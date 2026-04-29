FB1.SHOP - Revue du magasin de comptes

FB1.SHOP — Place de marché de comptes premium pour le marketing d'affiliation

1. Quel est notre service

FB1.SHOP est un marché premium pour les acheteurs de médias professionnels et les équipes de marketing d'affiliation. Nous ne vendons pas d'auto-enregistrements vides. Notre spécialisation est les profils sociaux Facebook de haute qualité, cultivés manuellement, des Business Managers robustes et des pages vieillies pour une publicité sûre et évolutive. Nous fournissons des configurations qui résistent à toutes les tempêtes algorithmiques.

2. Nos Avantages

Nous savons à quel point les interdictions et les micro-dépenses sont coûteuses, c'est pourquoi nous proposons uniquement des solutions Premium sur le marché :

Comptes VIP King (USA et Europe) : Profils avec une longue ancienneté (jusqu'à 2007) et un historique d'activité réel.

Profils avec une longue ancienneté (jusqu'à 2007) et un historique d'activité réel. Configurations Prêtes à l'Emploi : Comptes avec BMs déjà liés et accès publicitaire rétabli (vérification de la restriction publicitaire passée).

Comptes avec BMs déjà liés et accès publicitaire rétabli (vérification de la restriction publicitaire passée). Limites Élevées : Configurations disponibles avec des limites quotidiennes allant de 250 $ à Pas de Limite dès le départ.

Configurations disponibles avec des limites quotidiennes allant de 250 $ à Pas de Limite dès le départ. Pages Fan Solides : Pages de type ancien et nouveau, rétablies et prêtes pour un trafic agressif.

Pages de type ancien et nouveau, rétablies et prêtes pour un trafic agressif. Synergie avec le Navigateur Undetectable: Nos comptes montrent une survie maximale lorsqu'ils sont utilisés avec des solutions anti-détection fiables où chaque profil est isolé en toute sécurité.

3. Informations Utiles & Bonus

Le lancement de publicités en 2026 nécessite la bonne configuration.

Notre principal conseil : ne lésinez pas sur la fondation.

Utilisez la combinaison de "VIP King de FB1.SHOP + un profil dans Undetectable Browser".

Cela garantit que vos sessions et cookies restent sécurisés, tandis que la confiance du compte vous permet de diffuser des annonces sans points de contrôle.

Nous espérons vous compter parmi nos clients réguliers !