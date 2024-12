Wie man erfolgreich mit dem Multi-Account-Verkauf auf Etsy ist

Liebst du das Basteln und denkst darüber nach, dein Talent zu monetarisieren, indem du deine Kreationen auf Etsy verkaufst? Dann bist du hier genau richtig! Ich werde meine persönlichen Erfahrungen teilen und erklären, wie das Verwalten mehrerer Konten dein Einkommen auf das nächste Level heben kann. Es mag zwar schwierig sein, mehrere Konten zu verwalten, aber wenn es deinen Erfolg positiv beeinflussen kann, lohnt es sich auf jeden Fall, es zu versuchen.

Was ist Etsy?

Für diejenigen, die es nicht wissen, ist Etsy eine Plattform zum Verkauf von handgefertigten Artikeln, Vintage-Waren und Bastelbedarf. Es ist ein Marktplatz für kreative Menschen, die mit ihren Fähigkeiten Geld verdienen wollen. Manchmal reicht es jedoch nicht aus, nur einen Shop-Account auf der Seite zu haben, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Ich begann mit nur einem Laden, in dem ich meine handgefertigten Keramikprodukte verkaufte. Ich kreierte einzigartige handbemalte Vasen und Tassen. Die Verkäufe waren anfangs anständig, und ich gewann sogar einige treue Kunden. Doch als die Konkurrenz auf der Plattform zunahm, gerieten meine Produkte unter unzähligen anderen Angeboten in Vergessenheit.

Als die Verkäufe zu sinken begannen, erkannte ich, dass ich einige Veränderungen vornehmen musste. Ich versuchte, meine Lagerbestände zu aktualisieren, die Fotos zu verbessern und die Beschreibungen zu verfeinern, aber die Ergebnisse waren nicht signifikant. Das war der Moment, in dem ich in Betracht zog, mehrere Konten zu erstellen. Durch die Einrichtung zusätzlicher Geschäfte unter verschiedenen Marken und Stilen gelang es mir, ein breiteres Publikum zu erreichen und meine Produkte in verschiedenen Kategorien zu präsentieren. Dadurch verbesserte sich die Sichtbarkeit meiner Artikel erheblich und das Interesse der Kunden wurde erneuert.

Multi-Konto: Was ist das und warum brauchst du es?

Eine Multi-Account-Strategie beinhaltet das Verwalten mehrerer Etsy-Shops als ein Besitzer von verschiedenen Konten aus. Es klingt kompliziert - und in gewissem Maße kann es das auch sein, aber ich werde Tipps aus meiner persönlichen Erfahrung teilen, um es für Sie einfacher zu machen.

Du könntest dich fragen: Warum überhaupt mehrere Geschäfte betreiben, wenn du alles in einem verkaufen kannst? Nun, schauen wir mal genauer, warum der Aufwand lohnt.

Warum erstellen Menschen mehrere Konten?

Unterschiedliche Nischen und Produkte

Stell dir vor, du stellst nicht nur vegane Kerzen her, sondern fertigst auch handgemachte Wolleartikel an. Diese Artikel ziehen völlig unterschiedliche Zielgruppen an. Wenn du sie in einem Geschäft verkaufst, wird es schwierig, Marketingmaßnahmen gezielt zu steuern und die richtigen Kunden anzusprechen. Durch die Aufteilung in zwei Geschäfte kannst du dich genauer auf jede Nischenzielgruppe konzentrieren und so deine Erfolgschancen steigern.

Testen von Marketingstrategien

Marketing besteht nicht nur daraus, Artikel aufzulisten und auf Verkäufe zu warten. Es beinhaltet Experimente, wie zum Beispiel herauszufinden, welche Fotos am besten funktionieren, welche Beschreibungen mehr Aufmerksamkeit erregen und welche Werbekampagnen die besten Ergebnisse für verschiedene Zielgruppen liefern. Mit mehreren Konten kannst du diese Tests effizienter durchführen. Zum Beispiel konzentrierte ich mich in einem Geschäft auf Nahaufnahmen meiner Artikel, während ich in einem anderen einen hellen Hintergrund und verschiedene Winkel verwendete.

Erhöhung der Produkt-Sichtbarkeit

Durch das Betreiben mehrerer Geschäfte erfassen Sie mehr Suchanfragen auf Etsy. Selbst wenn Sie nur zwei Geschäfte haben, erscheinen Ihre Artikel doppelt so oft in den Suchergebnissen. Dies verschafft Ihnen einen echten Vorteil auf einem wettbewerbsintensiven Markt. Ich habe ein Geschäft mit Keramik eingerichtet, das auf Keywords im Zusammenhang mit Tischgeschirr optimiert ist, während das andere Geschäft für Suchanfragen im Bereich Wohnkultur erscheint. Dieser Trick ermöglicht es mir, verschiedene Kundensegmente anzusprechen.

Einkommen steigern

Mehr Geschäfte bedeuten mehr Chancen zum Verdienen. Wenn ein Geschäft vorübergehend keinen Umsatz generiert, könnte ein anderes die Verluste ausgleichen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie saisonale Artikel verkaufen. Beispielsweise könnten Sie ein Geschäft haben, das Weihnachtsdekorationen verkauft, und ein anderes mit Artikeln, die das ganze Jahr über beliebt sind.

Mögliche Herausforderungen und Risiken

Sicher, alles, was ich oben geschrieben habe, klingt fantastisch, aber das Mehrkontenwesen hat seine Tücken. Ja, du kannst dein Einkommen erheblich steigern, aber es besteht auch die Gefahr, alles zu verlieren.

Etsy-Regeln verletzen

Etsy erlaubt nur ein Konto pro Person, und das Brechen dieser Regel könnte zur Sperrung aller Ihrer Shops führen. Etsy verwendet ein Tracking-System, um Verbindungen zwischen Konten zu erkennen: Identische IP-Adressen, übereinstimmende Besitzerinformationen oder sogar die gleichen Produktfotos können Alarmglocken auslösen. Deshalb verwende ich den Undetectable anti-detect browser, der hilft, dass jedes meiner Profile wie verschiedene echte Benutzer mit einzigartigen Geräten und IP-Adressen aussieht, wodurch es einfacher wird, das Sicherheitssystem der Plattform zu umgehen.

Erhöhte Arbeitslast

Das Verwalten mehrerer Geschäfte ist eine Menge Arbeit. Sie müssen Bestellungen verfolgen, auf Kunden reagieren und Produktlisten aktualisieren. Wenn Sie alleine ohne Hilfe arbeiten, kann dies zu einer enormen Belastung werden.

Es gab einen Moment, in dem ich fast eine große Bestellung verpasst hätte, weil ich zwischen meinen Geschäften durcheinander kam. Ein Kunde suchte nach Keramik als Geschenke für seine Mitarbeiter. Sie fanden Keramikbecher, die ihnen gefielen, in einem meiner Geschäfte und schickten eine Anfrage für 100 personalisierte Stücke.

Das Problem war, dass ich nur Nachrichten in meinem Hauptgeschäft überprüfte und ihre Anfrage verpasste. Es war nur durch Zufall, dass ich die ungelesene Nachricht Tage später entdeckte. Da mir bewusst wurde, dass ich den Kunden verlieren könnte, habe ich schnell Kontakt aufgenommen, mich für die Verzögerung entschuldigt und einen kleinen Rabatt angeboten.

Glücklicherweise stimmte der Kunde der Fortführung der Bestellung zu. Ich habe sie rechtzeitig abgeschlossen, und sie waren zufrieden. Diese Erfahrung hat mich gelehrt, regelmäßig alle Konten zu überprüfen, um ähnliche Situationen zu vermeiden.

Zeit- und Finanzkosten

Das Führen mehrerer Geschäfte kostet mehr Zeit und Geld, als du vielleicht denkst. Stundenlang habe ich damit verbracht, Beschreibungen zu schreiben, Fotos zu bearbeiten und Kunden zu unterstützen, bis ich einige Aufgaben delegiert habe, was Geld kostete. Und die Werbekosten nicht vergessen. Zum Beispiel kann eine Werbekampagne in einem Geschäft teuer werden. Letztendlich summieren sich all diese Ausgaben zu beträchtlichen Kosten.

Aufrechterhaltung der Einzigartigkeit

Um Probleme zu vermeiden, muss jeder Laden einzigartig sein. Das bedeutet nicht nur originale Produkte zu haben, sondern auch unterschiedliche Fotografie-Stile, Beschreibungen und sogar Branding. Andernfalls könnte die Plattform etwas vermuten und deinen Laden blockieren.

Logistikherausforderungen

Das haben mehrere Geschäfte kompliziert die Logistik. Produkte können an verschiedenen Standorten gelagert werden, was zusätzliche Aufmerksamkeit beim Versand erfordert. Ich hatte Situationen, in denen aufgrund von Lagerverwirrung das falsche Produkt an einen Kunden geschickt wurde, was sowohl für mich als auch für den Kunden unangenehm war.

Wie man mehrere Etsy-Konten verwaltet

Lassen Sie uns nun über die technische Seite der Dinge sprechen. Ich glaube, dass meine Ideen zur Erstellung mehrerer Geschäfte erfolgreich waren, aufgrund der qualitativ hochwertigen Werkzeuge, die mir während des gesamten Prozesses geholfen haben.

Anti-Detect Browser : Ich verwende Undetectable, um Profile zu erstellen, die wie echte Benutzer mit ihren eigenen einzigartigen Merkmalen aussehen, was für das Multi-Accounting auf Etsy unerlässlich ist.

: Ich verwende Undetectable, um Profile zu erstellen, die wie echte Benutzer mit ihren eigenen einzigartigen Merkmalen aussehen, was für das Multi-Accounting auf Etsy unerlässlich ist. Proxies : Ich verbinde Wohnproxys mit jedem Browserprofil. Sie helfen dabei, die IP-Adresse und den Standort zu ändern, sodass meine Shops unverbunden erscheinen und die Seite daran hindern, sie zu blockieren.

: Ich verbinde Wohnproxys mit jedem Browserprofil. Sie helfen dabei, die IP-Adresse und den Standort zu ändern, sodass meine Shops unverbunden erscheinen und die Seite daran hindern, sie zu blockieren. Auftragsverwaltungsdienste : Ich verwende Tools wie ZOHO. Diese Software hilft mir dabei, Bestellungen zu verfolgen, Lieferungen zu überwachen, Bestände zu verwalten und Fehler zu vermeiden.

: Ich verwende Tools wie ZOHO. Diese Software hilft mir dabei, Bestellungen zu verfolgen, Lieferungen zu überwachen, Bestände zu verwalten und Fehler zu vermeiden. Automatisierungstools: Für eine größere Effizienz können Sie verschiedene Social-Media-Planungstools oder E-Mail-Marketing-Services nutzen. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern halten auch Ihr Publikum engagiert.

Tipps zur Förderung auf Etsy

Hier sind einige Tipps, um Ihnen zu helfen, Ihr Unternehmen auf der Plattform zu fördern und zu erweitern.

Optimiere ständig Ihre Angebote

Stellen Sie sicher, dass Sie qualitativ hochwertige Fotos, gut geschriebene Produktbeschreibungen und genaue Tags haben. Ich füge immer Bilder aus verschiedenen Winkeln hinzu, damit Kunden jedes Detail sehen können. Außerdem schreibe ich ausführliche Beschreibungen, um mögliche Fragen zum Produkt zu minimieren.

Regelmäßige Aktualisierungen

Etsy bevorzugt "aktive" Geschäfte. Je häufiger du deine Angebote aktualisierst, desto höher sind deine Chancen, in den Suchergebnissen zu erscheinen. Aber übertreibe es nicht; es ist besser, seltener aber mit höherer Qualität zu aktualisieren, anstatt ständig Updates zu versenden und die Glaubwürdigkeit deines Geschäfts zu ruinieren.

Social-Media-Präsenz

Vergessen Sie nicht potenzielle Kunden auf sozialen Netzwerken. Sie können Pinterest oder TikTok Konten erstellen oder jede andere Plattform nutzen, um Ihren Erstellungsprozess zu teilen, Menschen zu ermutigen, Käufe zu tätigen und Ihren Seiten zu folgen. Dies ist eine großartige Möglichkeit zu zeigen, dass Sie ein echter Mensch sind, nicht nur ein Verkäufer.

Teilnahme am Verkauf

Verkäufe sind ein großartiger Weg, um neue Kunden anzuziehen, besonders wenn Sie saisonale Artikel verkaufen. Rabatte helfen dabei, neue Käufer anzulocken und die Sichtbarkeit Ihres Geschäfts zu erhöhen, was Ihren Rang auf der Plattform steigert.

Sei aktiv in der Gemeinschaft

Verkäuferforen und -gruppen sind ein großartiger Ort, um Ihre Arbeit zu präsentieren. Außerdem können Sie neue Dinge lernen und Feedback zu Ihren Produkten erhalten. Außerdem können Sie Gleichgesinnte finden und Kontakte knüpfen.

Verbessern Sie kontinuierlich Ihren Service

Schnelle Antworten auf Fragen, respektvolle Kommunikation und das Sammeln von positiven Bewertungen werden Ihre Erfolgschancen erheblich steigern. Jeder mag es, sich besonders zu fühlen, auch beim einfachen Einkauf.

Zusammenfassung

Das Erstellen mehrerer Etsy-Konten ist eine fantastische Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu erweitern und verschiedene Marketingstrategien zu testen. Dies kann die Sichtbarkeit der Produkte erheblich erhöhen und somit die Gewinne steigern. Allerdings birgt das Führen mehrerer Konten bestimmte Risiken. Beachten Sie, dass Verstöße gegen die Regeln von Etsy bezüglich mehrerer Konten dazu führen können, dass alle Ihre Geschäfte blockiert werden, und denken Sie an die zusätzlichen Zeit- und Finanzinvestitionen, die für die Verwaltung mehrerer Verkaufskanäle erforderlich sind.

Um diese Risiken zu minimieren, ist es wichtig, verlässliche Tools wie den Undetectable Anti-Detect-Browser zu verwenden, der dabei hilft, Profile mit einzigartigen Merkmalen zu erstellen, und Wohn-Proxys, die die Sicherheit und Anonymität Ihrer Konten gewährleisten. Diese Tools helfen dabei, Verbote zu vermeiden und alle Ihre Geschäfte reibungslos am Laufen zu halten.