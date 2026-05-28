Proxy001 - revisão do serviço de proxy

Proxy001 - um provedor de IPs de proxy residencial de alta pureza, oferecendo IPs de proxy residencial 100% autênticos com recursos cobrindo mais de 200 países e regiões, e uma lista de mais de 100 milhões de recursos.

Personalizável por país/estado/província/cidade e suporta seleção de tipo de sessão (fixa ou rotativa). Seja endereços IP residenciais, dinâmicos ou estáticos, atende completamente às necessidades de diferentes cenários.

Os IPs residenciais genuínos vêm de operadores legais, são altamente puros e anônimos, evitando efetivamente o controle de risco de plataforma e eliminando a preocupação com bans de IP. Eles podem ser facilmente adaptados para operações em múltiplas lojas da Amazon, pesquisa de mercado global, ou manutenção de contas em mídias sociais, proporcionando aos usuários serviços de primeira classe e completa anonimidade e segurança.

Vantagens do Proxy001

IP residencial 100% autêntico, puro e seguro. Suporte para teste gratuito.

Forneça mais de 100 milhões de recursos de IP, acessíveis em mais de 200 países e regiões

Taxa de sucesso de conexão de 99%, suporta filtragem por país, ISP, código postal, rápido e eficiente

O saldo não tem data de expiração e pode ser usado conforme necessário a qualquer momento.

Nenhuma taxa será deduzida para IP inválido, e você pode desfrutar de um serviço de proxy IP avançado com alto custo-benefício.

Vários planos, pague apenas por GB, forneça uma ampla gama de métodos de pagamento

Tipos de Proxy no Proxy001

Proxies Residenciais: A partir de $0.55/GB

Proxies residenciais estáticos: $0.17/IP/dia

Proxies residenciais ilimitados: 35$/dia

Proxies de Datacenter Estáticos: $1.9/IP/mês

Proxies Compartilhados Estáticos: $0.6/IP

Programa de Referência

Registre-se e obtenha códigos promocionais para descontos!

Convide seus amigos e aproveite uma comissão de 5% sem quaisquer restrições!

Os passos são simples:

Registre uma conta

Registre-se e faça login no Proxy001 e entre no centro pessoal.

Compartilhar link

Copie seu link de convite para compartilhar com seus amigos. Obtenha informações de convite.

Obter comissão

Quando amigos usam seu link compartilhado para recarregar e fazer compras, você pode ganhar uma comissão de 5% com isso.

Para uma avaliação gratuita ou personalização, entre em contato conosco.

Entre em contato para teste gratuito ou personalização: