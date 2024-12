Undetectable Browser Update 2.3.0: Änderungsprotokoll erklärt

Das aktuelle Update bringt bedeutende Verbesserungen der Benutzeroberfläche mit sich. Darüber hinaus gibt es jetzt die Möglichkeit, Tastenkombinationen zu verwenden, und die erste Integration mit einem Proxy-Dienst wurde eingeführt. Es stehen neue API-Befehle zur Verfügung, Fehler wurden behoben und die Leistung wurde verbessert. Also, los geht's!

Verbesserung der Benutzererfahrung

Eine der Hauptaufgaben dieses Updates ist es, Undetectable benutzerfreundlicher und intuitiver zu machen. Wir hoffen, dass Ihnen die aktuellen Änderungen nützlich sein werden.

Verbesserte Benutzeroberfläche

Cloud-Profile-Bereich

Zunächst haben wir einige Änderungen am Startbildschirm vorgenommen. Es wurde ein neuer Tab "Group" hinzugefügt, der es Ihnen ermöglicht, verfügbare Gruppen von Cloud-Profilen anzuzeigen. Wenn Sie eine bestimmte Gruppe auswählen, wird der Filter auf dem Hauptbildschirm aktiviert, was die Navigation durch die Profile erheblich erleichtert. Schrittweise werden wir weiterhin Funktionen aus dem Cloud-Dashboard in die Anwendung integrieren.

Lizenzinformationen

Die Informationen zum Konto und zur Lizenz wurden vom Hauptbildschirm auf einen separaten Tab "Account" verschoben. Dieser Tab enthält Informationen zu Ihrem Abonnement, einschließlich der verbleibenden Tage, Ihres Plans, Ihres Pseudonyms, Ihres Logins und Ihrer Rolle, sowie Schaltflächen zum Zugriff auf das Cloud-Dashboard und das Zahlungskonto.

Aktualisiertes Design der Manager

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Design unserer Proxy-Manager, Browser-Profile und Browser-Erweiterungen aktualisiert wurde.

Das neue Design erleichtert Ihnen das Verwalten von Proxy-Servern, Browser-Profilen und Browser-Erweiterungen. Das Design ist intuitiver und benutzerfreundlicher geworden, was die Navigation und die Suche nach relevanten Informationen erleichtert.

Das Steuerungspanel wurde geändert und in allen Managern einheitlich gestaltet, und die Tabellenspalten wurden fixiert.

Vereinfachung der Interaktion

Tastenkombinationen

Wir haben die Verwendung von Tastenkombinationen hinzugefügt, um die Arbeit mit Profilen im Hauptfenster noch effizienter zu gestalten.

Sie können nun ein Profil mit den Pfeiltasten nach oben und unten auswählen, Informationen zu einem Profil mit den Pfeiltasten nach links und rechts öffnen und schließen, ein Profil mit der Eingabetaste starten und ein Profil mit der Entf-Taste löschen.

Diese neue Funktion wird besonders nützlich für Benutzer sein, die Zeit schätzen und schnell zwischen mehreren Profilen wechseln möchten. Insgesamt werden diese Tastenkombinationen Ihre Arbeit mit Undetectable effizienter und bequemer machen. Wir hoffen, dass Sie sie gerne verwenden und sie als nützlich empfinden werden.

Proxy-Verwaltung

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine Integration mit dem Dienst ipidea.net in den Proxy-Manager integriert haben. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, das gewünschte Geo, das erforderliche Protokoll auszuwählen und neue Proxies mit nur wenigen Klicks zu erstellen, ohne Undetectable verlassen zu müssen, um die Website des Anbieters zu besuchen.

Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie sich auf der Partnerwebsite registrieren und Ihr Guthaben aufladen. In Zukunft planen wir, mehr Proxies in diesem Tab hinzuzufügen.

Darüber hinaus haben wir einige Verbesserungen an der Proxy-Überprüfungsfunktion vorgenommen. Sie überprüft nun zusätzlich den Zugriff auf Google-, Facebook- und Yandex-Dienste. Dadurch erhalten Sie mehr Informationen über die von Ihnen verwendeten Proxy-Server und stellen sicher, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Notizen on-the-fly speichern

Eine neue Funktion, mit der Sie Notizen während der Profilsitzung speichern können. Dadurch können Sie wichtige Informationen im Zusammenhang mit der Browsing-Sitzung speichern, wie z.B. Anmeldeinformationen, URL-Adressen von Websites oder andere Informationen, die Sie sich merken möchten.

Import und Export von Konten in Chromium-Profilen

Diese Funktion, die zuvor nur in WebEngine verfügbar war, ermöglicht es Ihnen nun, Konten einfach zwischen Dateien und Chromium-basierten Browserprofilen zu importieren und zu exportieren.

Technische Verbesserungen

Neue API-Befehle

Die neuen Befehle ermöglichen es Ihnen, Browserprofile programmgesteuert zu verwalten und deren Einstellungen zu aktualisieren. Dies kann nützlich sein, wenn Sie bestimmte Aufgaben automatisieren möchten oder wenn Sie mehrere Profile gleichzeitig aktualisieren müssen.

Sie können nun API-Anfragen verwenden, um Daten Ihrer Browserprofile wie Proxy-Server, Notizen oder Namen zu aktualisieren. Ein weiterer neuer Befehl ermöglicht es Ihnen, ein Profil vollständig zu löschen.

Wir empfehlen die Verwendung dieser Befehle für Entwickler und erfahrene Benutzer. Detaillierte Anweisungen und Beispiele finden Sie in der API-Dokumentation.

Optimierung

Verbesserte Spoofing-Funktionen

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Updates sind erweiterte Sicherheitsfunktionen, die den Benutzern einen noch besseren Schutz vor Online-Bedrohungen bieten. In diesem Update wurden die Spoofing-Methoden für WebGL-Metadaten und SpeechSynthesis verbessert. Diese Änderungen ermöglichen es Ihnen, Ihren Browser-Fingerprint besser zu verbergen und das Tracking durch Websites zu erschweren.

Gruppenoperationen mit Cloud-Profilen

In diesem Update wurden Gruppenoperationen wie Massenerstellung, -bearbeitung und -löschung von Cloud-Browserprofilen optimiert. Wir haben die Leistung dieser Funktion verbessert, um sie schneller und ressourcenschonender zu machen.

Behobene Fehler

Ein Fehler mit Erweiterungen, bei dem sie nicht im gestarteten Profil angezeigt wurden.

Ein Fehler, bei dem Skripte in den Standard-Lesezeichen von Chromium nicht funktionierten.

Ein Fehler, bei dem die Browser Opera und Edge für Android-Konfigurationen nicht erkannt wurden.

Wir hoffen, dass dieses Update für Sie relevant ist und Ihnen bei Ihrer Arbeit erheblich hilft. Wie immer können Sie sich bei Fragen gerne an unseren Support wenden. Um schnell über unsere Updates informiert zu werden, können Sie uns auch in den sozialen Medien folgen. In Kürze wird ein Update veröffentlicht, bei dem die verbesserten Spoofing-Funktionen und das Browserkern-Update im Mittelpunkt stehen werden.