Space Proxy - revisão do serviço de proxy

Space Proxy - um serviço de proxy privado para arbitragem, SMM e jogos online

Ao procurar proxies confiáveis, os usuários frequentemente enfrentam um dilema: ou preços altos ou pouca estabilidade.

Space Proxy quebra esse estereótipo ao oferecer um sistema de aluguel flexível, onde até mesmo um único endereço IP de alta qualidade custa apenas uma taxa nominal. O serviço é voltado para aqueles que valorizam a automação e não querem pagar a mais por dias extras de aluguel quando uma tarefa requer apenas uma semana de trabalho.

Neste artigo, exploraremos as vantagens técnicas do serviço, descobriremos por que especialistas em vários nichos o escolhem e como obter o máximo valor da sua compra.

Capacidades Técnicas e Infraestrutura

A principal diferença entre o Space Proxy e seus concorrentes é a automação máxima dos processos. Aqui, não há necessidade de esperar por uma resposta de um operador ou por uma moderação manual de pedido: os endereços são ativados instantaneamente.

Desempenho e Protocolos

Todos os servidores Space Proxy são baseados em equipamentos modernos em data centers. Isso garante uma largura de banda de canal de até 100 Mbps e latência mínima. O serviço não limita o volume de tráfego, permitindo seu uso para análise de conteúdo multimídia, streaming ou solicitações de alta frequência.

Recursos técnicos importantes para profissionais:

Pilha universal — cada IP adquirido suporta operação simultânea sobre os protocolos HTTP(S) e SOCKS5. Protocolo MTProto — o serviço oferece proxies dedicados MTProto. Esta é uma solução especializada para contornar até os bloqueios mais complexos, garantindo entrega instantânea de mensagens e operação estável de bots. Conexões estáveis — o serviço suporta até 2.000 conexões simultâneas por compra, tornando-o um favorito entre desenvolvedores de parsers e software de automação.

Cobertura global e gerenciamento de pool

A cobertura do serviço abrange mais de 50 países, incluindo Ucrânia, EUA, países da UE e Ásia.

Space Proxy oferece acesso a mais de 400 sub-redes exclusivas.

Um recurso de seleção manual de IP está disponível para profissionais: em sua conta pessoal, você pode filtrar endereços por cidade ou sub-rede específica, o que é crucial para a diversificação de risco ao gerenciar várias contas.

Faixa de endereços: soluções para qualquer orçamento

O Space Proxy segmentou seus serviços para que todos possam encontrar uma solução que se encaixe em seu orçamento:

Individual IPv4 — o produto principal. Os IPs são emitidos exclusivamente para um único usuário. Esta é uma ferramenta essencial para arbitradores (Facebook, Google Ads), trabalho com marketplaces (Amazon, eBay) e gerenciamento de perfis de negócios. IPv6 Econômico — se sua plataforma alvo suporta a nova versão do protocolo (por exemplo, Instagram, YouTube ou Google), você pode reduzir custos em 5–10 vezes, mantendo a privacidade e a velocidade. IPv4 Compartilhado — a escolha ideal para tarefas com orçamento limitado. Um endereço IP é compartilhado entre no máximo três usuários.

Casos de Uso: Onde o Space Proxy Atua Melhor?

Graças à sua flexibilidade, o serviço atende às necessidades de várias categorias de profissionais ao mesmo tempo:

Arbitragem de tráfego e SMM — proxies de servidores limpos permitem criar e "cultivar" contas sem banimentos imediatos de IP. Suporte para navegadores anti-detecção populares garante integração perfeita; Raspagem de dados e SEO — altas velocidades de resposta e suporte SOCKS5 permitem que você colete dados rapidamente dos resultados de pesquisa, monitore os preços dos concorrentes ou conduza auditorias técnicas de sites; E-commerce e dropshipping — trabalhar em plataformas internacionais requer IPs locais. O Space Proxy ajuda a gerenciar dezenas de lojas enquanto evita vínculos de perfis; Gaming — gamers usam proxies individuais para acessar testes beta fechados, contornar restrições regionais no Steam/Epic Games, e criar múltiplas contas em MMORPGs para cultivo de recursos.

Benefícios e Economias: Códigos Promocionais e Programa de Afiliados

O Space Proxy é um dos serviços mais acessíveis do mercado, mas seu sistema de bônus bem projetado o torna ainda mais atraente.

Desconto de Cupom — Certifique-se de usar o campo do código promocional durante o checkout. Use o código de cupom especial OPTOMSALE100 para reduzir o valor total no seu carrinho ao comprar mais de 100 endereços. Termos de aluguel únicos — ao contrário da maioria dos concorrentes que exigem pagamentos mensais, aqui você pode adquirir proxies por apenas 5 dias. Isso evita despesas desnecessárias se você precisar concluir uma tarefa única. Programa de afiliados de 10% — o serviço possui um sistema de recompensas transparente. Você recebe 10% de todos os pagamentos feitos por seus indicados vitaliciamente. Fundos acumulados podem ser retirados para cartões bancários, carteiras eletrônicas ou em criptomoeda (USDT, BTC).

Transparência e suporte ao usuário

Space Proxy constrói relacionamentos de confiança com os clientes:

Reembolso garantido — dentro de 48 horas após a compra, você tem direito a uma substituição automática de endereço ou um reembolso total. Este é um seguro caso o IP acabe na "lista negra" de um site de nicho específico. Chat ao vivo 24/7 — suporte técnico está disponível a qualquer hora. Especialistas irão ajudá-lo a configurar definições no seu navegador, verificadores de proxy, ou software profissional. API completa — permite automatizar totalmente o ciclo de vida do proxy: compra, renovação, mudança de protocolo, e exportação de listas em formato TXT ou CSV.

Space Proxy é um ecossistema bem equilibrado que funciona igualmente bem para usuários individuais e grandes equipes. Com suporte MTProto, termos de aluguel flexíveis e pagamento em hryvnia, é uma das soluções mais econômicas no mercado em 2026.

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