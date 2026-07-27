Cách tốt nhất để kiểm tra các vấn đề rò rỉ trình duyệt và bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Mỗi khi bạn mở một trình duyệt web, trình duyệt sẽ gửi hàng chục tín hiệu về thiết bị, mạng và danh tính của bạn đến mọi trang web bạn truy cập. Rò rỉ trình duyệt xảy ra khi những dữ liệu đó bị lộ ra ngoài, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của bạn để giữ quyền riêng tư.

Rò rỉ trình duyệt là gì?

Rò rỉ trình duyệt có nghĩa là trình duyệt của bạn tiết lộ thông tin nhận dạng — địa chỉ IP thật, truy vấn DNS, hồ sơ phần cứng hoặc dữ liệu dấu vân tay — ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đang được bảo vệ bởi VPN, proxy hoặc chế độ ẩn danh. Rò rỉ trình duyệt vô tình làm lộ thông tin cá nhân nhạy cảm, và cấu hình sai trình duyệt hoặc mạng có thể cho phép các trang web phát hiện địa chỉ IP mà người dùng muốn che giấu, ví dụ thông qua định tuyến IPv6, các ứng viên WebRTC hoặc proxy được cấu hình không chính xác.

Các loại chính bao gồm rò rỉ địa chỉ IP qua tiêu đề HTTP, rò rỉ DNS làm lộ hoạt động duyệt web của bạn, rò rỉ WebRTC vượt qua các đường hầm được mã hóa và lộ dấu vân tay trình duyệt có thể nhận dạng một thiết bị qua nhiều phiên. Các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge và Safari đều mặc định làm lộ một số kết hợp của các điểm dữ liệu này trong năm 2026.

Đối với bất kỳ ai quản lý nhiều tài khoản trực tuyến — các nhóm arbitrage lưu lượng truy cập, người quản lý mạng xã hội, người bán thương mại điện tử — những rò rỉ này không chỉ là lý thuyết. Chúng khiến tài khoản bị gắn cờ, bị cấm và các chiến dịch quảng cáo trên những nền tảng như Meta, Google và TikTok bị chặn.

Undetectable.io là một trình duyệt antidetect được xây dựng để kiểm soát và giảm thiểu những rò rỉ này. Nó cho phép người dùng tạo nhiều hồ sơ được cô lập, mỗi hồ sơ có dấu vân tay, proxy và bộ nhớ riêng, để không có hai tài khoản nào trông giống như cùng một thiết bị.

Rò rỉ trình duyệt xảy ra trong thực tế như thế nào

Hãy hình dung một chiến dịch arbitrage Facebook Ads năm 2025. Một nhóm luân chuyển proxy dân cư trên năm tài khoản quảng cáo, mỗi tài khoản sử dụng một IP khác nhau. Bất chấp việc luân chuyển, cả năm tài khoản đều bị gắn cờ trong vòng một tuần. Lý do: mỗi phiên đều hiển thị cùng một dấu vân tay trình duyệt — cùng độ phân giải màn hình, cùng phông chữ đã cài đặt, cùng trình kết xuất WebGL, cùng ngôn ngữ hệ thống. Proxy đã thay đổi địa chỉ IP, nhưng bản thân trình duyệt vẫn trông giống hệt nhau mỗi lần.

Điều này xảy ra vì trình duyệt của bạn gửi một tập hợp tín hiệu phong phú mỗi khi tải trang. Các API JavaScript làm lộ hệ điều hành, số lõi CPU, bộ nhớ thiết bị, cài đặt ngôn ngữ, múi giờ và thông tin card đồ họa của bạn. Các tính năng cấp mạng như WebRTC phát hiện địa chỉ IP công khai và IP cục bộ thông qua máy chủ STUN, trong khi các truy vấn DNS có thể được định tuyến bên ngoài đường hầm VPN đến các trình phân giải của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.

Những rò rỉ này vẫn tồn tại ngay cả khi sử dụng VPN trả phí, mã hóa HTTPS và bật chế độ ẩn danh. Chế độ ẩn danh không bảo vệ hoàn toàn khỏi rò rỉ trình duyệt — nó xóa cookie và lịch sử sau phiên, nhưng hồ sơ phần cứng và hành vi mạng của bạn vẫn không thay đổi. Dấu vân tay trình duyệt có thể theo dõi người dùng qua nhiều phiên mà không cần cookie, và đó chính xác là điều các hệ thống chống gian lận khai thác.

Quá trình này hoàn toàn thụ động. Người dùng không bao giờ chủ động đồng ý. Các tập lệnh theo dõi, mạng quảng cáo và hệ thống đánh giá rủi ro âm thầm sử dụng dữ liệu bị rò rỉ này, xây dựng một danh tính số dài hạn liên kết các tài khoản, IP và phiên riêng biệt trở lại cùng một thiết bị.

Một chiếc laptop đặt trên bàn, với các luồng dữ liệu trừu tượng trực quan phát ra từ màn hình vào không khí, tượng trưng cho luồng thông tin và các lỗ hổng quyền riêng tư tiềm ẩn như rò rỉ trình duyệt và lộ địa chỉ IP mà những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư phải đối mặt. Khung cảnh nhấn mạnh tầm quan trọng của các công cụ kiểm tra dấu vân tay trình duyệt và bảo vệ danh tính trực tuyến.

Các loại rò rỉ trình duyệt chính mà bạn phải kiểm tra

Một bài kiểm tra rò rỉ trình duyệt nghiêm túc phải vượt xa việc chỉ kiểm tra IP công khai của bạn. Các bài kiểm tra rò rỉ trình duyệt kiểm tra hơn 20 yếu tố quyền riêng tư, bao gồm cả việc lộ dữ liệu ở cấp mạng và các thuộc tính dấu vân tay chuyên sâu mà hầu hết các “bài kiểm tra VPN nhanh” hoàn toàn bỏ qua.

Các loại chính bao gồm: rò rỉ IP qua WebRTC, trong đó các API giao tiếp thời gian thực trên web làm lộ IP công khai thật hoặc địa chỉ mạng cục bộ của bạn; rò rỉ DNS, trong đó các yêu cầu phân giải tên miền thoát khỏi đường dẫn được mã hóa; rò rỉ IP/tiêu đề HTTP, trong đó IP thật của bạn xuất hiện trong tiêu đề yêu cầu; và rò rỉ dấu vân tay trình duyệt, trong đó sự kết hợp của dấu vân tay Canvas, đầu ra WebGL, plugin đã cài đặt, kích thước màn hình và hàng chục thuộc tính khác tạo ra một dấu vân tay độc nhất.

Nhiều công cụ từ năm 2024–2026 chỉ kiểm tra IP công khai và bỏ qua sự khác biệt của hàm băm Canvas, dấu vân tay âm thanh và sự không khớp phần cứng giữa hồ sơ giả lập và thiết bị thật của bạn. Các bài kiểm tra BrowserLeaks phát hiện rò rỉ IP, DNS và WebRTC trong một bảng điều khiển duy nhất. Whoer phân tích rò rỉ IP, DNS và WebRTC theo thời gian thực và cung cấp điểm ẩn danh tổng thể.

Đối với người dùng Undetectable.io, bước quan trọng là chạy các bài kiểm tra BrowserLeaks trên từng hồ sơ để xác nhận rằng dấu vân tay được giả lập nhất quán, thực tế và không có những mâu thuẫn rõ ràng. Mỗi loại rò rỉ bên dưới đều có phần chi tiết riêng.

Rò rỉ IP qua WebRTC: khi trình duyệt vượt qua VPN của bạn

WebRTC (giao tiếp thời gian thực trên web) hỗ trợ cuộc gọi thoại, trò chuyện video và chia sẻ tệp trực tiếp trong các trình duyệt máy tính như Chrome, Firefox, Edge và Safari. Để thiết lập kết nối ngang hàng, nó phải phát hiện các địa chỉ mạng của bạn — và chính quá trình phát hiện đó là nơi rò rỉ xảy ra.

WebRTC tạo các kết nối ngang hàng vượt qua đường hầm VPN bằng cách liên hệ với máy chủ STUN bên ngoài đường dẫn được mã hóa. Những máy chủ này trả về địa chỉ IP thật của bạn, đôi khi cả địa chỉ mạng cục bộ và IP công khai thật. WebRTC có thể làm lộ địa chỉ IP thật của bạn ngay cả khi VPN đang hoạt động. Trong bài kiểm tra rò rỉ trình duyệt, điều này trông giống như IP nhà riêng hoặc văn phòng của bạn xuất hiện ngay bên cạnh IP VPN/proxy trong bảng kết quả WebRTC.

Quy mô của vấn đề này rất đáng kể. Nghiên cứu cho thấy hơn 23% VPN được kiểm tra làm rò rỉ địa chỉ IP thông qua WebRTC. Một nghiên cứu đa nền tảng năm 2025 phát hiện rằng Chrome là trình duyệt dễ bị tổn thương nhất, làm rò rỉ địa chỉ LAN và CGNAT trên cả thiết bị di động và máy tính. Trình duyệt Tor ngăn chặn hoàn toàn mọi rò rỉ WebRTC.

Rò rỉ WebRTC có thể làm lộ cả địa chỉ IP cục bộ và công khai, điều này gây hậu quả nghiêm trọng cho những người làm việc với nhiều tài khoản: IP thật có thể liên kết các hồ sơ vốn được cho là tách biệt với nhau trên nhiều nền tảng.

Cách khắc phục thực tế: trong Firefox, đặt media.peerconnection.enabled thành false trong about:config. Trong các trình duyệt dựa trên Chromium, sử dụng cờ hoặc tiện ích mở rộng quyền riêng tư để tắt WebRTC. Việc tắt hoặc hạn chế WebRTC có thể ngăn lộ địa chỉ dựa trên WebRTC, nhưng không bảo vệ khỏi các rò rỉ IP, DNS, IPv6, proxy hoặc định tuyến khác. Trong Undetectable.io, mỗi hồ sơ có thể được cấu hình với các tùy chọn kiểm soát WebRTC và kết hợp với proxy để IP thật của bạn không bao giờ xuất hiện trong bài kiểm tra rò rỉ.

Rò rỉ DNS: khi nhà cung cấp internet của bạn vẫn nhìn thấy mọi thứ

Rò rỉ DNS xảy ra khi các truy vấn DNS vượt qua đường hầm VPN và đi đến trình phân giải của nhà cung cấp internet thay vì nằm trong đường dẫn được mã hóa. Rò rỉ DNS làm lộ lịch sử duyệt web của bạn cho nhà cung cấp internet — mọi tên miền bạn truy cập (facebook.com, ads.google.com, tiktok.com) đều trở nên hiển thị, ngay cả khi nội dung lưu lượng và địa chỉ IP của bạn được bảo vệ.

Hãy tưởng tượng bạn đang chạy chiến dịch thông qua một proxy dân cư có IP tại New York. Bạn chạy một bài kiểm tra rò rỉ DNS và phát hiện rằng các truy vấn DNS của mình đang được phân giải thông qua máy chủ Comcast ở Philadelphia — nhà cung cấp internet thực tế của bạn. Sự không khớp đó chính xác là loại tín hiệu mà các hệ thống chống gian lận sử dụng để gắn cờ tài khoản. Nhà cung cấp internet có thể nhìn thấy mọi trang web bạn truy cập trong thời gian xảy ra rò rỉ DNS, và các nhà cung cấp VPN không bắt buộc sử dụng cài đặt DNS riêng sẽ khiến người dùng bị lộ.

Các nguyên nhân phổ biến bao gồm ứng dụng VPN được cấu hình sai, trình phân giải cấp hệ thống của Windows hoặc macOS bỏ qua đường hầm VPN, truy vấn IPv6 được định tuyến bên ngoài đường hầm và DNS-over-HTTPS (DoH) trong trình duyệt trỏ đến Google (8.8.8.8) hoặc Cloudflare (1.1.1.1) thay vì máy chủ của VPN. Trong các nghiên cứu, khoảng 10% VPN được kiểm tra đã làm rò rỉ dữ liệu DNS cho nhà cung cấp internet.

Cách khắc phục: bật bảo vệ chống rò rỉ DNS trong ứng dụng VPN, đặt DNS hệ thống thành các trình phân giải tập trung vào quyền riêng tư và phù hợp với vị trí thoát của proxy, tắt IPv6 khi cần và chạy kiểm tra rò rỉ DNS sau mỗi lần thay đổi mạng. Các truy vấn DNS phải đi qua máy chủ DNS của VPN — hãy luôn xác minh điều này. Đối với các nhóm sử dụng Undetectable.io, hãy tiêu chuẩn hóa cài đặt DNS trên tất cả hồ sơ để tránh những sự không khớp mà các trang web theo dõi.

Dấu vân tay trình duyệt: rò rỉ trình duyệt thầm lặng

Dấu vân tay trình duyệt là sự kết hợp của hàng chục điểm dữ liệu — độ phân giải màn hình, hệ điều hành, phông chữ hệ thống, ngôn ngữ hệ thống, trình kết xuất WebGL, hàm băm Canvas, múi giờ và nhiều thông tin khác — cùng nhau tạo thành một mã nhận dạng gần như duy nhất cho trình duyệt của bạn. Theo nghiên cứu Panopticlick của EFF, 83,6% trình duyệt có dấu vân tay độc nhất và 99,24% người dùng có thể được nhận dạng duy nhất bằng dấu vân tay khi đo đủ số lượng thuộc tính. Hiện nay, hơn 10.000 trang web sử dụng kỹ thuật lấy dấu vân tay để theo dõi.

Lấy dấu vân tay Canvas sử dụng sự khác biệt trong quá trình kết xuất để theo dõi người dùng: trình duyệt vẽ đồ họa ẩn trên một phần tử Canvas vô hình, và hàm băm Canvas thu được khác nhau dựa trên GPU, trình điều khiển và phông chữ đã cài đặt của bạn. Mỗi tổ hợp tạo ra một đầu ra riêng biệt. Lấy dấu vân tay WebGL còn đi xa hơn, làm lộ mẫu card đồ họa, chuỗi trình kết xuất và các tiện ích mở rộng được hỗ trợ — khiến việc nhận dạng máy ảo hoặc phần cứng giả lập không khớp trở nên dễ dàng.

Các yếu tố khác được sử dụng để kiểm tra tính độc nhất của dấu vân tay trình duyệt bao gồm dấu vân tay âm thanh, liệt kê phông chữ thông qua từng ký tự Unicode riêng lẻ, dữ liệu rò rỉ từ Battery API (ở nơi API trạng thái pin vẫn có thể truy cập), báo cáo số lõi CPU qua hardware concurrency, bộ nhớ thiết bị, hỗ trợ cảm ứng và tỷ lệ điểm ảnh của thiết bị. Chuỗi User Agent của bạn làm lộ phiên bản trình duyệt và hệ điều hành. Ngay cả plugin và tiện ích mở rộng của trình duyệt cũng góp phần tạo nên tính độc nhất.

Dấu vân tay vẫn tồn tại sau khi xóa cookie và sử dụng chế độ ẩn danh. Việc xóa dữ liệu duyệt web hoặc chuyển sang chế độ riêng tư không làm thay đổi những gì trình duyệt của bạn tiết lộ ở cấp phần cứng. Các hệ thống chống gian lận tận dụng những dấu vân tay tồn tại lâu dài này để liên kết các tài khoản khác nhau trở lại một thiết bị — qua nhiều phiên, nhiều IP và nhiều nền tảng.

Undetectable.io giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho mỗi hồ sơ một dấu vân tay riêng được kiểm soát và nhất quán. Các nhóm có thể quản lý hàng trăm tài khoản, trong đó mỗi hồ sơ trông giống như một người dùng thật riêng biệt và hợp lý, thay vì một thiết bị duy nhất đang đeo nhiều lớp mặt nạ.

Hình ảnh có một dấu vân tay kỹ thuật số trừu tượng được tạo thành từ các họa tiết hình học sống động và những đường nét phức tạp giống mạch điện, tượng trưng cho bản chất phức tạp của danh tính trực tuyến và quyền riêng tư. Hình ảnh này thể hiện các khái niệm như dấu vân tay trình duyệt và khả năng thu thập dữ liệu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân khỏi các lỗ hổng quyền riêng tư.

Cách chạy bài kiểm tra rò rỉ trình duyệt (từng bước)

Việc kiểm tra trình duyệt thường xuyên có thể xác nhận liệu các biện pháp bảo mật của bạn có hiệu quả hay không. Trong năm 2026, những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư nên chạy bài kiểm tra rò rỉ trình duyệt trên mọi hồ sơ mà họ sử dụng cho công việc nhạy cảm.

Bắt đầu bằng cách mở một trang kiểm tra rò rỉ toàn diện —BrowserLeaks.com hoặc Whoer.net đều phù hợp làm chuẩn tham chiếu. Kiểm tra lần lượt từng phần: IP, DNS, WebRTC và dấu vân tay. So sánh địa chỉ IP hiển thị trong bài kiểm tra với vị trí VPN hoặc proxy mà bạn dự định sử dụng. Tìm sự không khớp về quốc gia, thành phố hoặc ASN — nếu proxy của bạn thoát tại London nhưng bài kiểm tra hiển thị IP của Đức, bạn đang bị rò rỉ IP.

Đối với kết quả DNS, hãy kiểm tra những trình phân giải nào xuất hiện. Nếu bạn thấy máy chủ của nhà cung cấp internet (Comcast, Vodafone, Orange) thay vì DNS của VPN hoặc proxy, các truy vấn DNS của bạn đang bị rò rỉ. Đối với WebRTC, hãy tìm bất kỳ IP thật nào — cục bộ hoặc công khai — xuất hiện bên cạnh địa chỉ proxy.

Đối với dữ liệu dấu vân tay, hãy xem xét hàm băm Canvas, nhà cung cấp/trình kết xuất WebGL, phông chữ đã cài đặt, cài đặt ngôn ngữ, múi giờ và kích thước màn hình. Kiểm tra xem các kết quả có nhất quán nội bộ hay không: một hồ sơ tuyên bố ở Tokyo nhưng sử dụng cài đặt ngôn ngữ tiếng Anh và múi giờ Hoa Kỳ sẽ làm dấy lên cảnh báo.

Thực hiện kiểm tra hai lần: một lần khi tắt VPN hoặc proxy để xem hồ sơ rò rỉ cơ sở, sau đó bật các biện pháp bảo vệ để xác nhận sự cải thiện. Đối với người dùng Undetectable.io, hãy lặp lại việc này trên một số hồ sơ khác nhau. Xác minh rằng các dấu vân tay khác biệt với nhau nhưng vẫn thực tế — không có hai hồ sơ nào nên chia sẻ cùng một hàm băm Canvas, nhưng cũng không hồ sơ nào nên trông giống như một sự giả lập dữ liệu quá rõ ràng.

Ngăn ngừa rò rỉ trình duyệt: các mẹo tăng cường bảo vệ thực tế

Kiểm tra giúp phát hiện vấn đề. Tăng cường bảo vệ trình duyệt và mạng giúp khắc phục chúng.

Bắt đầu với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cơ bản trong trình duyệt: tắt WebRTC nếu bạn không cần tính năng thoại hoặc video, chặn cookie của bên thứ ba, kiểm soát quyền truy cập vị trí, camera và micro, đồng thời thường xuyên xóa dữ liệu trang web không cần thiết. Việc cập nhật trình duyệt giúp cải thiện các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật trước những lỗ hổng mới được phát hiện.

Đối với các trình duyệt phổ biến, việc sử dụng những tiện ích mở rộng đáng tin cậy có thể giúp chặn trình theo dõi và giảm rò rỉ. Những công cụ như uBlock Origin để chặn quảng cáo và trình theo dõi, tiện ích dạng CanvasBlocker để chống lấy dấu vân tay và các tiện ích quản lý cookie đều giúp giảm lượng dữ liệu mà trình duyệt làm lộ. Các trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư giúp giảm thiểu nguy cơ rò rỉ trình duyệt, nhưng ngay cả các trình duyệt thông thường cũng được cải thiện đáng kể khi cài đặt đúng công cụ và tiện ích mở rộng quyền riêng tư.

Đồng bộ múi giờ, đồng hồ hệ thống và ngôn ngữ trình duyệt với vị trí IP đã chọn. Nếu proxy của bạn thoát tại Brazil, trình duyệt không nên báo cáo ngôn ngữ English-US với múi giờ UTC+1. Loại không khớp này chính xác là điều các hệ thống đánh giá rủi ro trên trang web gắn cờ là “người dùng proxy”.

Cô lập các hoạt động của bạn. Sử dụng trình duyệt hoặc hồ sơ riêng cho từng nền tảng — một cho Google Ads, một cho TikTok, một cho marketplace — để ngăn liên kết chéo thông qua bộ nhớ đệm, thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu dấu vân tay dùng chung. Các tiêu đề Do Not Track (DNT) hầu hết bị các trang web bỏ qua và thực tế có thể làm tăng tính độc nhất của dấu vân tay, vì vậy hãy bỏ qua cài đặt đó và tập trung vào các biện pháp bảo vệ cụ thể.

Chỉ VPN thôi là chưa đủ. Bạn phải xử lý WebRTC, DNS và lấy dấu vân tay song song để đảm bảo quyền riêng tư trên mọi yếu tố. Nếu không có cách tiếp cận nhiều lớp này, ít nhất một kênh vẫn sẽ làm rò rỉ đủ dữ liệu để nhận dạng bạn.

Sử dụng Undetectable.io để kiểm soát rò rỉ trình duyệt và dấu vân tay

Undetectable.io là một trình duyệt antidetect được xây dựng dành riêng cho công việc chuyên nghiệp với nhiều tài khoản, nơi việc kiểm soát từng yếu tố rò rỉ trình duyệt không phải là tùy chọn — đó chính là mục đích cốt lõi.

Nền tảng cho phép bạn tạo nhiều hồ sơ trình duyệt độc lập, mỗi hồ sơ có dấu vân tay trình duyệt riêng: độ phân giải màn hình khác biệt, trình kết xuất GPU, đầu ra Canvas, tham số WebGL, phông chữ đã cài đặt, ngôn ngữ và múi giờ. Mỗi hồ sơ cũng có cookie, bộ nhớ đệm và bộ nhớ cục bộ được cô lập, vì vậy dữ liệu không bị trộn lẫn giữa các tài khoản. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt hồ sơ để mỗi hồ sơ trông giống một môi trường người dùng thật hợp lý — phù hợp với khu vực địa lý của proxy về ngôn ngữ, múi giờ và thiết lập vùng — thay vì một cấu hình rõ ràng được tự động hóa.

Với bất kỳ gói trả phí, người dùng đều có thể tạo số lượng hồ sơ cục bộ không giới hạn. Giới hạn duy nhất là dung lượng ổ đĩa còn trống, điều đó có nghĩa là các nhóm hoặc agency lớn có thể vận hành hàng trăm hoặc hàng nghìn tài khoản khác nhau trong khi vẫn giữ mọi dấu vân tay tách biệt. Hồ sơ cục bộ được lưu trên thiết bị của bạn, vì vậy dữ liệu dấu vân tay, cookie và danh tính trực tuyến không bao giờ được tải lên máy chủ bên ngoài — giúp giảm nguy cơ rò rỉ từ bộ nhớ phía máy chủ.

Các tính năng nâng cao liên quan đến việc ngăn chặn rò rỉ bao gồm quản lý proxy riêng cho từng hồ sơ, tự động hóa dựa trên API để mở rộng quy trình làm việc, một robot cookie để làm ấm hồ sơ bằng lịch sử duyệt web thực tế và các tùy chọn đồng bộ hóa dành cho những nhóm cộng tác trên nhiều thiết bị.

Sau khi thiết lập hồ sơ, hãy chạy các bài kiểm tra BrowserLeaks trên một số hồ sơ mẫu để xác nhận rằng mỗi hồ sơ được nhận dạng là một trình duyệt riêng biệt và nhất quán về mặt nội bộ. Kiểm tra rằng WebRTC chỉ hiển thị IP proxy, DNS được phân giải thông qua đúng máy chủ và dấu vân tay trông thực tế thay vì chung chung.

Bắt đầu với gói miễn phí của Undetectable.io và tải ứng dụng, tạo một vài hồ sơ và so sánh kết quả kiểm tra rò rỉ với trình duyệt web thông thường của bạn. Sự khác biệt thường có thể được nhìn thấy và đo lường ngay lập tức.

Kết luận: coi rò rỉ trình duyệt là một rủi ro bảo mật cốt lõi

Rò rỉ trình duyệt — IP, DNS, WebRTC và dấu vân tay trình duyệt — hiện đóng vai trò trung tâm trong cách các nền tảng thu thập dữ liệu cá nhân, đánh giá rủi ro và theo dõi người dùng trên web. Chúng không phải là những trường hợp hiếm gặp hay những chi tiết kỹ thuật không quan trọng.

Bất kỳ ai quản lý nhiều tài khoản trực tuyến, chiến dịch quảng cáo hoặc danh tính thương mại điện tử đều phải thường xuyên chạy kiểm tra rò rỉ và hiểu những gì trình duyệt của họ làm lộ. Trình duyệt tiêu chuẩn kết hợp với VPN thường không đủ. Người dùng chuyên nghiệp cần cài đặt được tăng cường, kiểm tra thường xuyên và các công cụ quyền riêng tư chuyên dụng như Undetectable.io để bảo vệ quyền riêng tư và danh tính trực tuyến ở mọi lớp.

Bước tiếp theo của bạn: chạy bài kiểm tra rò rỉ trên trình duyệt hiện tại ngay bây giờ. Sau đó tạo một hồ sơ Undetectable.io miễn phí và chạy lại bài kiểm tra tương tự. So sánh kết quả cạnh nhau — và quyết định xem cấu hình hiện tại của bạn có thực sự bảo vệ bạn hay không.