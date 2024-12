Steigern Sie die Verkäufe auf Avito mit Multi-Konten und Anti-Detect-Tools

Avito ist die größte Online-Kleinanzeigenplattform in Russland. Hier findest du alles: von Kleidung und Haushaltsgeräten bis hin zu Autos und Immobilien. Millionen von Nutzern besuchen die Plattform täglich, um nach großartigen Angeboten zu suchen oder ihre Artikel zu verkaufen. Diese große Anzahl von Menschen, die bereit sind, ihr hart verdientes Geld auszugeben, macht Avito zu einer wahren Goldgrube für Unternehmer.

Jedoch reicht es nicht immer aus, einfach eine Anzeige zu schalten und auf ein Wunder zu warten. Wenn du vorhast, daraus ein Geschäft zu machen, könntest du auf Hindernisse stoßen wie Kontosperrungen, Einschränkungen bei der Anzeigenschaltung und starke Konkurrenz.

Um diese Herausforderungen zu überwinden, gibt es eine ausgezeichnete Lösung: das Anlegen mehrerer Konten. In diesem Artikel werde ich im Detail erklären, wie Sie Ihr Avito-Geschäft ohne unnötigen Aufwand auf die nächste Stufe heben können.

Plattformanforderungen und -beschränkungen

Bevor du mit dem Verkauf beginnst, ist es entscheidend, die Regeln der Plattform zu verstehen und alle Einschränkungen sorgfältig zu überprüfen.

Ein Benutzer - Ein Konto

Die Regeln von Avito verbieten es, mehrere Konten mit derselben Telefonnummer zu erstellen. Wenn Sie jedoch immer noch zwei Profile innerhalb einer App verwalten möchten, können Sie diese miteinander verknüpfen.

Was sind verknüpfte Profile?

Verknüpfte Profile sind äußerst praktisch. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben zwei separate Profile: eins zum Verkauf von gebrauchten Gegenständen und ein weiteres zur Angebot von professionellen Dienstleistungen. Durch das Verknüpfen dieser Profile können Sie schnell zwischen ihnen wechseln und eine einzige Telefonnummer für beide nutzen.

Trotz ihrer Bequemlichkeit haben verknüpfte Profile einige Nachteile, insbesondere Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der verknüpften Konten. Eine Person kann ein persönliches Konto und bis zu sieben professionelle Konten haben.

Für einige Benutzer mag dies ausreichen, aber wenn Sie mehr benötigen, sollten Sie in Betracht ziehen, Anti-Detect-Browser, Proxies und unterschiedliche Kontaktdaten zu nutzen, um zusätzliche Konten zu registrieren.

Mögliche Herausforderungen und wie man sie lösen kann

Beim Arbeiten mit Avito können bestimmte Herausforderungen auftreten.

Dokumentenprüfung

Avito könnte eine Identitätsüberprüfung anfordern, wenn ein Konto Verdacht erregt. Dies könnte aufgrund der Verwendung derselben IP-Adresse für mehrere Konten, häufigem Wechsel der Geolokation oder der Veröffentlichung einer großen Anzahl ähnlicher Anzeigen geschehen.

Sie können diese Beschränkung umgehen, indem Sie:

Die Verwendung einzigartiger Details (IP-Adresse, Telefonnummer, E-Mail) für jedes Konto;

Nutzung eines Anti-Detect-Browsers und Proxies;

Kauf von vorverifizierten Konten von vertrauenswürdigen Anbietern.

Biometrische Überprüfung

Avito verwendet die biometrische Überprüfung, um Identitäten zu bestätigen und Betrug vorzubeugen. Benutzer können aufgefordert werden, Identitätsprüfungen durch eine Videoregistrierung durchzuführen. Obwohl die Plattform behauptet, nicht wie Face ID Gesichter zu scannen, werfen die Videoformate mit Kopfbewegungen Zweifel auf. Als über Avitos Support danach befragt, gab ihr Manager keine klaren Antworten, sondern erklärte lediglich, dass die Plattform keine biometrischen Daten sammelt. Aber warum dann ein Video mit Kopfbewegungen erfordern, wenn ein Foto ausreicht? Niemand weiß es...

Um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass die App eine biometrische Überprüfung anfordert, verwenden Sie Anti-Detect-Browser in Kombination mit Proxys.

Ich habe bereits in diesem Artikel über Anti-Detect-Browser gesprochen - sie sind unglaublich praktisch, vor allem wenn es darum geht, Ihre digitale Spur zu verwischen. Lassen Sie uns tiefer darauf eingehen, wie diese Browser funktionieren und warum Sie Undetectable wählen sollten.

Was ist ein Anti-Detect-Browser?

Ein Anti-Erkennungs-Browser ist ein Programm, das dazu entwickelt wurde, die digitalen Fingerabdrücke zu verschleiern, die Benutzer online hinterlassen. Er verändert System-Fingerabdrücke, ändert Geolokalisierung und ermöglicht es Benutzern, mehrere Konten von einem einzigen Gerät aus zu verwalten, ohne Verdacht zu erregen.

Hauptmerkmale eines Anti-Erkennungs-Browsers

Jenseits der Standard-Browserfunktionalität bieten Anti-Detect-Browser eine Vielzahl von erweiterten Funktionen, die sie herausragen lassen.

Fingerabdruckmodifikation

Jeder Browser hat einen einzigartigen digitalen Fingerabdruck, der Details wie die Browser-Version, das Betriebssystem, die Bildschirmauflösung, die Spracheinstellungen und mehr umfasst. Ein Antidetect-Browser ändert diese Parameter und erstellt ein einzigartiges, isoliertes Profil für jedes Konto. Dies ermöglicht es Ihnen, mehrere Browser auf demselben Computer auszuführen, die jeweils vollständig voneinander unterschiedlich sind hinsichtlich Merkmalen und Daten, ohne Überschneidungen.

Proxy-Integration

Anti-Detekt-Browser integrieren sich nahtlos mit Proxy-Servern und ermöglichen es Ihnen, jedem erstellten Profil eine eindeutige IP-Adresse zuzuweisen. Dadurch entsteht der Eindruck, von separaten, nicht zusammenhängenden Geräten und Standorten aus zu arbeiten, ideal für Plattformen, auf denen Sie mehrere Konten verwalten möchten.

Mehrfachprofilunterstützung

Benutzer können Tausende von Profilen erstellen, die jeweils isoliert voneinander arbeiten. Dies bedeutet, dass Sie Dutzende von Konten auf einem einzigen Computer verwalten können, ohne Sicherheitssystemwarnungen auszulösen.

Zusätzlich speichern Anti-Detect-Browser die Einstellungen für jedes Profil, sodass Sie nicht jedes Mal, wenn Sie auf ein Profil zugreifen, Anmeldeinformationen erneut eingeben müssen.

Vorteile der Mehrfachkontonutzung auf Avito

Das Multi-Accounting ist ein echter Spielveränderer für die Arbeit auf Avito. Es bietet zahlreiche Vorteile, die nicht nur Ihren Verkauf steigern, sondern Ihnen auch helfen, gängige Beschränkungen zu umgehen.

1. Erweiterte Reichweite der Zielgruppe

Stell dir vor, du hast nur ein Konto. Du veröffentlichst Anzeigen in Moskau, daher besteht dein Publikum hauptsächlich aus Einwohnern der Hauptstadt und benachbarter Städte. Aber Russland hat viele andere Regionen, wo Menschen auch nach Waren suchen! Durch die Verwendung mehrerer Konten kannst du separate Profile für jede Stadt einrichten. Ein Konto zielt auf Moskau ab, ein weiteres auf St. Petersburg, ein drittes auf Nowosibirsk und so weiter. Auf diese Weise erreichst du ein großes Publikum im gesamten Land.

Dies ist besonders nützlich für Unternehmen, die im Massenmarkt tätig sind. Je mehr Menschen Ihre Anzeigen sehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Produkt verkauft wird.

2. Möglichkeit, verschiedene Verkaufsstrategien zu testen

Mit einem Konto sind Ihre Optionen begrenzt: Alle Ihre Tests müssen auf demselben Publikum durchgeführt werden. Mit Dutzenden von Profilen können Sie verschiedene Marketingstrategien ausprobieren und herausfinden, was wirklich bei Ihrem Publikum anklangt.

Zum Beispiel:

Auf einem Konto bieten Sie niedrige Preise an, um Käufer mit Rabatten anzulocken.

Auf einem anderen nutzen Sie eine klassische Strategie mit klaren Beschreibungen und hochwertigen Fotos.

Auf einem dritten testen Sie kreative Texte oder Werbeangebote.

3. Mehr Anzeigen veröffentlicht und Sichtbarkeit erhöht

Du weißt wahrscheinlich, dass Avito Beschränkungen für die Anzahl der Anzeigen pro Konto hat, insbesondere in beliebten Kategorien wie "Elektronik" oder "Autos". Das Multi-Accounting löst dieses Problem vollständig. Die Plattform betrachtet dich als mehrere Verkäufer und erhöht automatisch deine Chancen, Kunden anzulocken.

Mit vielen Accounts können Sie separate Profile für jede Region erstellen. Jedes Profil hat seine eigene Geolokalisierung (dank Proxies), einzigartige Anzeigen und ein spezifisches Publikum. Dies ermöglicht es Ihnen, bundesweit zu verkaufen, indem Sie Ihren Umsatz ohne bedeutende zusätzliche Kosten steigern.

4. Geld sparen in kostenpflichtigen Kategorien

Dies ist ein großer Gewinn! Einige Avito-Kategorien erfordern Zahlung für die Anzeigenschaltung. Zum Beispiel werden bei "Autos" oder "Immobilien" die kostenlosen Limits schnell aufgebraucht. Das Multi-Accounting hilft Ihnen, diese Beschränkungen zu umgehen.

Wie funktioniert es? Jedes Konto hat seine eigenen Limits. Wenn das Limit eines Kontos erreicht ist, wechselst du einfach zu einem anderen. Dies ist besonders nützlich für Unternehmer, die in Nischenkategorien arbeiten. Du sparst Geld bei bezahlten Platzierungen und behältst gleichzeitig hohe Aktivität auf der Plattform bei.

Wie bereits erwähnt, bietet Multi-Accounting auf Avito zahlreiche Möglichkeiten für noch mehr Erfolg. Um jedoch das volle Potenzial dieser Vorteile nutzen zu können, benötigen Sie zuverlässige Tools, die Sie auf Ihrem Weg unterstützen.

So richten Sie einen Anti-Detect-Browser für Avito ein

Um mehrere Konten zu erstellen, bietet Undetectable eine Funktion zur Massenprofilerstellung. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Profile effektiv einzurichten:

Schritt 1: Laden Sie den Anti-Detect Browser herunter.

Schritt 2: Klicken Sie im Hauptprogrammfenster auf die Schaltfläche "Massenprofil-Erstellung"

Um eine optimale Profil-Leistung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem, die Systemsprache und die Bildschirmauflösung des Profils mit den Parametern Ihres Geräts übereinstimmen.

Schritt 3: Klicke auf den "Generieren" Button, um Profile zu erstellen

Proxies zu Profilen hinzufügen

Nachdem die Profile erstellt wurden, verbinden wir sie mit Proxies. Um dies zu tun:

Waehlen Sie das gewuenschte Profil aus.

In den Haupteinstellungen finden Sie das Feld "Proxy".

Verbinden Sie ein Proxy mit dem Profil.

Profileaufwärmung mit Cookie-Anbau

Um die Profile natürlicher erscheinen zu lassen, verwenden Sie einen Bot für das Sammeln von Cookies:

Öffnen Sie den Bot und wählen Sie das Profil aus, das Sie aufwärmen möchten.

Konfigurieren Sie den Bot entsprechend Ihren Bedürfnissen.

Es ist sehr praktisch, dass Undetectable mit einem beliebten Website-Generator geliefert wird, der mit dem Bot zusammenarbeitet. Dieses Tool generiert Websites, die der angegebenen Geolokalisierung entsprechen, die der Bot während des Cookie-Farming-Prozesses besucht.

Für ein noch realistischeres Erlebnis können Sie benutzerdefinierte Szenarien erstellen, denen der Bot folgen soll.

Die Profilvorbereitung ist nun abgeschlossen. Sie können es verwenden, um neue Konten auf Avito zu registrieren.

Effektive Tipps und Strategien zum Verkaufen auf mehreren Konten

Sobald Sie mehrere Profile erstellt und Avito-Konten für jede registriert haben, ist es an der Zeit, sich darauf zu konzentrieren, Ihre Verkäufe so effizient wie möglich zu gestalten. Erfolg kommt durch das Folgen einer Strategie, die auf der Analyse von Nischen und dem Verhalten des Publikums basiert. Lassen Sie uns aufschlüsseln, wie Sie Ihre Anzeigen bewerben und effektive Tools nutzen können, um den Umsatz zu steigern.

1. Produkte nach Kategorien und Konten organisieren

Beim Verwalten mehrerer Konten ist es sinnvoll, Produkte so zu verteilen, dass sich jedes Profil auf eine bestimmte Kategorie spezialisiert. Wenn Sie beispielsweise Elektrowerkzeuge verkaufen, vermeiden Sie es, sie mit Computerteilen zu mischen. Dies sorgt für eine organisierte Darstellung und verhindert Verwirrung bei potenziellen Käufern.

2. Nutzen Sie Aktionen und Rabatte, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Verkäufe und Rabatte sind eine einfache, aber effektive Möglichkeit, sich von Konkurrenten abzuheben - jeder liebt ein gutes Angebot (und Katzen!). Dies ist besonders nützlich in hoch kompetitiven Kategorien wie Elektronik oder Kleidung. Eine Verkaufsaktion durchzuführen hilft nicht nur dabei, treue Kunden zu gewinnen, sondern bringt dir auch viele positive Bewertungen ein.

3. Bewerben Sie Ihre Anzeigen

Werbung ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg auf Avito. Selbst wenn Sie hervorragende Produkte haben, sind sie nutzlos, wenn potenzielle Käufer sie nicht sehen.

Hier ist, was du tun kannst:

Nutzen Sie bezahlte Werbung. Optionen wie "Top" und "Hervorheben" helfen Ihren Anzeigen, höher in den Suchergebnissen zu erscheinen und mehr Aufmerksamkeit zu erregen.

Optionen wie "Top" und "Hervorheben" helfen Ihren Anzeigen, höher in den Suchergebnissen zu erscheinen und mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Anzeigen. Durch manuelle Anpassungen oder mit Automatisierungstools erhöhen Sie die Sichtbarkeit Ihrer Anzeigen in den Auflistungen.

Durch manuelle Anpassungen oder mit Automatisierungstools erhöhen Sie die Sichtbarkeit Ihrer Anzeigen in den Auflistungen. Verfassen Sie mitreißende Überschriften. Heben Sie wichtige Vorteile hervor: "Brandneues Smartphone mit Garantie" wirkt ansprechender als einfach nur "Handy".

Heben Sie wichtige Vorteile hervor: "Brandneues Smartphone mit Garantie" wirkt ansprechender als einfach nur "Handy". Fügen Sie hochwertige Fotos hinzu. Käufer verlassen sich oft auf visuelle Eindrücke, also verwenden Sie klare Bilder, die das Produkt aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.

Käufer verlassen sich oft auf visuelle Eindrücke, also verwenden Sie klare Bilder, die das Produkt aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. Bieten Sie attraktive Konditionen an. Kostenlose Lieferung, Rabatte oder Boni können das Interesse der Käufer erheblich steigern.

Durch die Befolgung dieser Strategien sind Sie besser positioniert, um das Potenzial Ihrer Avito-Konten zu maximieren und einen größeren Verkaufserfolg zu erzielen.

Als Beispiel

Um zu verstehen, wie Avito und ein Anti-Detect-Browser in realen Bedingungen zusammenarbeiten, hier ein Beispiel:

Vladimir (Name geändert) hatte seit ein paar Jahren Elektronik auf Avito verkauft. Er hatte immer einen konstanten Strom von Käufern, aber im Laufe der Zeit bemerkte er, dass die Konkurrenz zunahm und es immer schwieriger wurde, neue Kunden anzulocken. Er wollte mehr verkaufen, aber Avitos strenge Beschränkungen hinsichtlich der Anzeigenanzahl und die Herausforderungen bei der Bewerbung eines einzelnen Kontos hinderten ihn daran, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Zuerst versuchte Vladimir alles, was er konnte – Anzeigen aktualisieren, Überschriften ändern und neue Fotos hinzufügen. Aber das kostete viel Zeit und brachte nur geringe Ergebnisse. Das war der Zeitpunkt, als er nach neuen Wegen suchte, um sein Publikum zu erweitern. Auf einem Forum für Unternehmer stieß er auf eine Diskussion über Multi-Accounting.

Menschen teilten ihre Erfahrungen darüber, wie sie mehrere Avito-Konten verwalten können, ohne vom System erkannt zu werden. Anti-Detect-Browser wurden häufig als Tools genannt, um unabhängige Profile mit einzigartigen IP-Adressen und digitalen Fingerabdrücken zu erstellen. Vladimir fand die Idee vielversprechend, aber auf den ersten Blick etwas kompliziert.

Er begann, sich darüber zu informieren, wie Anti-Detect-Browser funktionierten, und beschloss, es auszuprobieren. Er wählte ein geeignetes Werkzeug, richtete separate Profile für jedes neue Konto ein, damit Avito sie nicht miteinander verknüpfen konnte, und stellte sicher, dass jedes Profil unterschiedliche IP-Adressen, einzigartige Cookies und Geräteparameter hatte. Vladimir widmete besondere Aufmerksamkeit den Details, indem er unterschiedliche Kontaktinformationen, E-Mail-Adressen und sogar abwechslungsreiche Kommunikationsstile mit Käufern verwendete, um alles natürlich erscheinen zu lassen.

Mit zwei Konten zur Verfügung entschied er sich, sie zu testen.

Erstes Konto: Rabatte und Angebote

Auf einem Konto konzentrierte sich Vladimir auf Verkäufe und niedrige Preise. Die Schlagzeilen schrien: "Smartphones mit bis zu 30% Rabatt!" und "Super Angebote für Elektronikartikel – Jetzt kaufen!" Er aktualisierte regelmäßig die Anzeigen und fügte Phrasen wie "Nur noch 2 übrig!" hinzu, um ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen. Dieses Konto richtete sich an ein breites Publikum, das auf der Suche nach tollen Schnäppchen war.

Zweites Konto: Ausrichtung auf Käufer im höheren Preissegment

Auf dem zweiten Konto ging Vladimir einen anderen Weg. Er legte den Schwerpunkt auf Qualität und Service und nannte das Profil beispielsweise "Tech mit Garantie." In den Produktbeschreibungen hob er Merkmale wie "6-Monate-Garantie" und "Kostenlose Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause" hervor. Die Preise waren hier höher, aber er wusste, dass viele Kunden bereit wären, extra für Zuverlässigkeit zu zahlen. Dieses Konto zog Käufer an, die Wert auf Sicherheit legten und bereit waren, in Premium-Optionen zu investieren.

Vladimir war überrascht von dem Ergebnis seines Experiments. Beide Konten zeigten einen Anstieg der Verkäufe, aber arbeiteten auf völlig unterschiedliche Weise. Das Konto, das sich auf Rabatte konzentrierte, zog ein großes Publikum an, was zu einem guten Umsatzvolumen führte, dank niedriger Preise und hoher Umschlagshäufigkeit. Inzwischen war das Konto, das Qualität und Service betonte, ebenso erfolgreich - obwohl es weniger Käufer gab, brachte jeder Verkauf aufgrund der Premium-Preisgestaltung höhere Gewinne.

Vladimir erkannte, dass eine erfolgreiche Verkaufsstrategie nicht nur von der Anzahl der Anzeigen abhängt, sondern davon, sie auf die Bedürfnisse verschiedener Käufergruppen abzustimmen. Anzeigen, die für spezifischere Zielgruppen optimiert sind, führten viel besser zu tatsächlichen Abschlüssen als generische Produktlisten mit einfachen Beschreibungen und Preisen.

Risiken und Nuancen bei der Verwendung eines Anti-Detect-Browsers

Die Verwendung eines Anti-Erkennungs-Browsers mit Avito birgt bestimmte Risiken. Falsche Konfiguration oder Verletzung der Plattformregeln können zu Kontosperrungen, Datenverlust oder sogar dem Unvermögen führen, auf Ihr Konto zuzugreifen. Um diese Probleme zu vermeiden, möchten wir die Hauptrisiken und Möglichkeiten zur Minimierung genauer untersuchen.

1. Bedeutung der Einhaltung der Plattformregeln

Avito bekämpft aktiv Verstöße im Zusammenhang mit der Erstellung mehrerer Konten durch einen einzelnen Benutzer. Dies geschieht, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und Betrug zu verhindern. Um eine Sperrung wegen Regelverstoßes zu vermeiden, überprüfen Sie die Regeln sorgfältig und halten Sie sich daran.

2. Verdacht seitens der Avito-Verwaltung

Die Verwaltung von Avito überwacht nicht nur den Anzeigeinhalt, sondern auch das Nutzerverhalten. Um das Risiko einer Kennzeichnung zu verringern, sollten Sie jede Aktion vermeiden (z. B. das Posten identischer Anzeigen), die als verdächtig erscheinen könnte.

3. Risiken im Zusammenhang mit dem Anti-Detect-Browser

Trotz der leistungsstarken Funktionen von Anti-Erkennungs-Browsern können bei unsachgemäßer Verwendung Probleme auftreten:

Proxies : Wenn Ihre Proxys auf der Blacklist stehen, kann das Konto aufgrund verdächtiger Aktivitäten blockiert werden.

: Wenn Ihre Proxys auf der Blacklist stehen, kann das Konto aufgrund verdächtiger Aktivitäten blockiert werden. Profil-Setup-Fehler: Wenn Sie für mehrere Konten denselben Fingerabdruck verwenden, können sie schnell miteinander verknüpft werden in den Algorithmen von Avito.

Durch die Berücksichtigung dieser Risiken und die Sicherstellung einer sorgfältigen Einrichtung können Sie Anti-Detect-Browser effektiv nutzen, um Ihre Reichweite zu erweitern und gleichzeitig unter dem Radar zu bleiben.

Schlussfolgerung

Multikontoing auf Avito ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das dabei hilft, Plattformbeschränkungen zu umgehen, die Reichweite Ihres Publikums zu erweitern und die Effizienz des Umsatzes erheblich zu steigern. Mit der richtigen Konfiguration eines Anti-Erkennungs-Browsers und hochwertigen Proxies können Sie Dutzende von Konten gleichzeitig verwalten, verschiedene Strategien testen und sich an jegliche Marktanforderungen anpassen.

Hab keine Angst, neue Ansätze auszuprobieren! Nutze moderne Technologien, um den Umsatz zu steigern und deine Prozesse zu optimieren. Bleibe einen Schritt voraus der Konkurrenz und denke daran, großer Erfolg beginnt mit Undetectable!