Automação gratuita de IA do Undetectable via MCP e LM Studio

A automação de processos de navegador com IA está gradualmente se tornando o padrão do mercado. No entanto, existe um problema sério aqui: ao escalar fazendas de contas ou expandir fluxos de trabalho, as contas de tokens de API (seja OpenAI ou Anthropic) crescem em progressão geométrica. A economia da automação começa a consumir o lucro.

A solução está na superfície — usar LLMs locais (Large Language Models) por meio de aplicativos como o LM Studio. Graças ao nosso servidor MCP integrado, é possível conectar absolutamente qualquer modelo de IA ao navegador Undetectable.

Nós fornecemos uma ferramenta pronta para conectar seu antidetect a quaisquer redes neurais locais abertas gratuitamente. Sem contas de tokens, sem código complexo e sem servidores de terceiros — apenas economia pura e controle total sobre o processo.

Como funcionam o LM Studio e o servidor MCP

Para entender o quanto isso é eficaz, vamos analisar a base técnica do processo em palavras simples.

LM Studio: Este é um ambiente para executar modelos abertos de IA localmente (Llama, Mistral e outros). O programa permite implantar uma LLM completa diretamente no seu computador literalmente em alguns cliques.

Este é um ambiente para executar modelos abertos de IA localmente (Llama, Mistral e outros). O programa permite implantar uma LLM completa diretamente no seu computador literalmente em alguns cliques. Servidor MCP: Nosso elo de conexão. Ele padroniza o protocolo de comunicação e traduz as intenções textuais da rede neural local em ações específicas dentro dos perfis Undetectable (cliques conscientes, rolagem natural, inserção de texto etc.).

Ponto importante — as limitações dependem apenas do hardware: Como o modelo funciona exclusivamente localmente, a qualidade e a complexidade da automação dependem apenas do poder computacional do seu PC. Uma placa de vídeo potente permitirá executar modelos pesados com lógica complexa de raciocínio. Ao mesmo tempo, até mesmo uma configuração básica lidará muito bem com LLMs leves para tarefas rotineiras. A principal vantagem é a ausência absoluta de limites no número de solicitações.

Zero-Code: O fim da era dos scripts

Durante muito tempo, considerou-se que a automação do navegador era uma área para desenvolvedores avançados, exigindo conhecimentos profundos em Python, trabalho com Selenium ou Puppeteer, além de manutenção constante de scripts que quebram.

Agora, o processo está totalmente visualizado. A interface gráfica clara do LM Studio e o suporte integrado ao protocolo no Undetectable reduzem toda a configuração à simples instalação do software e à indicação das portas locais necessárias. Você obtém um alto nível de automação sem escrever uma única linha de código.

Aplicação prática

As possibilidades dessa combinação são limitadas apenas pela sua imaginação. Vamos considerar tarefas reais nas quais a automação com IA pode ajudar:

Farming e aquecimento inteligentes: A IA não apenas clica por temporizador. Ela imita o comportamento de um usuário real: estuda o conteúdo, move-se organicamente pelos sites e acumula cookies de qualidade. Isso aumenta radicalmente a confiança das contas diante de quaisquer sistemas antifraude.

A IA não apenas clica por temporizador. Ela imita o comportamento de um usuário real: estuda o conteúdo, move-se organicamente pelos sites e acumula cookies de qualidade. Isso aumenta radicalmente a confiança das contas diante de quaisquer sistemas antifraude. Automação completa de SMM: Construção de um ciclo complexo e ininterrupto de trabalho com redes sociais. Por exemplo, é possível implementar uma postagem no Instagram totalmente automatizada, onde a IA, por meio do servidor MCP, entrará na conta de forma independente, gerará legendas, gerenciará o upload de mídia e publicará conteúdo, contornando algoritmos de detecção de bots.

Construção de um ciclo complexo e ininterrupto de trabalho com redes sociais. Por exemplo, é possível implementar uma postagem no Instagram totalmente automatizada, onde a IA, por meio do servidor MCP, entrará na conta de forma independente, gerará legendas, gerenciará o upload de mídia e publicará conteúdo, contornando algoritmos de detecção de bots. Parsing inteligente: Coleta, estruturação e análise profunda de dados de recursos-alvo em tempo real. Você não precisa mais encomendar o desenvolvimento de parsers personalizados para cada site separado.

Coleta, estruturação e análise profunda de dados de recursos-alvo em tempo real. Você não precisa mais encomendar o desenvolvimento de parsers personalizados para cada site separado. Monitoramento de contas de anúncios e coleta de relatórios: É possível encarregar a rede neural de passar pelos seus perfis e verificar os saldos restantes nas contas de anúncios. A IA clicará nas contas de forma independente, coletará os dados e escreverá para você um resumo textual pronto: quanto dinheiro resta em cada conta e onde é necessário repor o orçamento.

Como integrar o navegador Undetectable com o LMstudio

Vamos passar para a prática. A combinação pode ser configurada em apenas alguns minutos.

Passo 1. Baixe o LM Studio e o navegador Undetectable

Baixe o LM Studio e o navegador Undetectable do site oficial.

Passo 2. No LMstudio, escolha o modelo LLM necessário

Após baixar e instalar o aplicativo, escolha o modelo de IA necessário e baixe-o.

Passo 3. Conectamos o servidor MCP

No aplicativo LM studio, abra a aba “chat”. Em seguida, à direita, no painel, abra a seção “Integrations”. Depois, clique no botão “Install” – “Edit MCP Json”. Na aba aberta, insira os dados do servidor MCP. Para concluir a instalação, clique em “Save”

Após adicionar o servidor MCP com sucesso, ele será exibido na barra lateral direita.

Para que o servidor comece a funcionar, ative-o deslizando o botão para o lado. Em seguida, conceda permissão para executar determinadas ações durante a automação.

Após instalar o servidor, reinicie o LMstudio e o navegador Undetectable.

Passo 4. Iniciamos o modelo de IA localmente no PC

Para iniciar o modelo de IA no LMstudio, clique em “select model to load” na parte superior da tela, depois na LLM necessária e, em seguida, clique no botão “Load model”

Passo 5. Verificamos o funcionamento da combinação em um lançamento de teste

Depois que a LLM foi ativada, vamos realizar a automação. Em um novo chat, damos um prompt à rede neural e observamos a automação.

A automação de teste foi concluída com sucesso!

Importante: Esta automação foi apresentada como exemplo. Se você deseja realizar uma automação complexa e em várias etapas — teste modelos mais complexos com raciocínio ainda mais desenvolvido.

Conclusão

A integração do Undetectable com modelos locais de IA por meio do servidor MCP muda as regras do jogo. Você obtém independência de APIs pagas de terceiros, reduz os custos de operação a zero e mantém total confidencialidade — nem um único byte dos seus dados vai para servidores de terceiros. Tudo isso com máxima proteção contra detecção.

Está na hora de transferir a rotina para a potência do seu hardware. Baixe a versão atual do Undetectable, instale o LM Studio e inicie sua primeira automação gratuita de IA ainda hoje.