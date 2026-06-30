Cloakerly - avis sur le service de cloaking

Cloakerly : Filtrage du trafic et protection des campagnes par l’IA

À propos de Cloakerly

Cloakerly est une plateforme de filtrage de trafic basée sur le cloud qui aide les annonceurs à améliorer la qualité du trafic et à protéger les campagnes marketing contre les visiteurs indésirables.

En utilisant une technologie d'intelligence artificielle avancée, la plateforme analyse chaque clic en temps réel pour identifier les bots, les crawlers, les VPNs, les proxies et d'autres sources de trafic de faible qualité.

Caractéristiques principales

Filtrage intelligent du trafic

Cloakerly combine l'intelligence artificielle, le fingerpring des appareils, et l'intelligence IP pour détecter et filtrer le trafic suspect avec une grande précision.

Analytique en Temps Réel

Surveillez l'activité des visiteurs, la qualité du trafic et les performances de la campagne grâce à un tableau de bord convivial avec des rapports détaillés.

Intégration Facile

La plateforme peut être intégrée rapidement avec des sites web, des pages d'atterrissage et des campagnes publicitaires sans nécessiter de configurations complexes.

Pourquoi choisir Cloakerly ?

Les annonceurs numériques ont besoin d'outils fiables pour maintenir la qualité du trafic et prendre des décisions basées sur les données. Cloakerly aide les entreprises à réduire les dépenses publicitaires inutiles, à mieux comprendre le comportement des visiteurs et à améliorer l'efficacité globale des campagnes.

Grâce à une infrastructure cloud évolutive et une technologie de détection avancée, Cloakerly est approuvé par les affiliés, acheteurs médias, agences et équipes de marketing de performance dans le monde entier.

En savoir plus sur Cloakerly.com.