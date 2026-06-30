Cloakerly - avaliação do serviço de cloaking

Cloakerly: Filtros de Tráfego com IA e Proteção de Campanhas

Sobre Cloakerly

Cloakerly é uma plataforma de filtragem de tráfego baseada na nuvem que ajuda os anunciantes a melhorar a qualidade do tráfego e proteger campanhas de marketing contra visitantes indesejados.

Usando tecnologia avançada de IA, a plataforma analisa cada clique em tempo real para identificar bots, rastreadores, VPNs, proxies e outras fontes de tráfego de baixa qualidade.

Funcionalidades Principais

Filtro de Tráfego Inteligente

O Cloakerly combina IA, fingerprinting de dispositivos e inteligência de IP para detectar e filtrar tráfego suspeito com alta precisão.

Análise em Tempo Real

Monitore a atividade dos visitantes, a qualidade do tráfego e o desempenho de campanhas através de um painel fácil de usar com relatórios detalhados.

Integração Fácil

A plataforma pode ser integrada rapidamente com websites, páginas de destino e campanhas publicitárias sem requisitos complexos de configuração.

Por que Escolher Cloakerly?

Os anunciantes digitais precisam de ferramentas confiáveis para manter a qualidade do tráfego e tomar decisões baseadas em dados. A Cloakerly ajuda as empresas a reduzirem o gasto desnecessário com anúncios, obter melhores insights sobre o comportamento dos visitantes e melhorar a eficiência geral das campanhas.

Com uma infraestrutura de nuvem escalável e tecnologia de detecção avançada, a Cloakerly é confiável por afiliados de marketing, compradores de mídia, agências e equipes de marketing de performance em todo o mundo.

Saiba mais em Cloakerly.com.