Visão geral da plataforma de rede de anúncios MyBid

Existem muitas redes de anúncios disponíveis hoje em dia. Mas nem todas oferecem condições flexíveis e tráfego de alta qualidade ao mesmo tempo.

MyBid é uma plataforma que originalmente funcionava apenas através de gerentes pessoais, e posteriormente adicionou a capacidade de executar campanhas por conta própria. Isso torna o serviço adequado para diferentes níveis de habilidade e diferentes tarefas.

O que é MyBid

MyBid é uma plataforma de publicidade online que existe desde 2020. No início, a rede oferecia apenas um serviço totalmente gerenciado: você fornecia o orçamento e os criativos, e os especialistas da MyBid configuravam as campanhas usando seu próprio conhecimento sobre as fontes de tráfego.

Em 2024, a plataforma expandiu suas funcionalidades ao lançar um modo de autoatendimento. Agora você pode escolher entre:

Serviço gerenciado — os compradores de mídia da rede gerenciam suas campanhas para você.

Autoatendimento — você cria e otimiza suas próprias campanhas através do seu painel pessoal.

Esta abordagem torna a rede adequada tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes.

Principais formatos de anúncio

MyBid suporta vários tipos de anúncios. Cada formato resolve diferentes tarefas e funciona bem para verticais específicas.

Notificações push

Um formato clássico onde os anúncios aparecem como notificações do sistema no dispositivo do usuário (se ele tiver assinado). Funciona bem para utilitários, encontros, ofertas financeiras e outros setores do mercado de massa.

Push na Página

Este é um banner estilizado como uma notificação push, mas aparece diretamente em uma página de website e não requer uma assinatura. É um dos formatos mais populares da rede graças ao seu alto engajamento.

Popunder

O anúncio abre em uma nova aba atrás da janela ativa do navegador. Este formato é bem conhecido pelos afiliados de marketing e é adequado para ofertas que precisam de um público amplo.

Anúncios em vídeo

Clipes curtos de vídeo que tocam antes do conteúdo principal. Eles oferecem uma ótima maneira de mostrar seu produto ou serviço em ação.

Banners

Publicidade em display clássica colocada em sites parceiros. Uma ferramenta padrão que ainda faz o trabalho.

Telegram Mini Apps (TMA)

Um dos formatos mais modernos. Anúncios são integrados diretamente em mini apps dentro do Telegram. O público do mensageiro é altamente engajado e interessado em tópicos de tecnologia. Testes mostram que as conversões neste formato são visivelmente mais altas do que com anúncios tradicionais de display.

Maneiras de trabalhar com a plataforma

A principal característica que distingue o MyBid de muitas outras redes é ter dois modos completos.

Modo Gerenciado

Perfeito para aqueles que não querem se aprofundar nos detalhes das configurações de campanha. Após o cadastro, um gerente pessoal entra em contato com você. Eles ajudam a definir sua estratégia, escolher formatos e selecionar fontes de tráfego. O gerente usa listas pré-preparadas de boas e más colocações, para que você não desperdice seu orçamento com tráfego que provavelmente não terá um bom desempenho.

Todas as alterações de campanha são feitas pelo gerente. Você só pode pausar ou retomar seus anúncios. É uma troca entre conveniência e velocidade de reação.

Modo de autoatendimento

Para anunciantes que preferem controle total. Seu painel oferece acesso a todas as ferramentas: criação de campanhas, ajuste de lances, segmentação detalhada, listas negras e brancas de fontes, bem como configurações de orçamento.

Existem duas maneiras de criar uma campanha:

Modo expresso — um conjunto mínimo de parâmetros: URL da sua página de destino, escolha da plataforma, modelo de pagamento e segmentação básica por país e sistema operacional.

Modo personalizado — acesso total a todas as configurações: segmentação geográfica até o nível da cidade, filtragem por navegadores, tipos de dispositivos, provedores, e até mesmo a capacidade de definir lances individuais para diferentes fontes de tráfego.

Oportunidades para editores

MyBid permite que não apenas anunciantes ganhem dinheiro, mas também proprietários de sites e aplicativos. Basta se registrar como um editor, obter seu código de colocação e colocá-lo em suas páginas. A plataforma verifica a qualidade dos seus sites e, então, anúncios dos anunciantes da rede começam a aparecer.

Os pagamentos são feitos regularmente, e vários métodos de saque estão disponíveis.

Coletando assinaturas de push como rendimento extra

Há um recurso útil para os anunciantes — coletar assinaturas de push dos visitantes da sua página de destino.

Mesmo que um usuário não complete o objetivo principal, ele ainda pode se inscrever para receber notificações. O proprietário da página de destino então ganha dinheiro extra com essas assinaturas. É uma maneira fácil de melhorar a rentabilidade da sua campanha.

Programa de Indicações

MyBid incentiva você a trazer novos clientes. Um anunciante que indica outro anunciante recebe um percentual dos gastos dessa pessoa. Um editor que indica um novo editor recebe um percentual dos ganhos desse editor. Os pagamentos são adicionados ao seu saldo todo mês.

Vantagens e coisas a ter em mente

Principais pontos fortes da plataforma:

Escolha entre modos gerenciado e self‑service.

Nenhuma taxa extra para que gerentes executem suas campanhas.

Múltiplos formatos de anúncios — desde o push clássico até o moderno TMA.

Interface clara e suporte 24 horas por dia.

Você pode ganhar não apenas como anunciante, mas também como editor ou parceiro de indicação.

Algumas limitações:

No modo gerenciado, as alterações são feitas por meio do seu gerente, o que pode levar algum tempo.

O tráfego da rede foca em determinados verticais (nem todos os formatos são adequados para campanhas estritamente seguras para a marca).

Falar diretamente com seu gerente significa que você precisa saber inglês ou russo.

Conclusão

MyBid é uma rede de anúncios moderna que evoluiu de um serviço gerenciado clássico para um modelo híbrido. Funciona bem tanto para aqueles que estão começando com tráfego pago, quanto para compradores de mídia experientes que estão acostumados a controlar cada configuração individualmente.

Ter os Mini Apps do Telegram como um formato, a capacidade de coletar assinaturas push, e um programa de indicação tornam a plataforma interessante de várias perspectivas.

Se você está procurando por uma rede de anúncios com condições flexíveis e formatos atualizados — MyBid merece sua atenção.