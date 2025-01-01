AmIUnique.org và trình duyệt chống phát hiện Undetectable

Trong thời đại kỹ thuật số, tính ẩn danh trên mạng đã trở thành một ảo tưởng. Ngay cả khi bạn sử dụng VPN hoặc chế độ duyệt web riêng tư, các trang web vẫn có thể nhận dạng bạn thông qua kỹ thuật *browser fingerprinting* — một tổ hợp độc nhất gồm hàng chục tham số. “DNA kỹ thuật số” này cho phép các hệ thống theo dõi nhận diện người dùng mà không cần cookie, vượt qua các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư truyền thống.

Trong bối cảnh đó, các trình duyệt *anti-detect* trở thành công cụ không thể thiếu đối với những người coi trọng tính bảo mật — như các nhà tiếp thị, chuyên gia SMM, hay nhà giao dịch tiền điện tử. Chúng che giấu dấu vết kỹ thuật số bằng cách thay đổi các tham số của hồ sơ. Nhưng làm thế nào để kiểm tra hiệu quả của chúng? AmIUnique.org chính là câu trả lời: nó phân tích dấu vân tay kỹ thuật số của trình duyệt bạn, so sánh với hàng triệu người khác và cho bạn thấy mức độ “duy nhất” của mình trên mạng toàn cầu.