FleetProxy - プロキシサービスレビュー

FleetProxyは拡張可能なプロキシオプションでUndetectable.ioを強化します

検出不可ブラウザのような Undetectable.io は、各アカウントに独自のコンテナを提供します。ログインは分離され、クッキーは交差せず、フィンガープリントはセッションを通じて一貫しています。

次に何が起こるかは、トラフィックによります。プラットフォームはシグナル、発信元、タイミング、ルートを検査します。もしそれらの要素が人工的に感じられた場合、アカウントが揺らぎます。日常使用のように見える場合は、キャンペーンが実行されている間、セッションは呼吸を続けます。

FleetProxyはそのトラフィックレイヤーを供給します。住宅、モバイル、データセンターのオプションが、外部から見たプロファイルの形状を決定します。

目標は簡単です - アクティビティを自然に見せ、負荷がかかっても安定を保ち、絶え間ないリセットなしで成長を続けることです。適切なプロキシは、ブラウザを作業インフラストラクチャに変えます。

以下は、各 FleetProxy オプションが Undetectable.io にどのように適合するかです。

スタティックレジデンシャルプロキシ: 長期アカウントの安定性

Static residential は、実際のISPから単一のIPを割り当て、それを維持します。Undetectable.io 内では、これによりプロフィールが常に同じ場所からサインインする信頼されたユーザーのように感じられます。その安定性は、アカウントが履歴を構築し、作業を遅らせる余分なチェックを減らすのに役立ちます。

期待できる利点:

ストア、ソーシャルプロフィール、広告マネージャーでの 検証プロンプトの減少 。

。 チェックアウトとサポート時の 信頼できる顧客セッション 。

。 アドレス間で信号がバウンドしないため、よりクリアな分析。

価格: プロキシ1個あたり$3.50から 静的な住宅プロキシの場合。高度な価値のあるアカウントを数ヶ月にわたって保持する必要がある場合に理想的です。

回転型住宅プロキシ: スケールのための多様性

回転するレジデンシャル は、インターバルまたはリクエストに応じて家庭用IPのプールを移動します。Undetectable.io では、プロファイルはルートが変わっても別々のままであり、活動の急増が地域内の多くの実際のユーザーから来ているかのように見えます。

これが輝くところ:

提供やクリエイティブの一括テスト 、古くなったフットプリントなしで。

、古くなったフットプリントなしで。 同じ都市で異なるルートを必要とする 並行ストアフロント 。

。 手動でリセットすることなくアドレスを循環させるより安全なデータ収集。

価格: 1GBあたり2.30ドルからのロータリー住宅用。固定されたアイデンティティよりもボリュームと探索が重要な場合の柔軟なオプションです。

データセンター IPv4 プロキシ: 高頻度タスクのためのスピード

Datacenter IPv4 は、パフォーマンスに最適化されたサーバーIPを使用しています。いくつかのプラットフォームはそれが住宅用ではないと認識できますが、その代償として得られるのは速度と幅広い互換性です。Undetectable.io内では、これらのルートは重いタスクを迅速に処理します。

良いフィットには以下が含まれます:

大量の製品や広告データのスクレイピング 。

。 高速なレスポンスを活用した大量アカウント操作 。

。 迅速なA/Bテスト、所要時間が制約要因となる場合。

価格: IPv4データセンタープロキシは1プロキシあたり$2.00からスタート。高スループットが必要で、予測可能なコストを求める場合に最適です。

データセンター IPv6 プロキシ: 非常に大規模なプロジェクトに対応する容量

IPv6 データセンター は広大なアドレス空間を提供します。ユニークなルートを見つけやすく、重複を避けることも簡単であり、プールはワークロードと共に成長させることができます。Undetectable.io コンテナがアイデンティティを隔離して保持することで、IPv6 は広範な導入が際立つのを助けます。

考慮すべきユースケース:

エージェンシースタック は、多くの地域ログインが衝突しないようにする必要があります。

は、多くの地域ログインが衝突しないようにする必要があります。 研究プロジェクト は、繰り返しなしで数千のリクエストを送信します。

は、繰り返しなしで数千のリクエストを送信します。 長時間のクロール では、新しいアドレスが時間とともに摩擦を軽減します。

価格: IPv6 データセンタープロキシの場合、プロキシあたり $0.30 から。幅広く対応したい場合のコスト効率の良い選択肢です。

モバイルLTEプロキシ: 本物の携帯電話のように認識される信頼性

Mobile LTE は、ライブの4Gおよび5Gネットワークを通じて動作します。プラットフォームは、このトラフィックを日常的な動作として扱います。なぜなら、何十億もの人々がキャリアを通じて接続しているからです。Undetectable.io では、モバイルルートはプロフィールを本物のハンドヘルドユーザーのように見せます。

実用的な利点:

ソーシャルキャンペーンは信頼性を得る 携帯での投稿やログインがあると。

携帯での投稿やログインがあると。 広告ネットワークはレビュー時に電話トラフィックにうまく対応する 。

。 自然なIPの入れ替えは基地局の移動を反映し、パターンをゆるく保つ。

価格: モバイル LTE のプロキシ 1 つあたり $1.60 から。 信頼と生存が最優先されるときのバランスの取れた選択。

なぜ FleetProxy は Undetectable.io を補完するのか

FleetProxy は、仮想プライベートサーバー（VPS）ユーザーにとって、Undetectable.io の性能を最大限に引き出すための強力なツールです。この2つのプラットフォームを組み合わせることで、ユーザーは以下の点でメリットを享受できます。

セキュリティの強化

FleetProxy は、プロトコル全体にわたって細かなセキュリティ対策を提供します。

暗号化された接続 により、データ盗難や不正アクセスを防ぎます。

により、データ盗難や不正アクセスを防ぎます。 IP アドレス遮蔽 機能で匿名性を確保し、追跡を防ぎます。

接続の信頼性向上

StableProxy は、ネットワークの信頼性を飛躍的に向上させます。

サーバーダウンした場合でも、 自動リルート 機能で接続を維持します。

機能で接続を維持します。 負荷分散 技術により、ピーク時のトラフィックにも対応可能です。

パフォーマンスの最適化

この2つを組み合わせることで、パフォーマンスが大幅に向上します。

低遅延の接続 により、スムーズなユーザーエクスペリエンスをもたらします。

により、スムーズなユーザーエクスペリエンスをもたらします。 無制限の帯域幅 で高品質のサービスが途切れません。

結論

FleetProxy と Undetectable.io を連携させることにより、ユーザーはセキュリティ、接続性、パフォーマンスのすべての面で大きなメリットを享受できます。この組み合わせは、ネットワークインフラの新たな標準を打ち立てることを目指しています。Undetectable などのブランドとの提携を通じて、信頼できる接続を提供し続けます。

Undetectable.ioはアイデンティティを扱います。FleetProxyは信号を扱います。これらは一緒に組んで、長時間の稼働中にアカウントを存続させる条件を作り出します。目的に応じて選択し、次にプロキシをジョブにマッピングします。

Static residential は、 安定性と評判 のために。

は、 のために。 Rotating residential は、 変化と市場テスト のために。

は、 のために。 Datacenter IPv4 は、 スピードと自動化 のために。

は、 のために。 Datacenter IPv6 は、 規模とユニークなルート のために。

は、 のために。 Mobile LTE は、最も人間らしい足跡のために。

オペレーターがプロキシをタスクにマッチさせると、セッションが崩壊することはなくなり、データがよりクリーンになります。チームは再ログインにかける時間が減り、キャンペーンの出荷にもっと時間を使えるようになります。

実際のワークフローの利点

フリーランサーは新しい広告セットをテストする際、まずは探索のために回転式の住宅を使用し、その後、静的な住宅に勝者を移行して信頼と長期的なパフォーマンスを構築することができます。

ドロップシッパーは、高リスクフェーズにおいてモバイルLTEを導入し、レビューや投稿を携帯電話からのもののように見せることで、ローンチ期間中の信頼性を高めます。

あるエージェンシーは、クライアント全体で幅広くIPv6をスタックしつつ、迅速に更新し、遅延なく結果を返す必要があるスピード重視の業務のためにIPv4を手元に置いています。

透明な価格設定を始める

###各ティアはその役割に合わせた価格が設定されています:

静的住宅は1プロキシあたり$3.50から で、耐久性のあるアイデンティティを提供。

で、耐久性のあるアイデンティティを提供。 回転住宅はGBあたり$2.30から で、幅広い探索をサポート。

で、幅広い探索をサポート。 データセンターIPv4は1プロキシあたり$2.00から で、ボリュームに対するスピードを提供。

で、ボリュームに対するスピードを提供。 データセンターIPv6は1プロキシあたり$0.30から で、広範なリーチを実現。

で、広範なリーチを実現。 モバイルLTEは1プロキシあたり$1.60からで、精査に耐える信頼性を保持。

初回割引 Undetectable.io ユーザー向け

新しいユーザーは30OFFを使用して最初の請求を30％オフに削減できます。これは、FleetProxyをUndetectable.ioに接続し、実際のトラフィックでセッションを監視し、ワークフローに適したミックスを選択する簡単な方法です。

いくつかのプロファイルから始めて、向上を測定し、その後 最も結果を動かすルートにスケール し、スケールでの自信 を持ってください。