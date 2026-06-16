Neste guia, vamos mostrar como configurar postagens totalmente automáticas no Instagram usando o aplicativo desktop Codex (dos desenvolvedores do ChatGPT), um servidor MCP (Model Context Protocol) e o navegador antidetecção Undetectable. A rede neural abrirá o perfil necessário, acessará a rede social, carregará a imagem, escreverá o texto e clicará no botão “Publicar”.

Guia passo a passo: configurando a automação do zero

Este esquema de automação está disponível até mesmo na versão gratuita do navegador Undetectable! O principal é ter uma assinatura da OpenAI.

Etapa 1. Prepare a base e o conteúdo

Primeiro, precisamos reunir nosso stack:

1.Baixe o navegador antidetecção Undetectable (a automação está disponível até mesmo na versão gratuita). 2.Instale o ambiente Node.js no seu computador (isso é necessário para o funcionamento correto dos scripts).

Observação importante: A IA é uma excelente executora, mas os arquivos precisam ser preparados para ela com antecedência. Crie uma pasta no computador onde você colocará as imagens prontas para as postagens e um documento com os textos. Nos prompts, será necessário indicar o caminho exato até esses arquivos.

Como descobrir o caminho do arquivo?

No Windows: Segure a tecla Shift e clique com o botão direito do mouse no arquivo. No menu que aparecer, selecione “Copiar como caminho” (Copy as path). Observação: ao inserir o caminho no prompt, é melhor remover as aspas nas bordas.

Segure a tecla Shift e clique com o botão direito do mouse no arquivo. No menu que aparecer, selecione “Copiar como caminho” (Copy as path). Observação: ao inserir o caminho no prompt, é melhor remover as aspas nas bordas. No macOS: Clique com o botão direito do mouse no arquivo e, em seguida, segure a tecla Option (Alt). O item “Copiar” mudará para “Copiar caminho até [nome do arquivo]” (Copy [File] as Pathname). Clique nele.

Etapa 2. Inicie o Codex

Baixe o aplicativo desktop Codex no site oficial e faça login (lembramos sobre a necessidade de uma assinatura ativa da OpenAI).

Etapa 3. Conecte o servidor MCP

Agora precisamos conectar a rede neural ao navegador para que ela possa controlá-lo. Para isso, abra um novo chat no Codex e peça à IA para conectar o servidor MCP.

Basta enviar à rede neural o seguinte prompt e anexar o trecho de código:

“Conecte este servidor MCP:”

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

A IA entenderá tudo e fará tudo sozinha. Depois que ela informar que a adição foi concluída com sucesso, reinicie o Codex e abra o navegador Undetectable para que as alterações entrem em vigor e a automação funcione corretamente.

Você pode ver mais detalhes sobre como conectar o servidor MCP a outros modelos no GitHub ou no NPM.

Automação de postagens no Instagram

Quando a parte técnica está pronta, começa a parte mais interessante — escrever o algoritmo (prompt) para a IA. Para mostrar como a lógica da rede neural funciona, dividimos esse processo em duas etapas.

Etapa 1: Execução de teste

Para o primeiro teste, criamos um novo chat no Codex e pedimos que ele abrisse um perfil previamente configurado no navegador antidetecção, acessasse o Instagram e fizesse uma postagem. Escrevemos o algoritmo como se estivéssemos explicando a tarefa a uma pessoa real: “encontre o botão com o sinal de mais”, “clique em Next” e assim por diante.

Veja como era nosso primeiro prompt:

Undetectable browser 1.Start the profile named "INSTA" using the start_profile tool 2.Wait 3 seconds for the browser to fully load 3.Navigate to https://www.instagram.com 4.Wait 3 seconds for the page to load 5.Look for the "+" (Create) icon and click it 6.A menu will appear — click "Post" from the menu options 7.Wait for the upload dialog to appear 8.Click the button "Select from computer" 9.A system file picker window will open 10.In the file picker, type or paste the full path: (caminho até o arquivo) Then press Enter to confirm 11.Wait for the image to upload and appear in preview 12.Click the "Next" button (top right of the dialog) — this moves to crop/filter step 13.Click "Next" again — this moves to the caption step 14.Click on the caption text field 15.Type exactly the following text: (texto da postagem) 16.Click the "Share" button (top right) 17.Wait for the confirmation that the post was published 18.Take a screenshot to confirm success Important: If the Instagram UI has been updated and buttons or menu items have different names or positions, adapt accordingly and proceed with the closest matching option to complete the task.

Resultado: Funcionou! A postagem foi publicada. Mas o processo levou muito tempo. A IA fazia movimentos desnecessários, tentava encontrar visualmente os botões necessários e imitava o caminho humano clique por clique. Precisávamos de algo mais rápido.

Etapa 2: A IA otimiza a si mesma

Depois da execução bem-sucedida, mas lenta, da tarefa, pedimos à rede neural para analisar suas ações e escrever um novo prompt otimizado para si mesma. A tarefa era simples — levar em conta todos os erros da execução de teste e tornar a automação o mais rápida e confiável possível.

Em seguida, usamos o prompt resultante em um novo chat do Codex. Como resultado, a automação ocorreu sem problemas e sem atrasos.

Aqui está o prompt final otimizado que você pode usar agora mesmo (não se esqueça de substituir pelos seus caminhos de arquivos e pelo texto necessário):

Start the Undetectable profile named Social UDT Wait 3 seconds after profile start. Connect to the profile’s returned websocket_link. Open Instagram directly at: https://www.instagram.com/create/select/ Wait 3 seconds for the create upload page. If the Select from computer button is visible, click it and set this file in the chooser: (Caminho até o arquivo da imagem) If a file input is already present, set the same file directly on input[type="file"]. Wait up to 45 seconds for Instagram to finish upload/navigation. Do not wait for Next buttons. The observed successful flow goes directly to: https://www.instagram.com/create/details/ On the details page, fill the visible textarea: textarea[aria-label="Write a caption…"] with exactly: (texto da postagem) Find the enabled button whose exact visible text is Share. Trigger the Share button directly with a full pointer/mouse/click event sequence on that button. Wait up to 90 seconds for Instagram to leave /create/details/ and return to Instagram home or another non-create page. Open: https://www.instagram.com/undetectablebrowser/ Wait 5 seconds. Take a screenshot confirming the newest grid item appears at the top-left of the profile grid.

Conclusão

A combinação de MCP, Codex e Undetectable muda completamente as regras do jogo em SMM e marketing de afiliados. Você não está apenas automatizando cliques — você está transferindo para a IA a lógica de gerenciamento de perfis.

Experimente configurar sua primeira autopostagem ainda hoje!