Revisão do serviço de proxy LokiProxy

Melhor Provedor de Proxy Residencial 2026 - LokiProxy

LokiProxy é um provedor de serviços de proxy residencial global, oferecendo mais de 35 milhões de IPs residenciais reais em mais de 190 países e regiões.

Seja para gerenciamento de lojas de e-commerce, operações de contas em redes sociais ou tarefas de automação, o LokiProxy oferece uma alta taxa de sucesso de conexão de até 99,9% com tempos de resposta em nível de milissegundos.

A plataforma oferece cinco tipos principais de proxies:

Proxies Residenciais Rotativos:

Com preços a partir de $0.48/GB, estes proxies suportam rotação automática de IP e são ideais para extração de dados da web, coleta de dados e outros cenários que exigem mudanças frequentes de IP.

Proxies Móveis:

A partir de $1,3/GB, estes proxies são provenientes de redes móveis reais, suportam solicitações de alta concorrência e cobrem ambientes autênticos de 3G/4G/5G, oferecendo excelentes taxas de sucesso.

Proxies Residenciais Estáticos:

Disponível a partir de apenas $1,99 para usuários de primeira viagem, oferecendo IPs estáveis e de alta pureza, adequados para casos de uso de longa duração, como contas de mídia social e lojas de comércio eletrônico.

Proxies Ilimitados:

A partir de $58/dia, com testes por hora disponíveis a partir de $12/hora. Projetados para usuários de alto tráfego, esses proxies eliminam preocupações com largura de banda e suportam personalização em países selecionados, tornando-os ideais para conexões estáveis de longa duração.

Planos de IP de Curto Prazo:

A partir de $0,02/IP, suportando geo-segmentação precisa nos níveis de país, estado e cidade. Esses proxies vêm com tráfego ilimitado por IP e podem ser acessados de forma flexível via ferramentas de cliente, tornando-os adequados para tarefas que exigem alta precisão de localização.

Em termos de preços, a LokiProxy é tipicamente cerca de 30% mais baixa do que a média do mercado, conseguindo um forte equilíbrio entre eficiência de custo e desempenho.

Por que escolher LokiProxy?

Teste gratuito disponível

Revenda flexível via alocação de CDKey

Mais de 35M de IPs residenciais reais

Segmentação por país, região e ASN

Até 99,8% de pureza de IP

Sessões simultâneas ilimitadas

Conexões estáveis com tempos de resposta inferiores a 0,5s

Com recursos de IP de alta qualidade, conectividade estável e preços competitivos, LokiProxy permite que os usuários operem de maneira mais eficiente e confiável em ambientes de rede complexos e dinâmicos.

Para empresas com altas demandas no desempenho de rede, escolher o serviço de proxy certo pode impactar diretamente os resultados—e o LokiProxy se destaca como uma solução a ser priorizada tanto pelo desempenho quanto pela confiabilidade.