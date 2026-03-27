ALISMS – ein virtueller Nummerndienst für SMS-Aktivierungen
Was ist ALISMS?
ALISMS ist eine Plattform für virtuelle Nummern, die mit realen SIM-Karten verbunden sind. Sie ermöglicht es Ihnen, SMS-Nachrichten online zu empfangen, ohne Ihre persönliche Telefonnummer preiszugeben.
Vorteile von virtuellen Nummern
- Anonymität: Schutz personenbezogener Daten.
- Globale Abdeckung: 215 Länder, über 1 Million Nummern.
- Günstige Preise: Ab $0,01 pro SMS.
Für wen ist ALISMS gedacht?
- Geschäft: Massenregistrierung von Konten.
- Entwickler: API-Integration.
- Benutzer: Messenger-Aktivierung (Telegram, WhatsApp).
Beliebte Dienstleistungen und Preise
Empfehlungsprogramme
- Für Kunden: 5% für jede Empfehlung.
- Für Software-Besitzer: 10% der Registrierungen, die über Ihre Software erfolgen.
Erstellen Sie Ihren eigenen SMS-Aktivierungsdienst
Verbinden Sie die ALISMS API und starten Sie Ihr eigenes Geschäft.
Kontakte
- Website: alisms.org
- Support: Telegram-Support-Bot