Cloudflare: Herausforderungen und Lösungen bei der Analyse

Hallo! Lassen Sie uns darüber sprechen, wie man große Datensätze von Websites sammelt, was allgemein als Parsen bekannt ist, und eines der häufigsten Probleme, mit denen Entwickler konfrontiert sind - Cloudflare-Schutz. Stellen Sie sich vor: Sie starten Ihren Parser, gehen schlafen und denken, dass die Daten die ganze Nacht gesammelt werden, aber in Wirklichkeit blockiert das System Ihr Werkzeug nach 30 Minuten. Als Ergebnis scheitert Ihr Plan, während Ihre Tools die Arbeit erledigen, zu schlafen. Klingt vertraut? Lassen Sie uns herausfinden, warum das passiert und wie Sie damit umgehen können.

Was ist Cloudflare und warum wird es benötigt?

Cloudflare ist ein internationales Unternehmen, das Dienste zur Beschleunigung und zum Schutz von Internetressourcen bereitstellt. Es bietet eine breite Palette von Lösungen, einschließlich CDN-Netzwerken (ein Servicenetzwerk, das hilft, Inhalte schnell an Benutzer auf der ganzen Welt zu liefern), zuverlässigen DNS-Diensten (ein Domain-Namenssystem, das benutzerfreundliche Domainnamen in IP-Adressen übersetzt und den Zugriff auf Online-Ressourcen gewährleistet) und SSL/TLS-Verschlüsselung zum Schutz von Daten.

Das Unternehmen ist auch spezialisiert auf die Verhütung von DDoS-Angriffen und das Blockieren von bösartigen Bots, um sicherzustellen, dass Websites auch bei hoher Last stabil bleiben. Heutzutage verwenden die meisten großen Websites Cloudflare, daher ist es fast unvermeidlich, auf diesen Service zu stoßen, wenn Sie mit der Datenverarbeitung zu tun haben.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass Cloudflare komplexe Mechanismen einsetzt, um Bots zu erkennen und verdächtige Anfragen zu blockieren. Dies erschwert die Datensammlung erheblich. Aber die Frage stellt sich: Warum sind Websites überhaupt so gründlich geschützt?

Warum blockieren Websites Parser?

Websites überwachen alle Aktivitäten und Anfragen, die sie erhalten, genau. Dies geschieht aus mehreren Gründen:

1. Serverlast verringern

Stell dir vor, eine plötzliche Flut von Anfragen trifft eine Website - hunderte oder sogar tausende pro Minute. Dies könnte den Betrieb vollständig lahmlegen und sie für eine längere Zeit unzugänglich machen. Um eine Serverüberlastung zu verhindern, begrenzen Websites die Anzahl der Anfragen von einer einzigen Quelle.

2. Schutz von Daten

Der Inhalt einer Website ist deren geistiges Eigentum. Seitenbetreiber möchten nicht, dass ihre Daten kopiert und ohne Erlaubnis verwendet werden. Obwohl es widersprüchlich erscheinen mag – Daten auf einer öffentlichen Seite teilen, aber deren Verwendung durch andere ablehnen – wird das Parsen oft als Extrahieren von Informationen ohne Zustimmung betrachtet, was verständlicherweise eine negative Reaktion der Seitenbetreiber auslöst.

3. Schutz der Privatsphäre des Benutzers

Viele Websites verarbeiten die persönlichen Informationen der Nutzer. Das Auslaufen solcher Daten könnte sowohl den Ruf der Seite als auch die Sicherheit ihrer Nutzer ernsthaft beeinträchtigen. Aus diesem Grund ergreifen Administratoren Maßnahmen, um zu verhindern, dass Daten von automatisierten Tools gesammelt werden.

4. Durchsetzung von Richtlinien zur Datenverwendung

Einige Websites setzen explizite Einschränkungen in ihrem Code. Sie möchten, dass ihre Daten nur unter bestimmten Regeln verwendet werden, und Verstöße gegen diese Richtlinien werden schnell blockiert.

Wie die Cloudflare-Schutzfunktionen arbeiten

Lassen Sie uns eintauchen, wie Cloudflare Websites verteidigt. Der Service verwendet zwei Ansätze: passive und aktive Bot-Erkennung. Hier ist ein genauerer Blick:

Passiver Bot-Erkennung

Diese Methode beinhaltet das Beobachten und Analysieren von Anfragen, ohne direkt einzugreifen.

Lassen Sie mich erklären, wie es in der Praxis funktioniert:

Verfolgung verdächtiger IPs. Cloudflare überwacht den Datenverkehr und beachtet das Verhalten verschiedener IP-Adressen. Wenn eine IP-Adresse aufgrund ungewöhnlicher oder übermäßig häufiger Anfragen markiert wird, gilt sie als unzuverlässig. Jede IP-Adresse hat eine "Vertrauensbewertung" basierend auf Faktoren wie Standort, Internetdienstanbieter und Verlauf. Wenn du beispielsweise Proxies aus verdächtigen Netzwerken oder Blacklists verwendest, erwarte eine sofortige Sperrung.

Cloudflare überwacht den Datenverkehr und beachtet das Verhalten verschiedener IP-Adressen. Wenn eine IP-Adresse aufgrund ungewöhnlicher oder übermäßig häufiger Anfragen markiert wird, gilt sie als unzuverlässig. Jede IP-Adresse hat eine "Vertrauensbewertung" basierend auf Faktoren wie Standort, Internetdienstanbieter und Verlauf. Wenn du beispielsweise Proxies aus verdächtigen Netzwerken oder Blacklists verwendest, erwarte eine sofortige Sperrung. Analyse von HTTP-Headern. Jede Anfrage sendet spezifische Informationen darüber, wer du bist und wie du mit der Website interagierst, bekannt als HTTP-Header. Cloudflare kann erkennen, wenn die Header echten Benutzern ähneln im Vergleich zu bot-generierten. Selbst geringfügige Inkonsistenzen können zu einem Verbot führen.

Jede Anfrage sendet spezifische Informationen darüber, wer du bist und wie du mit der Website interagierst, bekannt als HTTP-Header. Cloudflare kann erkennen, wenn die Header echten Benutzern ähneln im Vergleich zu bot-generierten. Selbst geringfügige Inkonsistenzen können zu einem Verbot führen. TLS-Fingerprinting. Wenn du eine Verbindung zu einer Website herstellst, erfolgt die Verschlüsselung durch das TLS (Transport Layer Security) Protokoll. Cloudflare untersucht die Merkmale dieser Verbindung. Wenn die Parameter des Protokolls mit bekannten Bot-Konfigurationen übereinstimmen, wird deine Anfrage abgelehnt.

Wenn du eine Verbindung zu einer Website herstellst, erfolgt die Verschlüsselung durch das TLS (Transport Layer Security) Protokoll. Cloudflare untersucht die Merkmale dieser Verbindung. Wenn die Parameter des Protokolls mit bekannten Bot-Konfigurationen übereinstimmen, wird deine Anfrage abgelehnt. HTTP/2-Fingerprinting. Diese detailliertere Methode analysiert Anfragen, um einzigartige "Fingerabdrücke" für jede Verbindung zu generieren, was es einfacher macht, echte Benutzer von automatisierten Systemen zu unterscheiden.

Obwohl diese Methoden einzeln betrachtet einfach erscheinen mögen, bilden sie zusammen eine bedeutende Hürde für Bots.

Aktive Bot-Erkennung

Dieser Ansatz beinhaltet die direkte Interaktion mit dem Benutzer, um festzustellen, ob es sich um einen Menschen oder einen Bot handelt.

Cloudflare verwendet mehrere Methoden, um dies zu erreichen:

CAPTCHA. Du hast wahrscheinlich schon einmal auf diese Herausforderungen gestoßen: alle Bilder mit Autos auswählen oder Text von einem Bild eingeben. Diese Aufgaben sind einfach für Menschen, aber schwer für Bots. CAPTCHA bleibt eine der zuverlässigsten Methoden, um zwischen echten Benutzern und automatisierten Systemen zu unterscheiden.

Du hast wahrscheinlich schon einmal auf diese Herausforderungen gestoßen: alle Bilder mit Autos auswählen oder Text von einem Bild eingeben. Diese Aufgaben sind einfach für Menschen, aber schwer für Bots. CAPTCHA bleibt eine der zuverlässigsten Methoden, um zwischen echten Benutzern und automatisierten Systemen zu unterscheiden. Analyse des Nutzerverhaltens. Cloudflare überwacht genau Ihre Aktionen auf der Seite – wie Sie die Maus bewegen, Tasten auf der Tastatur drücken und auf Elemente klicken. Dies hilft dem System zu beurteilen, ob Ihr Verhalten natürlich erscheint. Wenn Ihre Aktionen mechanisch oder ungewöhnlich erscheinen, können Sie erraten, was als nächstes passiert.

Cloudflare überwacht genau Ihre Aktionen auf der Seite – wie Sie die Maus bewegen, Tasten auf der Tastatur drücken und auf Elemente klicken. Dies hilft dem System zu beurteilen, ob Ihr Verhalten natürlich erscheint. Wenn Ihre Aktionen mechanisch oder ungewöhnlich erscheinen, können Sie erraten, was als nächstes passiert. Datensammlung des Browsers. Jedes Gerät hat einzigartige Eigenschaften, von der Bildschirmgröße bis zu installierten Erweiterungen. Cloudflare sammelt diese Informationen, um einen "Fingerabdruck" zu erstellen. Wenn der Fingerabdruck mit einem bekannten Bot-Profil übereinstimmt, wird die Anfrage abgelehnt.

Jedes Gerät hat einzigartige Eigenschaften, von der Bildschirmgröße bis zu installierten Erweiterungen. Cloudflare sammelt diese Informationen, um einen "Fingerabdruck" zu erstellen. Wenn der Fingerabdruck mit einem bekannten Bot-Profil übereinstimmt, wird die Anfrage abgelehnt. Analyse der API-Umgebung. Das System geht tiefer, untersucht Ihr Betriebssystem, Bildschirmauflösung und sogar Hintergrundanwendungen. Dies hilft, verdächtige Verhaltensweisen zu identifizieren, die in der Regel mit Bots in Verbindung gebracht werden.

Cloudflare kann auch Herausforderungsseiten anzeigen oder JavaScript-Checks ausführen. Diese Mechanismen veranlassen den Browser, spezifische Berechnungen durchzuführen. Obwohl diese für Menschen nahtlos sind, stellen sie große Hürden für Bots dar.

Jedes Detail Ihrer Interaktion wird sorgfältig analysiert, um die Seite vor automatisierten Bedrohungen zu schützen. Deshalb ist es entscheidend, Ihre Strategie sorgfältig zu planen, wenn Sie versuchen, Daten von Websites zu analysieren, die von Cloudflare geschützt sind.

Herausforderungen beim Parsen von Websites mit Cloudflare

1. Zugriffsprobleme

Die offensichtlichste Herausforderung besteht darin, keinen Zugriff auf den Inhalt zu haben. Wenn Cloudflare eine verdächtige Anfrage erkennt, leitet es Besucher auf eine Verifizierungsseite um, die die Absolvierung eines CAPTCHA oder eine JavaScript-Aufgabe erfordert. Für automatisierte Parser wird dies oft zu einer unüberwindbaren Barriere. Wenn der Parser diese Überprüfungen nicht bestehen kann, wird die Datensammlung vollständig scheitern.

2. Anforderungsrategrenzen

Cloudflare überwacht die Anfragefrequenz von einzelnen IP-Adressen. Wenn die Rate zu hoch ist, löst dies Rate Limiting aus, was weitere Anfragen blockiert. Dies ist besonders problematisch für Parser ohne ein IP-Rotations-System, da es den gesamten Prozess innerhalb weniger Minuten nach dem Start zum Stillstand bringen kann.

3. Fehlkonfiguration des Proxys

Proxies sind essentielle Tools für das Parsen, aber eine falsche Konfiguration kann zu Sperren führen. Die Verwendung von minderwertigen Proxies, insbesondere solche, die bereits auf einer Blacklist stehen, erhöht signifikant das Risiko einer Entdeckung. Cloudflare markiert solche Proxies und blockiert sofort Anfragen, die durch sie hindurchkommen.

4. CAPTCHA-Löser-Fehler

CAPTCHA-Löser können nützlich sein, sind jedoch nicht narrensicher. Fehler beim Lösen von Aufgaben oder übermäßige Anfragen an den Lösungsdienst können Cloudflare alarmieren und zu Anfrage-Blockierungen führen. In einigen Fällen kann sogar der CAPTCHA-Dienst selbst vorübergehend aufgrund verdächtiger Aktivitäten blockiert werden.

5. Falsche HTTP-Header

HTTP-Header fungieren als die "Visitenkarte" Ihrer Anfrage. Wenn sie ungewöhnlich erscheinen oder von Standards abweichen, wird Cloudflare dies schnell erkennen. Zum Beispiel führt das Fehlen oder eine falsche "User-Agent"-Header fast garantiert zu einer Blockade. Ebenso erhöht das Fehlen wichtiger Header wie "Accept-Language" oder "Referer" die Alarmbereitschaft.

6. Dynamisches Datenladen (AJAX)

Viele moderne Websites verwenden AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) zum Laden von Inhalten, was bedeutet, dass Daten nicht sofort auf der Seite erscheinen, sondern dynamisch während der Interaktion geladen werden. Parser müssen zusätzliche Anfragen senden und den JavaScript-Code interpretieren, der für diesen Prozess verantwortlich ist. Ohne diese Fähigkeit kann es passieren, dass der Parser entweder eine leere Seite abruft oder einen Block auslöst.

Das erfolgreiche Parsen von Cloudflare-geschutzten Websites erfordert die Bewältigung dieser Herausforderungen mit präzisen Tools und Strategien.

Wie Sie den Cloudflare-Schutz umgehen

Bevor du eintauchst, ist es wichtig zu beachten, dass diese Methoden in einigen Situationen funktionieren könnten und in anderen versagen könnten. Es gibt keine universelle Lösung – es ist eher wie ein Schachspiel, bei dem jeder Zug von den Aktionen deines Gegners abhängt und das Ergebnis von deiner Strategie abhängt. Du wirst experimentieren müssen, Werkzeuge kombinieren und deine Herangehensweise an jede spezifische Website anpassen müssen.

Proxy-Dienste

Proxies werden oft als erstes Werkzeug verwendet, um den Cloudflare-Schutz zu umgehen. Sie verbergen Ihre reale IP-Adresse, indem sie sie durch die Adresse eines Proxy-Servers ersetzen und machen Ihre Anfragen weniger auffällig für das System.

Wie Proxies helfen, Sperren zu vermeiden

Proxies ermöglichen es Ihnen, Ihre IP-Adresse für jede Parser-Anfrage zu ändern (bekannt als IP-Rotation). Dies erzeugt die Illusion, dass Daten von verschiedenen Benutzern aus verschiedenen Ländern der Welt gesammelt werden. Dies reduziert nicht nur das Risiko, blockiert zu werden, sondern hilft auch dabei, Anforderungsratenbeschränkungen von einer einzigen IP-Adresse zu umgehen. Proxies, die Rotation unterstützen, werden oft als anonymisierende Proxies bezeichnet. Diese fallen in zwei Hauptkategorien:

Wohnproxys Diese Proxys verwenden von echten Internetdienstanbietern bereitgestellte IP-Adressen und sind mit regulären Benutzern verbunden. Sie wirken für Sicherheitssysteme sehr natürlich und minimieren das Risiko der Entdeckung. Rechenzentrum-Proxys Diese sind virtuelle IP-Adressen, die in Rechenzentren generiert werden und nicht mit physischen Geräten verbunden sind. Sie werden häufig für das Parsen im großen Maßstab verwendet, sind aber einfacher für Systeme wie Cloudflare zu erkennen.

Welche Sollten Sie wählen: Wohn- oder Rechenzentrum Proxies?

Residential Proxies: Wählen Sie diese Option, wenn Stabilität und geringes Entdeckungsrisiko für Sie Priorität haben. Sie sind teurer, reduzieren jedoch signifikant die Wahrscheinlichkeit, blockiert zu werden.

Wählen Sie diese Option, wenn Stabilität und geringes Entdeckungsrisiko für Sie Priorität haben. Sie sind teurer, reduzieren jedoch signifikant die Wahrscheinlichkeit, blockiert zu werden. Datacenter Proxies: Wenn Geschwindigkeit und Datenvolumen Ihre Hauptziele sind, könnten Datacenter-Proxies geeignet sein, seien Sie jedoch darauf vorbereitet, dass sie schneller auf die schwarze Liste gesetzt werden.

Skripte und Bibliotheken

Wenn es darum geht, Cloudflare zu umgehen, ist die Browser-Automatisierung eines der vielseitigsten und effektivsten Tools. Mit spezialisierten Bibliotheken wie Puppeteer und Selenium können Sie das Verhalten eines normalen Benutzers nachahmen und Sicherheitssysteme überlisten.

Puppeteer ist eine Node.js-Bibliothek, die eine High-Level-API zur Steuerung von auf Chromium basierenden Browsern bereitstellt. Sie ermöglicht es, Benutzerverhalten zu simulieren, wie z. B.: das Öffnen von Webseiten, das Eingeben von Daten in Formulare, das Klicken auf Elemente, das Lösen einfacher CAPTCHA-Aufgaben.

ist eine Node.js-Bibliothek, die eine High-Level-API zur Steuerung von auf Chromium basierenden Browsern bereitstellt. Sie ermöglicht es, Benutzerverhalten zu simulieren, wie z. B.: das Öffnen von Webseiten, das Eingeben von Daten in Formulare, das Klicken auf Elemente, das Lösen einfacher CAPTCHA-Aufgaben. Selenium ist ein vielseitigeres Werkzeug, das mehrere Browser unterstützt, darunter Chrome, Firefox, Edge und Safari. Es wird häufig für Tests und Automatisierung verwendet und ist eine starke Option, um komplexe Schutzmechanismen zu umgehen.

Anti-Erkennungs-Browser

Anti-Detect-Browser ermöglichen es Ihnen, Ihre Browser-Einstellungen anzupassen, um Anfragen so natürlich wie möglich erscheinen zu lassen. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug zum Umgehen des Cloudflare-Schutzes. Lassen Sie uns ihre wichtigsten Funktionen und Vorteile erkunden.

Was ist ein User-Agent und warum sollte er geaendert werden?

Ein User-Agent ist eine Zeichenkette, die in einer HTTP-Anfrage gesendet wird und Informationen über den Browser, das Betriebssystem und das Gerät bereitstellt. Server verwenden diese Daten, um die Quelle einer Anfrage zu identifizieren, sei es ein Desktop-Computer, ein Smartphone oder möglicherweise ein Bot.

Beispiel eines Benutzer-Agenten:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, wie Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36

Wenn Cloudflare Anomalien im User-Agent erkennt, z. B. wenn er nicht mit einem echten Browser übereinstimmt, kann die Anfrage blockiert werden. Anti-Detect-Browser ermöglichen es nicht nur, den User-Agent zu ändern, sondern auch Zeichenfolgen zu generieren, die sehr realistisch erscheinen.

Browser-Fingerprint-Spoofing

Ein Browser-Fingerabdruck ist eine Sammlung von Daten, die über Ihr Gerät gesammelt werden können. Es umfasst nicht nur den User-Agent, sondern auch installierte Plug-Ins (Bildschirmauflösung, Zeitzone, Systemsprache, unterstützte Schriftarten).

Anti-Erkennungsbrowser können effektiv Ihren Browser-Fingerabdruck fälschen und so Erkennungsprobleme lösen. Cloudflare verwendet diese Parameter, um ein einzigartiges Geräteprofil zu erstellen. Wenn mehrere Anfragen von identischen Fingerabdrücken kommen, könnte das System Automation vermuten und sie blockieren.

Undetectable Anti-Detect Browser ist ein Instrument auf professionellem Niveau, das sich durch die Maskierung Ihres digitalen Fingerabdrucks auszeichnet. Mit einer umfangreichen Bibliothek von Konfigurationen von echten Geräten erscheinen Ihre Profile immer so natürlich wie möglich. Dies macht es äußerst effektiv, um die Sicherheitsmaßnahmen von Cloudflare zu umgehen.

CAPTCHA Solver

CAPTCHA kann eine lästige Sache beim Parsen sein. Es handelt sich um eine Herausforderung (wie z. B. das Identifizieren von Bildern mit Löwen), die ein Mensch lösen muss, bevor er auf eine Website zugreifen kann. Für uns ist das einfach, aber für einen Bot kann es fast unmöglich sein. Hier kommen Programme, die entwickelt wurden, um diese Überprüfungen zu umgehen, ins Spiel. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Parse-Operationen zu skalieren, ohne Zeit zu verlieren.

Hier sind einige beliebte CAPTCHA-Lösungsdienste, die Sie verwenden können:

Ethische und rechtliche Aspekte des Parsings

Das Auslesen von Daten aus geschützten Ressourcen ist nicht nur eine technische Aufgabe, sondern auch ein Bereich, in dem rechtliche und ethische Aspekte berücksichtigt werden müssen.

Zunächst untersagen viele Websites ausdrücklich die automatisierte Datensammlung in ihren Nutzungsbedingungen. Ein Verstoß gegen diese Regeln kann zu blockiertem Zugriff oder sogar rechtlichen Konsequenzen führen.

Zusätzlich regeln Gesetze wie die DSGVO in Europa die Verarbeitung personenbezogener Daten. Wenn Sie mit benutzerbezogenen Informationen arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie alle Datenschutzanforderungen erfüllen.

Ethik beim Parsen ist genauso wichtig. Der Inhalt einer Website ist das Ergebnis der harten Arbeit ihrer Besitzer. Das Kopieren von Daten ohne Erlaubnis verletzt ihre Rechte.

Um Risiken zu minimieren, sollten Sie immer die "robots.txt"-Datei überprüfen, die angibt, welche Teile der Website geparst werden dürfen und welche nicht erlaubt sind.

Um Serverüberlastungen zu vermeiden, ist es am besten, deine Analyseoperationen nachts durchzuführen, wenn der Website-Verkehr normalerweise gering ist.

Fazit

Zusammenfassend ist das Parsen von Daten von Websites, die von Cloudflare geschützt sind, eine herausfordernde, aber durchaus erreichbare Aufgabe, wenn sie klug angegangen wird. Der Einsatz moderner Tools wie Anti-Erkennungs-Browser, Proxy-Dienste und Automatisierungsskripte kann den Prozess erheblich vereinfachen.

Bevor Sie ein Parsing-Projekt starten, stellen Sie sich einige wichtige Fragen: Ist dies wirklich der einzige Weg, um die erforderlichen Daten zu erhalten? Möglicherweise bietet die Website eine offene API an, die ähnliche Informationen bereitstellt. Oder vielleicht können die Daten legal erworben werden – dies könnte sowohl Zeit sparen als auch Sie vor möglichen Konsequenzen schützen. Es ist auch möglich, dass eine andere Ressource im Internet vergleichbare Informationen bietet, jedoch mit weniger Schutz vor Automatisierung.