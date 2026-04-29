FB1.SHOP - revisão da loja de contas

FB1.SHOP — Marketplace de Contas Premium para Marketing de Afiliados

1. O Que é o Nosso Serviço

FB1.SHOP é um marketplace premium para compradores de mídia profissionais e equipes de marketing de afiliados. Não vendemos registros automáticos vazios. Nossa especialização são perfis sociais do Facebook de alta qualidade, cultivados manualmente, Gerenciadores de Negócios robustos e páginas antigas para publicidade segura e escalável. Oferecemos configurações que resistem a qualquer tempestade de algoritmos.

2. Nossos Vantagens

Sabemos o quão custosos são os bans e micro-gastos, por isso oferecemos apenas soluções Premium ao mercado:

Contas VIP King (EUA e Europa): Perfis com envelhecimento massivo (até 2007) e histórico de atividade real.

Perfis com envelhecimento massivo (até 2007) e histórico de atividade real. Configurações Prontas: Contas com BMs já vinculados e acesso a anúncios reativado (passaram na Verificação de Restrição de Publicidade).

Contas com BMs já vinculados e acesso a anúncios reativado (passaram na Verificação de Restrição de Publicidade). Limites Altos: Configurações disponíveis com limites diários variando de $250 a Sem Limite desde o início.

Configurações disponíveis com limites diários variando de $250 a Sem Limite desde o início. Páginas de Fãs Sólidas: Páginas do tipo antigo e novo, reativadas e prontas para tráfego agressivo.

Páginas do tipo antigo e novo, reativadas e prontas para tráfego agressivo. Sinergia com Undetectable Browser: Nossas contas mostram máxima durabilidade quando usadas com soluções anti-detecção confiáveis, onde cada perfil é isolado com segurança.

3. Informações Úteis e Bônus

Lançar anúncios em 2026 requer a configuração correta.

Nosso principal conselho: não economize na base.

Use a combinação de "VIP King from FB1.SHOP + um perfil no Undetectable Browser".

Isso garante que suas sessões e cookies permaneçam seguros, enquanto a confiança da conta permite que você execute anúncios sem pontos de verificação.

4. Contatos

Estamos ansiosos para vê-lo entre nossos clientes habituais!