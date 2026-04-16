複数のPayPalアカウントを持てる？メリット・デメリットとベストプラクティス

複数のブランド、店舗、プロジェクトにわたって資金を管理していると、よく次の疑問が生まれます：PayPalアカウントを複数持つことはできるのか？短く答えると、できます。ただし、厳しい制限があります。このガイドでは、PayPalの公式ポリシー、その制限を超えるリスク、そして適切なツールとテクニックを使って複数アカウントを安全に管理する方法を解説します。

PayPalは公式に、個人1人につき個人アカウント1つとビジネスアカウント1つを許可しています。各アカウントには独自のメールアドレスが必要です。これはPayPalシステム内で主要な識別子として機能するためです。

同一の身元で同じ種類のアカウントを複数開設すること — たとえば自分の名前で2つの個人アカウントを作ること — はPayPalのユーザー規約に違反します。これはグレーゾーンではありません。明確に禁止されており、アカウント制限、最大180日間の残高凍結、または永久BANにつながる可能性があります。

許可されている内容は以下のとおりです：

アカウントタイプ 1人あたりの上限 要件 個人アカウント 1 固有のメール、電話番号、紐づけられた銀行 ビジネスアカウント 1 固有のメール、ビジネス情報、分離された銀行取引 追加のビジネスアカウント ケースバイケース 合法的に分離された事業または企業構造の場合は可能なことがあり、PayPalの承認、地域要件、個別の確認が条件となります

追加のビジネスアカウントは、合法的に分離された事業または企業構造の場合に可能なことがあります。要件は地域によって異なるため、追加アカウントを開設する前にPayPalへ直接確認する必要があります。

一部のユーザーはarbitrageやマルチストア構成のために、より多くのアカウントを密かに運用しますが、この方法には検出や永久BANの大きなリスクがあります。この記事では、ルール、リスク、適切な設定手順、そしてUndetectable.ioが異なるアカウント間でブラウザフィンガープリントとipアドレスを分離する方法について説明します。

2026年に人々が複数のPayPalアカウントを使う理由

PayPalの厳格なポリシーにもかかわらず、multi-accountingはe-commerce販売者、affiliate marketer、フリーランサー、traffic arbitrageチームの間で依然として一般的です。理由は悪意ではなく、実務的なものです。

一般的なユースケースには以下が含まれます：

個人取引と事業収入を分け、税務報告をより明確にする

Shopify、Etsy、Amazonなどのプラットフォーム上で、各オンラインストアまたはブランドごとに専用のpaypalアカウントを運用する

フリーランサーがクライアントの支払いフローを分離する（主要クライアントごとに1アカウントにすることで監査の複雑さを軽減）

Arbitrageチームが複数アカウントにリスクを分散する — 1つのフラグ付きアカウントがすべての運用を止める単一障害点を避ける

メリットは実務的です。多様化され、ルールに準拠したアカウント構造は、1つのアカウントレビューの影響を軽減できます。なぜなら、1つの制限が必ずしもすべてのブランドやプロジェクトを同時に停止させるわけではないからです。複数のpaypalアカウントを正しく管理すれば、ブランドごとのanalyticsが明確になり、bookkeepingが簡単になり、1つのアカウントが制限された場合のdowntimeも減ります。

異なる通貨やmarketplaceを扱うオンライン販売者にとって、PayPalの地域ルール、通貨換算手数料、ビジネスアカウント要件を確認することが重要です。地域別アカウントには、合法的な現地ビジネス拠点、現地銀行、準拠した本人確認が必要になる場合があります。

このアプローチは、Undetectable.ioの中核オーディエンスに直接つながります。つまり、Facebook、TikTok、複数のGoogleアカウントなどのプラットフォームで、すでに数十のブラウザプロファイルを管理しているdigital marketer、media buyer、arbitrageチームです。

画像は、複数のコンピューターモニターにさまざまなe-commerceダッシュボードが表示された現代的なデスク環境で、集中して作業している人物を示しています。オンライン販売のさまざまな側面を管理している可能性があります。このセットアップは、個人アカウントとビジネスアカウントを含む複数のPayPalアカウントを扱い、効率的な取引管理と分析を行うために使用できます。

複数アカウントに関するPayPalの公式ルール

PayPalのルールはユーザー規約に明記されており、地域差はあるもののグローバルに適用されます。2026年時点の主要なポリシーポイントは以下のとおりです：

PayPalが許可すること：

1人につき個人アカウント1つとビジネスアカウント1つ

各アカウントには独自のメールと電話番号が必要

同じカードまたは銀行口座は、一般的に複数の無関係なアカウントで再利用できない

国別の制限が適用される場合がある（一部地域では追加KYCが必要、他地域ではビジネス機能が制限される）

これらのルールの理由：

PayPalは、詐欺防止およびアンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスのためにこれらの制限を実施しています。同社のシステムは、共有された個人データ、金融手段、デジタル信号を分析し、ポリシー違反を検出します。

架空の身元や偽造書類で“stealth”アカウントを開設することは、PayPalの規約だけでなく、米国（FinCENの監督下）やEU（PSD2指令）などの法域における金融規制にも違反します。

PayPalは以下の権利を留保します：

残高を最大180日間凍結する

強化された確認チェック（ID、住所証明、ビジネス書類）を要求する

関連する違反が検出された場合、アカウントを永久に制限する

設定を変更する前に、現在のPayPalユーザー規約と地域別条件を確認してください。PayPalはユーザー規約、手数料ページ、地域要件を定期的に更新するため、ユーザーはアカウント設定を変更する前に最新ルールを確認する必要があります。

PayPalアカウントの種類と許可されること

複数のアカウントを開設する前に、アカウントタイプを理解することが不可欠です。PayPalの構造は2020年頃に簡素化され、従来の“Premier”アカウントは現在の二分化されたシステムに統合されました。

個人アカウント

以下を扱う個人向けに設計されています：

オンラインショッピングと購入

友人/家族への送金および受け取り

地域のPayPalルールに応じた、単発またはカジュアルな販売

個人アカウントは、Businessアカウントで利用できるmerchant機能、チーム管理、ビジネスレポート機能と同じものを提供しません。手数料は国、支払いタイプ、資金源によって異なります。PayPalはcheckout支払い、invoicing、カード支払い、商品・サービス取引、個人送金に対して異なる料金を掲載しています。

ビジネスアカウント

Merchants、企業、登録済み個人事業主向けに作られています：

完全な請求書テンプレートと定期請求

アカウントタイプと地域に応じたマルチユーザーアクセスとロール管理

e commerceプラットフォーム（Shopify、WooCommerce、eBay）との深い統合

販売速度とchargeback比率に関するAnalytics

ビジネスアカウントは、屋号またはビジネス名で事業を行う個人によって開設できます。

許可される組み合わせ

シナリオ 許可？ 個人アカウント1つ + ビジネスアカウント1つ（同一人物） はい 個人アカウント2つ（同一人物） いいえ 複数のビジネスアカウント（同一人物） 各アカウントが別々の法人に属している場合のみ

本格的な販売者やarbitrageチームは通常、各プロジェクトにビジネスアカウントを使用します。これにより、より明確な財務分離と改善されたレポート機能が得られるためです。

このセクションでは、複数のpaypalアカウントを準拠して作成するための高レベルなroadmapを提供します。paypalのルールを回避するためのhackではありません。

準備ステップ

新しいpaypalアカウントを登録する前に、以下を準備してください：

固有のメールアドレス（PayPalがpattern-matchする可能性のあるGmail +aliasだけではないもの）

別の電話番号（確認にはVoIPより物理SIMが望ましい）

その特定のアカウントと管轄区域に対してPayPalが要求する書類と一致する、正確な個人および/またはビジネス住所情報

専用の銀行口座またはカード（PayPalが禁止している場合は再利用しない）

追加のビジネスアカウントの場合：各法人ごとの個別の登録書類と税務情報

ステップごとの登録フロー

既存のすべてのPayPalセッションからログアウトする ブラウザデータを消去するか、新しいブラウザプロファイルを使用する paypal.comにアクセスし、“Sign Up”をクリックする アカウントタイプを選択する（2つ目のアカウントでは通常Business） 正確な個人情報またはビジネス情報を入力する そのアカウント専用の銀行口座またはカードを紐づける

確認プロセス

PayPalの確認フローを通じてメールと電話番号を確認する

すべてのKYCリクエスト（IDアップロード、住所証明）を期限内に完了する

提出するビジネス情報をすべての書類で一貫させる

最初のアカウントを超える追加ビジネスアカウントについては、完全に分離された法人データ — 異なる会社名、登録、銀行取引 — を使ってこのプロセスを繰り返します。

複数アカウントを計画しているユーザーは、審査が厳しくなることを想定する必要があります。新しいビジネスアカウントでは、活動、取引量、地理、リスク信号が追加チェックを必要とする場合、本人確認、事業確認、住所確認の完了を求められることがあります。

PayPalが複数アカウントを関連付けるために使うデジタル信号

アカウントは、名前や銀行情報だけでなく、多くのユーザーが見落とす技術的信号によっても関連付けられます。

PayPalが監視するもの：

信号タイプ 追跡内容 IPアドレス 評判、datacenter vs residential、GEO、ISP Cookies/Local Storage 以前のセッション識別子 ブラウザフィンガープリンティング User-agent、画面解像度、フォント、WebGL、canvas、タイムゾーン デバイスパターン ログイン時間、頻度、同時アクセス

同じIPアドレスの1つの保護されていないブラウザから複数アカウントにログインすると、明らかな関連付けパターンが作られる可能性があります。PayPalやその他の決済プラットフォームは、共有された身元データ、決済手段、デバイス、IPパターン、cookies、行動信号を通じてアカウントをつなげる自動リスクモデルを使用している可能性があります。

重要なポイント：

プライベートまたはシークレットモードはfingerprintingをリセットしません — cookiesを消去するだけです

同じデバイスまたはネットワークからの同時ログインは、アカウントが関連付けられたりレビューされたりする可能性を高めます

同じ自宅IPから多数のアカウントにログインすると、明らかな関連付けパターンが生まれ、レビューまたは制限のリスクが大幅に高まります

本格的なマルチアカウント運用者には、ブラウザプロファイル、ハードウェアフィンガープリント、各アカウント固有のipアドレスの厳格な分離が必要です。

画像は、相互接続されたネットワークノードの抽象的な可視化を示しており、デジタルトラッキング信号を象徴しています。この表現は、複数のPayPalアカウント管理の複雑さを示し、安全のために固有の金融情報とIPアドレスが重要であることを強調しています

これは、個人アカウントとビジネスアカウント、または別々の法人下で複数のビジネスアカウントを合法的に管理するユーザー向けのリスク低減チェックリストです。

アカウントごとに明確な目的を1つ持つ

個人アカウントは個人利用専用

メインのビジネスアカウントは主要業務用

追加アカウントは別ブランド、店舗、GEO用

厳格な分離要件

メールと電話番号：アカウント間で再利用しない

支払い方法：必要な場合は固有のカード/銀行口座

住所と法人：各アカウントに別々の書類

良い運用習慣

同じデバイスまたは同じipから複数アカウントに同時アクセスしない

アカウントごとに一貫したGEO行動を維持する（頻繁な国移動をしない）

パスワード、2FA方法、ログイン認証情報、所有者メモを整理して記録する

コンプライアンスの基本

追加アカウントをchargebacks、BAN、制限の回避に使わない

PayPalの書類要求にはできるだけ早く、要求内に記載された期限内に対応する

使用していないアカウントは、古いデータのまま放置せず閉鎖する

Anti-detectツールによる技術的分離は、PayPalルールを破るためのライセンスではありません。安定性、プライバシー、制御されたworkflowsのためのものです。

合法的なPayPalアカウント管理のための技術的分離

技術的分離は、個人アカウントとビジネスアカウント、または合法的な法人下で複数のビジネスアカウントを管理する場合に役立ちます。これは、セッションの偶発的な混在、cookie汚染、チームworkflowのミスを防ぐのに役立ちます。

これは、ユーザーがPayPalルールを回避したり、虚偽データでアカウントを登録したり、chargebacksを回避したり、アカウント制限を避けたりすることを可能にするものではありません。

身元とデータの一貫性

各合法アカウントに対する正確な確認済み身元またはビジネス情報

個人アカウントデータとビジネスアカウントデータの明確な分離

アカウント認証情報、2FA方法、ビジネス書類、所有者メモの安全な保管

アクセス環境の一貫性

Residential proxiesまたはmobile proxiesを1つのIPにつき1アカウントへ一貫して紐づける

1つのproxy endpointから複数アカウントへログインしない

プロキシのGEOとタイムゾーンをアカウントの申告所在地に合わせる

デバイスとブラウザの分離

PayPalアカウントごとに専用ブラウザプロファイルを1つ

cookies、cache、閲覧履歴、fingerprint設定を共有しない

常にデバイスをローテーションするのではなく、長期的な“aged”環境を使用する

ユーザー報告は大きく異なり、どの分離設定もPayPalがアカウントをレビュー、制限、閉鎖しないことを保証できません。技術的分離は運用ミスを減らすことができますが、正確なアカウントデータ、準拠したビジネス活動、適切な書類の代替にはなりません。

Anti-detectまたはmulti-profileブラウザを使うと、1台のデバイス上で分離されたブラウザ環境を実行できます。各プロファイルは、ブラウザレベルのfingerprint設定、cookies、local storage、セッションデータを個別に保持し、独立したブラウジング環境のように動作するのを助けます。

コアコンセプト

各ブラウザプロファイルは異なるfingerprintパラメータを生成する

プロファイルはcookies、local storage、セッションを共有しない

IP分離のために各プロファイルへ異なるプロキシを接続する

PayPalアカウント管理におけるメリット

1プロファイル = 1PayPalアカウント、時間が経っても一貫

偶発的なクロスログインやcookie汚染を排除する

複数のチームメンバーが、偶発的なクロスログインやセッション混在のリスクを下げて異なるアカウントを管理できる

多くのプロフェッショナルはすでにFacebook Ads、TikTok、Amazon seller accounts、Google propertiesのためにanti-detectブラウザを使用しています。このworkflowをPayPalに拡張すると、エコシステム全体の一貫性を保てます。

探すべき主要機能

リアルでカスタマイズ可能なBrowser fingerprinting

ローカルまたはクラウドのプロファイル保存オプション

third party proxiesをサポートするプロファイル単位のプロキシ管理

自動化機能（Selenium、Puppeteer、Playwright）

Undetectable.ioは、広告プラットフォーム、marketplace、PayPalのような決済システムにおけるmulti-account workflowsのために特別に作られたanti-detectブラウザです。

PayPalユーザー向けの主要機能

機能 メリット 無制限のローカルプロファイル PayPalアカウントごとに1プロファイル — 追加seatコストなし 分離されたフィンガープリント 画面、フォント、WebGL、audio、タイムゾーン、言語をプロファイルごとに設定 プロキシ統合 プロキシ管理ツールを通じて、各プロファイルに専用のサードパーティresidentialまたはmobile proxiesを割り当てる ローカルストレージ プロファイルは外部サーバーではなく、あなたのデバイス上に残る

ローカルプロファイルが重要な理由

ローカルプロファイル保存では、ブラウザプロファイルデータはUndetectable.ioのクラウドに同期されるのではなく、あなたのデバイス上に保存されます。これにより、プロファイルデータが外部サーバーに保存されるクラウド同期workflowsと比べて、exposureを減らせる可能性があります。

自動化とスケーリング

セッションwarmingとworkflow自動化のためのAPIサポート（Selenium、Puppeteer、Playwright）

新しいpaypalアカウントを登録する前に自然な閲覧履歴を作るためのCookies robot

新規アカウントの検出リスクを下げるProfile warm-up機能

典型的なWorkflow

ターゲットGEO向けのリアルなfingerprintを持つ新しいUndetectable.ioプロファイルを作成する 固有のipアドレスを持つ一意のresidential proxyを接続する 対応するPayPalアカウントに、そのプロファイル内でのみログインまたは登録する デバイスIDの安定性を維持するため、今後のすべてのセッションで同じプロファイルを再利用する

各アカウントが一貫したブラウザプロファイルとアクセス設定に紐づけられている場合、workflowエラーが少なくなるとユーザーはよく報告します。ただし、どの設定もPayPalへの中断のないアクセスを保証するものではありません。

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清潔なデスクの上に現代的なノートパソコンが置かれ、プライバシーとセキュリティを表すアイコンを伴う控えめなサイバーセキュリティのテーマが表示されています。この画像は、複数のPayPalアカウントを安全に管理する重要性を示し、固有の金融情報と安全なログイン認証情報の必要性を強調しています。

複数のPayPalアカウントに関するよくある質問

PayPalは各国ごとに本物の現地銀行口座、電話番号、住所を要求します。国をまたぐマルチアカウント設定は、追加のrisk checksと国際取引のscrutinyを引き起こします。一部のユーザーは地域ごとに別法人を設立しますが、これは複雑であり、現地の金融法に準拠する必要があります。他のユーザーは、異なる市場向けに複数のGoogleアカウントを安全に作成する際に似た戦略を適用します。

同じ銀行口座またはカードを無関係なアカウント間で再利用すると、アカウント関連付けや確認の問題が発生する可能性があり、PayPalはアカウントタイプや地域に応じてそれを制限または拒否する場合があります。合法的に分離されたアカウントでは、確認済みの所有者または事業と一致する金融情報を使用する必要があります。

各アカウントには独自のメールアドレスが必要で、通常は独自の電話番号も必要です。別々の物理SIMを使うのが最も効果的です。信頼できる仮想番号サービスも機能する場合がありますが、リスクは高くなります。

公式の上限は、個人1人につき1つのpaypal account（Personal）と1つのbusiness accountです。複数のビジネスアカウントを持てるのは、それぞれが独自の登録と銀行取引を持つ別々の法人に属している場合のみです。

PayPalのルールは、正確な身元、合法的な活動、コンプライアンスに焦点を当てています。技術的分離ツールは、虚偽データを隠したり、chargebacksを回避したり、制限を迂回したり、PayPalポリシーに違反したりするために使用すべきではありません。Anti-detectツールはブラウザ環境を分離するのに役立ちますが、PayPalはリスク信号に基づいてアカウントをレビューする可能性があります。

はい — これはまさにPayPalが許可していることです。各アカウントに固有のログイン認証情報と紐づけられた金融情報がある限り、自分の名前で個人アカウントとビジネスアカウントを維持できます。

PayPalは公式に、個人1人につき個人アカウント1つとビジネスアカウント1つを許可しています。それを超えるものは、複雑さ、scrutiny、アカウント停止リスクを高めます。

2026年の基本原則：

paypalのルールと現地の金融規制を尊重する

各アカウントの身元、銀行情報、技術環境を完全に分離する

合法的なアカウントを管理する際は、別々のブラウザプロファイルと一貫したアクセス環境を使用し、偶発的なセッション混在を避ける

Undetectable.ioは、多数の分離されたブラウザプロファイルを管理し、ローカル保存によってプライバシーを保護し、混乱したログイン習慣なしにarbitrageまたはe-commerce運用をスケールするための中心的なツールとして機能します。

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