CPA-SITE - メディアサービスレビュー

CPA-SITE - メディアサービスレビューパートナーのウェブサイトに行く
CPA-SITE — アフィリエイトマーケティングとその他についての専門メディア
CPA-SITE メディアの目的は、単にニュースを大量生産することではなく、各ニュースアイテムを慎重に分析し、ウェブ専門家に実用的な事実と推奨事項のみを提示することです。
CPA-SITEは何で構成されていますか？
ウェブサイトには3つのメインセクションがあります:
- ニュース — アフィリエイトおよびパフォーマンスマーケティング市場に影響を与える最新の業界ニュースが取り上げられています。
- 記事 — 初心者と経験豊富な専門家の両方に向けたパフォーマンスおよびアフィリエイトマーケティングに関する関連する推奨事項。
- 世界中のアフィリエイトイベント（チケットのためのプロモーションコード付き）。
有用なサービスのセクションは近日公開予定です。
ニュース
ソーシャルメディアポリシーの変更、新しい広告ツールの出現、さらにSEO最適化に対する検索エンジンの取り締まり... トラフィックを扱うプロフェッショナルは、キャンペーンが常に関連性を持ち、収益性を保つために、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
幸いなことに、CPA-SITEは情報分野の最も重要なニュースを強調するだけでなく、それがマーケターの仕事にどのように影響するかも分析します。
- 新しい法律が施行された？ — 私たちはパニックを抑え、新しいチャンネルとツールを探して作業を続けます。
- 新しいAIツールが登場した？ — それが誰に最も利益をもたらすのか、そして市場の見通しについて説明します。
- 大企業が合併し、訴訟を起こし、再び収益を上げている？ — 他者の失敗と成功から学びます。
記事
有益で教育的なメディアコンテンツは、GoogleおよびMeta Adsに特化しています。しかし、他にも研究、人工知能、ターゲティングなどに関する資料があります。多くのテキストには実践的な例が含まれており、複雑なトピックをより良く理解するのに役立ちます。
私たちのおすすめの読書リスト:
- Metaでのトラフィックキャンペーンが広告予算破滅のレシピである理由
- 効果を損なわずに海外市場へ広告を拡大する方法
- Google Adsを顕微鏡で：アルゴリズムが広告における見えない障壁をどう作るのか
- Google Adsキャンペーンが失敗する理由：5つの致命的なTarget CPAミス
- GoogleとFacebook AdsにおけるROI：どこでより正確に計算し、なぜ数字は嘘をつくのか
- Facebookの広告予算をむさぼる「ブラックホール」を見つける方法
- 失われた顧客を取り戻す方法：電子商取引向けMetaでのリターゲティング戦略
- Google Adsのどの指標が本当にキャンペーンの成功を示しているのか：クリックから利益まで
Telegramチャンネル
ウェブサイトを閲覧する時間がない？CPA-SITEには、この目的のために特化したTelegramチャンネルがあります。メディアからのニュースに加え、アフィリエイト業界の注釈、イベントに関する有益な情報、講義の簡潔な要約、ビデオやポッドキャストなど、さらに多くの情報を提供しています。
連絡先
CPA-SITEは、アフィリエイトマーケターのために役立つコンテンツを定期的に収集しています。プラットフォーム上で見つけることができるものには以下があります:
- イベントのお知らせ;
- サービスのレビューとアフィリエイトオファー;
- プロモーションコード。
あなたのプロジェクトについてお知らせいただく場合、経験を共有したい場合、または質問がある場合は、私たちのメディア代表者（info@cpa-site.com）にメールするか、または私たちのウェブサイト上のフォームにご記入ください。