Chọn một proxy cho tài khoản đa tài khoản trên Facebook và Google. 6 mẹo hàng đầu.

Giao dịch thông minh trên mạng xã hội và công cụ tìm kiếm đang trở thành một loại hình kinh doanh ngày càng phổ biến. Và loại hình kinh doanh này, ngày nay, gần như không thể thực hiện được mà không sử dụng nhiều tài khoản. Việc sử dụng đồng thời nhiều tài khoản yêu cầu việc sử dụng trình duyệt chống nhận diện cùng với máy chủ proxy để vượt qua các lệnh cấm và hạn chế được áp đặt bởi Facebook và Google.

Một proxy server là một dịch vụ hoạt động như một trung gian giữa người dùng và internet. Nó cho phép ẩn địa chỉ IP thực và đảm bảo bảo mật khi làm việc trực tuyến. Proxy có thể được sử dụng để truy cập các trang web bị chặn, tăng tốc độ tải trang và bảo vệ chống phần mềm độc hại. Có proxy di động, proxy cư trú, và proxy máy chủ. Việc sử dụng proxy phù hợp với yêu cầu của từng nhiệm vụ là có ý nghĩa.

Hiệu quả của proxy thường phụ thuộc vào cài đặt trình duyệt. Đó là lý do tại sao trình duyệt chống phát hiện Undetectable có thể là một hỗ trợ tuyệt vời cho việc quản lý nhiều tài khoản, vì nó có cài đặt proxy tiện lợi và dễ sử dụng. Kết hợp với các proxy được lựa chọn và cấu hình đúng cách, trình duyệt Undetectable có thể cung cấp tỷ lệ chuyển đổi cao ngay cả cho người mới vào lĩnh vực giao dịch chênh lệch giá.

Tuy nhiên, việc lựa chọn một máy chủ proxy tốt có thể gặp khó khăn - nhiều người đối mặt với vấn đề không biết máy chủ nào để tin cậy. Do đó, trong bài viết này chúng tôi sẽ thảo luận về cách chọn các proxy tốt nhất cho Facebook và Google.

Chọn một nhà cung cấp proxy đáng tin cậy

Bước đầu tiên trong việc chọn proxy cho Facebook và Google là chọn một nhà cung cấp đáng tin cậy. Có nhiều công ty cung cấp proxy cư trú hoặc di động, nhưng không phải tất cả đều chất lượng như nhau. Quan trọng là chọn những nhà cung cấp uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đảm bảo các proxy phù hợp để làm việc với Facebook và Google

Khong phai tat ca cac may chu proxy deu phu hop voi cac hoat dong tai khoan da tai tren Facebook va Google, vi nhung nen tang nay co yeu cau rieng cho cac proxy. Vi vay, can lua chon dich vu phu hop voi cac yeu cau cua ho. Cac proxy tot nhat cho Facebook va Google nen su dung giao thuc HTTPS va ho tro Socks5.

Kiểm tra tốc độ và ổn định của proxy

Đối với nhiều trọng tài, tiêu chí chính để chọn lựa proxy tốt nhất để làm việc với Fb và Google thường là tốc độ và ổn định của kết nối. Proxy đáp ứng những yếu tố chính này sẽ giúp tránh được vấn đề với việc chặn tài khoản và mất tiền.

Đảm bảo các proxy không bị chặn

Ôi chao, Facebook và Google thường chặn các máy chủ proxy nếu phát hiện vi phạm các quy tắc của nền tảng thông qua chúng. Cần phải chọn các proxy chưa bị chặn. Tốt nhất là tin tưởng vào các máy chủ proxy đã được người dùng khác xác minh và nhận phản hồi tích cực.

Chọn proxy với các vị trí GEO khác nhau

Facebook và Google chặn tài khoản được sử dụng từ cùng một địa chỉ IP. Vì vậy, để tránh việc bị chặn đối với tài khoản đa tài khoản, cần phải chọn proxy có địa lý khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng proxy từ các quốc gia khác nhau. Cũng quan trọng là phải đảm bảo trước rằng dịch vụ đã chọn có thể cung cấp cho người tiếp thị proxy cư trú (địa chỉ IP thuộc sở hữu của các hộ gia đình thực tế) từ các quốc gia nơi các chiến dịch quảng cáo được dự định triển khai.

Hãy chú ý đến giá cả

Giá cả cũng là một trong những yếu tố quan trọng khi chọn proxy tốt nhất cho Facebook và Google. Dĩ nhiên, bạn nên chọn các dịch vụ phù hợp với ngân sách của bạn và cung cấp các tính năng cần thiết. Tuy nhiên, đồng thời, không nên tiết kiệm chi phí trên chất lượng, vì điều này cuối cùng có thể dẫn đến mất tiền và bị chặn tài khoản.

Kết luận, việc chọn proxy tốt nhất cho Facebook và Google là một bước quan trọng trong arbitrage traffic. Cần chọn các nhà cung cấp đáng tin cậy cung cấp proxy cư trú hoặc di động đáp ứng các yêu cầu của nền tảng. Có thể cần thay đổi máy chủ proxy định kỳ, nhưng bằng cách sử dụng trình duyệt chống phát hiện đáng tin cậy (ví dụ, Undetectable.io) và tuân thủ các tiêu chí cần thiết, kiểm tra và cấu hình cẩn thận các proxy trước, vấn đề traffic có thể được tránh.

Chúc may mắn với các chiến dịch của bạn!