+ IPs

Brésil — 1,9M+ IPs

Royaume-Uni — 1,1M+ IPs

Canada — 520K+ IPs

Allemagne — 310K+ IPs

France — 180K+ IPs

Les proxies d'ISP statiques et de centre de données couvrent un ensemble ciblé de lieux à forte demande — alignez le pays du proxy avec le fuseau horaire et la langue configurés de chaque profil Undetectable.

Caractéristiques principales

30M+ IPs — faible réutilisation des adresses sur une seule cible ; campagnes prolongées sans épuiser les adresses propres.

Temps de réponse moyen de 0,5s — maintient les profils de navigation et les scripts d'automatisation réactifs.

99,9 % de disponibilité — les tâches planifiées et les sessions de compte toujours actives restent en ligne.

Threads illimités (datacenter) — pas de limites artificielles de concurrence.

Protocoles : HTTP, HTTPS et SOCKS5. Auth : nom d'utilisateur:mot de passe ou liste blanche IP — les deux fonctionnent à l'intérieur des paramètres de proxy par profil de Undetectable.

Tarification

Des réductions pour volume s'appliquent. Pas de frais cachés pour sessions ou fils de discussion. Mastercard, Visa, Bitcoin, Binance, et plus de 100 autres cryptomonnaies acceptés. Aucune carte de crédit nécessaire pour démarrer.

Essai gratuit : 256 Mo — suffisant pour vérifier la précision géographique, la latence et la compatibilité Undetectable avant de vous engager.

Undetectable réduction utilisateur : utilisez le code promo UNDETECTABLE50 à la caisse pour bénéficier de 50 % de réduction sur votre achat.

Cas d'utilisation avec le navigateur Undetectable

Acheteurs de médias et marketeurs affiliés — une IP ISP statique + une empreinte Undetectable par compte publicitaire ; empêche le lien au niveau de la plateforme.

E-commerce et vendeurs sur les marketplaces — maintenez les profils de vendeur avec des adresses ISP stables tout en surveillant les prix des concurrents grâce à des sessions résidentielles rotatives dans d'autres profils.

Gestionnaires de médias sociaux — gérez plusieurs comptes de marque; chaque Undetectable profil dispose de cookies, de stockage et de proxy isolés.

Auditeurs SEO et SERP — vérifiez les classements locaux dans plus de 2 500 villes sans que le bruit des geo-proxies ne fausse les résultats.

Équipes de collecte de données — proxys de datacenter pour le volume; résidentiels pour les sites avec une détection de bots agressive.

Protection de la marque — scannez les places de marché à travers les pays pour trouver des annonces contrefaites.

Inscrivez-vous sur thunderproxy.com (email/mot de passe ou Google). Aucune carte de crédit n'est requise. Réclamez l'essai gratuit de 256 Mo ou rechargez via carte ou crypto. Les utilisateurs de Undetectable peuvent appliquer le code promo UNDETECTABLE50 pour 50% de réduction. Dans le tableau de bord de ThunderProxy, créez un proxy — choisissez un ISP statique ou résidentiel, définissez le pays/la ville, et copiez l'hôte, le port, le nom d'utilisateur, et le mot de passe. Dans Undetectable, ouvrez un profil de navigateur → paramètres Proxy → collez les identifiants (HTTP, HTTPS, ou SOCKS5). Lancez le profil et confirmez que l'IP correspond à votre géo cible avant de vous connecter à des comptes sensibles.

Le tableau de bord de ThunderProxy affiche le trafic en temps réel, l'historique des connexions et les contrôles géographiques. Support en direct 24h/24 et 7j/7 est disponible en cas de blocage lors de l'installation.

FAQ

Quel est le meilleur type de proxy pour le multi-compte avec un navigateur antidetect ?

Proxies ISP statiques. Chaque profil Undetectable conserve une IPv4 dédiée d'un ISP réel qui ne tourne pas — la correspondance la plus proche de la façon dont un utilisateur normal se connecte depuis chez lui.

Puis-je utiliser des proxies résidentiels rotatifs à l'intérieur de Undetectable?

Oui. Utilisez des sessions persistantes lorsque vous avez besoin d'une seule IP pour un flux de connexion ; utilisez le mode rotatif pour des tâches courtes ou des cibles agressives où la diversité des IP est plus importante que la stabilité.

ThunderProxy fonctionne-t-il avec SOCKS5 dans les navigateurs antidetect ?

Oui. HTTP, HTTPS et SOCKS5 sont pris en charge avec une authentification par nom d'utilisateur : mot de passe ou par liste d'autorisation IP.

Y a-t-il une version d'essai gratuite ?

256 Mo gratuits, pas de carte de crédit, pas d'engagement — suffisant pour tester le proxy geo et l'intégration Undetectable.

Y a-t-il une réduction pour les utilisateurs de Undetectable ?

Oui. Entrez le code promo UNDETECTABLE50 à la caisse pour 50% de réduction.

Verdict final

ThunderProxy offre aux utilisateurs de navigateurs antidetect une pile de proxy pratique : proxies ISP statiques pour une cohérence profil-à-IP, résidentiels rotatifs pour une couverture géographique flexible, et datacenter pour une vitesse brute. Soutenu par plus de 30 millions d'IPs, dans plus de 155 pays, 99,9 % de disponibilité et des temps de réponse en dessous de la seconde, il complète la couche d'identité que le navigateur Undetectable commence — isolement de l'empreinte digitale sur l'appareil, identité réseau propre sur le fil.

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