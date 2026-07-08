Revisão do serviço de proxy ThunderProxy

ThunderProxy — serviço de proxy para usuários de navegador antidetect

Executar múltiplos perfis de navegador em um navegador antidetect só funciona quando cada perfil possui uma identidade de rede limpa e consistente.

ThunderProxy é um provedor de proxy que combina naturalmente com o navegador Undetectable: atribua um proxy ISP estático dedicado para cada perfil de longo prazo, ou direcione tarefas de alto volume através de proxies residenciais rotativos quando precisar de cobertura geográfica sem queimar IPs fixos.

A plataforma oferece mais de 30 milhões de IPs obtidos de forma ética, tempos de resposta abaixo de um segundo e 99,9% de tempo de atividade em mais de 155 países.

Três tipos de proxies: residencial, datacenter e ISP estático — cobrem tudo, desde cultivo de contas até coleta de dados em larga escala. Pague com cartão ou mais de 100 criptomoedas.

Por que o ThunderProxy se encaixa para usuários do navegador Undetectable

O software Antidetect isola impressões digitais — canvas, WebGL, fontes, fuso horário e sinais do dispositivo. Os proxies cuidam do lado da rede: endereço IP, ASN e geo-consistência. As plataformas vinculam contas quando essas camadas não correspondem.

Regra geral: um perfil Undetectable → um IP ISP estático para contas que você mantém por semanas ou meses. Use residencial rotativo quando o site de destino for agressivo ou você precisar de muitas sessões de curta duração.

Tipos de proxy explicados

1. Proxies ISP estáticos — o padrão para perfis antidetect

Proxies de ISP estáticos proporcionam um endereço IPv4 dedicado emitido por um provedor de internet real. O IP não roda, e as extensões de locação são ilimitadas — ele permanece seu enquanto o projeto estiver ativo.

Este é o melhor ajuste para os usuários do navegador Undetectable que gerenciam contas de anúncios, perfis de vendedores de marketplace, painéis de afiliados, ou qualquer fluxo de trabalho onde uma mudança repentina de IP aciona uma revisão de segurança. Cada perfil de navegador recebe seu próprio endereço com nível de ISP; combinado com o isolamento de impressão digital do Undetectable, você obtém separação total de identidade tanto na camada do dispositivo quanto na camada de rede.

A partir de $1.79/IP.

2. Proxies residenciais — sessões rotativas e fixas

Proxies residenciais usam IPs ligados a dispositivos reais em redes de ISP reais. Os sites os tratam como visitantes comuns — útil quando a detecção de bots é rígida.

A pool abrange mais de 130 países com modos rotativo (novo IP por solicitação) e fixo (manter um IP por sessão). Rode para espalhar o alcance entre os alvos; mantenha fixo quando precisar de continuidade de login dentro de um único perfil Undetectable.

A partir de $1,72/GB.

3. Proxies de datacenter — velocidade e volume

Proxies de datacenter operam em servidores de alta largura de banda. Eles trocam parte da confiança de "usuário doméstico" por uma taxa de transferência bruta ao menor custo ($0,75/GB). Threads simultâneos ilimitados os tornam adequados para raspagem em massa, polling de API e testes de carga — geralmente fora do navegador, ou em alvos com menor impressão digital.

Cobertura geográfica: mais de 155 países, segmentação a nível de cidade

Geo-mismatch é um gatilho de banimento comum. Uma conta de anúncio registrada na Alemanha não deve ser acessada a partir de um IP em outro continente.

O pool residencial do ThunderProxy suporta segmentação por país, estado e cidade em mais de 155 países, mais de 500 estados e mais de 2.500 cidades. Maiores pools:

Estados Unidos — 5,2M+ IPs

Brasil — 1,9M+ IPs

Reino Unido — 1,1M+ IPs

Canadá — 520K+ IPs

Alemanha — 310K+ IPs

França — 180K+ IPs

Proxies de ISP estáticos e de datacenter cobrem um conjunto focado de locais de alta demanda — alinhe o país do proxy com o fuso horário e o local configurados de cada perfil Undetectable.

Especificações principais

30M+ IPs — baixo reuso de endereços em qualquer alvo específico; campanhas prolongadas sem esgotar endereços limpos.

0,5s de tempo médio de resposta — mantém os perfis de navegador e scripts de automação responsivos.

99,9% de uptime — tarefas agendadas e sessões de conta sempre ativas permanecem online.

Threads ilimitados (datacenter) — sem limites artificiais de concorrência.

Protocolos: HTTP, HTTPS e SOCKS5. Auth: nome de usuário:senha ou lista de permissões de IP — ambos funcionam dentro das configurações de proxy por perfil do Undetectable.

Preços

Image

Descontos por volume aplicam-se. Sem taxas ocultas de sessão ou thread. Mastercard, Visa, Bitcoin, Binance e mais de 100 outras criptomoedas aceitas. Nenhum cartão de crédito necessário para começar.

Teste gratuito: 256MB — suficiente para verificar a geo-precisão, latência e compatibilidade Undetectable antes de você se comprometer.

Undetectable desconto para usuário: use o código promocional UNDETECTABLE50 no checkout para obter 50% de desconto na sua compra.

Casos de uso com o navegador Undetectable

Compradores de mídia e afiliados de marketing — um IP ISP estático + uma impressão digital Undetectable por conta de anúncio; impede o vínculo no nível da plataforma.

Comerciantes de e-commerce e marketplace — mantenha perfis de vendedor com endereços ISP estáveis enquanto monitora os preços da concorrência por meio de sessões residenciais rotativas em outros perfis.

Gestores de redes sociais — gerenciam várias contas de marca; cada Undetectable perfil possui cookies, armazenamento e proxy isolados.

Auditores de SEO e SERP — verifique as classificações locais em mais de 2.500 cidades sem que o ruído de proxy geográfico distorça os resultados.

Equipes de coleta de dados — proxies de datacenter para volume; residenciais para sites com detecção agressiva de bots.

Proteção de marca — examine marketplaces em vários países em busca de anúncios falsificados.

Como conectar o ThunderProxy ao navegador Undetectable

Inscreva-se em thunderproxy.com (e-mail/senha ou Google). Não é necessário cartão de crédito. Solicite o teste gratuito de 256MB ou faça uma recarga via cartão ou criptomoeda. Usuários do Undetectable podem aplicar o código promocional UNDETECTABLE50 para 50% de desconto. No painel do ThunderProxy, crie um proxy — escolha ISP estático ou residencial, defina país/cidade e copie host, porta, nome de usuário e senha. No Undetectable, abra um perfil de navegador → configurações de Proxy → cole as credenciais (HTTP, HTTPS ou SOCKS5). Inicie o perfil e confirme se o IP coincide com seu alvo geográfico antes de fazer login em contas sensíveis.

O painel do ThunderProxy mostra tráfego em tempo real, histórico de conexão e controles geográficos. Suporte ao vivo 24/7 está disponível se a configuração parar.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual é o melhor tipo de proxy para navegação antidetect com várias contas?

Proxies de ISP estáticos. Cada perfil Undetectable mantém um IPv4 de ISP real dedicado que não rotaciona — a correspondência mais próxima de como um usuário normal se conecta de casa.

Posso usar proxies residenciais rotativos dentro do Undetectable?

Sim. Use sessões persistentes quando precisar de um único IP para um fluxo de login; use o modo rotativo para tarefas curtas ou alvos agressivos onde a diversidade de IPs é mais importante do que a estabilidade.

O ThunderProxy funciona com SOCKS5 em navegadores antidetect?

Sim. HTTP, HTTPS e SOCKS5 são suportados com autenticação de nome de usuário:senha ou lista de IPs permitidos.

Existe uma versão de teste gratuita?

256MB grátis, sem cartão de crédito, sem compromisso — suficiente para testar a geolocalização do proxy e a integração Undetectable.

Há algum desconto para usuários Undetectable?

Sim. Insira o código promocional UNDETECTABLE50 no checkout para obter 50% de desconto.

Veredicto final

ThunderProxy oferece aos usuários de navegador antidetect um conjunto prático de proxies: proxies de ISP estáticos para consistência entre perfil e IP, residenciais rotativos para cobertura geográfica flexível, e datacenter para velocidade extrema. Com o suporte de mais de 30 milhões de IPs, mais de 155 países, 99,9% de tempo de atividade e tempos de resposta abaixo de um segundo, complementa a camada de identidade que o navegador Undetectable inicia — isolamento de impressões digitais no dispositivo, identidade de rede limpa na conexão.

Experimente o ThunderProxy gratuitamente — teste de 256 MB, sem necessidade de cartão.

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