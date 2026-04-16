Spy.House - スパイサービスのレビュー

CPAマーケティングでは、実績のあるアプローチを借用することは標準的な慣行です。多くの購入者は競合他社のアイデアを基にし、それを適応させて優れた利益を上げています。主な疑問は、他の人々の作業をどこで追跡するかでしょう。スパイサービスはこの目的のために存在します。

パブロ・ピカソが言ったように、「良い芸術家は模倣し、偉大な芸術家は盗む」。新鮮なクリエイティブなアイデアへの需要が尽きることのないトラフィックアービトラージの世界では、この原則が生存と成功の基盤となります。

スパイサービスは、競合他社の広告キャンペーンとクリエイティブを検索および監視するための専門的なプログラムです。これにより、広告主はキャンペーンの次の要素を特定することができます。

クリエイティブ

オファー

開始時間

現在のリンク

ランディングページ

Spy.House は、アフィリエイトマーケターによって開発された、アフィリエイトマーケターのための TikTok と Facebook、Push、および Inpage 広告クリエイティブの監視および分析を行うスパイサービスです。

グローバルリーチ： 私たちは 185以上の国 で広告を分析しています。すべてを見ており、常にリーチを拡大しています。

私たちは で広告を分析しています。すべてを見ており、常にリーチを拡大しています。 指先にある数百万のアイデア： 毎日更新される 1200万のクリエイティブ のデータベース。実証済みの組み合わせを実装することでコストを節約。

毎日更新される のデータベース。実証済みの組み合わせを実装することでコストを節約。 スマートフィルタリング： 16以上の正確なフィルター （GEO、デバイス、プラットフォーム）で必要なものをわずか数回のクリックで見つけられます。

（GEO、デバイス、プラットフォーム）で必要なものをわずか数回のクリックで見つけられます。 すべての業種が一箇所に： ギャンブルやデートからNutraやE-comまで。あなたのニッチはすでにここにあります。

ギャンブルやデートからNutraやE-comまで。あなたのニッチはすでにここにあります。 広告データベースの毎日の更新。

手頃な価格： あらゆる予算に対応する料金プラン – 29ドルから199ドル。

あらゆる予算に対応する料金プラン – 無料で試せます： 新しいユーザーには 7日間のトライアル 期間を提供しています。

新しいユーザーには 期間を提供しています。 迅速な登録とマネージャーからのサポート。

Spy.House は、特別な手間をかけずに広告のアイデアをすばやく見つけるのに役立ちます。さまざまなカテゴリーで現在人気のあるものを確認し、これらの例を使って自分の広告を作成することができます。インスピレーションの源として、またすぐに使えるテンプレートとしてとても便利です。

収益性のある組み合わせを探す: 私たちのアルゴリズムは、競合他社に利益をもたらす、驚異的なトラフィックを持つクリエイティブを自動的に見つけます。

私たちのアルゴリズムは、競合他社に利益をもたらす、驚異的なトラフィックを持つクリエイティブを自動的に見つけます。 トレンドに従う: 日付で検索結果をフィルターし、どのオファーが現在トラフィックを引き付けているかを理解します。

日付で検索結果をフィルターし、どのオファーが現在トラフィックを引き付けているかを理解します。 カスタマージャーニーを探る: クリエイティブアイコンをクリックして、プロモーション戦略からランディングページリンクまでの完全なストーリーを確認します。

クリエイティブアイコンをクリックして、プロモーション戦略からランディングページリンクまでの完全なストーリーを確認します。 ゲットする: 気に入ったクリエイティブやランディングページがありますか？ サービスから直接ダウンロードしてください。

気に入ったクリエイティブやランディングページがありますか？ サービスから直接ダウンロードしてください。 正しい国にスケールする: システムは、他人のキャンペーンが実行されているGEOをハイライト表示します。

システムは、他人のキャンペーンが実行されているGEOをハイライト表示します。 ターゲティングを最適化する: 競合他社のトラフィックがどこから来るのか、デスクトップまたはモバイルデバイスを確認してください。

競合他社が今何をしているのか知りたいですか？このスパイサービスは、すべての面倒な作業を代行します：最適なアプローチ、テキスト、画像を見つけ出します。このツールは、トラフィックを扱う人にとって非常に役立ちます。そして何よりも、初心者でも簡単に使いこなせます。

効果的なクリエイティブだけを見つけたいですか？Spy.House を使えば簡単です！キーワード検索を利用し、広告のライフタイムを追跡しましょう。そうすることで、競合他社に成果をもたらしているものと予算を浪費しているものをすぐに確認できます。

検索のカスタマイズ ニーズに合わせて: データベースを人気度、GEO、デバイス、または広告ネットワークで並べ替えます。 ブラウザの種類からオペレーティングシステムまで、すべてをコントロール下に置くことができます。

Facebookの場合: 静止画とビデオのいずれかを選択。

静止画とビデオのいずれかを選択。 TikTokの場合: 動画を長さ（短い、中くらい、長い）でフィルタリング。

Spy.House では、競合他社のランディングページをダウンロードすることもできます。

今、市場で何が利益を上げているのか知りたいですか？Spy.Houseを使えば、推測する必要はありません。すぐに使える実績ある組み合わせを利用できるのです。

トレンドのオファー: 現在のトレンドとトップの商品。

現在のトレンドとトップの商品。 ユーザーパス: オーディエンスが到達するランディングページと事前ランディングページ。

オーディエンスが到達するランディングページと事前ランディングページ。 ターゲティング設定: アクティブなGEOとデバイスタイプ（モバイル/デスクトップ）。

アクティブなGEOとデバイスタイプ（モバイル/デスクトップ）。 ベストクリエイティブ: 最もコンバージョンが高く、利益を生むアプローチを見つける。

最もコンバージョンが高く、利益を生むアプローチを見つける。 ソース: 最もホットなトラフィックを持つ広告ネットワークを選択。

Spy.Houseは競争のための合法的なチートコードです。他人のインサイトを分析し、実証済みのアプローチを実施し、利益を拡大します。

料金

7日間の無料トライアル！

結果

予算を無駄にしないために、見つけた組み合わせを改良してください。他人のプロモーションを完全にコピーすると、その効果は減少します。機能をテストしてみたいですか？ページ上部の「登録」ボタンを使用してSpy.Houseでアカウントを作成してください。

私たちのテレグラムチャット： https://t.me/Spy_House