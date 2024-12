Undetectable Browser Update 2.4: Neue Funktionen Erklärt

Verschieben von Canvas-Spoofing, WebGL-Bild-Hash, Client-Rechtecken, GetBattery und MaxTouchPoints in den Browserkern

Das Update von Undetectable enthält wichtige Änderungen im Browserkern, einschließlich der Hinzufügung von Moving Canvas, WebGL-Bild-Hash, Client-Rechtecken, GetBattery und MaxTouchPoints in den Browserkern. Diese Methodik verbessert die Spoofing-Techniken erheblich und erschwert es Anti-Fraud-Systemen, Benutzeraktionen im Internet zu erkennen.

Durch die Implementierung dieser Browser-Fingerprint-Spoofing-Methoden im Chromium-Kern bietet Undetectable ein noch höheres Maß an Privatsphäre und Sicherheit im Vergleich zu Browsern, die ausschließlich auf JavaScript basieren.

Chromium-Kern auf Version 110 aktualisiert

Anti-Fraud-Systeme entwickeln sich weiter und passen sich neuen Bedrohungen an, was von Anti-Detect-Browsern erfordert, dass sie mit den aktuellen Änderungen Schritt halten und regelmäßig aktualisiert werden. In diesem Wettrüsten erwecken veraltete Versionen von Browserkernen sofort das Misstrauen der Schutzsysteme, da Chrome bei Veröffentlichung einer neuen Version praktisch sofort von Milliarden von Benutzern weltweit aktualisiert wird.

Durch die Aktualisierung des Browserkerns gewährleistet Undetectable weiterhin seine Effektivität als Instrument zum Schutz der Privatsphäre im Internet. Abschließend ist zu beachten, dass die Verwendung eines veralteten Browsers zum Schutz vor Erkennung ein Risiko darstellt, das vermieden werden sollte. Die regelmäßige Aktualisierung des Kerns ist entscheidend, um die Effektivität aufrechtzuerhalten.

Unterstützung für den Undetectable-Browser auf Windows 7/8/8.1 eingestellt

Das Update auf Version 110 des Kerns zwingt uns, die Unterstützung für veraltete Windows-Versionen einzustellen. Um Undetectable weiterhin nutzen zu können, aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem auf eine neuere Version.

Hinzufügen einer Funktion zur Aktualisierung der Browser-Version im Profil-Manager

Was tun mit Browserprofilen in alten Versionen? Eine der wichtigsten Funktionen dieses Updates ist die Möglichkeit, die Browser-Version in Ihren bereits erstellten Profilen über den Profil-Manager einfach zu aktualisieren. Dadurch ändert sich der User-Agent.

Hinzufügen einer Checkbox zur Aktivierung/Deaktivierung des Client-Rechteck-Spoofings in den System-Fingerabdruckeinstellungen

Das Anti-Detect-Browser-Update enthält auch ein Kontrollkästchen zum Aktivieren oder Deaktivieren des Client-Rechteck-Spoofings in den Systemeinstellungen beim Erstellen eines neuen Profils. Zur Information: ClientRects liefern Informationen über die Position und Größe eines Elements auf einer Seite und werden seit kurzem zur Erkennung verwendet.

Obwohl das Kontrollkästchen eine zusätzliche Kontrolle über den Fingerabdruck bietet, kann seine Aktivierung den Fingerabdruck zu einzigartig machen und zu seiner Erkennung durch Anti-Fraud-Systeme führen. Dies kann Ihre Privatsphäre und Sicherheit gefährden.

Unsere Entwickler bestehen darauf, dass die Standardeinstellungen für die meisten Benutzer optimal sind. Um maximale Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten, wird empfohlen, das Client-Rechteck-Spoofing-Kontrollkästchen deaktiviert zu lassen.

Intuitiver Import von Konten in den Browser

Ziehen Sie einfach die Datei mit den Profilen in das Hauptmenü! Dank Drag & Drop ist die Arbeit mit Profilen schneller und einfacher geworden.

Erzwungene Überprüfung von Cloud-Profilen

In der Registerkarte "Konto" wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, mit der Sie manuell überprüfen können, ob neue Cloud-Profile verfügbar sind. Diese kleine Verbesserung ermöglicht eine schnellere Nutzung des Undetectable-Browsers, ohne auf die alle 10 Sekunden automatisch erfolgende Synchronisierung mit der Cloud warten zu müssen.

Anpassung von Profiltags

Vereinfachen Sie die Navigation in Profilen durch Anpassung von Tags! In den Einstellungen gibt es einen speziellen Tab, in dem Sie die Farbe ändern und andere Tag-Parameter anpassen können.

Alle Profilinformationen kopieren

Es wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, mit der Sie alle Profilinformationen auf einmal kopieren können. Dies erleichtert die Kommunikation mit dem Support und hilft beim Schreiben eigener Skripte über die API.

API funktioniert mit Chromium-Flags

Über chrome://flags/ können Sie auf experimentelle Chromium-Funktionen zugreifen, wie "Seiten per QR-Code senden", "Sanftes Scrollen", "Play/Pause-Taste für Musik und Videos" und andere. Diese Funktionen sind jetzt über die API in Undetectable verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation!

Außerdem haben wir Fehler behoben:

Ein Fehler wurde behoben, bei dem kyrillische Zeichen im Proxy-Namen beim Export durch Fragezeichen ersetzt wurden. Beim Herunterladen eines Cloud-Profils werden nun die eingegebenen Daten beim Erstellen eines neuen Profils nicht zurückgesetzt. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Cloud-Profile erneut heruntergeladen wurden. Die Funktion zum Deaktivieren des Bildladens in Profilen auf Chromium wurde behoben.

In den nächsten Updates von Undetectable

Wir werden auch Schriftarten, WebRTC und Geolocation in den Browserkern integrieren. Darüber hinaus werden das Cloud-Dashboard und das Zahlungsportal in Bezug auf die Benutzeroberfläche erheblich verbessert.

Lassen Sie uns mit einer einfachen Idee abschließen. Weiter, bequemer und unauffälliger! Folgen Sie uns in den sozialen Medien und bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen in der Welt des Traffic-Arbitrage und unserer Entwicklung auf dem Laufenden.