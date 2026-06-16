Automatisation complète d’Instagram : autoposting via ChatGPT et MCP

Dans ce guide, nous allons voir comment configurer la publication entièrement automatique sur Instagram à l’aide de l’application de bureau Codex (des développeurs de ChatGPT), d’un serveur MCP (Model Context Protocol) et du navigateur antidetect Undetectable. Le réseau neuronal ouvrira lui-même le profil nécessaire, accédera au réseau social, téléversera l’image, rédigera le texte et cliquera sur le bouton « Publier ».

Guide étape par étape : configurer l’automatisation à partir de zéro

Ce schéma d’automatisation est disponible même dans la version gratuite du navigateur Undetectable ! L’essentiel est d’avoir un abonnement OpenAI.

Étape 1. Préparez la base et le contenu

Pour commencer, nous devons réunir notre stack :

1.Téléchargez le navigateur antidetect Undetectable (l’automatisation est disponible même dans la version gratuite). 2.Installez l’environnement Node.js sur votre ordinateur (cela est nécessaire au bon fonctionnement des scripts).

Nuance importante : L’IA est une excellente exécutante, mais les fichiers doivent être préparés à l’avance pour elle. Créez sur votre ordinateur un dossier dans lequel vous placerez les images prêtes pour les publications et un document avec les textes. Dans les prompts, il faudra indiquer le chemin exact vers ces fichiers.

Comment connaître le chemin d’un fichier ?

Sous Windows : Maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez avec le bouton droit sur le fichier. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez « Copier en tant que chemin » (Copy as path). Remarque : lorsque vous collez le chemin dans le prompt, il vaut mieux supprimer les guillemets aux extrémités.

Maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez avec le bouton droit sur le fichier. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez « Copier en tant que chemin » (Copy as path). Remarque : lorsque vous collez le chemin dans le prompt, il vaut mieux supprimer les guillemets aux extrémités. Sous macOS : Cliquez avec le bouton droit sur le fichier, puis maintenez la touche Option (Alt) enfoncée. L’élément « Copier » se transformera en « Copier le chemin de [nom du fichier] » (Copy [File] as Pathname). Cliquez dessus.

Étape 2. Lancez Codex

Téléchargez l’application de bureau Codex depuis le site officiel et connectez-vous (nous rappelons qu’un abonnement OpenAI actif est nécessaire).

Étape 3. Connectez le serveur MCP

Nous devons maintenant connecter le réseau neuronal au navigateur afin qu’il puisse le contrôler. Pour cela, ouvrez un nouveau chat dans Codex et demandez à l’IA de connecter le serveur MCP.

Envoyez simplement au réseau neuronal le prompt suivant et joignez l’extrait de code :

« Connecte ce serveur MCP : »

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

L’IA comprendra tout et le fera elle-même. Une fois qu’elle aura indiqué que l’ajout a été effectué avec succès, redémarrez Codex et ouvrez le navigateur Undetectable afin que les modifications prennent effet et que l’automatisation fonctionne correctement.

Vous pouvez voir plus de détails sur la connexion du serveur MCP à d’autres modèles sur GitHub ou NPM.

Automatisation des publications Instagram

Lorsque la partie technique est prête, la partie la plus intéressante commence : l’écriture de l’algorithme (prompt) pour l’IA. Pour montrer comment fonctionne la logique du réseau neuronal, nous avons divisé ce processus en deux étapes.

Étape 1 : Lancement de test

Pour le premier test, nous avons créé un nouveau chat dans Codex et lui avons demandé d’ouvrir un profil préalablement configuré dans l’antidetect, d’accéder à Instagram et de créer une publication. Nous avons rédigé l’algorithme comme si nous expliquions la tâche à une vraie personne : « trouve le bouton avec le plus », « clique sur Next », etc.

Voici à quoi ressemblait notre premier prompt :

Undetectable browser 1.Start the profile named "INSTA" using the start_profile tool 2.Wait 3 seconds for the browser to fully load 3.Navigate to https://www.instagram.com 4.Wait 3 seconds for the page to load 5.Look for the "+" (Create) icon and click it 6.A menu will appear — click "Post" from the menu options 7.Wait for the upload dialog to appear 8.Click the button "Select from computer" 9.A system file picker window will open 10.In the file picker, type or paste the full path: (chemin vers le fichier) Then press Enter to confirm 11.Wait for the image to upload and appear in preview 12.Click the "Next" button (top right of the dialog) — this moves to crop/filter step 13.Click "Next" again — this moves to the caption step 14.Click on the caption text field 15.Type exactly the following text: (texte de la publication) 16.Click the "Share" button (top right) 17.Wait for the confirmation that the post was published 18.Take a screenshot to confirm success Important: If the Instagram UI has been updated and buttons or menu items have different names or positions, adapt accordingly and proceed with the closest matching option to complete the task.

Résultat : Cela a fonctionné ! La publication a été publiée. Mais le processus a pris beaucoup de temps. L’IA effectuait des actions inutiles, essayait de trouver visuellement les boutons nécessaires et imitait le parcours humain clic par clic. Nous avions besoin d’une méthode plus rapide.

Étape 2 : L’IA s’optimise elle-même

Après l’exécution réussie mais lente de la tâche, nous avons demandé au réseau neuronal d’analyser ses actions et d’écrire un nouveau prompt optimisé pour lui-même. La tâche était simple : prendre en compte toutes les erreurs du lancement de test et rendre l’automatisation aussi rapide et fiable que possible.

Ensuite, nous avons utilisé le prompt obtenu dans un nouveau chat Codex. Résultat : l’automatisation s’est déroulée sans problème et sans accroc.

Voici le prompt final optimisé que vous pouvez utiliser dès maintenant (n’oubliez pas de remplacer par vos propres chemins de fichiers et le texte nécessaire) :

Start the Undetectable profile named Social UDT Wait 3 seconds after profile start. Connect to the profile’s returned websocket_link. Open Instagram directly at: https://www.instagram.com/create/select/ Wait 3 seconds for the create upload page. If the Select from computer button is visible, click it and set this file in the chooser: (Chemin vers le fichier image) If a file input is already present, set the same file directly on input[type="file"]. Wait up to 45 seconds for Instagram to finish upload/navigation. Do not wait for Next buttons. The observed successful flow goes directly to: https://www.instagram.com/create/details/ On the details page, fill the visible textarea: textarea[aria-label="Write a caption…"] with exactly: (texte de la publication) Find the enabled button whose exact visible text is Share. Trigger the Share button directly with a full pointer/mouse/click event sequence on that button. Wait up to 90 seconds for Instagram to leave /create/details/ and return to Instagram home or another non-create page. Open: https://www.instagram.com/undetectablebrowser/ Wait 5 seconds. Take a screenshot confirming the newest grid item appears at the top-left of the profile grid.

Conclusion

La combinaison de MCP, Codex et Undetectable change complètement les règles du jeu dans le SMM et le marketing d’affiliation. Vous n’automatisez pas simplement des clics : vous confiez à l’IA la logique de gestion des profils.

Essayez de configurer votre premier autopost dès aujourd’hui !