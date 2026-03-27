ALISMS – ein virtueller Nummerndienst für SMS-Aktivierungen

Was ist ALISMS?

ALISMS ist eine Plattform für virtuelle Nummern, die mit realen SIM-Karten verbunden sind. Sie ermöglicht es Ihnen, SMS-Nachrichten online zu empfangen, ohne Ihre persönliche Telefonnummer preiszugeben.

Vorteile von virtuellen Nummern

Anonymität: Schutz personenbezogener Daten.

Schutz personenbezogener Daten. Globale Abdeckung: 215 Länder, über 1 Million Nummern.

215 Länder, über 1 Million Nummern. Günstige Preise: Ab $0,01 pro SMS.

Für wen ist ALISMS gedacht?

Geschäft: Massenregistrierung von Konten.

Massenregistrierung von Konten. Entwickler: API-Integration.

API-Integration. Benutzer: Messenger-Aktivierung (Telegram, WhatsApp).

Beliebte Dienstleistungen und Preise

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Empfehlungsprogramme

Für Kunden: 5% für jede Empfehlung.

5% für jede Empfehlung. Für Software-Besitzer: 10% der Registrierungen, die über Ihre Software erfolgen.

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